Onlangs namen we op Android Planet de Samsung Galaxy S20 opnieuw onder de loep en nu is het tijd voor de S20 Ultra. In deze review-update lees je of de smartphone nog de moeite waard is.

Vorig jaar kwamen we met iets nieuws op Android Planet: review-updates. Hierin kijken we of populaire high-end, midrange en budgetsmartphones van vorig jaar nog het overwegen waard zijn. Ook bespreken we populaire toestellen die een aantal maanden geleden zijn uitgebracht, zodat je weet of je ze nog moet overwegen. Iets oudere Android-telefoons zijn misschien ‘ingehaald’ door andere smartphones, maar vaak wel flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Nu de Samsung Galaxy S21 Ultra inmiddels een tijdje in Nederland verkrijgbaar is, zal het voor veel gebruikers die op zoek zijn naar een nieuwe smartphone ook interessant zijn om naar het vorige model te kijken. De Samsung Galaxy S20 Ultra is immers nog steeds een fraai high-end toestel met een strak design, goede prestaties en prima camera’s. Daarnaast is ‘ie flink in prijs gezakt. Of je de Ultra nog in huis moet halen of beter voor een alternatief kan gaan, lees je in deze review-update.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy S20 Ultra review-update is ter beschikking gesteld door Samsung.

Groot toestel, saai design

De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft een erg groot scherm van 6,9 inch met een scherpe resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Het display is nog steeds indrukwekkend: beelden zien er geweldig uit, de kleuren zijn fraai en het scherm kan lekker helder. Ook fijn is de 120Hz-ondersteuning, waardoor animaties heel vloeiend worden getoond.

Toch is de S20 Ultra op dit gebied inmiddels ingehaald door zijn voorganger. De S21 Ultra heeft namelijk een adaptieve ververssnelheid, wat betekent dat de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt. Hierdoor wordt stroom bespaard en dat is een handige feature die goed werkt.

De Samsung Galaxy S21 Ultra.

Het vlaggenschip van vorig jaar ligt lekker in de hand (mede door de afgeronde schermranden), maar ziet er wel wat saai uit. Dit komt vooral door het vernieuwde design van de S21-reeks. Deze toestellen hebben een achterkant waarbij het camera-eiland doorloopt vanuit de zijkant en dat ziet er tof uit. Bij de S20 Ultra is het camera-eiland veel duidelijker aanwezig en het geheel ziet er wat lomp uit.

Camera’s zijn iets beter

De Ultra-smartphones van Samsung moeten het vooral hebben van de camera’s, maar bij de S20 Ultra waren er bij de release wat problemen. Dit had vooral te maken met de autofocus, die niet lekker werkte en dit resulteerde in plaatjes die niet helemaal scherp waren. De S21 Ultra, die net als zijn voorganger over een 108 megapixel-camera beschikt, heeft deze problemen overigens niet.

Sinds de release zijn meerdere software-updates uitgebracht om de S20 Ultra-camera te verbeteren en dat merken we ook. Het focussen gaat beter en voor ons gevoel ook ietsjes sneller dan voorheen. Wel zien we dat bij foto’s – met name als je dichterbij een voorwerp komt – alleen het centrale gedeelte écht scherp is.

Over dichtbij komen gesproken: de S20 Ultra heeft geen macromodus zoals zijn opvolger. De Galaxy S21 Ultra schakelt automatisch over naar de groothoeklens als je een kiekje van heel dichtbij wil maken. Dit werkt goed en snel, maar ontbreekt bij de S20 Ultra. Een macromodus zien we ook bij veel andere high-end smartphones en op dit gebied loopt de Ultra van vorig jaar dus achter.

De macromodus van de Galaxy S21 Ultra.

