De Galaxy A-lijn van Samsung staat bekend om de fijne verhouding tussen hardware, features en prijs. De A70 werd vorige jaar goed ontvangen en nu zijn we met de nieuwe A71 aan de slag gegaan. In deze Samsung Galaxy A71 review van Android Planet lees je alles over de smartphone.

De Samsung Galaxy A71 is begin dit jaar gepresenteerd met een adviesprijs van 469 euro. Dat is zeven tientjes hoger dan de adviesprijs van de Galaxy A70 van vorig jaar. De tegelijkertijd gepresenteerde Galaxy A51 heeft een adviesprijs van 369 euro en over dat toestel verscheen eerder al een uitgebreide review op Android Planet. Wat de plus- en minpunten zijn van de A71 en wat ons eindoordeel is, lees je in deze review.

Fraai design, maar wel vingerafdrukgevoelig

Samsung brengt de A71 uit in verschillende kleuren, waaronder blauw, zilver en zwart. Wij hebben die laatste getest en wat weer direct opvalt aan dit toestel is het goede scherm. Met een diagonaal van 6,7 inch is dat groot te noemen, maar het toestel heeft smalle schermranden. Ook het kleine cameragaatje in het scherm doet niet af aan het ontwerp.

De achterkant heeft een soort patroon en dat is een leuke twist. Wat minder is, is de keuze voor een afwerking van de achterkant, die erg vingerafdrukgevoelig is. Dat associeer je snel met goedkoop en dat is het toestel zeker niet. De onderkant biedt plaats aan de enkele speaker, usb-c-poort en koptelefoonaansluiting.

Het toestel heeft ook plaats voor twee simkaarten en een micro-sd-geheugenkaartje, wat fijne extra’s zijn. Aan de rechterkant zijn de aan/uitknop en volumeknoppen te vinden. Het toestel heeft dan wel een groot scherm, maar door de geringe dikte van 7,7 millimeter ligt het toestel prima in de hand. Een vingerafdrukscanner zie je niet, simpelweg omdat deze verwerkt is in het scherm. Die werkt vrij goed, maar het kwam regelmatig voor dat ik mijn duim toch nog een tweede keer moest scannen.

Amoled-scherm zoals we gewend zijn

Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en er is gekozen voor een amoled-paneel. Die schermen produceert Samsung al jaren zelf en dat is te merken. De kleuren zijn erg mooi, het contrast is hoog en ook de helderheid is prima in orde. Al met al is het weer genieten geblazen tijdens een filmpje of serie. Ook voor het lezen van artikelen, checken van websites of bekijken van foto’s is het scherm dik in orde.

Net als bij de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie zien we een klein gaatje in het scherm, geplaatst in het midden. Dat is vandaag de dag één van de oplossingen voor het gebruik van frontcamera’s en wat mij betreft stoort dit niet. De plaatsing zie ik persoonlijk wel liever in de linker bovenhoek van het scherm. Ik kijk regelmatig een filmpje en draai mijn toestel dan om horizontaal te gebruiken. In dat geval zou het cameragat aan de onderkant zitten; net wat fijner.

Overige hardware is prima in orde, maar niet voor deze prijs

De processor is de Snapdragon 730, een prima chip qua prestaties. Wat me wel stoort, is dat deze ook te vinden is in enkele toestellen die flink veel minder kosten. Het grootste verschil zie je bij de Xiaomi Mi 9T waarvan de huidige prijs ligt op zo’n 300 euro. Ook de 6GB RAM en 128GB interne opslag zijn niet echt baanbrekend. Deze combinatie levert in de praktijk wel een toestel op dat alles makkelijk aankan.

Multitasken is geen probleem en ook het open hebben staan van bijvoorbeeld meerdere tabbladen in Chrome gaat prima. Ook een potje Asphalt of Call of Duty: Mobile levert geen problemen op, maar spelen met de beste grafische prestaties kun je dan niet. Als je met dat alles genoegen neemt en niet het beste van het beste wil, dan zijn de prestaties goed te noemen.

Android 10 en OneUI 2.0-schil

Samsung levert de Galaxy A71 direct met Android 10 en dat is wel zo prettig. Met het goede updatebeleid van de Zuid-Koreaanse fabrikant in het achterhoofd, verwachten we dat ook Android 11 en Android 12 naar dit toestel komen.

Wel zien we ook de OneUI 2.0-schil die over Android heen is gelegd. Die laag is inmiddels al flink afgeschaafd ten opzichte van vorige varianten, maar blijft niet mijn persoonlijke favoriet. Het instellingenmenu vind ik nog steeds wat te onoverzichtelijk, er zijn verschillende apps voorgeïnstalleerd en het geheel voelt wat kinderlijk aan, door bijvoorbeeld de icoontjes.

