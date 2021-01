Samsung Galaxy S21 preview: eerste indrukken van het nieuwe toptoestel

De Samsung Galaxy S21 verschijnt op 29 januari in Nederland en introduceert de nodige verbeteringen. Android Planet heeft het nieuwe vlaggenschip alvast kunnen proberen en in deze preview lees je onze eerste bevindingen. Welke vernieuwingen heeft Samsung dit jaar doorgevoerd?

Check de Samsung Galaxy S21 preview

Samsung is er dit jaar vroeg bij. Normaliter kondigt het bedrijf zijn nieuwste Galaxy S-smartphones in februari of maart aan, maar dit keer kunnen we al in januari met het nieuwste vlaggenschip aan de slag. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra liggen op 29 januari in de winkels en zijn meteen de belangrijkste high-end smartphones van de fabrikant dit jaar.

Samsung kiest voor de naam ‘S21’ en hoewel dat natuurlijk goed past bij het jaar 2021, laat het ook een beetje zien dat de Galaxy S21 geen baanbrekende toestellen zijn. Sterker nog: Samsung heeft de (ijzersterke) basis van de Galaxy S20 gepakt en die verder verbeterd. Toch zijn er zeker flinke veranderingen doorgevoerd.

Kort voor de aankondiging van de nieuwe smartphones kon Android Planet ze alvast uitproberen en het nieuwe ontwerp en de features alvast bekijken. In deze preview lees je onze eerste bevindingen, de volledige review publiceren we de komende weken.

Directe opvolgers voor S20, S20 Plus en S20 Ultra

Samsung komt dit jaar met directe opvolgers van de S20, S20 Plus en S20 Ultra, in tegenstelling tot vorig jaar – toen de S10e werd ‘vervangen’ met de normale S20. De Galaxy S21-toestellen zijn wel iets goedkoper dan hun voorgangers. Voor het ‘instapmodel’, de reguliere Galaxy S21, betaal je 849 euro. Dat is 50 euro minder dan bij de 4G-versie van de S20. De 5G-variant was zelfs 150 euro duurder.

De Samsung Galaxy S21 Plus en S21.

De Galaxy S21 Plus kost 1049 euro en daarmee is ‘ie ook 50 euro goedkoper dan zijn voorganger. De S21 Ultra, die het beste van het beste biedt en dus het ultieme vlaggenschip is, kost 1249 euro en is 100 euro goedkoper dan zijn voorganger.

De toestellen lijken daarnaast veel op hun voorgangers en hebben bijvoorbeeld hetzelfde formaat scherm. De Galaxy S21 is opnieuw 6,2 inch groot, het Galaxy S21 Plus-scherm meet 6,7 inch en alleen de Galaxy S21 Ultra is met 6,8 inch een fractie kleiner dan de S20 Ultra (6,9 inch) van vorig jaar. Dit ga je in de praktijk echter niet merken.

Nieuw design

Kijk je naar de voorkant van de Galaxy S21-telefoons, dan zien ze er vrijwel hetzelfde uit als hun voorgangers. Het scherm vult de hele voorzijde, de randen zijn lekker dun en bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera. Het zijn wel forse telefoons, en dan vooral de Galaxy S21 Plus en S21 Ultra. Die kun je niet met één hand bedienen en moet je echt met twee handen vasthouden. Bij de S21 is dat iets makkelijker omdat de behuizing compacter én lichter is.

De schermen van de Galaxy S21-telefoons zijn nu plat en hebben geen afgeronde randen. Alleen bij de S21 Ultra zie en voel je dit nog een heel klein beetje. Dit is wat mij betreft verbetering, omdat de afgeronde randen (hoewel ze fraai ogen) functioneel niks toevoegen. Het platte scherm voorkomt bovendien dat je onbedoeld het touchscreen aanraakt en iets activeert.

De Samsung Galaxy S21.

Op de achterkant zien we ook veranderingen. Het camera-eiland, waar alle lenzen en sensoren in zitten verwerkt, loopt nu vanuit de zijkant door in de behuizing en is dus subtieler weggewerkt. Dit ziet er fraai uit en geeft de Galaxy S21 een onderscheidend uiterlijk. Vooral de paarse versie met een goud camera-eiland vind ik er erg mooi uitzien. Het camera-eiland steekt ook niet enorm uit de behuizing, maar bij de duurdere S21 Ultra wel iets meer.

Plastic behuizing en lagere resolutie

Om tot de lagere prijzen te komen, heeft Samsung wat wijzigingen doorgevoerd. Allereerst is de achterkant van de normale Galaxy S21 niet meer van glas, maar van plastic. Dit klinkt misschien als een tegenvaller, maar is minder erg dan het lijkt. De achterkant van de Galaxy S21 voelt namelijk luxe en als glas aan, en dat is knap.

De Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus.

Tijdens mijn preview merkte ik in eerste instantie niet eens dat ik een plastic toestel vasthield. De afwerking is dus hoogwaardig en zeker niet goedkoop. De duurdere Galaxy S21 en S21 Plus hebben overigens wel een volledig glazen behuizing en wijken op dit gebied dit niet af van hun voorgangers.

Een andere ‘downgrade’ heeft te maken met de schermresolutie. De Galaxy S21 en S21 Plus hebben een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels, in plaats van de QHD-resolutie (3200 bij 1440 pixels) die we bij de S20 (Plus) zagen. Ook dat klinkt erger dan dat het daadwerkelijk is. Sterker nog: bij de Galaxy S20 stond standaard de full-hd-resolutie ingesteld en niet QHD, en ik vraag me af hoeveel mensen het verschil daadwerkelijk zien. Ik vind het verschil niet enorm en kan er prima mee leven.

De Samsung Galaxy S21 Ultra.

