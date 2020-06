Reviewscore 7

De Samsung Galaxy S10 kwam vorig jaar uit, maar is anno 2020 nog steeds een degelijke aankoop. Opvallend genoeg wordt het toestel vooral in de weg gezeten door de Samsung Galaxy Note 10 Lite. In deze review-update van de Samsung Galaxy S10 vertellen we je er alles over.



Review-update: Samsung Galaxy S10 in 2020

We hebben een nieuwe rubriek op Android Planet: review-updates. In deze serie artikelen gaan we populaire toestellen uit 2019 opnieuw aan de tand voelen. Hierdoor weet jij of ze anno 2020 nog steeds de moeite waard zijn. Op zich zijn iets oudere smartphones namelijk een interessante keuze, omdat ze vaak flink in prijs gedaald zijn.

Ditmaal is de Samsung Galaxy S10 aan de beurt. Dit voormalige Samsung-vlaggenschip kwam in maart 2019 op de markt en in onze eerste review waren we behoorlijk enthousiast. We waren met name onder de indruk van het beeldscherm, de krachtige hardware en verbeteringen op cameragebied. Wel vonden we het jammer dat veel verbeteringen gimmicky aanvoelden en was de accuduur ondermaats. Hoe kijken we nu, in 2020, naar de Samsung Galaxy S10?

Design blijft voorkantvullend

In de vorige review-update besprak ik de OnePlus 7T Pro. Vergeleken bij dit toestel is de Galaxy S10 een stuk compacter. Toch kun je de S10 met zijn 6,1 inch-scherm niet klein noemen. Dat het toestel toch handzaam is heeft te maken met de dunne schermranden. Enkel aan de boven- en onderkant zijn dunne bezels zichtbaa,r met rechtsboven een cameragaatje. De vingerafdrukscanner zit onder het display. Dat was vorig jaar revolutionair, maar inmiddels de standaard bij toptoestellen.

Al met al bestaat bijna 90 procent van de voorzijde uit scherm. De Samsung S20, zijn opvolger, voegt hier een paar procenten aan toe, maar het design is grotendeels onveranderd gebleven. Wel is het cameragaatje bij de S10-opvolger naar het midden verhuisd. Ook zie je iets minder randen rondom de selfie-sensor. Verder is het display van de S20 iets scherper, maar films kijken en games spelen is op de S10 allerminst een straf.

Waar de Galaxy S20 wel duidelijk een streepje voorheeft is de ververssnelheid. Het Samsung-kroonjuweel van dit jaar heeft namelijk een 120Hz-ververssnelheid, terwijl de S10 op 60Hz blijft steken. Dit verschil zal voor de meeste gebruikers geen dealbreaker zijn, maar wanneer je de twee naast elkaar houdt merk je wel dat scrollen op de S20 vloeiender oogt. Daartegenover heeft zo’n hoge ververssnelheid wel meer energie nodig. Dat heeft weer gevolgen voor de gebruikersduur.

Hardware kan nog jaren mee

De Samsung Galaxy S10 wordt aangestuurd door de Exynos 9820-processor. Dit was een van de snelste chipsets van vorig jaar en weet ook nu nog te overtuigen. Tijdens mijn testperiode reageerde de Galaxy S10 razendsnel, was van wachttijd zo goed als geen sprake en recente games als Call Of Duty: Mobile draait hij vlekkeloos. Ook Netflix-series en YouTube-films zien er prachtig uit dankzij de haarscherpe resolutie van 3040 bij 1440 pixels.

Verder is de accuduur van de Samsung Galaxy S10 degelijk, maar niet goed. Bij intensief gebruik moest ik het toestel rond 20:00 uur aan de lader leggen. Alhoewel het toestel snelladen ondersteunt haalt hij het niet bij de snelheid van recente vlaggenschepen, zoals de eerder aangehaalde OnePlus 7T Pro. Dit toestel kan met een vermogen van 30 Watt snelladen, terwijl de S10 op 15 Watt blijft steken. De S20 zit hier tussenin met 25 Watt aan vermogen. Al met al is het jammer dat de S10 nog steeds op een maximale oplaadsnelheid van 15 Watt zit, hetzelfde vermogen als de Galaxy S7 uit 2016.

