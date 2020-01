Reviewscore 8,5

De Galaxy A50 was één van de populairste toestellen van 2019 en daarom is het logisch dat Samsung relatief snel met een opvolger komt. Weet het bedrijf met de Galaxy A51 het succes van zijn voorganger te evenaren? Je leest het in deze review.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees de Samsung Galaxy A51 review

Met de Galaxy A50 had Samsung vorig jaar een succes in handen. Het toestel is enorm veel verkocht en behoorde zelfs tot de populairste smartphones van 2019. Niet zo gek, want de telefoon had een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en wist op veel vlakken te overtuigen.

Toch waren er een aantal noemenswaardige minpunten en met de Galaxy A51 hoopt Samsung een nog completere middenklasser neer te zetten. Of dat is gelukt, en wat je voor de adviesprijs van 369 euro allemaal krijgt, lees je in deze Samsung Galaxy A51 review.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy A51 review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Vlot design en uitstekend scherm

Wat het design betreft is niet gek veel veranderd ten opzichte van de Galaxy A50. De Galaxy A51 heeft opnieuw een behuizing van plastic, maar dit klinkt erger dan dat het daadwerkelijk is. Het toestel voelt stevig aan en doordat de telefoon iets zwaarder is (174 gram), heb je wel het gevoel een luxe smartphone vast te houden.

De Galaxy A51 is een fractie smaller dan zijn voorganger, maar heeft wel een iets groter scherm van 6,5 inch. Het gaat om een super-amoled-display met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, wat zorgt voor lekker scherpe beelden. Het scherm toont verder erg mooie kleuren, kan lekker helder, en is zonder twijfel één van de hoogtepunten van dit toestel.

Waar de Galaxy A50 nog een kleine notch had voor de selfiecamera, zit deze bij de A51 verwerkt in een klein gaatje bovenin het scherm. Dit ziet er netjes uit en zorgt ervoor dat bijna de hele voorkant uit scherm bestaat. Het doet designtechnisch ook een beetje denken aan de Note 10 en Note 10 Plus van vorig jaar. Alleen de rand aan de onderkant van het display zit een dikke rand, maar daar heb ik me tijdens de testperiode niet aan gestoord.

https://www.youtube.com/watch?v=RhVvS5jnO2s

Soms een beetje langzaam

Wat interne hardware betreft is er niet heel veel verbeterd, als je de Galaxy A51 vergelijkt met zijn voorganger. Opnieuw is 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslag aanwezig, al heeft de A51 wel een – op papier – snellere Exynos 9611-processor. In de praktijk merk je het verschil echter nauwelijks en dat betekent dat de A51 een vlotte smartphone is, maar zeker niet de snelste.

Bij dagelijks gebruik zul je best wat haperingen zien, vooral als je flink gaat multitasken of de camera-app opstart. Dit is normaal voor een smartphone van rond de 350 euro, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je de telefoon overweegt te kopen.

Apps werken daarentegen wel prima en voor de meeste gebruikers zal de Galaxy A51 vlot genoeg zijn. Verder is het netjes dat je standaard 128GB aan opslagruimte krijgt én de optie hebt om dit uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Vingerafdrukscanner werkt beter

Het grootste minpunt van de Galaxy A50 was zonder twijfel de vingerafdrukscanner. Die zat onder het scherm en was traag, niet betrouwbaar en daardoor niet fijn in gebruik. Bij de Galaxy A51 kiest Samsung opnieuw voor een optische vingerafdrukscanner onder het display, maar de werking ervan is flink verbeterd.

De scanner van de A51 is vooral een stuk betrouwbaarder en sneller, waardoor je vingerafdrukscanner vaker in één keer wordt herkend. Een flink verbetering dus, al blijft een normale vingerafdrukscanner vlotter. Zo’n traditionele scanner werkt altijd goed en snel, en de optische vingerafdrukscanner van de A51 is simpelweg vaker wat langzamer. Overigens kun je ook kiezen voor gezichtsherkenning, maar dit is onveiliger en daardoor niet direct aan te raden.

Android 10 met OneUI 2.0

Fijn aan de Samsung Galaxy A51 is dat de smartphone standaard op Android 10 draait. Hierdoor beschik je meteen over alle nieuwe features, zoals een systeembrede donkere modus en opties om je privacy te beschermen. Over Android 10 ligt de vernieuwde OneUI 2.0-skin van Samsung, en die zit fijn in elkaar. De software bevat erg veel opties, maar ze worden overzichtelijk en logisch gepresenteerd.

OneUI haalt belangrijke knopjes, zoals die van het snelle instellingen-paneel, naar beneden zodat je ze makkelijker met één hand te bereiken zijn. Op het grote scherm van de Galaxy A51 is dat een uitkomst, al is het zeker geen smartphone die volledig met een enkele hand kunt bedienen.

