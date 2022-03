Samsung Galaxy S22 review: fijn formaat zorgt voor middelmatige accu

Smartphones werden lange tijd steeds groter, maar we lijken momenteel een kentering te zien. Net als Xiaomi brengt Samsung in 2022 een kleiner vlaggenschip uit. In deze review van de Samsung Galaxy S22 lees je hoe dat bevalt.

Dit is onze Samsung Galaxy S22 review

Samsung heeft de Galaxy S22-serie duidelijk in tweeën gesplitst. Aan de bovenkant vinden we de Galaxy S22 Ultra terug. De spirituele opvolger van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra ziet er heel anders uit dan de twee goedkopere modellen daaronder.

De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus zijn meer traditionele smartphones. Ze lijken behoorlijk op hun voorgangers, de S21 en S21 Plus, maar zijn verder verfijnd. Daarnaast zijn ze ook iets gekrompen. De Plus gaat van een schermformaat van 6,7 naar 6,6 inch en de gewone S22 van 6,2 naar 6,1 inch. In deze review bespreken we de meest compacte Samsung Galaxy S22. Hoe fijn is klein?

Eindelijk symmetrische bezels

Liefhebbers van grote smartphones hoeven niet te wanhopen, want er verschijnen nog steeds steeds aan de lopende band gigantische modellen. Denk maar aan de Xiaomi 12 Pro of binnenkort de OnePlus 10 Pro. Toch is er wel een voorzichtige omslag waar te nemen. De gewone Xiaomi 12 is met een scherm van 6,28 inch een stuk kleiner dan zijn voorganger. De Samsung Galaxy S22 is met 6,1 inch nog compacter en heeft dezelfde schermdiagonaal als de iPhone 13.

Mits je een flinke duim hebt, is de smartphone daardoor net met één hand te bedienen. Wij vinden het in ieder geval een lekker formaat. Ook heel prettig is dat de S22 eindelijk volledig symmetrische schermranden heeft. Voorgaande modellen hadden aan de onderkant altijd een iets dikkere kin, wat er gewoon niet zo mooi uitziet.

Dit ontwerp komt erg dicht in de buurt van de ideale smartphone. Samsung moet alleen de frontcamera nog achter het scherm zien te verwerken, zoals op de vouwbare Galaxy Z Fold 3. Van die eerste poging waren we in onze review overigens niet erg onder de indruk. Verder heeft Samsung de bouwkwaliteit dit jaar behoorlijk verbeterd. De S21 had een plastic achterkant, wat eigenlijk niet past bij een toestel uit deze prijsklasse. Op de achterzijde van de S22 vinden we sjiek matglas terug.

Dat ziet er fraai uit en is behoorlijk goed bestand tegen vingerafdrukken. Het toestel heeft ook een dikker metalen frame, dat van steviger aluminum gemaakt is. Deze smartphone geeft de indruk dat hij makkelijk vijf jaar meegaat. Het enige minpuntje is dat de randen rond het scherm vrij scherp zijn. Je kunt er geen biefstuk mee snijden, maar ze voelen niet heel comfortabel als je je vingers ertegenaan drukt.

Prachtig scherm met één kanttekening

Samsung staat bekend om zijn goede oled-schermen en dat van de S22 stelt niet teleur. Oké, de resolutie is met 2340 bij 1080 pixels lager dan die van de S22 Ultra, maar daar merk je in het gebruik niets van. Ook de piekhelderheid is op papier minder hoog. Toch hebben we tijdens de afgelopen zonovergoten weken nooit moeite gehad om het display af te lezen. De minimale helderheid is verder lekker laag, zodat je geen lasogen krijgt als je in bed ligt.

Een jaar of vijf geleden had Samsung de naam om kleuren behoorlijk te overdrijven. Dat is tegenwoordig anders. Hoewel de S22 pittige tinten op het scherm tovert, is het lang niet meer zo extreem. Als je realisme heel belangrijk vindt, kun je het display overigens altijd in de ‘Natuurlijk’-modus zetten. Dan ogen de kleuren iets doffer. Voor de liefhebber is het zelfs mogelijk om het scherm helemaal naar jouw wensen in te stellen.

Zoals je van een vlaggenschip mag verwachten, heeft de S22 een hoge verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Daardoor ziet scrollen er heel soepel uit, net als geoptimaliseerde games. Als je een mail tikt of een ander statisch beeld bekijkt, zakt de snelheid tot een minimum van 48Hz.

Sommige smartphones, zoals Samsungs eigen S22 Ultra, gaan tot 1Hz. Dat betekent dat de pixels slechts één keer per seconde worden ververst. We vinden het jammer dat de gewone S22 dat niet kan, want daarmee bespaar je batterijsap. En zoals we straks zullen zien, is de accu het zwakste punt van dit toestel.

