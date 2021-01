Samsung Galaxy S21 Ultra review: de ultieme Samsung-smartphone

Met de Galaxy S21 Ultra brengt Samsung zijn allerbeste smartphone tot nu toe uit, maar daar betaal je wel flink voor. Wat kun je allemaal van dit toestel van 1249 euro verwachten? Je leest het in deze uitgebreide review.

Dit is de Samsung Galaxy S21 Ultra review

Eerder publiceerden we de review van de goedkopere Samsung Galaxy S21 en nu is het tijd om de S21 Ultra aan de tand te voelen. De smartphone is erg duur, maar alsnog 100 euro goedkoper dan zijn voorganger. Desondanks is de S21 Ultra door zijn forse adviesprijs niet voor iedereen weggelegd, ook omdat de reguliere S21 voor veel gebruikers een uitstekend toestel is.

Desalniettemin zijn we erg onder de indruk van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Sterker nog: dit is de beste en meest uitgebreide smartphone van Samsung tot nu toe. In deze review vertellen we je alles over de verbeteringen en hoe goed de camera’s bijvoorbeeld zijn.

Let op: deze review gaat alleen over de Samsung Galaxy S21 Ultra. Als je meer wil weten over de goedkopere variant, check dan onze losse review van de Samsung Galaxy S21.

Kijk je liever? Check dan onze videoreview hierboven!

Nieuw design met opvallend camera-eiland

Laten we beginnen bij het design. De Samsung Galaxy S21 Ultra ziet er aan de voorkant hetzelfde uit als zijn voorganger, maar heeft toch een nieuw ontwerp gekregen. Dat zie je wanneer je de telefoon omdraait en het camera-eiland bekijkt, dat nu vanuit de rand van het toestel ‘doorloopt’ in de achterkant.

Dit ziet er fraai en vooral uniek uit, al is het camera-eiland wel erg groot. Dit merk je vooral als je de achterkanten van de Galaxy S21 Ultra en normale S21 vergelijkt: bij laatstgenoemde neemt het eiland veel minder ruimte in beslag. Het camera-eiland steekt bovendien behoorlijk uit de behuizing en daardoor wiebelt de S21 Ultra als je ‘m op tafel hebt liggen. Desondanks kunnen we het nieuwe ontwerp van Samsung zeker waarderen.

In tegenstelling tot de reguliere Galaxy S21 heeft de S21 Ultra een glazen achterkant en daardoor voelt de telefoon iets luxer aan. Hij is met 227 gram behoorlijk zwaar, groot en dik en daardoor is de Ultra heel moeilijk om met één hand te bedienen. De smartphone is wel stof- en waterdicht en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus, waardoor hij minder snel krast. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt, maar de S21 Ultra heeft wel goed klinkende speakers.

Het beste scherm

Het scherm van de S21 Ultra is met 6,8 inch een fractie kleiner dan dat van de Samsung Galaxy S20 Ultra (6,9 inch), maar dit ga je in de praktijk niet merken. Wat meer opvalt is dat de schermranden nog iets zijn afgerond, terwijl de S21 en S21 Plus een volledig plat scherm hebben. Die afgeronde randen zijn heel subtiel, maar je ziet en voelt het wel als je de S21 Ultra gebruikt.

De Galaxy S21 Ultra heeft ook als enige van de S21-reeks een QHD-scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De schermkwaliteit is uitstekend en het is een genot om naar het display te kijken. Alles oogt superscherp, kleuren zien er prachtig uit en het scherm kan erg helder. De randen zijn bovendien heel dun en ook het cameragat valt tijdens gebruik nauwelijks op. Nieuw is dat je deze resolutie ook kan instellen als je de hoogste ververssnelheid hebt gekozen.

Over de ververssnelheid gesproken: het 120Hz-scherm van de S21 Ultra is adaptief. Dit betekent dat de ververssnelheid automatisch wordt aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt. Ben je flink aan het scrollen of speel je een game die 120Hz ondersteunt, dan wordt deze ververssnelheid gebruikt.

Bij het kijken van een video of checken van foto’s gaat de verversfrequentie omlaag (naar maximaal 10Hz) en dat bespaart stroom. Dit is een slimme verbetering en in de praktijk merk je nooit iets van dat schakelen. In de praktijk voelt de S21 Ultra altijd heel snel en soepel aan en hij vliegt echt door de software heen.

Hele rappe hardware

Over de hardware van de Galaxy S21 Ultra hoef je je geen zorgen te maken, want die is simpelweg uitstekend. Het toestel draait op de Exynos 2100-processor en heeft ook 12GB aan werkgeheugen en standaard 128GB opslagruimte. De prestaties zijn heel goed en de S21 Ultra hoort makkelijk bij de snelste telefoons van dit moment. Tijdens onze testperiode hebben we nooit haperingen gezien.

