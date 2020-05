Reviewscore 7,5

De Samsung Galaxy S10e zag het levenslicht in februari 2019 als betaalbaar alternatief voor de Galaxy S10 en S10 Plus. We beoordeelden de S10e met een 9,0, maar hoe het toestel anno 2020 presteert? Dat check je in deze Samsung Galaxy S10e review van 2020.

Samsung Galaxy S10e: review in 2020

We hebben iets nieuws op Android Planet: review-updates. De komende tijd gaan we verschillende populaire high-end-, midrange- en budgetsmartphones die vorig jaar zijn uitgebracht opnieuw testen. Hierdoor weet je of ze in 2020 nog steeds de moeite waard zijn om te kopen, want iets oudere Android-telefoons zijn vaak flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Lees ook: de initiële review van de Samsung Galaxy S10e, gepubliceerd op 2 mei 2019

Deze keer is het tijd voor de Samsung Galaxy S10e, een toestel dat in februari 2019 werd aangekondigd. Het toestel was de meest betaalbare in de Galaxy S10-lijn en introduceerde een nieuwe prijscategorie voor Samsung. Wel zagen we enkele verschillen met de normale Galaxy S10 en de S10 Plus, waaronder twee camera’s op de achterkant, in plaats van drie.

Staan die camera’s in 2020 hun mannetje nog of niet, hoe is de accuduur en hoe zit het met updates voor deze Samsung-telg? Dat check je nu allemaal in de Samsung Galaxy S10e review-update. Review-updates die tot nu toe gepubliceerd zijn op Android Planet vind je hieronder.

Uiterlijk en scherm

De S10e kan in 2020 nog makkelijk mee qua design, waarbij het toestel verkrijgbaar is in verschillende kleuren. De randen om het scherm zijn nog steeds dun te noemen, maar het kan inmiddels net wat smaller. Ook het gaatje in het scherm voor de frontcamera kun je inmiddels aan de grote kant noemen. Het toestel is met zijn 142,2 bij 69,9 millimeter compact en dankzij de afrondingen ligt die prima in de hand.

Ook het display is klein, want deze heeft een diagonaal van 5,8 inch. Komende van een OnePlus 8 Pro met een scherm van 6,78 inch was het even wennen, maar dat ging snel. De achterkant (wit model getest voor de review-update) bevat een glimmende coating en dat vinden we niet de meest chique afwerking. Het scherm heeft een resolutie van 2280 bij 1080 pixels en dat zorgt voor een prima beeld.

Het is niet het meest scherpe telefoonscherm op de markt, maar goed genoeg voor tekst, foto’s of een filmpje. De S10e heeft een amoled-scherm, wat zorgt voor felle kleuren en een goed contrast. Een vingerafdrukscanner is niet achter het scherm verwerkt en dat vinden we fijn. De fysieke scanner aan de rechter zijkant is namelijk een stukje sneller en prima om te gebruiken in de praktijk.

Functies zoals een hoge ververssnelheid van het scherm, zoals bij de Galaxy S20, is niet aanwezig. In de prijsklasse waarin de S10e zich nu bevindt zijn er wel toestellen te verkrijgen met 90Hz-schermen. Dat werkt in de praktijk allemaal net wat soepeler. Toch rekenen we dat niet als nadeel bij de Galaxy S10e. Als je toestellen met verschillende ververssnelheden niet naast elkaar in handen hebt, merk je het namelijk al snel niet meer.

Hardware is voldoende in 2020, accu laat steken vallen

Gebruik je je toestel voor social media, Netflix, internetbankieren en wat mobiele games? Dan is de Galaxy S10e nog steeds een prima keuze. Er is een eigen Exynos-chip aanwezig, een topmodel van de vorige generatie. Dat betekent in de praktijk dat je ook nu elke app of game nog vrijwel moeiteloos kunt gebruiken. Er is 6GB werkgeheugen aan boord en ook dat is voldoende. Het interne geheugen bedraagt 128GB en is makkelijk en snel uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Ook beschikt de S10e nog over een koptelefoonaansluiting, zo kun je ook nu nog gewoon makkelijk je bedrade oordopjes gebruiken.