Camera’s zijn ingehaald door de tijd

De Samsung Galaxy S10 heeft achterop een drievoudige cameramodule. Net als bij de vingerafdrukscanner onder het scherm was dat destijds indrukwekkend, maar inmiddels de standaard. Dat doet overigens niets af aan de fotokwaliteit van de Samsung Galaxy S10: daar is namelijk niets mis mee. De 12 megapixel-hoofdcamera maakt prima kiekjes onder zowat alle omstandigheden. Het beeld is scherp, kleuren ogen natuurgetrouw en er zijn voldoende details mee.

Op het gebied van telefotolenzen en groothoeklenzen zijn het afgelopen jaar forse stappen gezet. In onze initiële review waren we al van mening dat deze twee sensoren niet zo goed presteerden als de concurrentie, en dat is er anno 2020 niet minder op geworden. De telefotolens functioneert prima, maar zodra je inzoomt merk je toch wel duidelijk dat de kwaliteit achteruit hobbelt.

Hetzelfde geldt voor de 16 megapixel-groothoeklens. Er is weinig mis mee voor wat huis-en-tuin-plaatjes, maar er zijn inmiddels smartphones met betere lenzen verkrijgbaar. Concurrenten als Huawei leveren doorgaans betere cameramodules af, al hebben die weer hun eigen (software)problemen om zich mee bezig te houden. Al met al maakt de Samsung Galaxy S10 keurige foto’s, maar is hij inmiddels wel ingehaald door de tijd.

Software is duurzaam

De Samsung Galaxy S10 draait op One UI 2.1, dat gebaseerd is op Android 10. Deze Android-skin is geoptimaliseerd voor grote smartphoneschermen. Snelkoppelingen en veelgebruikte acties zijn bijvoorbeeld naar de onderkant verplaatst zodat je het toestel met één hand kunt bedienen. Vroeger waren we nooit zo enthousiast over Samsung’s eigen Android-versies, maar One UI zet al langer stappen in de goede richting.

Wel is het jammer dat je nog steeds een hele zwik aan vooraf geïnstalleerde apps meekrijgt. Denk bijvoorbeeld aan Samsung Health en Smart Things. Ook krijg je standaard enkele Microsoft-apps, zoals LinkedIn en OneDrive, mee geïnstalleerd. Gelukkig kun je deze programma’s wel verwijderen, maar het blijft opmerkelijk dat fabrikanten standaard zoveel apps installeren. Op het updatebeleid van de Galaxy S10 valt weinig aan te merken. Het toestel krijgt regelmatig beveiligingsupdates en pakt ook de update naar Android 11 mee.

Samsung Galaxy S10 Lite: dé concurrent?

Begin dit jaar bracht Samsung de Galaxy S10 Lite uit. In tegenstelling tot wat je op basis van deze naam zou verwachten, is dit toestel in werkelijkheid groter dan de S10. Ook qua hardware heeft de S10 Lite op veel punten een streepje voor ten opzichte van de normale S10. Het toestel gaat bijvoorbeeld een stuk langer mee dankzij de grotere accu, de macrocamera is ideaal voor foto’s van dichtbij en het toestel is goedkoper. Opvallend genoeg concurreert de Galaxy S10 dus vooral met de S10 Lite, een toestel van Samsung zelf.

Conclusie

Anno 2020 is de Samsung Galaxy S10 een prima aankoop. Het Samsung-vlaggenschip van vorig jaar presteert nog steeds prima, kent geen dealbreakers en wordt de komende jaren nog ondersteund qua software-updates. Ook is het toestel afgelopen jaar flink in prijs gedaald, wat de prijs-kwaliteitsverhouding ten goede komt.

Het is daarom des te vreemd dat Samsung begin dit jaar de Galaxy S10 Lite uitbracht. Dit toestel presteert op veel onderdelen namelijk beter dan de S10. De Lite heeft bijvoorbeeld een groter scherm, betere gebruikersduur en de macrocamera is leuk voor foto’s van dichtbij. Ook is de Galaxy S10 Lite goedkoper. Al met al is de Galaxy S10 dus zeker geen slechte aankoop, maar wel gedeeltelijk ingehaald door de tijd.

Samsung Galaxy S10 kopen

