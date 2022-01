Samsung Galaxy S21 FE review: beter laat dan nooit

Na de nodige vertraging is de Samsung Galaxy S21 FE eindelijk verkrijgbaar in Nederland. Is de smartphone een aanrader of komt ‘ie te laat? Je leest het in deze uitgebreide review.

Dit is de Samsung Galaxy S21 FE review

Eind 2020 introduceerde Samsung de Galaxy S20 FE (Fan Edition), een betaalbaar toestel met opvallende goede specificaties. De smartphone pakte de basis van de ‘normale’ Galaxy S20 en stopte dit in een goedkoper jasje, wat een gouden combinatie bleek te zijn.

Nu, zo’n veertien maanden later, ligt de Galaxy S21 FE in de Nederlandse winkels. De timing is opvallend, want de S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn ruim een jaar oud en de Galaxy S22 laat niet lang meer op zich wachten. Samsung heeft naar verluidt te maken gehad met productieproblemen, maar zich hier nooit officieel over uitgelaten.

In deze review kijken we naar de features van de Samsung Galaxy S21 FE, hoe hij zich verhoudt tot zijn voorganger en de reguliere Galaxy S21 en of ‘ie de moeite waard is. Voor deze review hebben we de versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag getest. Samsung verkoopt ook een 8/256GB-variant van de S21 FE.

Het Galaxy S21-design

De Galaxy S21 FE lijkt aan de buitenkant veel op de eerdere S21-telefoons. De telefoon heeft – net als de reguliere S21 – een plastic achterkant met een frame van aluminium. De achterkant kenmerkt zich door het camera-eiland, dat doorloopt in de rand van de behuizing. Dat ziet er een jaar later nog steeds tof uit.

De behuizing heeft een matte afwerking en dat oogt erg strak. De S21 FE komt in verschillende kleurtjes, zoals het opvallende groen en paars. Zoals je op de foto’s in deze review kan zien, hebben wij de neutrale zwarte versie getest. Hij oogt echter strak en het toestel voelt duur en luxe aan.

De Galaxy S21 FE is geen hele grote en zware smartphone, maar ook niet makkelijk met één hand te bedienen. Het lukt om de zijkanten van het scherm met je duim te bereiken, maar de bovenkant is heel lastig. Tot slot is de Samsung-telefoon voorzien van een IP68-certificatie, waardoor ‘ie stof- en waterdicht is.

Mooi 120Hz-scherm

Het scherm van de Galaxy S21 FE is 6,4 inch groot en zit daarmee qua formaat tussen de Galaxy S21 (6,2 inch) en S20 FE (6,5 inch) in. De resolutie is 2400 bij 1080 pixels en daardoor ziet alles er lekker scherp uit. De schermkwaliteit is dik in orde, waarbij kleuren erg mooi ogen, het display erg helder kan en zwart ook echt zwart is.

Het scherm heeft ook een hoge ververssnelheid van 120Hz, zoals we inmiddels gewend zijn van high-end smartphones. Hierdoor ogen animaties en beelden vloeiender, wat de S21 FE veel sneller laat aanvoelen. Overigens kun je de ververssnelheid ook ‘terugschakelen’ naar 60Hz, waardoor je accu bespaart.

Een belangrijk verschil met de normale S21 is dat de ververssnelheid niet adaptief is. Oftewel: het scherm kan de verversfrequentie niet aanpassen op basis van wat er op het scherm wordt getoond. Hierdoor wordt op een slimme manier stroom bespaart, wat het extra jammer maakt dat deze feature niet op de Fan Edition zit.

Snelle, maar niet de nieuwste hardware

De Samsung Galaxy S21 FE beschikt over de rappe Snapdragon 888-processor, die we kennen van high-end smartphones van vorig jaar. Deze zorgt voor goede prestaties: iedere app en game draait vloeiend en bij dagelijks gebruik zul je geen haperingen zien. De S21 FE is gewoon een hele snelle smartphone.

De Snapdragon 888 is overigens niet de allersnelste processor van dit moment. De chip is inmiddels ingehaald door de Snapdragon 8 Gen 1 en ook Samsungs eigen Exynos 2200 – die net is onthuld – biedt waarschijnlijk betere prestaties. Met 6GB is er ook minder werkgeheugen aanwezig dan bij de meeste toestellen in deze prijsklasse, maar daar kunnen we mee leven.

Ontgrendelen gaat met de vingerafdrukscanner onder het scherm. Het gaat om een optische scanner, die weliswaar wat minder luxe is dan de ultrasone scanners van andere dure Samsung-smartphones, maar hij presteert alsnog erg goed. Tijdens onze testperiode heeft de scanner eigenlijk nooit dienst geweigerd.

De Galaxy S21 FE draait uit de doos op Android 12 en is tevens de eerste Samsung-telefoon die standaard over de nieuwste Android-versie beschikt. Android 12 brengt allerlei vernieuwingen met zich mee, zoals de ‘Kleurenpalet’-functie. Daarmee geef je de software een ander uiterlijk, op basis van de kleuren van je wallpaper.

