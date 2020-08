De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is groter, krachtiger én duurder dan zijn voorganger, maar weet het nieuwe vlaggenschip te overtuigen? In deze uitgebreide review bespreken we of de smartphone zijn torenhoge adviesprijs waard is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy Note 20 Ultra review

Net als vorig jaar brengt Samsung twee nieuwe Galaxy Note-telefoons uit. Het gaat om de Samsung Note 20 en Samsung Note 20 Ultra, die niet alleen in prijs behoorlijk van elkaar verschillen, maar ook op een andere doelgroep zijn gericht.

Wil je een grote smartphone met een S Pen en niet de absolute hoofdprijs betalen, dan is er de Note 20. Voor de echte Note-fans die het beste van het beste zoeken is de Note 20 Ultra bedoeld.

In deze review bespreken we het Ultra-toestel. De smartphone is met 1299 euro enorm duur en daarom lang niet voor iedereen geschikt. Of de Note 20 Ultra zijn prijskaartje ook echt waard is, lees je hieronder.

Strak design met nieuwe kleurtjes

Laten we beginnen bij het design. Samsung heeft het ontwerp vernieuwd en de Note 20 Ultra ziet er dan ook behoorlijk anders uit dan zijn voorganger, de Samsung Note 10 Plus. Niet alleen heeft de Note 20 UItra een nieuw kleurtje (wij hebben het Mystic Bronze-model getest), de achterkant heeft nu ook een matte afwerking.

Dit ziet er erg fraai uit en zorgt ervoor dat je vingerafdrukken en vetvlekken nauwelijks ziet. Wel is de Note 20 Ultra een hele gladde smartphone; het is dus slim om een hoesje te gebruiken, omdat ‘ie anders zomaar uit je handen kan glippen. Verder is het toestel echt een duidelijke Galaxy Note-smartphone.

Hij is wat hoekiger en de randen zijn scherper. De bezels rondom het scherm zijn erg dun en de randen van het scherm zelf zijn iets afgerond. Daardoor raak je soms per ongeluk het scherm aan, maar hier hebben wij weinig last van gehad.

De behuizing is van volledig van glas en wordt beschermd door een laagje van het nieuwe Gorilla Glass Victus. Aan de rechterkant zitten de volume- en aan/uit-knop, aan de onderkant zit een speaker, usb-c-poort en de S Pen. Het pennetje zit overigens niet meer aan de rechterkant, maar links. Daar waren we echter zo aan gewend, maar het is wel een noemenswaardig verschil met de Note 10.

Wat opvalt als je de Galaxy Note 20 Ultra voor het eerst vasthoudt en bekijkt is het camera-eiland op de achterkant. Niet alleen is dit eiland best groot, maar hij steekt erg uit de behuizing. Daardoor wiebelt de smartphone behoorlijk als je ‘m op tafel hebt liggen, en je voelt de uitstekende randen duidelijk als je de telefoon in je handen hebt.

Uitstekend scherm met 120Hz

Galaxy Note-smartphones kenmerken zich door het grote scherm en dat is bij de Note 20 Ultra natuurlijk ook zo. Het display is zelfs nog iets groter geworden (6,9 inch in plaats 6,8 inch) ten opzichte van de Note 10 Plus, al is de resolutie met 3088 bij 1440 pixels wel ongeveer hetzelfde. Door dat enorme scherm is de Note 20 Ultra geen smartphone je met één hand kan bedienen. Dit is echt een telefoon die altijd met twee handen vasthoudt.

Over de schermkwaliteit kunnen we kort zijn: die is echt uitstekend. Beelden zien er ontzettend mooi en scherp uit, kleuren spatten van het scherm af en de helderheid kan lekker hoog. De randen zijn als gezegd heel dun en daardoor wordt de hele voorkant door het display gevuld.

Bovenin, in een piepklein gaatje, zit de selfiecamera verwerkt. Dit kennen we van andere Samsung-telefoons, maar dat cameragat is wel een stukje kleiner geworden en valt dus nog minder op.

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de Galaxy Note 20 Ultra heeft ook met het scherm te maken. Het display heeft een hogere ververssnelheid van 120Hz, wat betekent dat het scherm veel vaker wordt ververst en soepelere beelden toont. Dit is een enorm fijne en handige feature die – hoewel het we steeds vaker zien op high-end smartphones – de Note 20 Ultra sneller en modern laat aanvoelen.

Overigens wordt de ververssnelheid van het scherm automatisch aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt. Scrol je door de interface of speel je een game die 120Hz ondersteunt, dan wordt ook die verversfrequentie gebruikt.

Bij het bekijken van video’s of foto’s wordt dit teruggeschroefd, wat stroom bespaart. Dit alles gebeurt automatisch en tijdens het dagelijks gebruik merk je hier niks van, maar het is wel een slimme feature van Samsung.

Erg goede prestaties

De Galaxy Note 20 Ultra is – zoals je van een vlaggenschip van 1299 euro mag verwachten – een echte krachtpatser. De smartphone wordt aangedreven door de Exynos 990-chip, dezelfde processor die ook in de Samsung S20, Samsung S20 Plus en Samsung S20 Ultra zit. Ook aanwezig is 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Het beste van het beste dus.

