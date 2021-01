De Galaxy S21 is sneller, mooier én goedkoper dan zijn voorganger en meteen het belangrijkste high-end toestel van Samsung dit jaar. Weet het nieuwe vlaggenschip te overtuigen, ondanks dat er dit jaar concessies zijn gedaan? Je leest het in deze review.

Normaliter brengt Samsung in februari of maart zijn nieuwste Galaxy S-telefoons uit, maar dit jaar is het bedrijf er vroeg bij. De Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra liggen vanaf 29 januari in de Nederlandse winkels en zijn meteen de belangrijkste high-end smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt.

Het instapmodel, de reguliere Galaxy S21, is een stuk goedkoper dan zijn voorganger, maar doet ook een aantal stappen terug om tot de lagere prijs te komen. De smartphone borduurt voort op de basis die met de Galaxy S20 is gelegd, maar voert wel meerdere slimme verbeteringen door.

Let op: deze review gaat alleen over de Samsung Galaxy S21. De Galaxy S21 Ultra, die beschikt over de beste hardware en vernieuwde camera’s, bespreken we in een losse review. Houd Android Planet daar de komende dagen voor in de gaten.

Nieuw design is heel fraai

Samsung heeft de Galaxy S21 een nieuw ontwerp gegeven en dat zie je vooral wanneer je naar de achterkant kijkt. Het camera-eiland, waar de drie camera’s in zitten, loopt door vanuit de rand van het toestel en heeft ook een andere kleur. Dit ziet er heel mooi uit, vooral bij de paars met gouden variant die je ziet op onze foto’s. Het geeft de Galaxy S21 echt een eigen smoel en dat is knap.

Er is nog iets met de achterzijde aan de hand. De S21 heeft namelijk een achterkant van plastic en niet meer van glas. Dat klinkt misschien goedkoop, maar in de praktijk merk je er niets van. Sterker nog: de achterkant voelt als glas en heeft een fraaie matte afwerking. Het is dus een slimme manier van Samsung om kosten te besparen, en plastic krast ook nog eens minder snel.

De Galaxy S21 is een fractie zwaarder en dikker dan zijn voorganger, maar behoorlijk handzaam als je ‘m vergelijkt met de Galaxy S21 Plus en Ultra. Deze telefoons zijn bovendien een stuk zwaarder, net als de meeste andere high-end smartphones. Echt compact is de S21 echter niet te noemen. Bedienen met één hand gaat redelijk, maar het is alsnog moeilijk om met je duim de bovenste randen te bereiken. Bij de Google Pixel 5, één van de weinige compacte smartphones die je op dit moment kunt kopen, heb je dit probleem bijvoorbeeld niet.

Plat scherm met lagere resolutie

Draai je de S21 om, dan zie je nu dat het scherm helemaal plat is. De gebogen randen zijn verdwenen en dat zullen veel mensen fijn vinden, omdat ze af en toe zorgen voor onbedoelde aanrakingen. Het oogt misschien iets minder premium, maar daar kunnen we prima mee leven. De bezels zijn verder dun en daardoor bestaat bijna de hele voorkant uit scherm. Alleen bovenaan zie je – net als bij veel andere Samsung-telefoons – een klein gat voor de selfiecamera.

De schermkwaliteit is – zoals we van Samsung gewend zijn – uitstekend: de kleuren spatten van het display af, zwart is ook echt zwart en het scherm kan behoorlijk helder. Daardoor kun je het in iedere situatie goed aflezen. Opvallend is dat Samsung de S21 een full-hd-scherm heeft gegeven, en niet een QHD-display zoals bij de Galaxy S10 en S20.

Met 2400 bij 1080 pixels is het scherm op papier minder scherp dan voorheen, maar in de praktijk merk je daar eigenlijk niets van. Sterker nog: bij voorgaande Galaxy S-telefoons (met QHD-display) stond de resolutie standaard op full-hd ingesteld om de accu te sparen. Omdat je het verschil in de praktijk nauwelijks ziet, is dit een slimme concessie van Samsung.

120Hz is nu adaptief

Overigens gaat het opnieuw om een 120Hz-scherm, waardoor animaties enorm soepel zijn en de Galaxy S21 ook heel rap aanvoelt. De ververssnelheid is nu echter ‘adaptief’ (Samsung noemt het zelf ‘Aanpasbaar’ in de instellingen), wat betekent dat het display niet altijd 120 keer per seconden wordt ververst.

Ben je flink aan het scrollen of speel je een game die 120Hz ondersteunt, dan gebeurt dit wel. Kijk je een video of doe je iets anders waar de hogere ververssnelheid niet per se nodig is, dan kan het toestel helemaal terugschakelen naar 48Hz.

