Samsung Galaxy S22 preview: kleine vernieuwingen voor dezelfde prijs

In de Samsung Galaxy S22 preview vind je onze eerste ervaringen met de nieuwe topsmartphones van Samsung. We hebben al even kort kennisgemaakt met de Galaxy S22, S22 Plus en de S22 Ultra.

Lees onze Samsung Galaxy S22 preview

Vorig jaar verraste Samsung ons al in januari met hun nieuwe Galaxy S-lijn, deze ronde was dat iets later. Kort voor de aankondiging kon Android Planet alvast aan de slag met de drie nieuwe toestellen: de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra.

De toestellen borduren veelal voort op de succesvolle Galaxy S21-lijn, maar er zijn wel degelijk vernieuwingen. Zo heeft de S22 Ultra een geïntegreerde S Pen, waarmee de Note-lijn echt verleden tijd is. In deze preview check je alvast onze eerste indrukken. De volledige reviews volgen binnen enkele weken, dus houd Android Planet goed in de gaten.

Samsung Galaxy S22 en S22 Plus delen veel specificaties

De Galaxy S22 en S22 Plus zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren en opslagcapaciteiten. Toch is het prijsverschil een stevige 200 euro, maar waar zit dat ‘m dan in? Heel simpel gezegd in de grootte van het scherm en de capaciteit van de batterij, want voor de rest zijn de smartphones identiek.

De kleinste en meest betaalbare is de S22 met een scherm van 6,1 inch. Dat is tegenwoordig klein te noemen en het toestel ligt dan ook fijn in de hand. De gehele S22-serie is uitgerust met een laagje Gorilla Glass Victus+ aan de voor- en achterzijde. Ook het metalen frame is weer een stukje sterker dan bij de voorgangers. Dat is fijn, want de S21 van vorig jaar was gemaakt van een ander materiaal dan de S21 Plus en het Ultra-model.

Wat ook fijn is – maar uiteraard geheel persoonlijk – is de matte afwerking van de achterzijde. Dat oogt chique, laat de verschillende kleuren goed uitkomen en voorkomt vingerafdrukken. De randen rondom het scherm zijn trouwens geheel symmetrisch en dat ziet er mooi uit.

Klein is fijn, maar ben je juist op zoek naar een groter toestel, dan komt de S22 Plus om de hoek kijken. Die biedt hetzelfde design, maar heeft wel een scherm van 6,6 inch. Samsung heeft bij deze toestellen gekozen voor een vernieuwd amoled-scherm. Daarvan is de helderheid weer een stukje beter, iets wat we pas goed kunnen testen in de volledige review.

Wat uiteraard wel opvalt zijn de fijne kleuren en het oneindige contrast. Daarbij verversen de schermen maximaal 120 keer per seconde. Die hoge ververssnelheid past zich aan aan de content op je scherm. We zijn inmiddels aardig verwend op dat gebied, maar bij de S22-serie zit dat ook helemaal goed.

Kleinere accu’s dan vorige generatie

De schermen zijn trouwens beide 0,1 inch kleiner dan de S21 en S21 Plus van vorig jaar. Een ander verschil tussen de S22 en grotere variant is de accucapaciteit. Bij de S22 bedraagt die 3700 mAh, de S22 Plus moet het doen met een 4500 mAh-accu. Dat is opvallend, want dat is op papier flink minder dan de toestellen van vorig jaar.



Volgens Samsung zijn de prestaties echter om het even door allerlei optimalisaties van de software en energiezuinige hardware. Check natuurlijk ook onze Samsung Galaxy S21 review als je benieuwd ben naar de accuprestaties van dat toestel. Over de accuprestaties van de S22-serie kunnen we natuurlijk nog niks zeggen, dus ook dat houd je van ons tegoed in de volledige reviews.

In Europa mogen we aan de slag met de Exynos 2200-chip, uit de eigen stal van Samsung. Deze processor is geproduceerd op het 4 nanometer-procedé, wat niet alleen zorgt voor veel rauwe processorkracht, maar ook betere batterijprestaties.

Over beide is weinig uitgebreids te zeggen na ons korte gebruik. Tevens draaiden de modellen tijdens de hands-on nog niet op de definitieve software. Alle modellen in de Galaxy S22-serie hebben standaard een 5G-modem aan boord, iets dat ook al zo was bij de S21-lijn. Daarmee ben je dus klaar voor de toekomst, want het ‘echte’ 5G in Nederland is nog niet in gebruik.

Toch doe je met de S22, S22 Plus of S22 Ultra een goede keuze, want samen met de onthulling van deze toestellen liet Samsung weten hun updatebeleid te verbeteren. De smartphones draaien op Android 12, maar krijgen in de aankomende jaren vier Android-updates. Dat betekent dat je in de toekomst ook aan de slag kan met Android 13, 14, 15 en 16. Daarnaast krijg je vijf jaar beveiligingspatches. Over de frequentie daarvan staat onze vraag nog uit, want die kon Samsung niet direct beantwoorden.

