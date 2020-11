De Galaxy A51 is inmiddels een tijdje verkrijgbaar en uitgegroeid tot één van de populairste Android-smartphones van dit moment. Is hij eind 2020 nog steeds de moeite waard, of kun je beter kiezen voor een andere betaalbare telefoon? Je leest het in deze review-update.

Eerder dit jaar kwamen we met iets nieuws op Android Planet: review-updates. Hierin kijken we of populaire high-end, midrange en budgetsmartphones van vorig jaar nog de moeite zijn. Ook bespreken we populaire toestellen die een aantal maanden geleden zijn uitgebracht, zodat je weet of je ze nog moet overwegen. Iets oudere Android-telefoons zijn misschien ‘ingehaald’ door andere smartphones, maar vaak wel flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Dit keer bespreken we de Samsung Galaxy A51, één van de populairste Android-telefoons van dit moment. De smartphone is nu – ongeveer tien maanden na de release – veel goedkoper en nog steeds een interessante optie in het middensegment. Hoewel hij nog steeds last heeft van dezelfde minpunten, is één onderdeel er juist flink op vooruitgegaan. In deze review-update lees je er alles over.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy A51 review-update is ter beschikking gesteld door Samsung.

Design en scherm

Eerder dit jaar noemden we het design van de Galaxy A51 ‘vlot’ en dat is niet veranderd. Het toestel heeft een behuizing van plastic en is met 172 gram niet heel zwaar. Het geheel voelt stevig aan en het is leuk dat de achterkant van de A51 een kleurverloop heeft. Daardoor oogt de telefoon vrij uniek.

Ook over het scherm zijn we nog steeds te spreken. Het display is met 6,5 inch lekker groot, maar omdat de randen relatief dun zijn, voelt de A51 niet overdreven groot aan. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels scherp en door het super-amoled-paneel zien kleuren er erg mooi uit. Dat super-amoled-scherm is een duidelijk voordeel van de A51 ten opzichte van andere goedkope telefoons.

Daarmee is de Galaxy A51 ideaal voor als je veel YouTube-video’s of films en series op je smartphone kijkt. Een klein minpuntje is het cameragat aan de bovenkant. Het gaatje is niet groot, maar omdat er een zilveren ringetje rond de selfiecamera zit, valt hij iets meer op. Echt storend is het niet, maar als je het eenmaal merkt, blijf je het continu zien.

Hardware blijft langzaam, goede accuduur

In de oorspronkelijke review van de Samsung Galaxy A51 schreven we al dat de smartphone niet uitblinkt door zijn prestaties. Daar is tien maanden later (logischerwijs) niets aan veranderd: de Exynos 9611-processor houdt zich redelijk staande, maar is absoluut geen snelheidsmonster. Tijdens het dagelijks gebruik zie je regelmatig haperingen en vooral als je flink gaat multitasken, loop je tegen de beperkingen van de hardware aan.

Hoewel de Galaxy A51 de meeste apps vloeiend draait en niet per se traag is, zijn er in deze prijsklasse simpelweg snellere telefoons verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Moto G9 Plus, die dankzij de Snapdragon 730G-processor een stuk krachtiger is. Ook de Poco X3 NFC, die een Snapdragon 732-chip heeft en zelfs nog iets goedkoper is, doet het op dit gebied beter.

De accuduur van de A51 is echter prima. Hoewel de 4000 mAh-accu niet opvallend groot is, gaat hij lekker lang mee. We hebben het toestel voor deze review-update anderhalve week opnieuw gebruikt en de Galaxy A51 was nooit voor het einde van de dag leeg. Het opladen duurt wel relatief lang; de 15 Watt-oplader is simpelweg niet zo krachtig en er zijn genoeg toestellen die sneller opladen.

Prima camera’s voor het geld

Net als bij veel andere betaalbare smartphones zitten op de achterkant van de Galaxy A51 meerdere camera’s, waarmee ‘ie lekker veelzijdig is. Helaas zijn niet alle camera’s even nuttig, maar ook dat zien we (helaas) steeds vaker. De primaire 48 megapixel-camera maakt echter goede foto’s, ook als het iets donkerder is. De nachtmodus is dan een handige extra.