De schermen van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra (nog wel QHD) zien er opnieuw uitstekend uit, precies zoals we van Samsung gewend zijn. Kleuren spatten van het scherm, de helderheid kan heel hoog en zwart is ook echt zwart. Ook fijn: de telefoons hebben weer een 120Hz-ververssnelheid voor hele soepele animaties. Dit is een hele fijne feature die ervoor zorgen dat de S21-telefoons supersnel aanvoelen.

Snellere processor, 5G en meer

In de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zit uiteraard de snelste mobiele hardware van dit moment. De smartphones worden aangedreven door de nieuwe Exynos 2100-processor, die weer een stukje krachtiger is dan de Exynos 990 van de S20-lijn.

Ook aanwezig is 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte bij de Galaxy S21 en S21 Plus. De S21 Ultra is nog iets krachtiger en heeft maar liefst 12GB RAM en 128/256/512GB opslag, afhankelijk van welke versie je kiest. Tijdens mijn hands-on-sessie voelden de toestellen lekker snel aan en heb ik geen haperingen gezien.

De Samsung Galaxy S21 Ultra.

De vingerafdrukscanner, die opnieuw onder het scherm zit, is verbeterd en volgens Samsung 1,7x groter. Dit moet ervoor zorgen dat ‘ie sneller en accurater is, al heb ik dit nog niet goed kunnen testen. De accu’s, van respectievelijk 4000, 4800 en 5000 mAh, moet dankzij slimme software langer meegaan, al kan ik hier pas na een uitgebreide testperiode meer over zeggen.

Belangrijk om te weten is dat alle Samsung Galaxy S21-modellen standaard over 5G beschikken en dus overweg kunnen met het nieuwe mobiele netwerk. Daar ga je nu nog niet alle vruchten van plukken, omdat de huidige snelheidswinst van 5G beperkt is. De smartphones zijn hierdoor wel toekomstbestendig en dat is prettig.

Camera’s zijn verder verbeterd

Een belangrijk onderdeel van de Samsung Galaxy S21-smartphones zijn de camera’s. De Galaxy S21 en S21 Plus hebben dezelfde camera set-up als de S20 en S20 Plus. Het gaat dus om een 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-telelens. Laatstgenoemde gebruik je om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen en biedt 3x optische zoom.

Door ‘Space Zoom’, een functie die werd geïntroduceerd met de Galaxy S20, kunnen de S21 en S21 Plus tot 30x digitaal zoomen, waarbij software ervoor moet zorgen dat plaatjes er scherp blijven uitzien. Samsung zegt dat Space Zoom is verbeterd en ingezoomde foto’s daardoor minder ruis hebben, maar dit hebben we nog niet goed kunnen testen, net als de algemene cameraprestaties. Daar komen we in onze review uitgebreid op terug, al was Space Zoom bij de S20 nogal een gimmick.

Camera’s van de Galaxy S21 Ultra.

De Galaxy S21 Ultra doet iets nieuws en heeft twee zoomlenzen achterop, allebei van 10 megapixel. De ene biedt 3x optische zoom en de ander gaat zelfs tot 10x. Het toestel kijkt per situatie hoe ver het onderwerp van je vandaan is en kiest dan de meest geschikte zoomlens. In de camera-app van de S21 Ultra kun je echter simpel schakelen tussen 3x en 10x zoom.

De 10x optische zoom is een grote vooruitgang ten opzichte van de Galaxy S20 Ultra, die ‘maar’ tot 4x optisch kon inzoomen. Tijdens mijn preview heb ik de zoomfunctie niet kunnen testen en een definitief oordeel over de fotokwaliteit lees je dan ook in de review. Ook ben ik benieuwd hoe goed de toestellen in het donker presteren, zeker omdat Samsung zegt dat de nachtmodus is verbeterd en voor betere plaatjes moet zorgen.

Conclusie Samsung Galaxy S21 preview

De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn geen compleet andere smartphones dan hun voorgangers, maar dat is helemaal niet erg. Ondanks dat de telefoons op sommige punten een stapje terug doen, maken ze een erg goede eerste indruk. Het design is mooi, en dan vooral hoe Samsung het camera-eiland laat doorlopen uit de zijkant. Ook zullen veel gebruikers het fijn vinden dat het scherm plat is en opnieuw 120Hz ondersteunt.

Over andere (beloofde) verbeteringen, zoals de snellere processor, vernieuwde camera’s en langere accuduur kunnen we nog weinig zeggen: daarvoor moeten we de smartphones uitgebreider testen. Houd daarvoor de reviews in de gaten, die de komende weken op Android Planet verschijnen.

Wel is het fijn dat de Samsung-vlaggenschepen iets goedkoper zijn geworden, al vraag ik me af of de prijsdaling wel genoeg is. Het instapmodel is daarentegen wel een stuk goedkoper geworden. De Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra zijn inmiddels ook een stuk betaalbaarder, bieden een ervaring die niet gek veel anders is dan die van de Galaxy S21, en zijn daarom ook erg aantrekkelijk.

Samsung Galaxy S21 release en prijs

De Samsung Galaxy S21 is vanaf 29 januari verkrijgbaar voor 849 euro en kun je nu bestellen. De Galaxy S21 Plus heeft een adviesprijs van 1049 euro, terwijl je voor de Galaxy S21 Ultra 1249 euro betaalt. Er zijn ook versies beschikbaar met meer opslagruimte, waarvoor je 50 euro extra kwijt bent.

Bestel je nu alvast een Galaxy S21-toestel, dan krijg je gratis een setje Galaxy Buds-oordopjes en de Smart Tag. Bij de normale S21 en S21 Plus gaat het om de Galaxy Buds Live, terwijl je bij de Galaxy S21 Ultra een setje Galaxy Buds Pro-oordopjes krijgt.

Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy los

