Samsung Galaxy A42 5G review: 5G ten koste van een goed scherm

De Galaxy A42 is Samsungs eerste betaalbare smartphone die overweg kan met 5G. Dat privilege gaat helaas wel ten koste van de schermkwaliteit. In deze Samsung Galaxy A42 5G review vertellen we er alles over.

Dit is onze Samsung Galaxy A42 5G review

5G-telefoons worden in rap tempo goedkoper. Begin dit jaar bracht Samsung nog aparte modellen van de Samsung Galaxy S20 uit die alleen 4G aan boord hadden. Inmiddels verschijnen er zelfs telefoons in de goedkopere Galaxy A-serie met 5G. De Samsung Galaxy A42 5G heeft een adviesprijs van 349 euro, maar je kunt hem inmiddels al voor slechts 299 euro vinden. Binnenkort komt bovendien de Samsung Galaxy A32 5G op de markt, die waarschijnlijk nóg minder kost.

Dat lijkt een mooie ontwikkeling. Samsung moet echter wel bepaalde concessies doen om 5G aan te kunnen bieden op deze goedkopere toestellen. Is dat het waard? Je leest het in onze Samsung Galaxy A42 5G review.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy A42 5G review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Design: Prima plastic

De glimmende achterkant van de A42 5G is een magneet voor vingerafdrukken, al zijn die op ons witte testmodel gelukkig niet zo goed te zien. De smartphone voelt ondanks de plastic behuizing stevig aan, ligt prima in de hand en is met 190 gram niet overdreven zwaar.

De Samsung Galaxy A42 5G is flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, de Samsung Galaxy A41. Dat toestel had een 6,1 inch-oled-scherm. De A42 heeft een display van liefst 6,6 inch en is dan ook bijna anderhalve centimeter groter dan de A41. De afmetingen van de Samsung Galaxy A42 5G bedragen 164,4 bij 75,9 bij 8,6 millimeter. Een flinke jongen dus. De telefoon is zelfs langer dan de iPhone 12 Pro Max van Apple.

Een voordeel van de Galaxy A42 5G is dat hij een ouderwetse koptelefoonaansluiting heeft. Die zul je nodig hebben ook, want van de monoluidspreker moet je niet te veel verwachten. Hij klinkt schel en dunnetjes.

Scherm is niet scherp genoeg

Smartphones met 5G mogen dan steeds goedkoper worden, voor fabrikanten is het nog altijd een kostbare toevoeging. Hoewel de Galaxy A42 5G bij de lancering 50 euro duurder was dan zijn voorganger heeft Samsung toch bezuinigd op het toestel. Het scherm is zoals gezegd groter dan dat van de A41, maar heeft een veel lagere resolutie. Die bedraagt slechts 1600 bij 720 pixels. Bij de A41 was dat nog 2400 bij 1080 pixels.

Dat is een spijtige concessie, want je ziet het heel duidelijk. Je kunt ouderwets pixels tellen op de A42 5G. Tekst is nooit helemaal scherp en afbeeldingen ogen wazig. Het scherm is niet onbruikbaar, maar anno 2020 mag je van een smartphone met deze prijs meer verwachten. De Samsung Galaxy A51 is inmiddels zelfs goedkoper dan de A42 en heeft een beter display.

De verversingsnelheid van de A42 5G bedraagt 60Hz. Dat betekent dat het scherm de content 60 keer per seconde ververst. Er zijn telefoons in deze prijsklasse, zoals de Motorola Moto G 5G Plus, die een 90Hz-scherm hebben. Daarop ziet scrollen door Instagram of je favoriete website er een stuk vloeiender uit. Als je dat eenmaal hebt ervaren, merk je dat het display van de A42 5G wat lijkt te stotteren.

Gelukkig is het scherm wel redelijk goed af te lezen in de zon. De smartphone heeft verder vrij smalle randen, op de wat dikkere kin aan de onderkant na. De selfiecamera zit in een druppelvormige notch en voldoet voor simpele zelfportretten.

Prima processor voor deze klasse

De Samsung Galaxy A42 5G heeft 4GB RAM en draait op een Snapdragon 750G-processor van Qualcomm. Dat is een prima chip voor het middensegment, al moet je natuurlijk niet de snelheid van een Galaxy S20 verwachten. Vooral wanneer je de telefoon opnieuw opstart, merk je wat vertragingen tijdens het openen van apps.