Verder is het updatebeleid van Samsung prima. Het bedrijf belooft de smartphone tot minstens januari 2022 te ondersteunen en dat betekent dat je wel een tijdje vooruit kunt. Galaxy A-smartphones, waar de A51 dus onder valt, krijgen doorgaans twee grote Android-upgrades; in dit geval dus naar Android 11 en 12. Dit is zeker netjes.

Een nadeel is dat de Galaxy A51 minder vaak beveiligingsupdates krijgt dan de A50. Het toestel van vorig jaar wordt maandelijks bijgewerkt, de A51 slechts één keer per kwartaal. Het kan zijn dat Samsung – als de A51 een succes wordt – ervoor kiest om de A51 vaker een update te geven; bij de A50 gebeurde dit namelijk ook. Op het moment van schrijven draait de A51 echter op de Android-beveiligingspatch van december 2019.

Veelzijdige camera maakt prima foto’s

Een andere grote verbetering van de Samsung Galaxy A51 ten opzichte van zijn voorganger heeft te maken met de camera. Op de achterkant zitten vier camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-dieptesensor en iets nieuws: een macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je om foto’s van heel dichtbij te maken, en de zogeheten ‘macromodus’ moet je in de camera-app dan ook los activeren.

Met de macrocamera kun je bijvoorbeeld een foto van planten maken, of een klein insect op beeld vastleggen. Dit klinkt tof, maar de camera komt op de Galaxy A51 niet helemaal tot z’n recht. Dit komt vooral door het feit dat de macrocamera foto’s maakt in slechts 5 megapixel, waardoor veel detail ontbreekt. Het idee is leuk, maar de uiteindelijke foto’s zien er niet heel mooi uit.

Gelukkig doen de andere camera’s van de Samsung Galaxy A51 het een stuk beter. Met de primaire 48 megapixel-camera maakt je prima foto’s, waarbij kleuren er mooi uitzien en erg veel detail zichtbaar is. In sommige situaties is het dynamisch bereik van de A51-camera niet geweldig, maar dit is begrijpelijk in deze prijsklasse. Ook in het donker kun je prima foto’s maken, waarbij de nachtmodus een handje helpt om kiekjes net iets helderder te maken.

De groothoeklens is een toffe extra en zat ook op de de Galaxy A50. Bij de Galaxy A51 ogen groothoekfoto’s iets scherper, wat waarschijnlijk komt doordat foto’s in 12 megapixel (en niet 8 megapixel) worden vastgelegd. In het donker heb je echter opnieuw weinig aan de camera; de groothoeklens is niet heel lichtsterk en daardoor zien foto’s er al snel flets en bewogen. Daarnaast zie je soms wat vervorming aan de zijkanten van een foto, maar dit is niet heel storend.

Accuduur en snelladen

Net als zijn voorganger heeft de 4000 mAh-accu. Dat is fors, maar het scherm is ook groot en vreet dus best wat stroom. Gelukkig is de accuduur in de praktijk prima; tijdens mijn testperiode ging de telefoon zonder problemen de hele dag mee op een volle lading. De accuduur is echter niet extreem goed, dus je moet niet verwachten dat je twee dagen zonder opladen kan, maar als je het rustig aan doet is anderhalve dag zeker mogelijk.

De Samsung Galaxy A51 wordt geleverd met een 15 Watt-oplader en hoewel snelladen aanwezig is, duurt het best een poosje om de telefoon vol te pompen. Van 0 naar 100 procent laden duurt ongeveer twee uur. Na een half uur laden zit de accu voor ongeveer 35 procent vol en hoewel je daar best een tijdje mee vooruit kan, gaat het opladen dus niet enorm vlot.

Conclusie Samsung Galaxy A51 review

De Galaxy A51 is net als de populaire A50 een uitstekende midranger, maar met minder duidelijke nadelen. Het scherm is uitstekend, het design ziet er prima uit en over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. Verder heb je standaard veel opslag, snelladen, prima camera’s en draait de smartphone direct op Android 10.

De vingerafdrukscanner is verbeterd, maar wint het nog steeds niet van een normale scanner. We hadden vooral gehoopt dat de Galaxy A51 een stukje sneller was geweest en de macrocamera scherpere foto’s had afgeleverd, want af en toe loop je tegen de beperkingen van deze hardware aan. Kun je hier mee leven, dan haal je een fijne smartphone in huis waarvoor je niet al te diep in de buidel hoeft te tasten.

Samsung Galaxy A51 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden? Via onze prijsvergelijker check je de beste deals voor een losse Samsung Galaxy A51 of de Galaxy A51 met abonnement. De smartphone heeft een adviesprijs van 369 euro, maar is bij bijvoorbeeld Belsimpel voor minder te krijgen.