Belangrijk om te weten is dat de Galaxy S21 Ultra geen micro-sd-ondersteuning heeft, waardoor je de opslagruimte niet zelf kan uitbreiden. Denk je veel opslag nodig te hebben, dan is het dus slim om de 256GB-versie te nemen. Gelukkig is deze variant maar 50 euro duurder – net als bij de reguliere Galaxy S21 – die overigens ook standaard met 128GB opslagruimte komt.

Wel heeft de Galaxy S21 Ultra een verbeterde vingerafdrukscanner onder het scherm. Het gaat opnieuw om een ultrasonische scanner, die geluidsgolven en trillingen gebruikt om je vingerafdruk te herkennen. De scanner is nu 1,7x groter en daardoor sneller en accurater, en in de praktijk merk je dit ook. De S21 Ultra ontgrendelt altijd snel en heeft tijdens onze testperiode nooit dienst geweigerd.

Tot slot beschikt de smartphone – net als zijn voorganger – standaard over 5G. Hierdoor kan het nieuwe vlaggenschip standaard overweg met het mobiele netwerk, al heb je er op dit moment nog weinig aan. De snelheidswinst is beperkt en daar komt volgend jaar pas verandering in. Het is wel fijn dat de S21 Ultra al klaar voor de toekomst is, al verwacht je dat natuurlijk ook van een Android-toestel van 1249 euro.

Tot slot heeft de Ultra-telefoon ondersteuning voor de S Pen, de slimme stylus die we kennen van de Galaxy Note-toestellen. Je moet het pennetje wel los aanschaffen in combinatie met een hoesje en we hebben ‘m helaas niet kunnen testen. Zodra hier verandering in komt, werken we deze review bij.

Uit de doos draait de Samsung Galaxy S21 Ultra op Android 11, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Over Android ligt de One UI 3.1-software van Samsung en die is fijn in gebruik en oogt overzichtelijk, ondanks dat er een heleboel opties aanwezig zijn. Veel instellingen zitten echter goed verstopt en als je niet de behoefte hebt om je toestel helemaal te personaliseren, dan kun je alle functies gewoon links laten liggen.

Zoals we in de Galaxy S21 review ook aangeven, levert Samsung nog steeds vrij veel eigen apps mee. Die zijn niet per se slecht of storend, maar de agenda-, galerij- en bestanden-app van Google zelf zijn simpelweg beter. Wel is het fijn dat je nu de Google Discover-feed kan instellen als je vanaf het homescreen naar rechts veegt. Eerst zat daar de Samsung Free-feed en die is gewoon niet zo goed.

Verder kun je rekenen op veel en lang updates als je de Galaxy S21 Ultra aanschaft. Samsung brengt drie grote Android-upgrades voor de telefoon uit en dat betekent dat je tot en met Android 14 goed zit. Het bedrijf is bovendien vrij vlot met het uitrollen van deze updates en komt ook regelmatig met beveiligingsupdates. Die verschijnen vier jaar lang voor de nieuwe Ultra en daardoor gaat de telefoon lekker lang mee.

Uitstekende camera’s zoomen flink in

De Galaxy S21 Ultra onderscheidt zich vooral door zijn camera’s en Samsung heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd. Op de achterkant zitten twee zoomlenzen, iets wat we zelden zien op Android-telefoons. Het gaat om twee telelenzen van 10 megapixel, één met 3x optische zoom en eentje met 10x optische zoom. Laatstgenoemde gebruikt daarvoor een periscopische zoomlens, net als de S20 Ultra van vorig jaar.

Laten we maar met de deur in huis vallen: de ingezoomde foto’s zijn indrukwekkend en ook beter dan bij de S20 Ultra. Als je zoomt tot 10x, dan heb je mooie foto’s met veel detail en daarmee heeft de S21 Ultra een voorsprong op andere high-end Android-smartphones. Tot 30x zoomen levert zeker geen geweldige, maar wel bruikbare plaatjes op. Daarna gaat de kwaliteit hard achteruit.

De Space Zoom-functie, waarmee je tot 100x digitaal kan zoomen, blijft een gimmick en is wat ons betreft niet een feature waar je in de praktijk veel aan hebt. Het is leuk dat je beelden van heel ver weg kan vastleggen, maar de kwaliteit is dan ronduit slecht. De camera’s van de Galaxy S21 Ultra blinken vooral uit als je rond de 10x zoom blijft hangen, of ietsjes verder gaat.

1x zoom

2x zoom

4x zoom

10x zoom

30x zoom

100x zoom

Wel is het fijn dat een Zoom Lock-functie is toegevoegd. Die zorgt ervoor dat het beeld stabiel blijft als je heel ver bent ingezoomd, en dat is erg handig. Als je heel ver bent ingezoomd zie je handbewegingen en kleine trillingen extra goed en is het moeilijk om op iets te focussen. Zoom Lock wordt automatisch ingeschakeld als je verder gaat dan 20x zoom en werkt prima.

