Samsung Galaxy S20 review: klein qua formaat, groots qua prestaties

De Galaxy S20 Ultra hebben we al uitgebreid getest, maar hoe goed is de ‘instapper’ van de S20-lijn? Daarom heeft Android Planet de ‘normale’ Galaxy S20 onder handen genomen. Alles over de smartphone lees je in deze Samsung Galaxy S20 review.

De Samsung Galaxy S20 is de meest betaalbare van Samsung’s nieuwe S20-trio, maar met een prijs van 899 euro is dat nog steeds flink te noemen. Het toestel levert bijna nergens op in ten opzichte van zijn grotere broers, wat nog wel het geval was bij de Galaxy S10e van vorig jaar. Wat wij vinden van de Galaxy S20 lees je in deze review.

Design springt er niet uit

Qua design springt de Galaxy S20 er niet echt bovenuit ten opzichte van andere smartphones. We zien een iets aangepast uiterlijk ten opzichte van de Galaxy S10-serie. Het toestel heeft smalle schermranden en ook geen fysieke vingerafdrukscanner meer zoals de S10e, zijn voorganger.

Aan de onderkant vind je de usb c-poort en één van de speakers, maar een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Bovenop is een sleuf te vinden voor de simkaart(en) of micro-sd-geheugenkaartje en aan de rechterkant zit de aan/uitknop en volumeknoppen.

Tot slot is er nog de camera-module op de achterkant. Die bevat de drie camera’s en flitser en is geplaatst in de linker bovenhoek. Gelukkig is die niet zo groot als bij de Galaxy S20 Ultra. Wel steekt die module wat uit, waardoor we aanraden om een hoesje te gebruiken.

Keuze heb je uit een grijs, roze en een blauw model, voor ieder wat wils dus. Wat ook heel fijn is, is de grootte van het toestel. De Galaxy S20 weegt 163 gram en is zo’n 70 millimeter breed. Tel daar het 6,2 inch-scherm bij op met minimale schermranden, en je hebt een toestel dat je eindelijk weer redelijk goed kunt bedienen met één hand. Ook past de smartphone makkelijk in iedere broekzak.

Voorkantvullend scherm met hoge resolutie

Samsung heeft de Galaxy S20 voorzien van een amoled-display met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels, waardoor alles er scherp uitziet. Kleuren zien er mooi uit, het contrast is erg goed en ook de helderheid kan erg hoog of juist laag. In het menu kun je ook nog kiezen voor twee andere resoluties, om zo de accu te sparen.

Daarbij hangt ook de ververssnelheid samen, die je kunt instellen op 60Hz of 120Hz. Dat zorgt ervoor dat het scherm 60 of juist 120 keer per seconde wordt ververst. Hoe hoger die frequentie, hoe vloeiender het toestel aanvoelt. In onze testperiode hebben we dan ook vooral de 120Hz-functie gebruikt.

Dat kan echter niet op de hoogste instellingen en daarom wordt overgeschakeld naar een lagere resolutie. In de praktijk zie je dat nagenoeg niet en maak je gebruik van een vloeiende telefoon bij het scrollen door apps, websites of geoptimaliseerde games. Samsung werkt volgens geruchten wel aan een update om de 120Hz-modus te gebruiken in combinatie met de hoogste resolutie.

Hardware behoort tot de absolute top

We zien dezelfde processor als in de andere Galaxy S20-toestellen, de Exynos 990. Samen met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag behoort het toestel zo tot de absolute top. Multitasken is geen enkel probleem, alles voelt vlot aan en verschijnt razendsnel in beeld.

Het geheugen is trouwens uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje en dat is fijn. Toch had meer opslaggeheugen, helemaal voor deze prijs, ook niet misstaan. Het toestel is water- en stofdicht dankzij een IP68-certificering en er is een ultrasonische vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm. Die werkt in de praktijk wat langzamer dan de fysieke variant van de Galaxy S10e.

Een koptelefoonaansluiting is niet aanwezig, dus muziek luister je via een adaptertje, usb-c-headset of draadloze koptelefoon. Wel levert Samsung fijne usb c-oordopjes mee. Daarnaast kun je zonder hoofdtelefoon genieten van de stereospeakers, die prima geluid produceren.

Android 10 met eigen OneUI 2.1-schil

Ook deze Samsung-telefoon wordt standaard geleverd met Android 10, maar we hadden ook niet anders verwacht. Daar overheen ligt de OneUI 2.1-schil van Samsung zelf en die is waarschijnlijk niet voor iedereen weggelegd. Het geheel voelt wat kinderlijk aan door bijvoorbeeld de icoontjes. Ook is het instellingenmenu soms onoverzichtelijk.