De smartphone is razendsnel aan en hapert nooit. Door de snelle hardware en het 120Hz-scherm draait alles heel vloeiend en beleef je iedere app en game zonder problemen. De 256GB aan opslagruimte is ruim voldoende, maar kun je eventueel verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Dit is tevens een voordeel van de Note 20 Ultra ten opzichte van het reguliere model, dat geen micro-sd-ondersteuning heeft.

De ultrasone vingerafdrukscanner, die geluidsgolven en trillingen gebruikt om je vingerafdruk te herkennen, zit onder het scherm en werkt uitstekend. Tijdens onze testperiode werkte de scanner perfect en niet één keer weigerde hij dienst. Ook gezichtsherkenning is aanwezig en hoewel dit snel werkt, is het wel veel minder veiliger omdat alleen de frontcamera wordt gebruikt.

Verder heeft de Note 20 Ultra standaard 5G-ondersteuning, van de reguliere Note 20 is ook een goedkopere 4G-versie verkrijgbaar. De smartphone is dus helemaal klaar voor de toekomst, al heb je in Nederland nog niet heel veel aan 5G. Het nieuwe netwerk is nog niet overal beschikbaar en de huidige verschillen met 4G zijn nog niet heel groot. Het duurt bovendien nog tot 2022 voordat je echt de voordelen van 5G gaat merken, omdat dan de snelheden van netwerken omhoog worden geschroefd.

S Pen is weer iets beter

De S Pen, het kenmerkende pennetje van de Note-telefoons, is weer verbeterd. Samsung heeft de latency, de reactiesnelheid van de stylus, teruggebracht naar 9 milliseconde. Daardoor zou het lijken alsof je met pen op papier schrijft/tekens als je de S Pen gebruikt.

De verbetering is fijn, maar niet erg merkbaar als je de stylus niet intensief gebruikt. Pak je de S Pen er maar af en toe bij, dan zul je waarschijnlijk weinig verschil merken tussen de Note 20 Ultra en normale Note 20.

Ook nieuw: de Air-acties zijn uitgebreid en je kan nu de navigatieknoppen van Android vervangen door gebaren met de S Pen. Dit betekent dat je een beweging met het pennetje maakt (zonder het scherm aan te raken) om bijvoorbeeld terug te gaan naar je homescreen, de terug-knop te gebruiken binnen apps of het multitaskmenu te openen. Deze Air-acties kun je overigens ook koppelen aan specifieke apps, zoals WhatsApp, Chrome of Gmail.

De Air-acties werken redelijk goed, al heb je eventjes tijd nodig om de gebaren onder de knie te krijgen. Wel vragen we ons af hoe vaak je de gestures echt gaat gebruiken; simpelweg tikken op de Android-navigatieknoppen is veel sneller en we denken dat de Air-acties maar in een beperkt aantal situaties echt handig zijn.

Software: Android 10 en veel updates

De Galaxy Note 20 Ultra draait op Android 10 met daaroverheen de One UI-software van Samsung. Hoewel One UI stock-Android visueel helemaal op de kop gooit, is de software fijn in gebruik. Alles werkt vlot, zit logisch in elkaar en de instellingen-app is bijvoorbeeld lekker overzichtelijk.

Een klein nadeel is dat Samsung best wat apps meelevert. Zo staan er flink wat applicaties van het bedrijf zelf op de telefoon, zoals een Bixby-, PENUP-, Samsung Health- en SmartThings-app. Ook vind je diverse Microsoft-apps op de telefoon. Lang niet elke applicatie is even handig, maar je kan ze wel verwijderen en Samsung dwingt je nooit om ze te gebruiken.

Samsung’s updatebeleid was al goed, maar is sinds kort nog beter geworden. Het bedrijf belooft dat recente smartphones, waaronder de Note 20 en Note 20 Ultra, drie grote Android-upgrades krijgen. Dat betekent dat de Note 20 Ultra sowieso wordt bijgewerkt naar Android 11, 12 en 13 en dat is erg netjes. Daarmee is het updatebeleid van Samsung inmiddels vergelijkbaar met dat van Google en OnePlus, ook omdat het bedrijf maandelijks beveiligingsupdates uitbrengt.

Flink verbeterde camera’s

Samsung zet met de Galaxy Note 20 Ultra meer in op de camera’s dan bij voorgaande Note-toestellen. De Note 20 Ultra heeft ongeveer dezelfde camera’s als de S20 Ultra van eerder dit jaar. Op de achterkant zit een heuse 108 megapixel-camera, met een 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-telelens met periscopische zoom.

Door dat laatste kun je tot 5x optisch zoomen zonder kwaliteitsverlies en dat is een toffe feature om te hebben. De ‘Space Zoom’-functie, zoals Samsung dit noemt, gaat tot 50x en dus niet tot 100x zoals bij de Galaxy S20 Ultra. Dat klinkt misschien als een achteruitgang, maar dat is niet. De 100x Space Zoom-plaatjes van de S20 Ultra zagen er erg matig uit, en met 50x digitale zoom blijft er simpel iets meer detail over.