Dit bespaart energie en moet er dus voor zorgen dat de S21 langer meegaat. Het is een handige, slimme functie en tijdens mijn testperiode heb ik nooit iets van dat ‘schakelen’ gemerkt. De Samsung Galaxy S21 voelt altijd snel en soepel aan.

Hele snelle hardware en 5G

De Samsung Galaxy S21 wordt aangedreven door de nieuwe Exynos 2100-chip, die weer een stukje sneller is dan de Exynos 990-processor van de Galaxy S20. Het toestel heeft ook 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De prestaties zijn heel erg goed: iedere app en game wordt vlot opgestart, draait als een zonnetje en van haperingen heb je nooit last.

Omdat de S21 geen micro-sd-ondersteuning heeft, kun je de opslagruimte niet zelf uitbreiden. 128GB is waarschijnlijk voldoende voor de meeste gebruikers, maar voor 50 euro meer haal je de 256GB-versie van de Galaxy S21 in huis. Denk je dus veel opslag nodig te hebben, dan is het goed om voor deze variant te gaan, ook omdat ‘ie slechts een paar tientjes duurder is.

De Galaxy S21 heeft verder standaard 5G-ondersteuning, terwijl van de S20 nog een losse 5G-versie werd verkocht. Hierdoor kan het nieuwe vlaggenschip standaard overweg met het mobiele netwerk, al heb je er op dit moment nog weinig aan. De snelheidswinst is beperkt en daar komt volgend jaar pas verandering in. Het is wel fijn dat de S21 al klaar voor de toekomst is.

Grotere vingerafdrukscanner is sneller

In de Samsung Galaxy S21 zit een gloednieuwe vingerafdrukscanner onder het scherm. Het gaat opnieuw om een ultrasonische scanner, die geluidsgolven en trillingen gebruikt om je vinger te scannen. De vingerafdrukscanner is echter een stuk groter dan bij de Galaxy S20 en S10 en daardoor sneller én accurater.

In de praktijk merk je dit dan ook zeker. Het ontgrendelen van de S21 gaat net iets vlotter en tijdens mijn testperiode heeft de vingerafdrukscanner nooit dienst geweigerd. Het is simpelweg een betrouwbare manier van ontgrendelen die altijd goed werkt. Gezichtsherkenning is ook aanwezig, maar veel minder veilig omdat hiervoor alleen de selfiecamera wordt gebruikt. Daardoor kun je deze functie beter links laten liggen.

De Samsung Galaxy S21 draait op Android 11 met One UI 3.1, de meest recente versie van zowel Android als Samsungs eigen software. Waar we de Samsung-skin jaren geleden niet heel erg konden waarderen, is dat tegenwoordig compleet anders. One UI is fijn in gebruik, oogt overzichtelijk en heeft toch een heleboel opties. Daarmee kun je de telefoon behoorlijk personaliseren, maar als je daar geen behoefte aan hebt, dan kun je alle functies ook negeren.

Daarnaast heb je dus alle nieuwe features van Android 11, waaronder verbeterde notificaties en nog meer privacy. Dit is fijn en verwachten we ook van Android-vlaggenschepen. Wel is het jammer dat Samsung veel eigen applicaties blijft meeleveren. Veel apps zijn nutteloos en Samsungs eigen agenda-, browser- en foto-app zijn niet beter dan die van Google.

Over het updatebeleid van het bedrijf kunnen we kort zijn: dat is simpelweg uitstekend. Samsung belooft de Galaxy S21 drie grote Android-upgrades te geven en daardoor zit je sowieso tot en met Android 14 goed. Beveiligingsupdates verschijnen zelfs vier jaar lang, waardoor de telefoon langere tijd up-to-date blijft. Samsung rolt software-updates bovendien relatief snel uit en heeft qua ondersteuning een goede naam.

Camera’s: een bescheiden upgrade

Waar de Galaxy S21 Ultra beschikt over een flink vernieuwde camera, zijn de verbeteringen bij de normale S21 een stuk kleiner. Op de achterkant zitten dezelfde camera’s als bij de Galaxy S20 van vorig jaar: een 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-telelens om te zoomen.

Die zoomlens is belangrijk en kan dankzij de Space Zoom-functie beelden tot 30x digitaal dichterbij halen. De hybride zoom gaat tot 3x en hierbij wordt hard- en software gecombineerd om tot mooie plaatjes te komen. In de praktijk zien ingezoomde foto’s en dan ook mooi uit, vooral als je niet verder gaat dan 3 of 5x. Tot 10x zoomen levert je acceptabele en redelijk scherpe plaatjes op, maar daarna gaat de kwaliteit rap achteruit.

