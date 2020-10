De Samsung Galaxy S20 FE biedt het beste van de Galaxy S20-telefoons voor een lager prijskaartje. Dat is een combinatie die in de praktijk erg goed uitpakt, zoals je in deze Galaxy S20 FE review kunt lezen.

Samsung bracht onlangs de Galaxy S20 FE uit, nadat het bedrijf begin dit jaar de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra introduceerde. De ‘Fan Edition’ is er voor mensen die de normale S20-telefoons te duur vinden, maar niet te veel willen inleveren op de features die deze toestellen zo interessant maken.

Belangrijk om te weten: Samsung brengt twee versies uit van de S20 FE. De 4G-versie heeft een adviesprijs van 649 euro, terwijl de – meer toekomstbestendige – 5G-variant met 749 euro een stukje duurder is. Daarmee is het toestel bij de release aanzienlijk goedkoper dan de S20-telefoons, die met veel hogere adviesprijzen verschenen. Android Planet heeft het 5G-toestel getest en in deze review lees je of de smartphone de moeite waard is en waar Samsung op heeft moeten bezuinigen.

Design van plastic voelt stevig aan

Samsung heeft aan het ontwerp van de Galaxy S20 gesleuteld om de FE betaalbaarder te maken. De smartphone heeft geen behuizing van glas – zoals de andere S20-telefoons – maar gebruikt plastic. Dit heeft zowel voor- als nadelen en klinkt erger dan dat het is. Allereerst is plastic minder gevoelig voor krasjes en vingerafdrukken, waardoor de telefoon er dus beter uit blijft zien.

Daarnaast voelt de Galaxy S20 FE gewoon stevig en luxe aan. De matte afwerking ziet er mooi uit, maar het is wel jammer dat je de achterkant een beetje kunt indrukken. Dit is niet per se storend, maar laat wel zien dat de FE goedkoper is. De plastic achterkant is ook behoorlijk glad, waardoor je moet oppassen dat ‘ie zomaar uit je handen glipt.

Aan de onderkant van de behuizing zit de speaker een usb-c-poort. Rechts vinden we de aan/uit- en volumeknoppen en aan de bovenkant zit de sleuf om je simkaart te plaatsen. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt helaas, maar de Galaxy S20 FE is wel IP68-gecertificeerd en dus stof- en waterdicht.

Met afmetingen van 159,8 bij 74,5 bij 8,4 millimeter is de S20 FE best een grote jongen, en met 190 gram ook zeker niet licht. Qua formaat zit de smartphone een beetje tussen de normale S20 en S20 Plus in, al is de behuizing wel een fractie dikker.

Groot 120Hz-scherm is uitstekend

De Samsung Galaxy S20 FE heeft een 6,5 inch-amoled-scherm met een hogere ververssnelheid van 120Hz. Dit is een fijne feature, want omdat het display zichzelf 120 keer per seconde ververst, ogen animaties soepeler en voelt de telefoon sneller aan. Het 120Hz-scherm zagen we ook bij de S20, S20 Plus en S20 Ultra en we zijn blij dat Samsung ook de goedkopere S20 FE van deze functie heeft voorzien.

Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en dat zorgt voor lekker scherp beeld. Door het oled-paneel zien kleuren er heel fraai uit en is zwart ook echt zwart. De helderheid kan hoog en daardoor is het display van de S20 FE altijd goed af te lezen.

Bovenaan in het scherm zit een klein gaatje voor de 32 megapixel-selfiecamera, net als bij veel andere Samsung-smartphones. Het gat valt nauwelijks op en is erg klein, waardoor je er in de praktijk geen last van hebt. De schermranden zijn bij de S20 FE wel dikker dan bij de andere Galaxy S20-smartphones en daardoor oogt de telefoon iets minder futuristisch.

Lekker snelle hardware, prima vingerafdrukscanner

Samsung heeft bij de Galaxy S20 FE niet bezuinigd op de interne hardware. De smartphone wordt aangedreven door een Exynos 990- (4G-versie) of Snapdragon 865-processor (5G-versie), afhankelijk van welke variant je aanschaft. Ook aanwezig is 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, waarbij je dat laatste nog kunt uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Laten we er niet omheen draaien: de Galaxy S20 FE is lekker snel en levert goede prestaties. Apps starten snel op, games draaien vlekkeloos en ook flink multitasken is geen probleem. Wat snelheid betreft wijkt de Galaxy S20 FE niet af van zijn duurdere broers en dat is fijn.

Dit geldt ook voor de vingerafdrukscanner, al heeft de S20 FE wel een andere, minder geavanceerde scanner dan de S20. Het gaat om een optische (en geen ultrasone) vingerafdrukscanner onder het scherm, die overigens wel snel en accuraat werkt. Op dit gebied doet de S20 FE het dus ook prima.

Over de software van de Samsung Galaxy S20 FE kunnen we kort zijn: die zit gewoon logisch en fijn in elkaar. De smartphone draait op Android 10 (en helaas niet het nieuwere Android 11) met de bekende One UI-software van Samsung. De schil ziet er strak uit, draait soepel en maakt het bijvoorbeeld ook iets makkelijker om de S20 FE met één hand te bedienen, door knopjes omlaag te halen.