Gelukkig kun je aan de slag met thema’s of natuurlijk icon packs en andere launchers. Qua snelheid zal een schone Android-versie het nog iets beter doen, maar het geheel voelt wel goed aan en dat was bij Samsung-toestellen van de vorige generaties niet altijd het geval.

Vijf camera’s en prima plaatjes

Selfies maak je van maximaal 32 megapixel, een lekker hoge resolutie om alles in detail vast te leggen. Ten opzichte van de Galaxy A70 heeft de A71 een extra camera gekregen op de achterkant, die je gebruikt voor macrofotografie.

Laten we beginnen bij de primaire camera met een resolutie van 64 megapixel. Plaatjes die je daarmee schiet, hebben standaard een resolutie van 16 megapixel. Daarvoor worden vier pixels samengesmolten tot één, wat moet zorgen voor een beter eindresultaat. Foto’s die gemaakt zijn met de primaire camera zien er goed uit qua details. Het contrast is in orde, evenals de kleurweergave. Functies zoals een panoramamodus of timelapse zijn ook aanwezig.

Ook is er een groothoeklens aanwezig van 12 megapixel, waarmee je meer van de omgeving vastlegt. Kiekjes zien er prima uit en we vinden dit dan ook één van de leukste toevoegingen aan smartphones van afgelopen jaren. Qua kleuren valt het op dat er gelukkig weinig tot geen verschil te zien is met de primaire camera, en dat is soms wel anders. Hieronder een voorbeeld van een foto gemaakt met de primaire camera en eentje met de groothoeklens.

Ook is er nog een camera aanwezig die diepte-informatie opslaat, wat fijn is voor de portetfoto’s. Een toevoeging aan de A71 is de macrocamera, waarmee je objecten van heel dichtbij kunt fotograferen.

Dat is een leuke functie en maakt de L-vormige camera set-up van het toestel compleet, maar de functionaliteit is wel wat beperkt. De resolutie is met 5 megapixel niet al te hoog en ook luistert de focus nogal nauw. Je moet dus even aanvoelen hoe ver je het toestel precies moet houden van het te fotograferen object, om zo een scherpe foto te maken.

Accu van een werkpaard

De Galaxy A71 heeft dezelfde accucapaciteit als de A70 van vorig jaar: 4500 mAh. Een dag kom je makkelijk door, ook als je het toestel intensief gebruikt. In de tijd dat we met het toestel rondliepen hebben, moesten we het toestel nooit overdag bijladen, en dat is een fijne gedachte. Met wat minder intensief gebruik, in bijvoorbeeld het weekend, was het ook voldoende om het toestel om de twee dagen op te laden.

Dat opladen gaat trouwens vrij rap met de meegeleverde oplader van 25 Watt. Een half uurtje aan de lader zorgt ervoor dat de accu voor de helft vol zit. In een kleine anderhalf uur zit het toestel volledig vol.

Wat ook positief opvalt is het fijne verbruik van de accu tijdens het kijken van een filmpje. Een speelfilm kijken van anderhalf uur – scherm op een derde qua helderheid en met oordopjes in – resulteerde in een accu die zo’n 8 procent daalde. Als we dat doortrekken moet je ruim 18 uur video kunnen kijken op een acculading, en dat is meer dan prima.

Conclusie Samsung Galaxy A71 review

De Samsung Galaxy A71 is een compleet toestel met een prachtig en groot scherm, goede accuduur en fijne cameramogelijkheden. Met de software valt inmiddels goed te werken, maar is soms wat druk en de behuizing is te vingerafdrukgevoelig. De uitbreidingsmogelijkheden en koptelefoonaansluiting zijn daarentegen een grote plus.

De overige hardware is ook in orde, maar voor een adviesprijs van 469 euro verwachten we inmiddels wel wat meer. Wel is het zo dat de prijzen van Samsung-toestellen in het algemeen vrij snel dalen. Als die trend ook inzet bij de Galaxy A71 en je op zoek bent naar een compleet toestel met groot scherm, dan is het de moeite waard om nog eventjes te wachten met je aankoop.

Samsung Galaxy A71 kopen

De Samsung Galaxy kopen kan als los toestel als los toestel in het zwart, zilver en blauw. Meer interesse in een combi met belminuten, sms’jes en data? Check dan de Galaxy A71 in combinatie met een abonnement.