1x zoom

5x zoom

50x zoom

Net als bij de S20 Ultra komt de periscopische zoomfunctie vooral tot z’n recht als je 10x (of maximaal 20x) inzoomt, omdat je dan erg scherpe en mooie plaatjes overhoudt. Ga je richting de 50x, dan zie je de kwaliteit achteruit gaan en wordt het ook moeilijk om een goed plaatje te schieten, zeker als je handen een beetje trillen. De zoomfunctie van de Note 20 Ultra werkt echter goed en voegt echt wat toe.

De primaire camera van 108 megapixel is ook uitstekend. Bij de Galaxy S20 Ultra merkten we soms dat de camera moest ‘zoeken’ naar de juiste focus, omdat er problemen waren met de autofocus. Door de toevoeging van laser autofocus zijn deze problemen bij de Note 20 Ultra verholpen. De camera maakt altijd, in iedere situatie uitstekende foto’s met veel detail, mooie kleuren en een goed dynamisch bereik.

Portretmodus

Groothoeklens

Nachtmodus

Ook de 12 megapixel-groothoeklens, waarmee je bredere foto’s maakt, is handig. De lens komt van pas bij landschapsfotografie, groepsfoto’s en als je grote gebouwen wil vastleggen. De kwaliteit van de groothoeklens verschilt ietsjes met de andere camera’s, maar is alsnog goed.

Tot slot heeft de Note 20 Ultra een betere nachtmodus, waarmee je prima foto’s in het donker maakt. Ook heeft de smartphone de optie om 8K-video’s te maken. Al met al is de Samsung Galaxy Note 20 Ultra dus een hele complete en veelzijdige camerasmartphone.

Accuduur valt behoorlijk tegen

De Galaxy Note 20 UItra heeft een 4500 mAh-accu en dat is voor een smartphone met een enorm 6,9 inch-120Hz-scherm niet enorm groot. Dat merk je dan ook tijdens het dagelijks gebruik. De accuduur is verre van geweldig en als je een intensieve smartphonegebruiker bent, is het moeilijk om op een volle lading het einde van de dag te halen.

Gebruik je de telefoon minder, dan gaat ‘ie wel zonder problemen een dag mee. Toch is de accuduur van de Note 20 Ultra duidelijk minder dan die van andere high-end smartphones. Ook de Note 10 Plus ging langer mee. Op dit gebied mag je meer verwachten van een toestel van 1299 euro, en helaas stelt de Note 20 Ultra nogal teleur.

Het opladen gaat gelukkig wel lekker snel. De Note 20 Ultra heeft een 25 Watt-oplader en daarmee zit de accu na een halfuur aan het stroom voor de helft vol. De batterij volledig vullen duurt ruim een uurtje en dat is prima. Draadloos opladen is aanwezig en dat gaat met 15 Watt relatief vlot. Ook handig is PowerShare, een functie waarmee je andere apparaten draadloos oplaadt door ze op de achterkant van de Note 20 Ultra te leggen.

Conclusie Samsung Galaxy Note 20 Ultra review

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra biedt een aantal fijne verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, maar is geen wereldschokkende upgrade. De camera’s zijn beter geworden, de S Pen iets uitgebreider en vooral het 120Hz-display is een welkome toevoeging. Daarnaast is de hardware lekker vlot, het scherm uitstekend en de software fijn in gebruik.

Daar staat wel een hele forse adviesprijs en matige accuduur tegenover. Bij redelijk intensief gebruik houdt de Note 20 Ultra het niet lang genoeg vol en veel high-end smartphones gaan simpelweg langer mee. Het snelle opladen maakt het een beetje goed, maar het uithoudingsvermogen van de telefoon is een flink minpunt.

De Galaxy Note 20 Ultra is echter – net als zijn voorganger – een uitstekende smartphone, maar wel eentje die is bedoeld voor een klein publiek. De adviesprijs is met 1299 euro erg fors en als je overweegt de smartphone te kopen, kan het lonen om eventjes te wachten aangezien Samsung-telefoons snel in prijs dalen. Tot slot is het zo dat de S20 Ultra (en in iets mindere mate de S20 en S20 Plus) grotendeels dezelfde gebruikerservaring bieden als de Note 20 Ultra. Is de S Pen niet essentieel voor jou, dan kun je de nieuwe Note prima links laten liggen.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra kopen

Ben je na het lezen van deze Samsung Galaxy Note 20 Ultra enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? In de prijsvergelijker van Android Planet vind je de beste deals om een losse Samsung Galaxy Note 20 Ultra te kopen, bijvoorbeeld in combinatie met een sim only-abonnement. Ook kun je natuurlijk kiezen voor een Samsung Galaxy Note 20 Ultra met abonnement.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Welke Samsung Galaxy Note 20 Ultra wil je? Selecteer: 256GB 512GB Nieuw los vanaf € 1.289,00 Samsung Galaxy Note 20 Ultra met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 57,50 p/m Abo: € 17,50 p/m Toestel: € 40,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken