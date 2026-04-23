Samsung Galaxy A37 review: niet slecht, maar is dat goed genoeg?

Voor prijsbewuste consumenten die zich thuis voelen bij Samsung, is de Galaxy A-serie als een uitgebreid feestmaal om eens lekker uit te kiezen. We hebben de Galaxy A37 getest en vertellen hoe het toestel bevalt.

Onze Samsung Galaxy A37 review

De release van Galaxy A-smartphones is voor Samsung minstens zo interessant als de lancering van de vlaggenschepen. De middenklassers zijn al jaren populair bij een zeer grote groep gebruikers. Ook is het altijd weer de vraag hoe goed de middenklassers zijn en of ze kunnen opboksen tegen het geweld van de high-enders.

De Samsung Galaxy A37 zit wel aan de onderkant van het middensegment, met de A57 als een serieuzer alternatief voor de Galaxy S26. We zullen daarom vooral kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding van de A37: wat krijg je nu echt voor de adviesprijs (429 euro) en huidige prijs (€ 339,35). En, voor wie is deze smartphone een goede keuze?

Het reviewmodel van de Galaxy A37 is beschikbaar gesteld door Samsung.

Samsung Galaxy A37 in het kort

Samsung speelt graag op veilig en dat zullen fans waarderen. Die willen gewoon een goed scherm, de nieuwste software, een prima hoofdcamera en een betrouwbaar updatebeleid. Dat krijg je allemaal met de Galaxy A37, maar tegen welke prijs? Er zijn telefoons van concurrenten die evenveel (of minder) kosten met een betere accu, snellere chipset, meer opslag en dunnere schermranden. Die alternatieven lichten we onderaan nog even voor je uit.

Pluspunten Prima scherm- en bouwkwaliteit

Prima scherm- en bouwkwaliteit One UI 8.5 erg prettig

One UI 8.5 erg prettig Foto’s hoofdcamera vallen niet tegen

Foto’s hoofdcamera vallen niet tegen Updatebeleid gul als vanouds Minpunten Prijzig bij lancering

Prijzig bij lancering Accuduur en laadsnelheid konden beter

Accuduur en laadsnelheid konden beter Weinig vernieuwingen t.o.v. A36

Prima scherm, maar design heeft nadelen

De Samsung Galaxy A37 is precies even groot als zijn voorganger. Ook het scherm is ongewijzigd gebleven. Net als bij de Galaxy A36 is dit 6,7 inch groot. Met een ververssnelheid van 120Hz en full-hd-resolutie oogt het amoled-display wederom uitstekend. Scrollen gaat meestal vloeiend en kleuren ogen prettig. De piekhelderheid van 1900 nits is genoeg om in de volle zon je scherm af te kunnen lezen.

Niet alles is hosanna. Zo wiebelt de telefoon een beetje als je typt terwijl ‘ie op tafel ligt. Dit komt omdat het camera-eiland niet in het midden, maar zoals bij veel Samsungs, in de linkerbovenhoek zit. Wie dus liever geen gewiebel wil, moet óf een hoesje kopen om de achterkant vlakker te maken, of voor een ander merk gaan. Optie 1 is trouwens ook handig om een andere reden.

De smartphone is namelijk erg glad, waardoor een valpartij altijd op de loer ligt. Dat gevaar wordt alleen maar groter als je ‘m met één hand vasthoudt. Dat komt door het laagje Gorilla Glass Victus Plus op zowel de voor- als achterkant. Deze bescherming heeft ook voordelen: zo krijg je niet snel krassen. Vette vingers dan weer wel, maar die veeg je er gelukkig snel af.

De relatief dikke bezels van de A37 – inclusief iets dikkere ‘kin’ – verraden dat je hier een midranger te pakken hebt en geen luxer model. Dat is niet per se storend, het hoort er nu eenmaal vaak bij.

Positiever is het dat de telefoon best dun is, maar toch degelijk eruitziet en zo aanvoelt. Ook is de certificering sinds de A36 verhoogd van IP67 naar IP68, waardoor de nieuwste generatie beter bestand is tegen onderdompeling in water.

Chip is niet de rapste

De Galaxy A37 beschikt over een Exynos 1480-processor. Samsung is hiermee afgestapt van de Snapdragon 6 Gen 3-chipset die in de A36 zit. Dat klinkt als een upgrade, maar de processor is nog steeds geen snelheidsmonster. Desondanks is de A37 rap genoeg voor de meeste taken. Verwacht alleen geen wonderen.

Standaard krijg je 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslag, wat anno 2026 (en gezien de adviesprijs) aan de magere kant is. Gelukkig is er een duurder model met 8GB en 256GB. Geloof ons, voor die upgrade wil je echt die paar tientjes extra neertellen. Met de instapmodel dat wij getest hebben, loop je regelmatig tegen problemen aan. Die heb je hopelijk minder met 8GB RAM. En dubbele opslag is ook altijd welkom.

In de praktijk verlopen niet alle acties even soepel en snel. Zo duurt het laden van animaties soms even en blijft het scherm af en toe hangen. Switchen in de camera-app naar de portretmodus duurt ook net te lang. Het zijn allemaal kleine ergernissen, maar we benoemen ze toch even. Wie echter geduldig is, zal prima kunnen leven met de geleverde prestaties. De chipset draait gewoon makkelijk je dagelijkse apps als Spotify, WhatsApp en Gmail.

De Galaxy A37 draait uit de doos op Android 16. Je krijgt dit in combinatie met de nieuwste softwareversie van Samsung: One UI 8.5. Hiermee heb je enkele functies te pakken die je ook op de S26-serie hebt. Dat geeft toch een premium gevoel. Denk aan Bixby, Circle to Search en enkele simpelere AI-tools, een nieuw design van de snelle instellingen en allerlei aanpassingen die je kunt doen aan het lock- en homescreen.

Nadeel van deze versie van One UI is dat er ook best wat bloatware aanwezig is, onder andere TikTok, Gaming Hub, Nieuws, YT Music en Global Goals. Toch is de schil prettig en voelt die voor eigenaren van een Samsung logisch en vertrouwd. One UI 8.5 zorgt voor een fris tintje van de software die je waarschijnlijk al goed kent.

De Galaxy A37 krijgt net als zijn voorganger zes jaar aan Android-upgrades en diezelfde periode ook alle beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot maart 2032 wordt bijgewerkt en tegen die tijd op Android 22 draait. Dat je een toestel zo lang veilig kunt gebruiken en weet dat ‘ie ook nog eens lang wordt voorzien van de nieuwste functies, is voor veel mensen een belangrijke reden om een Samsung te kopen.

Foto’s zijn zeker niet slecht

De Galaxy A37 heeft net als de voorganger vier camera’s. Selfies schiet je met een camera van 12 megapixel. Zoals bekend weet de camerasoftware van moderne Samsungs best prettige selfies te maken, waarbij de huid natuurlijk oogt. Op de achterkant zit een drietal camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

Je kunt hier ongeveer dezelfde kwaliteit foto’s mee verwachten als met de A36, maar de hoofdcamera van de A37 heeft een grotere sensor. We zien persoonlijk weinig verschil met de kwaliteit van vorig jaar. Veel foto’s vinden we aardig gelukt. Hieronder kiekjes in zonnige en bewolkte omstandigheden.

Hoofdcamera

Wat opvalt, is dat de kleuren op de meeste plaatjes zeer goed naar voren komen. Wel is het van belang dat er genoeg buitenlicht is. Je krijgt daarmee die typische Samsung-look met veel verzadigde kleuren die van je scherm af spatten.

Wij zijn fan van die foto’s, al zijn ze soms kleurrijker dan in het echt. Gelukkig ogen ze niet te nep of nabewerkt. Wie eerder een midranger van Samsung heeft gehad en blij is met de foto’s die je daarmee maakt, zal waarschijnlijk nu weer tevreden zijn.

Zoom

1x zoom 3x zoom 10x zoom 1x zoom 4x zoom 10x zoom 1x zoom 3x zoom 10x zoom

Vanwege het ontbreken van een telelens moet er digitaal gezoomd worden. Dat kan tot 10 keer. In de meeste gevallen is dat niet aan te raden omdat die plaatjes niet scherp zijn. Zo is er weinig detail meer in het kiekje van Nijmegen.

Tot een keer of 3 zoomen is wel de max als je iets van kwaliteit wil behouden. De reiger (3x) ziet er nog enigszins oké uit en ook het lammetje (3x) kan een kleine glimlach op ons gezicht toveren, maar meer ook niet.

Portretmodus

De portretmodus voldoet prima. Wat op de voorgrond op moet vallen, komt goed naar voren en de achterkant heeft in veel gevallen dat fraaie wazige effect.

Groothoeklens

Zoals te zien is in deze foto’s, is het leuk dat deze lens aanwezig om wat meer van de omgeving mee vast te leggen. Het kwaliteit- en kleurverschil dat je er echter vaak mee krijgt in de hoeken, verraadt dat je deze lens in veel gevallen beter links kunt laten liggen. Het vergezicht over Nijmegen is daar een goed voorbeeld van. De verhoudingen van de kantoortoren zijn ook een beetje vreemd.

Avondfotografie

Zonder flits Met flits

Nachtfotografie blijkt lastiger voor de A37. De kerk staat er nog aardig op, met name door de verlichting van het godshuis zelf en de lantaarnpaal net buiten beeld. De maan in de achtergrond zal weinig hebben bijgedragen.

De foto van de vrijstaande woning is daarentegen erg duister ondanks de felle lamp aan de muur en diezelfde maan. De foto mét flits is lichter en onthult meer details, maar het gras ziet er wel lelijk uit.