Samsung legt over Android zijn eigen One UI-schil, net als bij al zijn andere smartphones. One UI is een fijne en overzichtelijke skin die Android weliswaar flink aanpast, maar niet inlevert op gebruiksgemak. Wel een beetje jammer is dat Samsung veel eigen apps meelevert, die niet per se beter zijn dan de applicaties van Google.

Het updatebeleid van Samsung is uitstekend. De Galaxy S21 FE draait als gezegd op Android 12 en krijgt drie grote Android-updates, naar versie 13, 14 en 15. Ook krijg je vier jaar lang beveiligingspatches, zodat je beschermd bent tegen kwetsbaarheden in de software.

Een voordeel van de S21 FE ten opzichte van de andere S21-telefoons is dat het toestel langer wordt ondersteund. Je kan tot begin 2026 updates verwachten en bij de S21 loopt de ondersteuning een jaartje eerder af. Als je van plan bent om lang met je smartphone te doen, dan is de S21 FE een aantrekkelijke optie.

Prima camera’s met kleine verbeteringen

Op cameragebied heeft de Samsung Galaxy S21 FE weinig nieuws te bieden. De smartphone lijkt immers over exact dezelfde camera’s te beschikken als de S20 FE. Dat klinkt misschien teleurstellend, maar de S20 FE had goede camera’s en datzelfde kunnen we zeggen over zijn opvolger.

Foto’s maakt de telefoon met de 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Die laatste biedt 3x optische zoom, waardoor je beelden dichterbij kan halen zonder kwaliteitsverlies. Ingezoomde foto’s zien er prima uit, al zie je verschil in scherpte met de hoofdcamera.

De 12 megapixel-hoofdcamera maakt uitstekende foto’s, met veel detail, een goed dynamisch bereik en mooie kleuren. Het is wel een typische Samsung-camera, wat betekent dat kleuren iets verzadigd zijn en daardoor minder realistisch ogen. Hier hebben we zelf geen problemen mee, maar het is wel een look waar je van moet houden.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Portretfoto

Over de groothoeklens kunnen we kort zijn: die levert prima kiekjes af. Hetzelfde voor de nachtmodus, die ervoor zorgt dat de Samsung S21 FE ook bij mindere lichtomstandigheden zijn mannetje staat. Al met al zijn we erg tevreden over de camera’s van de telefoon, want eigenlijk maak je in iedere situatie wel een goede foto.

Batterij gaat minder lang mee

Eén van de sterkste punten van de Galaxy S20 FE was de accuduur. De 4500 mAh-batterij ging lekker lang mee en op dit gebied scoorde de Fan Edition beduidend beter dan de normale S20. Helaas is dit bij de nieuwe S21 FE een stuk minder het geval. De accu is met 4500 mAh even groot, maar hij gaat niet zo lang mee.

Slecht is de accuduur overigens zeker niet: je redt zonder problemen het einde van de dag en alleen als je de telefoon heel intensief gebruikt, zul je eerder moeten opladen. Bij normaal gebruik zie je het accupercentage echter harder teruglopen dan bij de S20 FE en dat is jammer.

Net als bij de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zit er geen oplader in het doosje van de Fan Edition. Je krijgt alleen een usb-c-kabeltje en een stekker moet je zelf regelen – al heb je die waarschijnlijk nog wel liggen. Samsung doet dit overigens uit milieu-overwegingen en op de Android Planet-redactie kunnen we daar wel mee leven.

Helaas kan de S21 FE niet heel snel opladen, want de smartphone gaat maar tot 25 Watt. De meeste smartphones in deze prijsklasse gaan veel rapper en dus loopt de S21 FE behoorlijk achter.

Conclusie Samsung Galaxy S21 FE review

Waar we eind 2020 enorm enthousiast waren over de Samsung Galaxy S20 FE, ligt dit bij zijn opvolger toch even anders. Op de smartphone an sich is weinig aan te merken: hij is lekker snel, maakt mooie foto’s, ziet er strak uit en krijgt lang en vaak updates.

Toch voelt het toestel een beetje als mosterd na de maaltijd, omdat ‘ie nogal laat is uitgebracht en de Galaxy S22 alweer voor de deur staat. Daarnaast is de S21 FE op dit moment nog wat ongelukkig geprijsd, aangezien de normale S21 inmiddels iets minder kost. Desondanks vinden we de S21 FE een aanrader, maar we adviseren je wel om te wachten totdat ‘ie in prijs is gedaald.

Samsung Galaxy S21 FE kopen

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S21 FE in huis te halen? Het toestel kost 749 euro en daarvoor krijg je de versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor de 8/256GB-variant betaal je 819 euro. Via de prijsvergelijker hieronder check je de beste prijzen voor een losse Galaxy S21 FE. Je kan natuurlijk ook kiezen om de Samsung S21 FE met een abonnement in huis te halen.