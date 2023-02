Samsung Galaxy S23 preview: vernieuwingen voor een hoge prijs

Samsungs nieuwste vlaggenschepen zijn onthuld en wij mochten er al even mee aan de slag. Lees hier onze eerste ervaringen met de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra.

Lees onze Samsung Galaxy S23 preview

De Galaxy S23-smartphones van Samsung zijn aangekondigd en wij van Android Planet hebben al kort kennisgemaakt met de nieuwe Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra.

De toestellen zien er anders uit, hebben een snellere chip en komen met de nieuwste software. De S23 Plus en Ultra laden sneller op en zijn standaard uitgerust met meer opslag. Het Ultra-model heeft een 200 megapixel-hoofdcamera voor extra scherpe plaatjes en de S-Pen is weer aanwezig.

In deze preview bespreken we onze eerste indrukken. Later komt een losse camerapreview online waarin je alles leest over de cameravernieuwingen. De volledige reviews volgen binnenkort, dus houd Android Planet goed in de gaten.

Kijk je liever? Bekijk dan onze videopreview hierboven!

Een nieuw design

De Galaxy S23-serie bestaat uit drie toestellen met allemaal een vernieuwd design. Het meest opvallende verschil met de Galaxy S22-telefoons zie je bij de S23 en S23 Plus. Met deze smartphones neemt de fabrikant namelijk afscheid van het camera-eiland. In plaats daarvan zijn de cameralenzen nu los in de behuizing verwerkt. Het ziet er modern uit en Samsung geeft aan deze ontwerpkeuze door te zetten in andere smartphones die nog moet verschijnen.

Op het eerste oog lijkt het ontwerp van de Galaxy S23 Ultra niet veranderd. Toch zijn er een paar verschillen met de S22 Ultra. Zo zijn de zijkanten minder afgerond, wat fijn is voor een betere grip. Ook zijn de lenzen achterop iets groter.

De Galaxy S23-telefoons hebben een metalen rand met daarin de aan- en uitknop en volumeregelaars verwerkt. De achterkant is van glas met een matte afwerking, maar helaas is deze niet bestand tegen vingerafdrukken. De toestellen voelen van hoge kwaliteit, zoals we van Samsung gewend zijn.

S22 Ultra vs. S23 Ultra

Snellere processor en helderdere schermen

De S22-lijn is uitgerust met Samsungs eigen processor die zowel op kracht, als op efficiëntie tegenviel. Met de nieuwe S23-lijn neemt Samsung afscheid van die eigen Exynos-chip. In plaats daartvan beschikken de smartphones over de bekende Snapdragon 8 Gen 2. Het is de nieuwste en snelste chip van het moment, die we verwachten op meerdere Android-smartphones dit jaar.

De processor doet de smartphone enorm snel aanvoelen, maar ook de schermen spelen daarbij een grote rol. De drie smartphones hebben namelijk een ververssnelheid van 120Hz. Dat wil zeggen dat ze tot 120 beelden per seconde tonen. Daardoor voelen de toestellen sneller aan dan telefoons die ‘maar’ 60 keer per seconde verversen.

De schermen op de S23-lijn lijken niet erg veranderd ten opzichte van de voorgangers. Zo heeft de Samsung Galaxy S23 een 6,1 inch-display met een full-hd-resolutie. De S23 Plus heeft dezelfde resolutie, maar is 6,6 inch groot. De Ultra is een tikkeltje groter met 6,8 inch en heeft een hogere QHD-resolutie.

De helderheid is verbeterd ten opzichte van de S22-reeks. De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra hebben nu een piekhelderheid van 1750 nits. Klinkt technisch, maar het komt erop neer dat je in fel zonlicht de displays nog makkelijker afleest. De schermen op de smartphones zijn daarnaast beschermd tegen vallen en krassen door het laagje Gorilla Glass Victus 2.

Grotere batterij en snelladen

In onze review van de Samsung Galaxy S22 waren we niet te spreken over de batterij. Door een grootte van 3700 mAh en de minder efficiënte Samsung-chip hield de smartphone het maar net een dag vol.

De S23 en S23 Plus lijken echter beter te presteren, want ze hebben een efficiënte processor en de batterijen zijn iets groter. De S23 heeft een accu van 3900 mAh en het Plus-model 4700 mAh, wat op de S22 Plus 4500 mAh was. De S23 Ultra heeft wederom een accucapaciteit van 5000 mAh.

Samsung is al jaren voorzichtig met de laadsnelheid van haar smartphones. Waar andere fabrikanten al met 150 Watt opladen, houdt Samsung het bij maximaal 45 Watt op de S23 Plus en Ultra. De S23 laadt op met maximaal 25 Watt en dat is toch een beetje jammer. De fabrikant zegt dit te doen om de levensduur van de batterijen zo lang mogelijk te houden.

Om erachter te komen hoelang de toestellen het met één lading uithouden, moeten we ze langer testen. Check daarvoor de reviews die binnenkort op Android Planet verschijnen.

