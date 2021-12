Review-update: de Samsung Galaxy S21 overtuigt eind 2021 nog steeds

Het is tijd voor de review-update van de Samsung Galaxy S21! Hoe bevalt het vlaggenschip ruim tien maanden na de release en is de smartphone nog steeds het overwegen waard? Je leest het hier.

Je zou het haast niet verwachten, maar de Samsung Galaxy S21 is al bijna een jaar oud. Hoog tijd dus om opnieuw met het vlaggenschip aan de slag te gaan en te kijken of de telefoon eind 2021 nog steeds de moeite waard is. We vertellen je alles over onze bevindingen in deze review-update.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy S21 review-update is ter beschikking gesteld door Samsung.

Plastic, maar duidelijk een eigen smoel

In de oorspronkelijke review van de Samsung Galaxy S21 waren we erg te spreken over het design en dat is tien maanden later niet anders. Het toestel ziet er nog steeds erg strak én uniek uit, vooral vanwege het camera-eiland. Deze loopt door vanuit de rand en omdat we deze ontwerpkeuze nog niet eerder hebben gezien, herken je de S21 meteen.

De achterkant is van plastic, maar het toffe is dat je dit totaal niet merkt. De Galaxy S21 voelt stevig en luxe aan, is bovendien stof- en waterdicht en met een gewicht van 169 gram ook behoorlijk licht. Dat laatste moet je wel fijn vinden: persoonlijk vinden we het prettig als een smartphone ietsjes zwaarder is – omdat ‘ie daardoor nog wat steviger aanvoelt.

Hardware en accuduur

Op de hardware van de Samsung Galaxy S21 is nog steeds weinig aan te merken. De smartphone heeft een krachtige Exynos 2100-processor en die zorgt voor goede prestaties. Hetzelfde geldt voor de vingerafdrukscanner, die snel en accuraat werkt en eigenlijk nooit dienst weigert. Ook het scherm ziet er erg goed uit – zoals we van Samsung gewend zijn.

Van de accuduur waren we begin dit jaar al niet onder de indruk, en tien maanden na de release al helemaal niet meer. De krappe 4000 mAh-batterij is net genoeg om een dag door te komen, maar een lange adem heeft de S21 absoluut niet. Dat is jammer, want de meeste high-end smartphones die in 2021 zijn uitgebracht houden het langer vol – ook omdat de accu vaak simpelweg groter is.

Ook qua oplaadsnelheid is de Samsung S21 geen hardloper. Opladen gaat met maximaal 25 Watt en dat valt anno 2021 behoorlijk tegen. Veel smartphones – ook toestellen die veel goedkoper zijn – gaan rapper dan 25 Watt en doen het op dit gebied dus stukken beter. Daar komt bij dat je uit de doos niet eens kan snelladen, want Samsung levert geen oplader mee.

Heel snel op Android 12

Waar de Samsung Galaxy S21 wél in uitblinkt, is de software. En dan hebben we het met name over het updatebeleid, want hiermee loopt Samsung voor op andere smartphonefabrikanten. De Galaxy S21 krijgt niet alleen gegarandeerd vier jaar lang beveiligingsupdates, maar ook drie nieuwe Android-versies.

De eerste daarvan (Android 12) is al verschenen en dat is netjes, want Samsung troeft hiermee – op Google na – iedere andere smartphonefabrikant af. De S21 is samen met de S21 Plus en S21 Ultra de allereerste niet-Google-telefoon die op Android 12 draait. Ook bij Android 13 en 14, die in de toekomst verschijnen, verwachten we dat Samsung de updates relatief snel uitrolt.





Android 12 op de Samsung Galaxy S21

De Android 12-update van Samsung zit vol met nieuwe features, al zul je direct na het installeren niet meteen verschil merken. De software ziet er grotendeels hetzelfde uit, totdat je de instellingen induikt en bijvoorbeeld een nieuw kleurenpalet kiest. Deze feature is kenmerkend aan Android 12: de software kijkt naar de wallpaper die je hebt ingesteld en past op basis daarvan de kleuren van menu’s, instellingen en nog veel meer aan.

Verder vinden we het fijn dat One UI 4.0 heel veel opties bevat, maar alle mogelijkheden wel op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd. De instellingen-app is duidelijk en laat je makkelijk opties vinden. Wel hopen we dat Samsung er in het vervolg voor kiest om minder eigen apps te installeren.

Goede camera’s, maar niet de beste

De camera’s van de Samsung S21 kenmerken zich door de kleine verbeteringen ten opzichte van de Galaxy S20. In onze review van de Galaxy S21 waren we positief over de cameraprestaties, maar ook niet super enthousiast. Tien maanden geleden is daar geen verandering in gekomen, al betekent dit zeker niet dat de S21 geen mooie foto’s maakt.

Sterker nog: de drievoudige camera achterop presteert erg goed en maakt onder de meeste omstandigheden mooie foto’s. De Galaxy S21 heeft – net als veel andere Samsung-telefoons – de neiging om kleuren wat te verzadigd vast te leggen, waardoor groen bijvoorbeeld heel groen is en een rode bloem opeens knalrood is.

Een groot probleem is dit niet, want op de foto’s is verder weinig aan te merken. Toch zijn er inmiddels smartphones beschikbaar die het op cameragebied iets beter doen dan de S21, zoals de Google Pixel 6. Voor de meeste gebruikers is de S21 echter goed genoeg. Wil je iets meer opties, dan is de S21 Ultra het overwegen waard. Deze smartphone heeft een betere hoofdcamera en kan veel ver inzoomen.

Bescheiden prijsdaling

Als we kijken naar de prijs van de Samsung Galaxy S21, dan is er iets geks aan de hand. Waar veel Samsung-telefoons relatief snel in prijs dalen, is de S21 de afgelopen maanden nog geen 100 euro goedkoper geworden. Bij de review-update van de S21 Ultra viel dit ook al op, want dit toestel is in tien maanden tijd maar 150 euro in prijs gezakt.

Voor de ‘normale’ S21 betaal je op het moment van schrijven nog 779 euro. Dat is zeker niet goedkoop, maar ook geen verkeerde prijs voor het toestel. De telefoon is immers erg compleet, gaat door Samsungs updatebeleid nog jaren mee en hoort zonder twijfel bij de beste high-end Android-telefoons van dit jaar.

Al met al zijn we nog steeds erg te spreken over de Samsung Galaxy S21. De smartphone scoort op bijna alle onderdelen een dikke voldoende en gaat door het goede updatebeleid van Samsung nog jaren mee. De middelmatige accuduur is wel een doorn in het oog, al zullen alleen intensieve smartphonegebruiker hier écht last van hebben.

Als gezegd is de Samsung S21 nauwelijks in prijs gedaald en met zo’n 780 euro nog steeds aan de prijzige kant. Daarom kan het lonen om te wachten op de officiële aankondiging van de Galaxy S22, die naar verluidt begin 2022 plaatsvindt. Mogelijk krijgt de telefoon dan een aantrekkelijker prijskaartje.

Samsung Galaxy S21 kopen

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S21 in huis te halen? Check de prijsvergelijker hieronder voor de actuele prijzen. Je kan de Samsung S21 los kopen, maar natuurlijk ook met een abonnement.