Rappe hardware, maar toch haperingen

De Samsung Galaxy S22 draait net als de andere toestellen in deze serie op de Exynos 2200-processor. Hij zit hier echter wel in een kleinere behuizing dan in de S22 Ultra. Vooral tijdens het fotograferen en het spelen van games werd de smartphone een stuk warmer dan zijn grotere broertje. Je zult je handen er niet aan branden, maar je merkt wel dat de koeling wat lastiger is bij zo’n compact toestel.

Zoals je mag verwachten is de S22 erg rap. Je hoeft tijdens het opstarten van en switchen tussen apps nooit te wachten. Wel zagen we vaker dan bij de S22 Ultra framedrops in de animaties. Daardoor lijkt de telefoon te hakkelen als je bijvoorbeeld terugkeert naar het thuisscherm. Met de nadruk op líjkt, wat het proces verloopt alsnog razendsnel. Toch wil je dat soort haperingen niet zien op een toptoestel. Hopelijk weet Samsung dit probleem(pje) op te lossen met een software-update.

De ultrasonische vingerafdrukscanner zit onder het scherm en werkt uitstekend. Hij heeft bij ons geen enkele keer dienst geweigerd, al kan dat liggen aan het mooie weer. In de regen hebben dit soort scanners het soms wat lastiger. De stereospeakers klinken prima, maar halen het niet bij het volle en ruimtelijke geluid dat de iPhone 13 produceert.

Camera’s zijn subtiel verbeterd

De Samsung Galaxy S22 heeft net als zijn voorganger drie lenzen op de achterkant. Toch is er behoorlijk wat veranderd. De primaire camera heeft nu een resolutie van 50 megapixel, waar zijn voorganger het nog met 12 megapixel moest doen. Standaard worden pixels echter samengesmolten, zodat je alsnog een foto van 12 megapixel overhoudt. Dat proces moet zorgen voor betere en scherpere kiekjes.

De 12 megapixel-groothoeklens lijkt ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, maar de telecamera is eveneens vernieuwd. Het gaat om dezelfde 10 megapixel 3x-zoomlens die ook op de S22 Ultra zit. De Galaxy S21 had een 64 megapixel-camera waar een uitsnede van werd gemaakt als je het beeld dichterbij haalde.

Hoofdcamera

Al zul je geen enorm verschil zien met vorig jaar, de Samsung Galaxy S22 heeft een fijne hoofdcamera. Kleuren zijn levendig, maar net als die van het scherm niet overdreven verzadigd. Ook binnen schiet je er prima plaatjes mee. Tijdens het fotograferen viel wel op dat de hdr-functie in vergelijking met andere smartphones soms iets tekortschiet. Aan het einde van de tunnel hieronder zie je duidelijk overbelichting. Met het blote oog was veel meer detail waar te nemen.

Groothoeklens

Samsung heeft de lenzen goed gekalibreerd, zodat er amper kleurverschil zichtbaar is tussen de verschillende camera’s. De 12 megapixel-groothoeklens levert op het eerste gezicht daarom plaatjes af die vergelijkbaar zijn met die van de hoofdcamera. Alleen als je inzoomt valt op dat de foto’s iets minder detail bevatten. Dat is heel gebruikelijk en komt doordat er een kleinere sensor achter deze lens zit.

Afhankelijk van de scène zie je soms ook dat de hoeken minder scherp zijn. Dat valt vooral op in de bakstenen van de brug hierboven. Het is ook niet aan te raden om mensen aan de rand van je foto’s te plaatsen, want die zien er door de grote beeldhoek een beetje vreemd uit. Toch kun je veel plezier hebben van deze camera, want hij levert heerlijke perspectieven op.

Telecamera

De 10 megapixel-telecamera heeft een nog kleinere sensor dan de groothoeklens. Overdag merk je daar niet zoveel van, want dat compenseert Samsung met software. De foto’s zijn ietsje minder scherp, maar dat zie je alleen als je er echt op let. In de avonduren is het een ander verhaal.

Nachtmodus

Als de zon ondergaat, stelt de Samsung Galaxy S22 al snel voor om de Nachtmodus te gebruiken. Die zorgt er onder meer voor dat donkere delen lichter worden, zodat je toch een bruikbare plaat schiet. Dat werkt met de hoofdcamera en groothoeklens prima, al merk je wel dat de belichting er soms een beetje naast zit.

De boom in de middelste foto hieronder bijvoorbeeld is veel beter zichtbaar dan in het echt. De telelens heeft meer moeite met de nacht. Het ontbreekt in foto’s die je met deze camera maakt vaak aan details.