Je moet echter geen wonderen verwachten en hoewel een toestel als de Google Pixel 4a – die wel iets duurder is – de Galaxy A51 op cameragebied wegblaast, wil dat zeker niet zeggen dat de telefoon geen mooie foto’s maakt. De groothoeklens doet ook prima zijn werk en heeft met 12 megapixel een hogere resolutie dan de meeste groothoeklenzen die we in deze prijsklasse zien. Daardoor hebben kiekjes iets meer detail en dat is mooi meegenomen.

Aan de 5 megapixel-macrocamera heb je helaas niet veel. Plaatjes van heel dichtbij zien er weliswaar scherper uit dan bij concurrerende smartphones, maar de resolutie is alsnog niet hoog genoeg. De portretfoto’s van de Samsung A51 zien er gelukkig wel goed uit, voornamelijk als er genoeg omgevingslicht is.

De Galaxy A51 draait op Android 10 en hoewel versie 11 al een tijdje beschikbaar is, moet Samsung deze update nog uitbrengen. Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk pas ergens volgend jaar, maar het is onduidelijk wanneer A51-gebruikers precies een software-upgrade kunnen verwachten.

Sinds de release is Samsung overgestapt op een beter updatebeleid voor zijn populairste smartphones, waaronder de A51. Dit betekent dat de telefoon drie grote Android-versie-updates krijgt (naar 11, 12 en 13 dus) en langere tijd wordt ondersteund met belangrijke upgrades. Dit is een groot pluspunt van de A51, want de meeste smartphones in deze prijsklasse moeten het met (veel) minder updates doen.

Samsung brengt bovendien regelmatig beveiligingsupdates en nieuwe versies van de One UI-software uit. Hierdoor wordt de A51 voorzien van nieuwe features en oplossingen tegen beveiligingsproblemen in Android. Concluderend: als je de Galaxy A51 nu in huis haalt, dan zit het met de software wel goed.

Alternatieven

Sinds de release in januari zijn de nodige smartphones uitgebracht die met de Galaxy A51 concurreren. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Moto G9 Plus, die snellere hardware heeft en over een grotere accu beschikt die bovendien veel sneller oplaadt. Het scherm van de Moto-telefoon is daarentegen minder mooi dan dat van de A51 en het updatebeleid van Motorola is matig.

Ook kun je de Poco X3 NFC overwegen, een toestel met een enorm goede prijskwaliteit-verhouding. Zo is deze telefoon sneller dan de Samsung A51 en heeft ‘ie een 120Hz-scherm, wat we in deze prijsklasse zelden zien. Daardoor ogen animaties en beelden vloeiender en voelt de smartphone sneller aan.

De accu van de Poco X3 NFC gaat ook lekker lang mee en laadt snel op, maar de software bevat advertenties en is minder fijn in gebruik. De Moto G9 Plus en Poco X3 NFC zijn bovendien iets groter dan de A51 en dus minder goed met één hand te bedienen. Wil je juist een kleinere telefoon, dan is Samsungs eigen Galaxy A41 de moeite waard.

De Samsung Galaxy A51 vonden we begin dit jaar al een goede koop en kunnen we maanden later nog steeds aanraden. Dat komt vooral doordat de prijs inmiddels flink is gedaald en Samsung zijn updatebeleid heeft veranderd. De A51 krijgt langer updates en heeft simpelweg een aantrekkelijker prijskaartje, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding prima is.

De Samsung-telefoon is zeker niet perfect en vooral de hardware is af en toe nogal langzaam. Daarnaast is de oplaadsnelheid niet indrukwekkend, maar het scherm, de accuduur en camera’s zijn wel weer dik in orde. Zoek je een betrouwbare smartphone zonder fratsen en met een garantie op updates, dan kun je de A51 nog prima in huis halen.

Samsung Galaxy A51 kopen

De Samsung Galaxy A51 werd begin dit jaar uitgebracht voor 369 euro, maar is inmiddels een stuk goedkoper. Op het moment van schrijven betaal je ruim 100 euro minder voor het toestel. In de prijsvergelijker hieronder zie je de actuele prijzen voor een losse Samsung A51. Uiteraard is het ook mogelijk om de Galaxy A51 met een abonnement in huis te halen.