Niet de beste prestaties, maar wel voldoende

De Samsung Galaxy A37 uitgerust met een 5000 mAh-batterij. Die hadden kopers van de A36, A35, A34, A33, A32 en zelfs de A31 ook al. Wel is de oplaadsnelheid door de jaren heen omhooggegaan. De nieuwste generatie kan met 45 watt worden bijgetankt. Dat is genoeg voor een volle dag als je de telefoon intensief gebruikt. Soms haal je de anderhalve dag ook, maar meer ook niet.

Dertig minuten opladen is genoeg om de telefoon voor 60 procent te vullen, en een hele laadbeurt neemt ruim 70 minuten in beslag. Hiervoor is wel een compatibele lader nodig. Heb je die niet? Dan kan laden een stuk langer duren. Al met al kan het ermee door, maar er zijn concurrenten met beduidend betere laadprestaties.

Conclusie Samsung Galaxy A37 review

De Samsung Galaxy A37 is aan de dure kant voor wat je krijgt. Samsung heeft het geluk dat niet iedereen moeite zal willen doen om een toestel van een onbekender merk met een betere prijs-kwaliteitverhouding te scoren. Samsungs staan nu eenmaal bekend als gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Dat de A37 aan deze kwalificaties voldoet, zal voor veel consumenten genoeg zijn om ‘m in huis te halen. Zeker met de kennis dat het scherm goed is, de hoofdcamera niet tegenvalt, de software prettig werkt, er weer zes Android-versies beloofd worden en ook niet onbelangrijk: de prijs al aardig is gedaald. Dat dit verder niet de snelste en meest vernieuwende smartphone is, zal echter niemand verbazen. We raden wel aan om de 8/256GB-versie in huis te halen. Een tweede tip: hoef je niet per se de allernieuwste telefoon, maar wél een Samsung? Overweeg dan de Galaxy A56, één van de alternatieven die we hieronder voor je uitlichten.

Samsung Galaxy A37 kopen

Zie jij de Samsung Galaxy A37 wel zitten? De adviesprijs van 429 euro is gelukkig al wat gedaald. De laagste prijs bij een betrouwbare aanbieder is momenteel € 339,35. Ook kun je kiezen voor de 8/256GB-versie. Deze duurdere versie haal je op dit moment voor € 389,- in huis.

Je kunt de A37 in vier verschillende kleuren krijgen: ‘awesome gray green’, ‘awesome lavender’, ‘awesome white’ en ‘awesome charcoal’. Of in goed Nederlands: donkergrijs, lichtpaars, wit en zwart.

Alternatieven voor de Samsung Galaxy A37

Momenteel is de A37 al in prijs gedaald. Maar, die prijs kan schommelen. Betaal je liever iets meer voor betere specificaties? Dit zijn drie uitstekende alternatieven.

Samsung Galaxy A56

De Galaxy A56 is een telefoon van maart vorig jaar, maar met het ruime updatebeleid van Samsung is dat helemaal geen probleem. Ook zijn er genoeg andere redenen om deze te verkiezen boven de A37. Zo betaal je er iets minder (€ 319,-) voor. Daarnaast is de chip in de A56 de Exynos 1580, die krachtiger is dan de Exynos 1480 in de A37.

Ook qua camera’s ga je erop vooruit, met een betere groothoeklens. Over het algemeen voelt de A56 meer premium door de bouwkwaliteit. Het updatebeleid is met zes Android-versies nog steeds ruim genoeg voor jaren plezier.

Google Pixel 9a

De compacte, maar krachtige Google Pixel 9a haal je momenteel voor € 376,- in huis. Je maakt er zeer behoorlijke foto’s mee, ondanks dat je minder lenzen tot je beschikking hebt dan met de Galaxy A37. Dit komt door de sterke camerasoftware van Google. Verder zul je merken dat de algemene prestaties vlot en soepel zijn.

De batterij van 5100 mAh is een tikkeltje groter dan de accu in de A37. Wel laad je maar met maximaal 23 watt op, niet heel snel dus. In de praktijk doe je met de Pixel 9a wel langer op één lading. Groot voordeel van Pixels is de schone Android-schil. Ook het fraaie design en de hoogwaardige bouwkwaliteit kunnen je overtuigen om de 9a te kiezen.

Motorola Edge 60 Pro

Voor de huidige prijs van € 339,- krijg je ook een zeer behoorlijke Motorola. De Edge 60 Pro doet veel goed. Zo heeft deze smartphone een mooi ontwerp, goede accuduur en snelle processor. Ook maak je fijne foto’s met de camera’s. De opvallend dunne randen rondom het scherm geven de Edge 60 Pro een luxe uitstraling.

Ook Motorola heeft doorgaans een schone Android-schil met weinig bloatware. Maar, de software-ervaring van Samsung (One UI) staat over het algemeen wel bekend als wat gebruiksvriendelijker dan de minimale Android-schil van Motorola (Hello UI).

