Samsung Galaxy S22 Ultra camerareview: een échte vervanger voor compactcamera’s?

Veel mensen hebben hun ‘echte’ fototoestel inmiddels vervangen door een smartphone. Maar wat als je ook aardig wil inzoomen? In deze camerareview van de Samsung Galaxy S22 Ultra kijken we of het toestel je compactcamera doet vergeten.

Camerareview Samsung Galaxy S22 Ultra

Als je gewoon leuke kiekjes wil maken, heb je al jaren geen fototoestel meer nodig. Dat ligt iets anders als je ook verder dan 3x in wil kunnen zoomen, want veel smartphones hebben een beperkt bereik. De Samsung Galaxy S22 Ultra biedt naast een 108 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens maar liefst twee telecamera’s van 10 megapixel. Eentje waarmee je 3x en eentje waarmee je 10x inzoomt. Daarmee blijft er, op papier althans, weinig te wensen over.

In deze camerareview van de Samsung Galaxy S22 Ultra kijken we of dat ook echt zo is. In onze ‘normale’ review van de S22 Ultra vind je overigens nog veel meer foto’s.

Hoofdcamera

Als gezegd heeft de Galaxy S22 Ultra een 108 megapixel-hoofdcamera, maar standaard schiet je plaatjes in 12 megapixel. Door middel van ‘pixel binning’ worden negen beeldpunten samengesmolten tot eentje, wat de kwaliteit moet verbeteren. Als je een foto groot wil printen, kun je ervoor kiezen om de 108 megapixel-modus te gebruiken. Die werkt vooral goed bij daglicht. Het levert wel enorme bestanden op, die zelfs dit snelle toestel laten zweten.

We hebben heel weinig te klagen over de primaire camera. Het is een zeer betrouwbare camera die in vrijwel iedere situatie een topfoto produceert. Samsung kiest voor een niet al te agressieve bewerking, die de meeste mensen zal bekoren. Lens flare, ofwel strepen door het beeld bij een sterke lichtbron, is dankzij de speciale coating onzichtbaar.

Groothoeklens

Als je de groothoeklens gebruikt, zie je soms wat vertekening. Vooral mensen die aan de rand van je foto staan, ogen vaak een beetje gek. Dat is bijna niet te voorkomen met een lens die zo wijd is. Hij levert echter heel toffe perspectieven op, die je de wereld door een andere bril laten bekijken. Bovendien is het kleurverschil met de hoofdcamera klein en zien de kiekjes er voldoende scherp uit.

Telecamera’s

Eén van de grote pluspunten van de Samsung Galaxy S22 Ultra is dat het toestel twee telecamera’s heeft. Eentje waarmee je 3x inzoomt en eentje die het beeld 10x dichterbij haalt. Daarmee heeft het toestel een veel groter zoombereik dan de meeste concurrenten en komt hij in de buurt van sommige compactcamera’s.

De 3x telecamera is ongeveer net zo goed als de groothoeklens en levert dus prima plaatjes op. De foto’s die je met de 10x telelens maakt zijn iets minder scherp. Heel groot is het verschil echter niet en deze camera levert wel veel nieuwe mogelijkheden op. Het is een erg fijne lens om erbij te hebben als je door een stad of natuurgebied loopt, en in de verte iets interessants ziet.

3x 3x 10x 10x

Space Zoom

Wil je nóg verder inzoomen? Dat kan! Soort van. Samsung biedt namelijk ‘Space Zoom’ aan, waarmee je het beeld met behulp van kunstmatige intelligentie tot wel 100x dichterbij haalt. Dat zouden we je overigens niet aanraden, want dan blijft er weinig van je kiekjes over. Tot 30x levert deze functie echter behoorlijk bruikbare resultaten op. Bedenk je bovendien dat compactcamera’s met een enorme lens vaak ook niet erg scherp zijn als je stevig inzoomt.

30x 30x 100x

Nachtmodus

Samsung belooft dat de nachtmodus in vergelijking met de Galaxy S21 Ultra flink is verbeterd. Deze functie heet nu officieel ‘Nightography’ en zorgt inderdaad voor prima foto’s in het duister. Zeker met de goede hoofdcamera van de Samsung S22 Ultra behaal je toffe resultaten, die er wat minder ‘overdreven’ uitzien dan die van zijn voorganger. Ook zijn ze beter belicht.

De groothoeklens is minder goed, maar zolang je niet te ver inzoomt merk je daar meestal weinig van. Wel zie je in de rechterfoto hieronder dat deze lens wat moeite heeft om de lampen van elkaar te scheiden.

De telecamera’s zijn minder geschikt om bij weinig licht mee te fotograferen. Het resultaat van de 3x telelens is nog acceptabel, maar de 10x telelens valt door de mand. Het is bijna onmogelijk om hier een scherpe foto mee te schieten zodra het ook maar iets donkerder wordt.

3x 10x

Andere functies

Samsung heeft ook de portretfunctie verbeterd en dat is zeker te merken. Grote fouten hebben we bij het scheiden van de voor- en achtergrond tijdens het testen niet gezien. Daarmee heeft de Galaxy S22 Ultra duidelijk een streepje voor op de iPhone 13 Pro van concurrent Apple. Dat toestel gaat regelmatig de mist in als je de achtergrond wil vervagen.

Portret Macro Voedsel

Deze Samsung heeft nog een paar andere trucjes in huis. Zodra je met de groothoeklens dichtbij bijvoorbeeld een bloem of insect komt, wordt de macrofunctie geactiveerd. Dat werkt uitstekend. De foto’s zijn van veel hogere kwaliteit dan de kiekjes die je schiet met de ‘echte’ macrocamera van veel andere smartphones. Die hebben vaak een lagere resolutie en leveren dus minder detail.

Samsung heeft ook aan foodies gedacht, want met de speciale voedsel-stand laat je jouw maaltijd extra mooi uitkomen. Het resultaat kan zo op Instagram!

Conclusie Samsung Galaxy S22 Ultra camerareview

Zoals we in deze review hebben gezien, zijn de camera’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra erg goed. Bovendien hebben ze bij elkaar een stevig bereik dat weinig onderdoet voor dat van een gemiddelde compactcamera.