Tot slot de zoomfunctie van de Galaxy S20 Ultra: die is goed, maar niet zo indrukwekkend als die van de S21 Ultra. Het nieuwere toestel heeft niet één, maar twee telelenzen om zonder kwaliteitsverlies het beeld dichterbij te halen en biedt ook betere optische zoom: 10x in plaats van 4x bij de S20 Ultra. Op zoomgebied heeft de S20 Ultra echter nog steeds een streepje voor op nieuwere toestellen als de OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro en Samsungs eigen S21 en S21 Plus.

Accuduur valt tegen

Over de prestaties van de Samsung Galaxy S20 Ultra hebben we een jaar later dezelfde mening: die zijn uitstekend. De smartphone vliegt door de software heen en draait iedere app of game als een zonnetje. Met 12GB is er een forse hoeveelheid werkgeheugen aanwezig en de 128GB aan opslagruimte is ook prima. Een voordeel is dat je de opslag ook kan uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Bij de S21 Ultra is dit niet mogelijk.

De S21 Ultra heeft wel een streepje voor met de accuduur. In de originele review van de Samsung Galaxy S20 Ultra schreven we dat de telefoon vrij snel leeg ging, en een jaar later houdt het echt niet over. We hebben moeite om het einde van de dag van de dag te halen, terwijl de S21 Ultra dit zonder problemen redt. De accuduur is duidelijk één van de grootste minpunten van de S20 Ultra.

Wel fijn: de S20 Ultra laadt lekker snel op en heeft zelfs ondersteuning voor 45 Watt-opladers. Bij zijn opvolger gaat de bedrade oplaadsnelheid niet verder dan 25 Watt. Bovendien wordt de S20 Ultra ‘gewoon’ geleverd met een oplader, terwijl deze ontbreekt bij de nieuwere S21 Ultra. Hoewel we dat laatste niet per se een probleem vinden, is het toch een beetje jammer dat je bij zo’n dure smartphone ook nog een losse adapter moet kopen.

Hoewel de Samsung Galaxy S20 Ultra inmiddels een jaartje oud is, hoef je je geen zorgen te maken over mindere software-ondersteuning als je de telefoon in huis haalt. Het toestel verscheen vorig jaar met Android 10 en kreeg relatief snel een Android 11-update. Samsung belooft dat de S20 Ultra ook wordt bijgewerkt naar Android 12 en 13, zodra deze upgrades beschikbaar zijn.

Hierdoor zit je voorlopig goed met updates naar nieuwe Android-versies. Dit geldt ook voor de (ook heel belangrijke) beveiligingspatches, die Samsung op dit moment netjes iedere maand naar de S20 Ultra uitrolt. Het bedrijf belooft vier jaar software-ondersteuning te bieden en dat betekent dat de smartphone tot en met begin 2024 nog updates krijgt.

One UI, de Samsung-software die standaard op de telefoon draait, is fijn in gebruik en wordt met iedere versie een stukje beter. De ‘skin’ heeft veel opties en daardoor moet je soms nogal zoeken in de instellingen-app, maar het geheel ziet er wel overzichtelijk uit.

Een jaar na de release is de Samsung Galaxy S20 Ultra nog steeds een erg fijne smartphone. De prestaties en het scherm zijn uitstekend, de software-ondersteuning van Samsung is netjes en de camera’s doen hun werk goed. De accuduur valt dan wel erg tegen: die van de S21 Ultra is beduidend beter en high-end smartphones van andere merken gaan ook langer mee.

Voor de Galaxy S20 Ultra betaal je dit moment zo’n 850 tot 900 euro en daarmee is ‘ie een stuk goedkoper dan zijn directe opvolger, die ruim 1100 euro kost. Wel is het zo dat de S21 Ultra op veel punten een betere telefoon is. Bovendien zijn voor rond de 900 euro ook toestellen als de OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11 interessante opties, omdat deze op veel vlakken prima met de S20 Ultra mee komen. Daarom is het moeilijk om de Samsung-telefoon anno 2021 nog volmondig aan te raden, maar een slechte koop is het ook zeker niet.

Samsung Galaxy S20 Ultra kopen