In onze review van de Samsung Galaxy S10e in mei 2019 noemden we de accu al geen hoogvlieger. De accucapaciteit bedraagt 3100 mAh en dat was toen al aan de kleine kant. Ook in 2020 is dat nog steeds het geval, waardoor je niet moet rekenen op een accuduur van meer dan een dag. Al met al haalt de S10e op het gebied van de accu niet de hoogste score, maar ben je toch van plan om het toestel ‘s nachts op te laden, dan kom je ermee weg.

Opladen van de accu doe je met bijgeleverde 15 Watt-lader, wat prima is. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar ook dat gaat niet al te snel. In 2020 zien we steeds meer toestellen die komen met snellaadmogelijkheden. Voor de huidige prijs van rond de 600 euro zijn er ook toestellen op de markt die veel sneller opladen.

Goede camera’s, maar de concurrentie biedt meer

Ook kijken we naar de camera’s in deze Samsung Galaxy S10e review van 2020. De S10e heeft naast de selfiecamera nog twee camera’s, op de achterkant. De primaire camera schiet plaatjes van 12 megapixels en ook is er een groothoeklens aanwezig. Foto’s gemaakt met de hoofdcamera zien er nog steeds goed uit en ook nu hebben we daarover niks te klagen.

De resolutie van 12 megapixel begint wel wat achter te lopen, want veel fabrikanten zijn overgestapt naar sensoren met hogere resoluties. Nu zeggen megapixels zeker niet alles, maar met zo’n hogere resolutie leg je ook meer details vast.

Ook kun je dus foto’s maken met een wijdere hoek van 16 megapixel. Deze functie zien we steeds meer op smartphones verschijnen en zorgt voor leuke kiekjes. De kwaliteit ervan is niet altijd even goed, maar het is leuk om een gebouw, uitzicht of landschap te fotograferen.

Speciale camera’s om bijvoorbeeld te zoomen of om foto’s van dichtbij te maken (macrofotografie) zijn niet aanwezig bij de Galaxy S10e. Of dat erg is, verschilt natuurlijk per persoon.

Wel zien we dat smartphonefabrikanten nog steeds hoog inzetten op de cameramogelijkheden. Koop je een nieuw toestel, dan kun je hetzelfde als met de Galaxy S10e en meer. Geef je wat minder om fotografie dan maak je met dit Samsung-toestel ook nu nog een goede keuze.

Samsung Galaxy S-lijn heeft goed update-beleid

De Galaxy S10e valt dus in de S-lijn van Samsung en daarvoor heeft de fabrikant een goed update-beleid. Het toestel kwam in 2019 op de markt met Android 9.0 (Pie) aan boord. Inmiddels is de Android 10-update te downloaden. Ook qua beveiligingsupdates heb je vooralsnog geen klagen met dit toestel. De beveiligingspatch van mei is ook beschikbaar voor de S10e, waardoor ook dat helemaal goed zit.

Het toestel krijgt in de toekomst ook gegarandeerd de update naar Android 11 en ook qua beveiligingsupdates zit het wel goed. Samsung belooft minimaal drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates na de release. Vervolgens kun je nog een jaar lang kwartaal-updates verwachten qua beveiliging, waarna de ondersteuning stopt. Het kan natuurlijk dat Samsung het updatebeleid in de toekomst nog omgooit, bijvoorbeeld vanwege de populariteit van de S10-serie.

Conclusie Samsung Galaxy S10e review-update

De Galaxy S10e is nog steeds een veelzijdig toestel, dat genoeg kracht levert voor elke taak. De accu gaat een dagje mee, maar meer moet je niet verwachten. Ook qua camera’s kan het toestel nog steeds mee, maar wil je meer doen met fotografie dan is een ander toestel een betere keuze. Qua software-ondersteuning zit je voorlopig goed met de S10e, zowel qua Android- als beveiligingsupdates. Het toestel heeft een adviesprijs van 749 euro, maar het toestel is afgelopen jaar wel wat in prijs gezakt. Een nieuwe Galaxy S10e haal je inmiddels (afhankelijk van de kleur) voor tussen de 600 á 650 euro. Voor dat prijspunt zijn er heel veel interessante toestellen te krijgen die vaak meer te bieden hebben qua accu, camera’s en extra functies, ook van Samsung zelf. Die toestellen zijn vaak echter stukken groter en als je dat niet wil, dan is de keuze beperkt. Als je op zoek bent naar klein en snel, dan is de S10e de beste keuze.

