Samsung brengt de Galaxy S20 op 13 maart uit in Nederland, maar Android Planet heeft het nieuwe vlaggenschip alvast kunnen proberen. In deze preview lees je alles over de belangrijkste verbeteringen, waaronder de camera en het scherm.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees onze Samsung Galaxy S20 preview

Samsung kondigt aan het begin van ieder jaar zijn nieuwe toptoestellen aan en dit keer komt de fabrikant met de Galaxy S20-reeks. Niet de Galaxy S11 dus, maar het bedrijf kiest – niet geheel onlogisch – voor Galaxy S20. De naam past immers mooi bij het jaar 2020 en klinkt natuurlijk ook een stukje spannender dan de S11.

Het is echter niet zo dat de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra compleet anders zijn dan hun voorgangers, want er zijn ook de nodige overeenkomsten. Samsung focust zich dit jaar voornamelijk op twee zaken: de camera’s en het vernieuwde scherm.

Voor de aankondiging mocht Android Planet de nieuwe smartphones alvast uitproberen en aan de slag gaan met de nieuwe features. Onze bevindingen lees je in deze preview, de volledige review lees je rond de release in maart.

Niet Galaxy S11, maar S20

Samsung pakt het dit jaar niet alleen qua naamgeving anders aan, maar ook de line-up met toestellen is veranderd. De Galaxy S10e, die opviel door het compacte design en de lagere prijs, krijgt geen directe opvolger en wordt ‘vervangen’ door de normale Galaxy S20.

Dit toestel is met een adviesprijs van 899 euro nu het instapmodel, maar verschilt verder weinig van de Galaxy S20 Plus. Wel is het 6,2 inch-scherm een stuk handiger (en makkelijker te bedienen) dan het 6,7 inch-display van de Plus.

De Plus-versie is met 1099 euro wel een stukje duurder, maar beschikt dus wel over een groter scherm en forse accu van 4500 mAh. Daarnaast heeft de S20 Plus standaard 5G-ondersteuning, terwijl je hier bij de normale S20 100 euro extra voor betaalt. Dan is er nog de Galaxy S20 Ultra: een toestel dat het beste van het beste biedt, maar ook een torenhoog prijskaartje van 1349 euro heeft.

Focus op vernieuwde camera met Space Zoom

Samsung focust zich met de Galaxy S20-telefoons voornamelijk op de camera, en dat doet een beetje denken aan de Galaxy S9 en S9 Plus. Deze smartphones zagen er ook niet heel veel anders uit dan hun voorgangers, maar introduceerde wel een compleet vernieuwde camera. De Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra lijken aan de buitenkant op recente Samsung-toestellen, maar doen wel een boel dingen anders.

Dit begint als gezegd met de camera’s. De set-up is op elk toestel iets anders en bij de normale Galaxy S20 zitten achterop drie lenzen: een primaire camera van 12 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens (voor extra wijde shots) en een telelens van 64 megapixel. De Galaxy S20 Plus heeft ook deze drie lenzen, maar beschikt nog over een extra Time of Flight-sensor, die diepte-informatie verzamelt.

Bij de duurdere Galaxy S20 Ultra is het weer anders. De groothoeklens is weliswaar hetzelfde, maar de smartphone heeft een primaire camera van maar liefst 108(!) megapixel en een 48 megapixel-telecamera met een periscopische lens. Zo’n periscopische zoomlens zagen we eerder bij de Huawei P30 Pro en zorgt ervoor dat er veel verder optisch kan worden ingezoomd, zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Dat zoomen is tevens één van de belangrijkste nieuwe functies van de Samsung Galaxy S20-serie. Samsung noemt de nieuwe feature ‘Space Zoom’ en daarmee kunnen de Galaxy S20 en S20 Plus tot 30x zoomen. Door de periscopische lens gaat dit bij de S20 Ultra tot zelfs 100x. Dit klinkt (en is) indrukwekkend, maar tijdens onze previewsessie kwam de feature een beetje als een gimmick over.

Hoewel het tof is dat je zaken van heel ver weg dichtbij kunt halen, is de kwaliteit (vooral als je helemaal 100x zoomt) niet om over naar huis te schrijven. Veel kwaliteit gaat verloren: beelden ogen nogal onscherp en korrelig. Bij de maximale 30x zoom van de normale Galaxy S20 en S20 Plus zijn beelden een stuk bruikbaarder, maar nog steeds lever je best wat kwaliteit in. Daarnaast heb je hele vaste handen (of een statief) nodig, want met een beetje beweging gaat een ingezoomd shot snel mis.

Daarnaast vragen we ons af hoe vaak je de maximale zoom echt nodig hebt. Space Zoom lijkt beter tot z’n recht te komen als je – net als bijvoorbeeld de Huawei P30 Pro – 5x of 10x inzoomt, omdat er dan veel minder kwaliteit in het beeld verloren gaat. Wel is het zo dat de functie de S20-camera een stuk veelzijdiger maakt dan die van de S10, die tot 2x optische zoom ging. Zoom volledig in, druk vervolgens op het 0,5x-knopje van de groothoeklens en je ziet hoe ver het ‘bereik’ van de camera’s is.

We hebben de camera’s van de Galaxy S20-toestellen nog niet uitgebreid getest, waardoor we nog geen definitief oordeel kunnen vellen over de fotokwaliteit. De eerste plaatjes die we hebben gemaakt met de drie smartphones zagen er goed uit en we zijn ook benieuwd hoe de toestellen in het donker presteren. Samsung heeft de nachtmodus in de camera-app verbeterd, maar helaas konden we dit tijdens onze hands-on niet proberen. In onze uitgebreide review komen we uitgebreid terug op de camera.

120Hz-scherm is fijne verbetering

Een hele fijne verbetering heeft te maken met het scherm. De Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra hebben namelijk allemaal een 120Hz-display, terwijl dit bij de S10-reeks nog 60Hz was. Dit betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst, wat uiteindelijk zorgt voor een veel soepeler en vloeiender beeld.

Dit merk je meteen als je de S20 oppakt en door de interface swipet. Elke animatie en beweging ziet er heel vloeiend uit en dat is echt een verademing. Het is overigens niet een compleet nieuwe functie, want de OnePlus 7T en Google Pixel 4 hebben bijvoorbeeld ook een scherm met een hoge ververssnelheid (wel 90Hz in plaats van 120Hz). Het is wél een functie waar je na een tijdje gebruik niet meer zonder wil.

We vragen ons wel af wat die 120Hz-displays gaan betekenen voor de accuduur. Samsung heeft de S20, S20 Plus en S20 Ultra weliswaar voorzien van forse accu’s (respectievelijk 4000, 4500 en 5000 mAh), maar dit is ook nodig als je een groot scherm met een hoge ververssnelheid hebt. In de instellingen zit wel een functie om terug te schakelen naar 60Hz, maar we kunnen na een uitgebreide testperiode pas zeggen wat de verschillen qua accuduur echt zijn.

Over de schermkwaliteit kunnen we verder kort zijn: die is weer uitstekend. Kleuren spatten van het scherm, de helderheid kan flink worden opgeschroefd, het contrast is enorm hoog en zwart is ook echt zwart. Precies zoals we inmiddels van Samsung gewend zijn, dus.

Herkenbaar design met dunnere randen

Wat het design betreft is er niet heel veel veranderd ten opzichte van de Galaxy S10. De Galaxy S20 hebben opnieuw een glazen behuizing en een scherm dat bijna de hele voorkant vult. Samsung heeft de randen rondom het display nog iets dunner gemaakt en het cameragat verplaatst. Dit design zag er vorig jaar met de Galaxy S10 al mooi uit, en dat is nog steeds zo.

Het cameragat zit nu niet meer rechtsboven in, maar in het midden. Dit oogt symmetrisch en zagen we al eerder bij de Note 10 en Note 10 Plus. De randen van het scherm zelf zijn verder minder afgerond dan voorheen en hoewel dit er wat minder spannend uitziet, hadden die afgeronde randen van de Galaxy S10 en S10 Plus niet echt een praktisch nut.

Wel is het jammer dat Samsung definitief afscheid neemt van de koptelefoonaansluiting. De Galaxy S10 was één van de laatste high-end smartphones met de aansluiting, maar nu is ‘ie helemaal verdwenen. Dit komt echter niet compleet als een verrassing, want op de Note 10 ontbrak de poort ook al.

Snelle hardware en 5G

Aan de binnenkant van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zit uiteraard de snelste hardware van dit moment. De toestellen worden aangedreven door de nieuwe Exynos 990-chip, die weer wat krachtiger is dan de Exynos 9820-chip van de S10-serie.

Onder de motorkap zit daarnaast standaard 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, wat ruim voldoende is om alle apps en games te draaien. Bij de S20 Ultra is er standaard 12GB en maximaal 16GB werkgeheugen. Tijdens onze hands-on-sessie voelden de toestellen enorm rap aan en hebben we geen haperingen gezien. Ook de vingerafdrukscanner, die net als bij de S10 onder het scherm zit en ultrasonisch is, hebben we kort kunnen proberen en werkte goed.

De Galaxy S20-toestellen ondersteunen verder 5G, al is dit nog niet in Nederland beschikbaar. De Galaxy S20 Plus en S20 Ultra hebben standaard 5G-ondersteuning aan boord, van de reguliere S20 wordt een losse 5G-variant verkocht. Hiermee zijn de telefoons klaar voor de toekomst, maar het duurt nog wel even voordat je hier in Nederland iets mee kan.

De veiling van de benodigde 5G-frequenties vindt medio juni plaats en daarna kunnen providers 5G pas definitief beschikbaar maken. Dit betekent dus wel dat je bij de release van de Galaxy S20 nog niets aan die ingebouwde 5G-ondersteuning hebt.

Tot slot draaien de nieuwe vlaggenschepen op Android 10 met de OneUI-skin van Samsung. De software oogt opgeruimd en is fijn in gebruik, vooral omdat OneUI het je makkelijker maakt om je telefoon met één hand te bedienen, doordat knopjes onderaan het beeld worden gezet.

Conclusie Samsung Galaxy S20 preview

Hoewel de ‘sprong’ van S10 naar S20 misschien het tegenovergestelde suggereert, is de Galaxy S20 niet direct een compleet andere smartphone dan zijn voorganger. Toch maakt de smartphone een erg goede eerste indruk en zijn er verschillende vernieuwingen waar we enthousiast van worden. Zo is de camera flink onder handen genomen en is de verbeterde zoom – ondanks dat het een klein beetje als een gimmick aanvoelt – een leuke toevoeging.

Verder pakken andere verbeteringen, zoals het 120Hz-scherm en de snelle hardware, op het eerste gezicht goed uit. Daar komt bij dat het design er opnieuw erg strak uitziet, het scherm weer uitstekend oogt en de accu’s zijn gegroeid. Bij deze verbeteringen hoort wel een flink prijskaartje, want het goedkoopste model van de Galaxy S20 kost maar liefst 899 euro.

Daar komt bij dat de Galaxy S10 nog steeds een uitstekend toestel is en inmiddels flink in prijs is gezakt. Of het prijsverschil met de S20 echt te rechtvaardigen is, lees je binnenkort in onze uitgebreide review.

Samsung Galaxy S20 release en prijs

De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn vanaf 13 maart in Nederland te koop. Een overzicht met adviesprijzen vind je hieronder.