1x zoom

3x zoom

10x zoom

20x zoom

30x zoom

Zoals je op de voorbeeldfoto’s hierboven ziet, is de fotokwaliteit bij 30x heel matig en niet bruikbaar. Foto’s hebben dan veel ruis en te weinig scherpte. Wel handig is dat na 20x zoom de zogeheten Zoom Lock-functie wordt ingeschakeld, die ervoor zorgt dat handbewegingen – die je zo ver ingezoomd extra goed merkt – niet in onscherpe foto’s resulteren. Dit werkt prima en gaat bovendien automatisch.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

De kwaliteit van ingezoomde foto’s is iets beter dan bij de S20 van vorig jaar, maar de verschillen zijn klein. Dit geldt ook voor de hoofdcamera en groothoeklens van de Galaxy S21, die ongeveer even goede foto’s maken als die van de S20. Geen grote stappen vooruit dus, maar dat is geen ramp. De S20 had immers een set uitstekende camera’s die bij iedere situatie wel een goed plaatje maken, ook als het donker is.

Groothoeklens

Hoofdcamera

Hoofdcamera

Al met al zijn de camera’s van de Galaxy S21 er dus iets op vooruit gegaan, maar niet heel veel. Voor de echte cameraverbeteringen (en de beste foto’s) moet je bij de S21 Ultra zijn, die naast twee telelenzen ook een heuse 108 megapixel-hoofdcamera heeft.

Accu (zonder oplader) valt tegen

De accu van de Galaxy S21 heeft een capaciteit van 4000 mAh en dat is even groot als bij de S20. Een capaciteit van 4000 mAh is anno 2021 niet heel indrukwekkend en dat is de batterijduur van de S21 ook niet. Samsung heeft softwareverbeteringen doorgevoerd om de batterij langer te laten meegaan, maar in de praktijk merk je daar weinig van.

Tijdens mijn testperiode haalde ik het einde van de dag, maar dan moet de telefoon echt aan de oplader. Op intensieve dagen is het handig om de S21 aan het einde van de middag even bij te laden. De batterijduur is zeker niet slecht en voor de meeste gebruikers ruim voldoende, maar een accutopper is de S21 zeker niet.

De oplaadsnelheid van de Galaxy S21 is hetzelfde gebleven. Bedraad opladen gaat met maximaal 25 Watt en dat is lekker vlot. Draadloos opladen met 15 Watt is aanwezig en ook kun je andere apparaten (zoals je draadloze oordopjes of een toestel van een vriend of vriendin) van stroom voorzien door ze op de achterkant van de S21 te leggen.

Als je de Galaxy S21 snel wil opladen, moet je wel voor je eigen oplader zorgen, want Samsung levert ‘m niet meer mee. Dit doet het bedrijf uit milieu-overwegingen en omdat veel gebruikers er bij de aanschaf van een nieuwe telefoon voor kiezen om hun oude adapter te gebruiken. Daardoor blijft de meegeleverde, nieuwe lader ongebruikt in het doosje zitten. Het weglaten van de oplader vind ik zelf niet zo’n probleem, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je van plan bent de S21 te kopen. In het doosje zit overigens nog wel een usb-c-kabel.

Conclusie Samsung Galaxy S21 review

De Galaxy S21 heeft een adviesprijs van 849 euro en dat is een stuk goedkoper dan de Galaxy S20, waar je 999 euro moest betalen voor de versie met 5G. Om tot die lagere prijs te komen, heeft Samsung een aantal concessies gedaan die gelukkig niets afdoen aan de kwaliteit van de S21. De plastic behuizing voelt niet eens als plastic aan en van de lagere resolutie ga je nauwelijks iets merken.

De prestaties zijn verder uitstekend, het scherm ziet er erg goed uit en de accuduur is in orde. Ook over de software zijn we te spreken: de Galaxy S21 is fijn in gebruik en krijgt lang en vaak updates. Dat kunnen we lang niet van iedere high-end Android-telefoon zeggen.

Op het nieuwe ontwerp en de bescheiden cameraverbeteringen na is er niet gek veel veranderd, maar dat is helemaal niet erg. De Galaxy S21 is een prima vlaggenschip waar je jaren mee vooruit kan en waarvoor je niet de absolute hoofdprijs hoeft te betalen. Als je nu de S20 hebt, dan is er niet per se een reden om over te stappen. Gebruik je een Galaxy S10 (of ouder), dan is de upgrade zeker de moeite waard.

Samsung Galaxy S21 kopen

Ben je na het lezen van deze Samsung Galaxy S21 review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? Dat kan. De smartphone is vanaf 29 januari officieel in Nederland verkrijgbaar en verschijnt in verschillende kleuren: zwart, grijs, paars, wit en roze.

Voor een losse Samsung Galaxy S21 betaal je 849 euro, al is de 256GB-versie met 899 euro ietsjes duurder. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Samsung S21 met een abonnement in huis te halen, waarbij je kan kiezen uit alle bekende providers. Koop je de telefoon los? Check dan ook onze sim only-prijsvergelijker voor een geschikte data- en belbundel, zodat je nooit teveel betaalt.