Camera’s gaan we in onze reviews testen

Camera’s op smartphones worden steeds belangrijker. Smartphones van Samsung staan al jaren bekend om de goede kiekjes en veelzijdige mogelijkheden. Dit jaar is dat niet anders en het bedrijf heeft dan ook weer een hele rits verbeteringen doorgevoerd.

Zo is ‘Nightography’ erg belangrijk voor het bedrijf, oftewel het fotograferen en maken van video’s in het donker (of bij slechte lichtomstandigheden). De sensoren zijn daarvoor weer lichtsterker geworden. Zo laten ze meer licht binnen, waardoor je nog betere foto’s maakt. Ook is het mogelijk om in het donker portretfoto’s te maken met alle drie de lenzen van de Galaxy S22 en S22 Plus.

De Samsung S22 Ultra is weer uitgerust met een tweede telelens om in te zoomen. Die levert nog betere plaatjes af dan zijn voorganger, dankzij betere digitale en optische stabilisatie. Bij de S22 (Plus) zitten de camera’s trouwens in een verhoogd camera-eiland. Het design van de S22 Ultra is op dat gebied flink anders. Daarbij is alleen een kleine verhoogde ring te vinden om de individuele camera’s.

Samsung Galaxy S22 Ultra: de stylus is terug

Waar de S22 en het Plus-model als twee druppels op elkaar lijken, kiest Samsung voor een heel ander design bij de Ultra. Zo heeft de telefoon afgeronde schermranden en wat minder afgeronde vormen. De randjes voelen daardoor wat scherper aan en door de grootte heb je sowieso twee handen nodig om hem fijn te kunnen bedienen.

Samsung kiest voor enkele andere kleuren dan bij de andere S22’s. Naast het grotere scherm heeft deze ook een hogere resolutie en piekhelderheid. Er zijn varianten te koop met meer werkgeheugen en interne opslag dan de andere S22-toestellen. Samsung zelf noemt dat het toestel perfect is als ultieme werkpaard en dat klopt ook wel.

Het toestel is te verkrijgen vanaf 1249 euro, maar dat loopt op tot 1649 euro voor de versie met de beste specificaties. De Galaxy S21 Ultra kon al goed omgaan met de eigen S Pen, maar bij de S22 Ultra gaat de fabrikant een stap verder. Er is intern plaats gemaakt voor dit eigen pennetje en daarmee slaat Samsung twee vliegen in één klap.

Bedienen gaat preciezer, aantekeningen maken is een genot en ook teksten kopiëren of een afbeelding bewerken werkt fijn. Met deze aanpassing hoopt Samsung ook veel fanatieke Note-gebruikers over te halen.

De accuduur is volgens Samsung een stukje beter dan de andere twee toestellen en ook opladen gaat weer wat vlotter dan voorheen. Een leuk feitje is dat de accucapaciteit hetzelfde is gebleven ten opzichte van de S21 Ultra, terwijl er intern dus minder ruimte was dankzij de S Pen.

Conclusie Samsung Galaxy S22 preview

In de korte tijd die we met de Samsung Galaxy S22-toestellen hebben doorgebracht, kunnen we één ding stellen: grote vernieuwingen bieden de toestellen op het eerste gezicht niet. Natuurlijk zijn de schermen iets beter, is de processor sneller en draaien de smartphones op de nieuwste software. Ook op het gebied van de camera’s is er het nodige veranderd. Dat is net als bij veel andere fabrikanten logisch te noemen, want anno 2022 verrast geen enkele smartphonemaker meer met écht opzienbarende specificaties of features. Alle drie de toestellen zijn desalniettemin mooi afgewerkt en dat Samsung de S Pen terugbrengt is natuurlijk tof. In onze reviews gaan we verder in op de vraag voor wie deze 2022-generatie van Galaxy S-smartphones voldoet. Ook kijken we dan meer naar onder andere de accu en camera’s. Tevens leggen we ze naast de Galaxy S21-toestellen, die inmiddels ook nog eens flink in prijs gezakt zijn, waardoor die smartphones nog steeds de moeite waard zijn.

Samsung Galaxy S22 release en prijzen

De Samsung Galaxy S22-serie heeft dezelfde vanafprijs als de Galaxy S21’s. Dat betekent dat de Galaxy S22 te koop is vanaf 849 euro. De Samsung Galaxy S22 Plus ligt in de winkels vanaf 1049 euro. Beide toestellen zijn vanaf 11 maart verkrijgbaar. Dan is er natuurlijk ook nog de Samsung Galaxy S22 Ultra, verkrijgbaar vanaf 25 februari voor de vanafprijs van 1249 euro.

Bestel je een de S22, S22 Plus of S22 Ultra voor 11 maart? Dan ontvang je een setje Samsung Galaxy Buds Pro bij je toestel, met een waarde van om en nabij 119 euro.

Pre-order losse Samsung Galaxy S22:

Pre-order Samsung Galaxy S22 met abonnement:

