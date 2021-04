Samsung Galaxy A32 5G review: fletse smartphone is niet de beste keuze

De goedkoopste Samsung-smartphone met 5G is zeker geen slechte Android-telefoon, maar hij blinkt ook nergens in uit. In de Samsung Galaxy A32 5G review vertellen we je er alles over.

Dit is de Samsung Galaxy A32 5G review

De Samsung Galaxy A32 5G werd in januari aangekondigd en hebben we nu uitgebreid getest. De A32 is Samsungs goedkoopste smartphone met 5G en heeft een adviesprijs van 299 euro. Inmiddels is de telefoon een paar tientjes in prijs gedaald, waardoor hij iets aantrekkelijker is geworden.

In deze review kijken we naar wat de Galaxy A32 5G allemaal te bieden heeft en of de smartphone zich genoeg weet te onderscheiden. Van de Samsung Galaxy A42 5G en Samsung Galaxy A52 hebben we trouwens ook reviews geschreven. Je leest ze via de linkjes hieronder.

Strak design zonder camera-eiland

Het design van de Samsung Galaxy A32 5G is netjes en bovendien opvallend. De smartphone is gemaakt van plastic en voelt stevig aan, maar is wel wat dik (9,1 millimeter). Daar kunnen we echter prima mee leven, ook omdat op de achterkant geen camera-eiland aanwezig is.

Waar veel Android-smartphones tegenwoordig een groot ‘blok’ achterop hebben om alle cameralenzen te huisvesten, ontbreekt dit volledig bij de Galaxy A32 5G. De achterkant bestaat uit één geheel en de camera’s steken alleen ietsjes uit de behuizing. Dat ziet er fraai en verfrissend uit. Het design is daarmee eens stuk subtieler dan dat van bijvoorbeeld de Galaxy A42 5G of Galaxy A52.

Scherm is flets en korrelig

Het scherm van de Samsung Galaxy A32 5G stelt echter om meerdere redenen teleur. Allereerst heeft het toestel – in tegenstelling tot veel andere Samsung-telefoons – geen super-amoled-display, maar een tft-scherm. Dit ziet er veel minder mooi uit en beelden ogen flets. Vooral als je door je apps bladert en alle icoontjes ziet, valt op dat kleuren nogal dof zijn.

Daarnaast is de resolutie met 1600 bij 720 pixels aan de lage kant, zeker op het schermformaat van 6,5 inch. De lagere resolutie is weliswaar gunstig voor de prestaties en accuduur van de Galaxy A32 5G, maar het zorgt er ook voor dat alles niet echt scherp is. De ververssnelheid is met 60Hz standaard en dat is toch een beetje jammer.

Voor een toestel in deze prijsklasse – de A32 kost op dit moment zo’n 240 euro – mag je beter verwachten. De Poco X3 Pro en Poco X3 NFC hebben bijvoorbeeld allebei een full-hd-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Samsungs eigen Galaxy A51, die al wel een jaar oud is, heeft ook een veel mooier scherm.

De Motorola Moto G30, die een stuk goedkoper is dan de A32 5G, heeft ook een 6,5 inch-hd-display, maar maakt dit deels goed door de 90Hz-ververssnelheid. Maar vooral opvallend is dat de 4G-versie van de Galaxy A32, die je ook in Nederland kan kopen, wél een hoge resolutie, amoled-scherm en 90Hz heeft. Dat maakt de 4G-variant een veel interessantere smartphone.

Hard- en software

De Samsung Galaxy A32 5G wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 720-processor, die 5G-ondersteuning heeft. Hierdoor kan de smartphone overweg met het nieuwe mobiele netwerk, dat inmiddels ook in Nederland beschikbaar is. Dit is met het oog op de toekomst (ook vanwege de lange software-ondersteuning, waarover zometeen meteen) een prettige gedachte. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing en werkt snel en accuraat.

In dagelijks gebruik is de Galaxy A32 5G een lekker vlotte smartphone. De processor is krachtig en draait apps en games zonder problemen, en ook flink multitasken gaat prima. Heel af en toe hebben we een hapering gezien, maar dat komt vaker voor bij Android-telefoons in deze prijsklasse. De 4GB aan werkgeheugen is anno 2021 aan de karige kant, maar de 128GB opslagruimte is wel weer netjes. Dat laatste kun je bovendien uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje en dat is een fijne optie.

Uit de doos draait de Galaxy A32 5G op Android 11 met daarover de One UI-software van Samsung. Deze ‘skin’ past Android behoorlijk aan en bevat heel veel extra opties, maar presenteert ze wel overzichtelijk en is uiteindelijk fijn in gebruik. Wel staan er de nodige extra applicaties op het toestel en die zijn lang niet altijd nuttig.

Het updatebeleid van Samsung is erg goed. Het bedrijf belooft de A32 5G vier jaar lang van beveiligingspatches te voorzien, waardoor je lange tijd beschermd blijft tegen beveiligingsproblemen. Samsung rolt deze software-updates ieder kwartaal uit. De smartphone krijgt bovendien twee grote Android-versie-updates – naar Android 12 en 13 – en dat is in deze prijsklasse ook prima. De Galaxy A52 en A72, die duurder zijn dan de A32, krijgen echter drie grote updates.

Vier camera’s op de achterkant

De camera’s van de Galaxy A32 5G zijn niet heel bijzonder en eigenlijk precies wat je van een smartphone in deze prijsklasse mag verwachten. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel en combineert pixels om tot mooiere plaatjes te komen. Dat lukt aardig, zeker als de lichtomstandigheden goed zijn.

In het donker gaat de fotokwaliteit flink achteruit, ook als je de nachtmodus gebruikt. Deze feature maakt kiekjes helderder, maar doet verder weinig om plaatjes ook echt te verbeteren. De Galaxy A52, die optische beeldstabilisatie en een betere 64 megapixel-camera heeft, doet het een stuk beter bij weinig licht.

De 8 megapixel-groothoeklens is wel een fijne feature, omdat je hiermee simpel en snel meer op beeld zet. Je ziet wel veel verschil tussen de foto’s die de hoofdcamera en groothoeklens maken. Kiekjes van laatstgenoemde hebben minder detail en zijn wat flets, maar zeker niet slecht.

Groothoeklens

Hoofdcamera

Portretmodus

Macrofoto

De 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor zijn minder nuttig. Macrofoto’s hebben een lage resolutie en zien er niet geweldig uit. De dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s, maar andere smartphones hebben laten zien dat je ook zonder zo’n lens een mooi scherptediepte-effect creëert. Samsung had deze twee lenzen wat ons betreft daarom weg kunnen laten.

Accuduur is uitstekend

De Samsung Galaxy A32 5G weet gelukkig te overtuigen door zijn accuduur. De forse 5000 mAh-batterij houdt het lang vol en gaat bij normaal gebruik twee dagen mee. Ook als je een intensieve smartphonegebruiker bent en bijvoorbeeld veel gamet, multitaskt of andere zwaardere applicaties draait, haal je zonder problemen het einde van de dag.

Opladen gaat via de usb-c-poort en met maximaal 15 Watt, wat niet heel indrukwekkend is. Echt slecht is de oplaadsnelheid echter ook niet. Wel is het zo dat toestellen als de Poco X3 Pro, Motorola Moto G 5G Plus en Xiaomi Redmi Note 10, die nog iets goedkoper zijn dan de A32, veel sneller opladen. De lange adem van de Galaxy A32 5G maakt echter een boel goed.

Conclusie Samsung Galaxy A32 5G review

Met de Galaxy A32 5G zet Samsung een degelijke smartphone neer, maar helaas blinkt ‘ie nergens echt in uit. Het scherm ziet er niet zo mooi uit, de camera’s zijn niet bijzonder en in deze prijsklasse zijn completere smartphones verkrijgbaar.

Wel zijn we te spreken over de accuduur van de Galaxy A32 en het feit dat de smartphone erg lang wordt ondersteund. Combineer dit met de 5G-ondersteuning en je hebt een toekomstbestendige telefoon die jaren meegaat. Desondanks raden we je aan om voor een (iets duurder) alternatief te gaan, of de 4G-versie van de A32 te kiezen. Deze variant heeft een beter scherm en lost daarmee één van de belangrijkste kritiekpunten van het 5G-model op.

Samsung Galaxy A32 5G kopen

De Samsung Galaxy A32 5G heeft een adviesprijs van 299 euro en is in verschillende kleurtjes beschikbaar: zwart, blauw, wit en paars. In de prijsvergelijker hieronder zie je dat je voor een losse Samsung A32 5G al een paar tientjes minder betaalt. Je kan de Galaxy A32 5G ook met een abonnement in huis halen.