Als de A42 5G eenmaal warm is, laat hij je niet meer in de steek. Het toestel is rap genoeg voor veel dagelijkse taken en hapert daarbij nauwelijks. Ook de meeste games kun je spelen, zolang je maar niet kiest voor de allerhoogste instellingen. En met 128GB opslagruimte kun je voorlopig al je foto’s en video’s bewaren. Mocht de telefoon toch vol zitten, dan kun je de opslag overigens uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Samsung schreeuwt het van de daken: de A42 kan overweg met 5G. Leuk en aardig, maar het 5G-netwerk in Nederland is voorlopig meer een hype dan een verbetering. Echte snelheidswinst ten opzichte van 4G is er nog niet. De ondersteuning voor 5G lijkt ons daarom geen reden om specifiek voor dit toestel te kiezen.

De Galaxy A42 5G draait op Android 10. Het toestel krijgt waarschijnlijk twee updates en wordt in de toekomst dus bijgewerkt naar Android 11 en Android 12. Samsung garandeert verder twee jaar lang ieder kwartaal een beveiligingsupdate om virussen en indringers op afstand te houden. Die updates mag je dus in ieder geval tot eind 2022 verwachten.

Samsung voorziet Android van zijn eigen One UI-skin. Die ziet er strak uit en steekt logisch in elkaar. Er staan naar onze smaak wel te veel eigen apps van Samsung op de telefoon, maar die kun je natuurlijk gewoon links laten liggen.

Vier lenzen, drie camera’s

Op de achterkant van de Samsung Galaxy A42 5G vinden we vier camera’s. Of eigenlijk drie, want met de 5 megapixel-dieptesensor kun je geen foto’s maken. Hij slaat alleen diepte-informatie op zodat je mooiere portretten schiet met een onscherpe achtergrond.

De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel. Dat is een vooruitgang ten opzichte van de Galaxy A41, want die moest het met 48 megapixel doen. Foto’s zien er bij daglicht prima uit, met een stevig contrast en de diepe kleuren die we van Samsung gewend zijn. De plaatjes worden wel flink verscherpt. Of je dat mooi vindt, is heel persoonlijk.

Primaire camera

Nachtmodus

Er is ook een nachtmodus aanwezig op de Galaxy A42 5G. Die levert acceptabele plaatjes op, zolang je ze maar niet al te kritisch bekijkt. Op volle resolutie zien de beelden er uit alsof ze met waterverf zijn geschilderd.

Ultragroothoek

Macrocamera

De ultragroothoekcamera heeft een resolutie van 8 megapixel en is beduidend minder goed dan de primaire camera. De kleuren zijn doffer en is er veel minder detail in de foto’s aanwezig. Nieuw ten opzichte van de A41 is een 5 megapixel-macrocamera. Daarmee kun je heel dicht bij je onderwerp komen om close-ups te schieten. Dat werkt prima, maar het is de vraag of je deze lens vaak zult gebruiken.

Accu houdt het de hele dag vol

Goed nieuws voor zware gebruikers: de Samsung Galaxy A42 5G heeft een accucapaciteit van maar liefst 5000 mAh. Bij de Galaxy A41 was dat nog 3500 mAh. Ook daar kwam je de dag al mee door, maar met de A42 5G behoort batterijstress definitief tot het verleden. Wie alleen mailt, appt, belt en af en toe een website bezoekt, kan zelfs makkelijk twee dagen zonder lader.

Is de accu toch leeg, dan kun je hem opladen met een vermogen van 15 watt. Door de hoge capaciteit duurt het even voor hij helemaal vol zit, maar je kunt wel relatief snel wat procenten bijtanken. In de praktijk zul je de A42 5G vaak ‘s nachts opladen, waardoor het geen probleem is dat dit wat langer duurt.

Conclusie Samsung Galaxy A42 5G review

De Samsung Galaxy A42 5G staat met één been in de toekomt en met een ander been in het verleden. Het is leuk dat de smartphone 5G aan boord heeft, maar daar merk je voorlopig weinig van. Wat je wél merkt, is de lage resolutie van het scherm.

Dat maakt de conclusie van deze review een lastige. Samsung heeft de Galaxy A42 5G op veel vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft hij naast 5G ook een snellere processor, een grotere accu en een extra camera. Het scherm is echter zó’n belangrijk onderdeel van een smartphone dat we de A42 5G moeilijk aan kunnen raden. De kans is groot dat je je vanaf dag één zult ergeren aan de korrelige letters en wazige afbeeldingen.

Samsung Galaxy A42 5G kopen?

Wil je de betaalbare Samsung in huis halen? Een losse Samsung Galaxy A42 5G begint bij ongeveer 300 euro. Bij een Samsung Galaxy A42 5G met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Het toestel is in drie kleuren te koop: grijs, wit en zwart.