Hoofdcamera van 108 megapixel

De Galaxy S21 Ultra maakt ook hele mooie foto’s als je niet van plan bent om flink te gaan inzoomen. De 108 megapixel-hoofdcamera is vernieuwd en Samsung heeft de autofocusproblemen verholpen die de camera had bij de S20 Ultra. Dit is fijn, want daardoor heb je geen gedoe meer om foto’s scherp te krijgen.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

Gemaakte foto’s zijn erg mooi en hebben veel detail en een goed dynamisch bereik. Samsung-telefoons hebben soms de neiging om kleuren een beetje ‘op te blazen’, waardoor het groen van gras heel erg groen lijkt. Dat vinden we niet direct een probleem, maar kiekjes zijn hierdoor wel minder waarheidsgetrouw dan bij andere smartphones.

Ook in het donker staat de Galaxy S21 Ultra zijn mannetje. De primaire camera is lichtsterk en wordt geholpen door een prima nachtmodus. Daardoor kun je ook bij mindere lichtomstandigheden scherpe en heldere foto’s maken. We vinden het eigenlijk alleen jammer dat de camera-app – door alle opties die je hebt – een beetje druk en onoverzichtelijk is.

Macrofoto’s met groothoeklens

Een toffe verbetering is dat de Samsung Galaxy S21 Ultra ook macrofoto’s kan maken, oftewel: foto’s van heel dichtbij. Hiervoor gebruikt het toestel de 12 megapixel-groothoeklens en als je met de telefoon dichtbij een object komt, wordt automatisch naar die lens overgeschakeld. Dit werkt goed en opvallend snel.

De macrofoto’s die de S21 Ultra maakt zijn goed en detailvol en ogen beter dan bij andere high-end Android-telefoons. We zien tegenwoordig op veel Android-toestellen (met name goedkopere modellen) losse macrocamera’s, maar die maken veel minder mooie close-ups dan de nieuwe Samsung-telefoon. Het toestel heeft simpelweg een veel betere lens en dat merk je dan ook.

Goede accuduur, maar geen oplader

De Galaxy S21 Ultra heeft een 5000 mAh-accu en dat is dus niet veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Toch gaat de telefoon in de praktijk een stuk langer mee. Waar we bij de S20 Ultra moeite hadden om het einde van de dag te halen, is dit bij de S21 Ultra helemaal geen probleem meer. Sterker nog: tijdens onze testperiode moest het toestel pas na anderhalve dag aan de oplader. Een flinke verbetering dus.

Belangrijk om te weten is dat de S21 Ultra – net als de andere S21-telefoons – zonder oplader wordt geleverd. Samsung doet dit uit milieu-overwegingen en zegt dat veel gebruikers de oplader in het doosje laten zitten als ze een nieuwe smartphone kopen, en een oude stekker blijven gebruiken. Een logische redenatie, al is het natuurlijk wel een beetje zuur dat je eventueel nog een oplader moet kopen bij een smartphone van ruim 1200 euro.

De S21 Ultra ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt, maar dit hebben we helaas niet kunnen testen. Volgens Samsung zit de smartphone na 30 minuten opladen voor ruim de helft vol en dat is netjes. Wij hebben de Ultra met de 18 Watt-stekker van een Google Pixel 5 opgeladen en dat ging ook redelijk snel, al zijn er high-end toestellen die veel sneller vol zitten.

Conclusie Samsung Galaxy S21 Ultra review

De Galaxy S21 Ultra is zonder twijfel de beste en meest uitgebreide Samsung-smartphone tot nu toe. Echt grote minpunten zijn er niet en de verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn slim. De camera’s, waar de Ultra zich voornamelijk op focust, zijn weer een stuk beter en ook op alle andere gebieden is er nauwelijks iets op de telefoon aan te merken.

Daar betaal je wel flink voor en het is dan ook vooral de vraag of je bereid bent om 1249 euro neer te leggen voor de Ultra, en of je echt het beste van het beste nodig hebt. Is een iets minder uitgebreide smartphone voor jou ook prima, dan kun je ook prima de normale Galaxy S21 aanschaffen.

Kies je er echter voor om de S21 Ultra te kopen, dan haal je één van de meeste indrukwekkende Android-telefoons van dit moment in huis. Samsung toont met de Ultra spierballen en zet met de Ultra een geweldige smartphone neer, die dit jaar waarschijnlijk niet vaak wordt overtroffen.

Samsung Galaxy S21 Ultra kopen

De Samsung Galaxy S21 Ultra is vanaf nu te koop en heeft een adviesprijs van 1249 euro. Daarvoor krijg je het 128GB-model, maar voor 50 euro meer haal je de 256GB-versie in huis. Het toestel is in verschillende kleuren verkrijgbaar: zwart, zilver, blauw, grijs en bruin.

Ben je van plan de smartphone te kopen? In de prijsvergelijker van Android Planet ontdek je de beste deals voor een losse Galaxy S21 Ultra. Uiteraard kun je ook kiezen voor de Samsung Galaxy S21 Ultra met een abonnement.