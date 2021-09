Samsung Galaxy A52s review: iets sneller, iets duurder

Samsung gooide eerder dit jaar hoge ogen met de Galaxy A52, maar weet de licht aangepaste A52s ook te overtuigen? Dit (en meer) lees je in deze beknopte review.

Lees verder na de advertentie.

Lees de Samsung Galaxy A52s review

Samsung’s Galaxy A-telefoons zijn erg populair en de A52, die ongeveer een halfjaar geleden werd uitgebracht, laat precies zien waarom. De betaalbare smartphone heeft goede hardware, fijne camera’s, een prima accuduur én uitstekende software-ondersteuning, maar daar hoef je niet de hoofdprijs voor te betalen. De A52 kwam op de markt met een adviesprijs van 349 euro, maar inmiddels betaal je bij veel webwinkels een paar tientjes meer.

Dat heeft vermoedelijk te maken met de wereldwijde chiptekorten, waardoor de Galaxy A52 (ook in Nederland) niet altijd goed leverbaar is. Nu komt Samsung met de Galaxy A52s: een toestel die veel van hetzelfde biedt, maar wel iets sneller en duurder is. Wel is ‘ie overal ruim op voorraad. In deze korte review bespreken we de A52s met je.

Hetzelfde design, vloeiender scherm

Aan de buitenkant is de Samsung Galaxy A52s identiek aan de ‘normale’ A52. Het toestel heeft een plastic behuizing en IP67-certificatie. Dit betekent dat de A52s stof- en waterdicht is en dus ook een regenbui en plons in het toilet overleeft. Het gebruikte plastic voelt wel een beetje goedkoop aan, maar omdat de meeste mensen hun toestel toch in een hoesje stoppen, maakt dit verder niet heel veel uit.

Wel anders: de Galaxy A52s heeft een 120Hz-scherm. Bij de A52 van eerder dit jaar ververst het display maximaal 90 keer seconden en oogt de A52s iets vloeiender. We hebben beide telefoons naast elkaar gelegd en hoewel je verschil wel ziet, merk je er bij dagelijks gebruik weinig van.

De schermkwaliteit is gelukkig nog steeds erg goed. Het amoled-display toont mooie kleuren, goede zwarttinten en kan behoorlijk helder. Door het grote formaat (6,5 inch) en de hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels) is de A52s een prima telefoon voor als je veel mobiele games speelt, of graag films en series kijkt.

Snellere processor als grote verbeterpunt

De grote verandering bij de Samsung Galaxy A52s zien we onder de motorkap. De midranger heeft namelijk een snellere processor gekregen in de vorm van de Snapdragon 778G. Ter vergelijking: de reguliere A52 had een Snapdragon 720G. De hoeveelheid werkgeheugen (6GB) en opslagruimte (128GB) is wel gelijk gebleven en je kan de opslag opnieuw uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Hoewel de Galaxy A52 zeker geen langzame smartphone was, waren er ook toestellen in dezelfde prijsklasse met betere prestaties. De A52s lost dit minpunt op en dat komt dus door de snellere Snapdragon 778G-chip, die we ook kennen van de Motorola Edge 20. De processor is krachtig, draait alle apps en games vloeiend en verbruikt ook niet teveel energie. Ook is 5G-ondersteuning standaard aanwezig, terwijl van de A52 ook een 4G-versie verscheen.

De Samsung Galaxy A52s is een lekker snelle smartphone, waarbij het vloeiende 120Hz-scherm je ook het gevoel geeft dat je te maken hebt met een krachtig toestel. Over de prestaties zijn we dan ook dik tevreden. De vingerafdrukscanner onder het scherm is soms wel een beetje langzaam, maar hij werkt verder prima.

Zoals je in onze Galaxy A52 review kan lezen, zit het met de software van Samsung wel goed. De One UI-schil, die het bedrijf over Android heen leegt, is fijn in gebruik en overzichtelijk. Ook qua updates heeft Samsung zijn zaakjes op orde. De Galaxy A52s draait op Android 11 en krijgt drie grote versie-updates.

Dit betekent dat je sowieso kan rekenen op updates naar Android 12, 13 en 14. De komende jaren zit je dus wel goed en dat geldt ook voor beveiligingspatches. De A52s krijgt maandelijks een Android-beveiligingsupdate en Samsung belooft de smartphone minstens vier jaar lang te ondersteunen. Dat zien we in dit prijssegment niet vaak.

Camera’s: geen verbeteringen

De Samsung Galaxy A52s heeft exact dezelfde camera’s als de Galaxy A52 van eerder dit jaar. Daarom verwijzen we je naar de Samsung Galaxy A52 review voor een bespreking van de cameraprestaties. Om het heel kort samen te vatten: de A52s maakt goede foto’s bij veel en weinig daglicht, maar heeft wel een wisselvallige nachtmodus.

Een ander (maar klein) minpuntje is dat Samsung geen telelens heeft toegevoegd aan de Galaxy A52s. Het toestel heeft naast de hoofdcamera wel een groothoeklens, macrocamera en dieptesensor, maar een camera om in te zoomen ontbreekt. De Galaxy A72 – die weliswaar een paar tientjes duurder is dan de A52s – heeft deze camera wel.

Accuduur

Ook bij de accu van de Samsung Galaxy A52s zien we geen verbeteringen. De batterij heeft opnieuw een capaciteit van 4500 mAh en dat is anno 2021 gemiddeld. Door het vloeiende 120Hz-scherm (in plaats van 90Hz) waren we eventjes bang dat de accuduur veel minder goed zou zijn, maar gelukkig is dit niet het geval. Op een volle lading gaat de A52s altijd een hele dag mee, ook als je de smartphone intensief gebruikt.

We vinden het wel een beetje jammer dat Samsung de oplaadsnelheid bij de Galaxy A52s niet heeft aangepakt. Bij een sneller toestel hoort wat ons betreft ook sneller opladen en dat is niet het geval. De A52s laadt op met maximaal 25 Watt, maar wordt – net als de A52 – geleverd met een langzame 15 Watt-stekker.

Samsung is geen hardloper als het gaat om de oplaadsnelheid van zijn smartphones, maar we hadden graag gezien dat de 25 Watt-adapter in het doosje van de Galaxy A52s had gezeten. Veel toestellen in deze prijsklasse laden immers rapper op. De OnePlus Nord 2 heeft bijvoorbeeld een 65 Watt-oplader, die de telefoon in ongeveer een half uur volledig bijvult. Van deze snelheid kan de Samsung A52s alleen maar dromen.

Conclusie Samsung Galaxy A52s review

De Galaxy A52s is geen volwaardige opvolger van de A52, maar slechts een licht aangepaste en snellere versie. De krachtigere processor en het 120Hz-scherm zijn fijne verbeteringen, maar verder is er weinig nieuws onder de zon. Dit maakt echter weinig uit, want de A52 was al een uitstekende middenklasser met een goede prijs-kwaliteit-verhouding.

De Galaxy A52s is nu ongeveer even duur als de A52 en we raden dan ook aan om voor de s-versie te gaan, als je twijfelt tussen de smartphones. Het toestel heeft geen grote minpunten, krijgt lang Android-updates en biedt veel voor weinig. Voor ongeveer 400 euro is de A52s opnieuw een prima keuze.

Samsung Galaxy A52s kopen

Wil je de Samsung Galaxy A52s kopen? In de prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse Samsung A52s. Op het moment van schrijven betaal je 399 euro voor het toestel. Ook kun je natuurlijk de Samsung Galaxy A52s met een abonnement in huis halen.