Daarnaast zijn we te spreken over het updatebeleid van Samsung. De fabrikant geeft high-end smartphones drie grote Android-updates, wat betekent dat de S20 FE sowieso wordt bijgewerkt naar Android 11, 12 en 13. Ook krijg je drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates, waardoor de telefoon beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Een minpunt is dat er standaard best wat applicaties op het toestel staan. Zo zijn diverse Microsoft-apps aanwezig, voegen Samsung’s eigen applicaties niet altijd iets toe en komt Bixby nog steeds voorbij. Deze stemassistent spreekt geen Nederlands, doet eigenlijk alles minder goed dan de Google Assistent en is dus volstrekt overbodig.

Degelijke en veelzijdige camera’s

De Galaxy S20, S20 Plus en met name de S20 Ultra vielen op door de indrukwekkende camera’s met een uitgebreide zoomfunctie. Op dit gebied doet de S20 FE een stapje terug. De smartphone heeft drie camera’s achterop, elk van 12 megapixel: een primaire camera, groothoeklens en telelens.

Met de telelens kun je tot 3x optisch zoomen, oftewel inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De ‘Space Zoom’-functie, die we kennen van de andere S20-smartphones is ook aanwezig en maakt digitaal inzoomen tot 30x mogelijk. Dit is een geinige feature, maar de zoomfunctie werkt het beste als je niet verder gaat dan 10x. Dan zijn foto’s nog scherp en bruikbaar. Ga je verder dan dat, dan lever je flink in op scherpte en krijg je erg matige plaatjes.

Met de prestaties van de primaire camera is weinig mis; foto’s zien er mooi en kleurrijk uit en hebben veel detail. De camera hoort niet bij de absolute top en is niet zo goed als bijvoorbeeld die van de Pixel-telefoons of de Huawei P40 Pro, maar doet zijn werk goed. Ook in het donker staat de S20 FE redelijk zijn mannetje, waarbij de nachtmodus ervoor zorgt dat je kiekjes wat helderder zijn.

Primaire camera

Groothoeklens

Telelens: 3x zoom

De groothoeklens maakt extra wijde foto’s, wat handig is als je landschappen fotografeert of bijvoorbeeld in een grote stad bent. Je ziet een klein verschil in kwaliteit als de foto’s van de groothoeklens gaat vergelijken met die van de primaire camera, maar daar kunnen we prima mee leven. Al met al heeft de S20 FE drie prima camera’s achterop die je niet zullen teleurstellen.

Goede accuduur, langzaam opladen

Met de accuduur van de Galaxy S20 FE zit het ook goed. De smartphone heeft een 4500 mAh-accu en die gaat – ondanks dat er een groot 120Hz-scherm aanwezig is – makkelijk een volle dag mee, ook als je de smartphone intensief gebruikt. Doe je het rustiger aan, dan is twee dagen zonder opladen mogelijk.

De Galaxy S20 FE ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt, net als de andere S20-telefoons, maar Samsung levert helaas niet zo’n oplader mee. In het doosje zit een minder krachtige 15 Watt-adapter, waarschijnlijk om kosten te besparen. Hierdoor moet je de snelste oplader los aanschaffen en dat is bij smartphone van 649 euro (of 749 euro) jammer en raar.

Het opladen met de 15 Watt-adapter gaat overigens niet per se traag: na een half uur zit de accu voor iets meer dan 35 procent vol – en de telefoon opladen duurt anderhalf uur. We hadden echter graag gezien dat Samsung de 25 Watt-lader in het doosje had gestopt. Wel is het netjes dat de Galaxy S20 FE draadloos opladen ondersteunt en dankzij de ‘PowerShare’-functie ook andere apparaten van stroom kan voorzien.

Conclusie Samsung Galaxy S20 FE review

Samsung laat met de Galaxy S20 FE zien dat het precies weet hoe je een betaalbaar vlaggenschip maakt. De concessies die het bedrijf doet zijn logisch en zorgen er niet voor dat de Fan Edition een minder goede smartphone is dan de reguliere Galaxy S20. Sterker nog: de Galaxy S20 FE doet heel veel goed en heeft maar een aantal kleine minpuntjes.

Zo is het jammer dat de achterkant een beetje meegeeft en Samsung niet de snelste oplader in het doosje stopt. De camera’s zijn niet zo goed als bij andere Galaxy S20-telefoons, maar stellen zeker niet teleur. Dat geldt ook voor de prestaties, het scherm en de software. De accuduur is zelfs beter dan bij andere Samsung-telefoons.

De 4G-versie is met 649 euro een prima deal, al kun je voor dit geld ook bijvoorbeeld de OnePlus 8T aanschaffen. De 5G-versie van de S20 FE is met 749 euro eigenlijk iets te duur, vooral omdat de normale Galaxy S20 inmiddels ongeveer hetzelfde kost. De Samsung Galaxy S20 FE is niet direct de allerbeste smartphone in deze prijsklasse, maar zeker één van de betere.

Samsung Galaxy S20 FE kopen

Ben je na het lezen van deze Samsung Galaxy S20 FE review enthousiast geworden en wil je het toestel kopen? In de prijsvergelijker van Android Planet zie je de beste deals voor een losse Galaxy S20 FE.

Ook kun je natuurlijk kiezen voor een Galaxy S20 FE met een abonnement. De adviesprijs voor het 4G-model bedraagt 649 euro, de 5G-versie gaat voor 749 euro over de digitale toonbank.