Ultragroothoek Ultragroothoek Telecamera

Het maken van een foto bij weinig licht duurt overigens langer dan overdag. Afhankelijk van de lens moet je de telefoon twee tot vijf seconden stilhouden. Daarna heeft het toestel nog een tel of drie, vier nodig om het kiekje te verwerken. Dat gaat op de S22 Ultra gek genoeg iets sneller.

Speciale functies

Uiteraard heeft de Samsung S22 een portretmodus waarmee je de achtergrond kunt vervagen. In de meeste gevallen overtuigt dat effect behoorlijk. Daarnaast kun je aan de slag met wat andere speciale functies, zoals een voedselstand die je snacks mooi uit laat komen.

Portret Portret Voedsel

Al met al heeft de S22 erg goede camera’s, maar fervente fotografen kunnen beter voor de S22 Ultra gaan. Die heeft een betere primaire lens én een tweede telecamera waarmee je 10x in kunt zoomen. Je hebt daardoor een veel groter bereik.

De Galaxy S22 draait op Android 12 met daaroverheen Samsungs eigen One UI 4.1-schil. Die voegt een heleboel extra opties toe zonder dat het geheel onoverzichtelijk wordt. Wel levert Samsung veel eigen apps mee, die wat ons betreft weinig toevoegen. Gelukkig hoef je die natuurlijk niet te gebruiken.

Beter nieuws kunnen we melden over het softwarebeleid. Je krijgt de komende jaren vier versie-updates en dat is simpelweg uitstekend. Samsung werkt de S22 dus bij naar Android 13, 14, 15 en 16. Daarnaast wordt het toestel vanaf de releasedatum vijf jaar lang voorzien van beveiligingspatches die je telefoon veilig houden. Daarmee is Samsung toonaangevend in de Android-wereld.

Accuduur is net goed genoeg

Vrijwel elke smartphone heeft een zwak punt en helaas is de Samsung S22 geen uitzondering. Tijdens het maken van deze review werd al snel duidelijk dat de Samsung Galaxy S22 het qua accuduur aflegt tegen de meeste andere telefoons in deze prijsklasse.

Ook in onze review over de Galaxy S21 noemden we de accu al als minpunt. Zijn opvolger heeft met 3700 mAh een nog kleinere batterij. Door de zuinigere chip is de accuduur vergelijkbaar met die van de S21, al betekent dat zeker niet dat de S22 een batterijtopper is.

Vaak haalden we het einde van de dag wel, maar soms ook nét niet. Het levert toch wat stress op als je rond 18.00 uur merkt dat er minder dan 30 procent op de teller staat. Met een lege smartphone rondlopen is anno 2022 immers geen pretje. Bij normaal gebruik moet het echter lukken om de dag zonder oplader door te komen.

Dit is de grootste concessie die Samsung met de S22 heeft gedaan. Het compacte formaat is fijn, maar er past simpelweg geen grotere batterij in dit toestel zonder hem veel dikker te maken. De grotere S22 Plus zal het op dit gebied iets beter doen.

Helaas kun je ook niet even snel bijtanken, want de S22 laadt met 25 Watt relatief traag op. De nadruk ligt wel op relatief, want na een halfuur aan de lader zit de batterij toch alweer voor bijna 60 procent vol. De accu helemaal vullen duurt een kleine 70 minuten. Mits je een goede lader hebt natuurlijk, want die levert Samsung opnieuw niet mee.

Conclusie Samsung Galaxy S22 review

De Samsung Galaxy S22 is vooral een verfijning ten opzichte van de S21. De bouwkwaliteit is duidelijk beter en het ontwerp is eindelijk volledig symmetrisch. Zoals je van Samsung mag verwachten heeft het toestel een prachtig scherm en dankij de uitstekende software-ondersteuning kun je er jarenlang plezier van hebben.

Volledig weggeblazen zijn we echter niet. Het kleine formaat is prettig, maar dat gaat wel ten koste van de accuduur. Die is middelmatig, al is dat voor lichte gebruikers een minder groot probleem. Verder voelt het toestel soms ietsjes trager aan dan de S22 Ultra, hoewel ze dezelfde chip hebben. We hopen dat Samsung de visuele haperingen op kan lossen, want die wil je anno 2022 niet zien op een vlaggenschip.

Samsung Galaxy S22 kopen

Wil je na het lezen van deze review een losse Samsung Galaxy S22 kopen? Voor het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte betaal je 849 euro. Het model met 256GB opslag is 50 euro duurder. Natuurlijk kun je de Samsung Galaxy S22 ook met een abonnement aanschaffen. Je kiest in beide gevallen uit de kleuren zwart, wit, groen en goud.