Wel fijn is dat het updatebeleid van Samsung dik in orde is. Daardoor verwachten we ook updates voor Android 11 en Android 12 in de toekomst. Al met al is er qua software ook goed met het toestel te werken, maar het wat ons betreft nog net iets cleaner.

Een camera minder dan de Galaxy S20 Ultra

Resolutie zegt niet alles natuurlijk, maar selfies maak je van maximaal 10 megapixel. Opvallend wel, want bijvoorbeeld de veel goedkopere Galaxy A71 schiet plaatjes van 32 megapixel met de frontcamera. Op de achterkant zitten drie camera’s en dat is er eentje minder dan de S20 Ultra.

De primaire camera van de Galaxy S20 schiet plaatjes van 12 megapixel en ook is er een groothoeklens aanwezig met die resolutie. Inzoomen op objecten kan met de telelens van 64 megapixel. Al met al een vrij complete set-up en ten opzichte van het Ultra-model mis je alleen de Time of Flight-sensor. Die wordt gebruikt om betere portetfoto’s te maken.

De interface van de camera-app werkt fijn, je kunt van alles aanpassen in de instellingen en foto’s en video’s maak je dan ook makkelijk. Gemaakte foto’s zien er goed uit qua kleur, scherpte en contrast. Verschil qua kleur met de groothoeklens is niet opvallend en dat is fijn.

30 keer digitale zoom

Zoomen kan met de Galaxy S20 tot 30 keer, wat uiteraard digitaal is. Dat is een stuk minder dan de 100 keer van de S20 Ultra, maar dat bleek in de praktijk een gimmick te zijn. Hieronder in de galerij zijn verschillende voorbeelden te zien van foto’s die gemaakt zijn met een bepaald aantal keer zoom. Ook daarbij is alweer snel te zien dat verder inzoomen niet al te beste resultaten oplevert.

Andere functies die je kunt gebruiken met dit toestel zijn onder andere ‘eenmalige foto’. Daarbij druk je een keer op de sluiterknop, waarbij alle camera’s tegelijk aan het werk gaan. Zo zie je in de galerij niet één foto of filmpje, maar meerdere.

Je kunt ook de professionele stand gebruiken om zo te spelen met de sluitertijd, iso-waarde of andere instellingen. Ook is de nachtmodus weer aanwezig, maar de resultaten daarvan doen soms wat nep lijken. Om het geheel wat meer natuurgetrouw te fotograferen in het donker, is de automatische modus wat ons betreft wat fijner.

Accu is geen hoogvlieger

De Galaxy S20 is uitgerust met een accu van 4000 mAh, die snel oplaadt dankzij de meegeleverde 25 Watt-adapter. Dat is fijn, want na een half uurtje aan de lader is die weer ruim voor de helft vol. Helemaal opladen kost net iets meer dan een uurtje en ook draadloos opladen is mogelijk.

Regelmatig kwam het voor dat we het toestel in de avond toch nog even aan de lader hingen en dat hadden we niet verwacht. De accu is een stuk groter dan die van de Galaxy S10 met zijn 6,1 inch-scherm, maar de prestaties zijn om het even. Dat heeft ook te maken met de 120Hz-ondersteuning van het scherm, dat simpelweg meer stroom verbruikt.

Met de 60Hz-modus en de hoogste resolutie werd de accuduur iets beter, maar niet heel veel. Al met al is de Galaxy S20 zeker geen hoogvlieger te noemen wat accuduur betreft. Het snelle opladen ervan is mooi meegenomen, maar soms ook een noodgreep.

Conclusie Samsung Galaxy S20 review

De Galaxy S20 biedt een compleet plaatje voor mensen die op zoek zijn naar een high-end smartphone in een compact formaat. De hardware zorgt ervoor dat alles makkelijk wordt uitgevoerd. Ook het prachtige 120 Hz-scherm zorgt daarvoor. Wel blijft het jammer dat dat nog niet kan in combinatie met de hoge resolutie.

Dat zal waarschijnlijk wel zorgen voor een nog mindere accuduur. Het snelle opladen van de accu is erg fijn en ook draadloos opladen is handig. Qua camera’s heb je een veelzijdig toestel in handen met de S20, die daardoor in veel situaties een prima foto maakt. Het uiterlijk van het toestel had wel wat spannender gemogen, maar functioneel is het wel.

Het toestel is stof- en waterdicht, bevat fijne stereospeakers, maar een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Ook dat zien we tegenwoordig niet meer als groot minpunt en tevens levert Samsung een prima headset mee in de doos. Tot slot blijft de prijs een punt van discussie, want 899 euro is en blijft een hoop geld. Wil je alvast klaar zijn voor 5G, dan betaal je nog eens 100 euro extra.