Android 13 met handige widgets en jarenlang updates

Uiteraard draaien de Samsung Galaxy S23-smartphones op de nieuwste software. Het gaat om Android 13 met de One UI 5.1-schil. Die schil verandert de vormgeving en komt met extra functionaliteiten. Bij versie 5.1 zit onder meer een handige batterijen-widget, waarbij je van je verbonden apparaten het accupercentage bekijkt. Later dit jaar kun je ook video’s als achtergrond instellen op je smartphone.

Samsung heeft van alle Android-smartphonefabrikanten zijn updatebeleid als beste voor elkaar. Als gebruiker ben je verzekerd van vier Android-updates en vijf jaar aan maandelijkse beveiligingsupdates. Dat betekent upgrades tot en met Android 17 en digitale beveiliging tot 2028.

Camerapreview

Vaak zien we bij smartphonelijnen met meerdere toestellen ook verschillende camera’s. Die op de Samsung Galaxy S23 en S23 Plus zijn echter identiek. Ze hebben een hoofdcamera van 50 megapixel, groothoeklens met een resolutie van 12 megapixel en de telelens heeft er 10.

Eén van de punten waar de Galaxy S23 Ultra zich onderscheidt van zijn broertjes, zijn de camera’s. Achterop de Ultra vinden we namelijk vier lenzen. Het gaat om dezelfde groothoek- en telelens, maar met een extra periscooplens die 10x optisch inzoomt en tot wel 100x digitaal. Als je zover inzoomt is de kwaliteit zeker lager, maar onderwerpen zijn nog steeds goed te onderscheiden.

Als kers op de taart is de S23 Ultra uitgerust met een 200 megapixel-hoofdcamera. De sensor zorgt voor hele scherpe, maar grote afbeeldingen. Je zet de camera ook gemakkelijk in de 50 of 12,5 megapixel-modus. De smartphone gebruikt de ‘extra’ megapixels dan voor betere belichting. Tijdens de hands-on wist de hdr-techniek op de S23 Ultra foto’s opvallend egaal te belichten.

Iedere smartphone in de S23-lijn heeft dezelfde selfiecamera en volgens Samsung is deze serieus verbeterd. Met een hogere resolutie sensor (12 megapixel) en ondersteuning van kunstmatige intelligentie belooft Samsung betere portret- en nachtselfies.

Samsung Galaxy S23 Plus

Benieuwd naar hoe de camera’s presteren? Bekijk dan onze testplaatjes in de camerapreview. Daar gaan we dieper in op kwaliteit, functies en gebruiksgemak van de S23-camera’s.

Minimale opslagruimte is verhoogd

Kijken we naar de smartphones in de S23-lijn, dan valt op dat Samsung geen S23 Plus en S23 Ultra meer uitbrengt met 128GB opslag. Ben je geïnteresseerd in één van deze smartphones, dan heb je keuze uit 256 of 512GB. De S23 Ultra heeft daarnaast zelfs een 1TB-variant.

Volgens Samsung neemt de behoefte aan lokale opslag toe, maar daarmee nemen ze de keuze van de consument weg om een toestel met minder fysieke opslag aan te schaffen, bijvoorbeeld als je veel clouddiensten gebruikt. Enkel de reguliere S23 heeft nog een uitvoering met 128GB opslag.

De S23 en S23 Plus komen enkel met 8GB aan werkgeheugen. Neem je een Ultra met 512GB of 1TB, dan krijg je 12GB RAM. Verder zijn de smartphones verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk zwart, groen, lila en crème.

Conclusie Samsung Galaxy S23 preview

De Galaxy S23-serie borduurt voort op zijn voorgangers. Hoewel we de snellere hardware nog niet goed genoeg hebben getest, beloven de specificaties een flinke boost in prestatie én batterijduur. De 200 megapixel-camera op de S23 Ultra maakt haarscherpe foto’s, maar ook dit gaan we nog uitgebreid testen. Wel is het fijn is dat de minder ronde behuizing voor meer grip zorgt.

De S23-telefoons ogen als degelijke vlaggenschepen met een uniek ontwerp en krachtige features. Helaas is de optie voor 128GB opslag verdwenen op de Plus en Ultra. Het ‘verplichten’ van meer opslagruimte brengt immers hogere prijzen met zich mee.

In onze reviews gaan we dieper in op de Galaxy S23-smartphones van Samsung. Zo testen we de accu, snelheid en camera’s uitgebreid. Daarnaast vergelijken we ze met de goedkopere S22-serie, zodat jij weet wat een goede koop is.

Samsung Galaxy S23 prijzen en bestellen

De Samsung Galaxy S23 heeft een vanafprijs van 949 euro. Dan heb je het model met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor 1009 euro heb je de 256GB-variant. De Galaxy S23 Plus kost 1199 euro voor de 8/256GB-variant en 1319 euro voor het model met 512GB. De Ultra begint bij 256GB met 8GB RAM en kost 1399 euro. Voor 12GB RAM met 512GB betaal je 1579 euro en het 1TB-model kost 1819 euro.

