Samsung Galaxy S23 review: kleine smartphone, grootse prestaties

In deze Samsung Galaxy S23 review bespreken we het kleinste vlaggenschip van de fabrikant. Vergis je echter niet in de grootte, want de smartphone zit bomvol snelle hardware en vernuftige snufjes.

Dit is de Samsung Galaxy S23 review

Na onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S23 Ultra is het tijd voor de ‘instapper’. We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy S23, die we de afgelopen weken hebben gebruikt als daily driver. De telefoon is vrijwel identiek aan de grotere Galaxy S23 Plus, maar naast het kleinere scherm heeft ook de batterij wat minder capaciteit.

We zijn erg benieuwd hoe de Galaxy S23 presteert op accugebied. Uiteraard kijken we ook naar de camera’s, software, hardware, het design en de prijs. De S23 gaat voor 949 euro over de toonbank en dat is een flink bedrag. Of de smartphone dit waard is, lees je in onze Samsung Galaxy S23 review.

Design: typisch Samsung met kleine veranderingen

De Galaxy S23 is anno 2023 een lieflijke en kleine smartphone. Het scherm meet echter nog steeds 6,1 inch, maar dat is in smartphoneland tegenwoordig klein te noemen. Wij hebben het lilakleurige model getest, maar de smartphone is ook verkrijgbaar in het donkergroen, antraciet en vanille.

Doordat de S23 zo compact is, kun je ‘m redelijk goed met één hand bedienen. Rondom het scherm is een symmetrische bezel aanwezig en samen met het metalen frame zorgt dat toch voor vrij brede randen. De rechterzijde biedt plaats aan de aan/uit-knop en volumeknoppen, terwijl de linkerkant vrij is van knoppen en aansluitingen. Aan de onderkant zien we de usb-c-poort, één van de twee speakers en simkaarttray.

Het frame is afgerond en heeft een glimmende finish, terwijl de achterkant juist een matte afwerking heeft. Pak je de Galaxy S22 erbij, dan zie je dat er nog sprake was van een verdikt camera-eiland. Bij de S23 is die er niet meer en de drie camera’s op de achterzijde steken dan ook enkele millimeters uit. Dat ziet er mooi uit, maar zorgt er wel voor dat er soms stof blijft hangen.

Display: hoge helderheid is fijn

Het scherm is door Samsung zelf gemaakt en het gaat dan ook om een amoled-paneel. Kleuren spatten er vanaf en het contrast is hoog genoeg, zodat je veel details en mooie kleuren ziet. Er is gesleuteld aan de piekhelderheid en die ligt nu op 1750 nits, even hoog als de andere S23-modellen. Die extra helderheid is fijn in zonnig weer, zodat je het scherm makkelijker afleest.

Het scherm heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en dat is niet aanpasbaar. De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz en dat wordt gebruikt bij geoptimaliseerde games of als je snel scrolt door bepaalde apps. Kijk je een film, ben je aan het browsen of aan het appen, dan wordt de framerate teruggeschakeld. Dit komt de accuduur ten goede.

Voor de rest kun je spelen met de kleurintensiteit van het scherm, de grootte van de letters en aanraakgevoeligheid. Andere aanpasbare zaken die te maken hebben met het scherm zijn onder andere het ‘Edge-menu’, waardoor je snel apps kunt openen, en de ‘navigatiebalk’. Daarmee beheer je de virtuele knoppen onder het scherm, of je kiest er voor om alles te bedienen met veeggebaren.

Hardware: welkom Snapdragon-processor

Een hele fijne verbetering is dat de Galaxy S23 is uitgerust met een Snapdragon-processor, in plaats van een zelfgebakken (en tragere) Exynos-chip van Samsung zelf. De Snapdragon 8 Gen 2 is zelfs geoptimaliseerd voor de S23-reeks en heeft onder andere een iets hogere kloksnelheid. Deze snelle processor loopt rondjes om alles wat je doet en ook multitasken of gamen is geen enkel probleem.

Zware games zoals Genshin Impact of Call of Duty Mobile zien er grafisch niet alleen geweldig uit, maar spelen ook heel fijn. De S23 komt met 8GB RAM en dat mag best ietsjes meer in deze prijsklasse. Wel kun je gebruikmaken van ‘RAM Plus’ om zo virtueel werkgeheugen te creëren als extraatje.

Er zijn versies beschikbaar met 128GB of 256GB interne opslagruimte en met eerstgenoemde is iets vreemds aan de hand. Dat specifieke model gebruikt namelijk UFS 3.1-geheugen, terwijl alle andere modellen de snellere UFS 4.0-technologie benutten. In de praktijk merk je het waarschijnlijk nauwelijks, maar verschillende benchmarks tonen het verschil wel aan. Het prijsverschil is momenteel enkele tientjes, dus we raden je aan om voor de 256GB-versie te gaan.

Het toestel is stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering, dus de telefoon even afspoelen onder de kraan (of gebruiken tijdens een regenbui) is geen probleem. Er zijn twee speakers aanwezig en daar komt een vrij helder geluid uit – en soms hoor je zelfs wat bas. Zet je ze echter op het maximale volume, dan beginnen ze te vervormen en klinkt het geluid een beetje schel.

Wat je vindt van de Samsung-software is natuurlijk erg persoonlijk, maar ik vind de software te kleurrijk. Ook zijn er veel voorgeïnstalleerde apps en Samsung past Android behoorlijk aan. Dat wil niet zeggen dat One UI 5.1 niet goed werkt, maar het is niet mijn favoriete schil.

Standaard zijn onder andere Facebook, Spotify en Netflix op het toestel aanwezig, evenals handenvol Samsung-apps. Denk daarbij aan Samsung Health, de Galaxy Store, spraakassistent Bixby en een eigen galerij-app, browser, calculator en agenda.

Ook enkele Microsoft-apps staan op de Galaxy S23, vanwege een deal tussen beide bedrijven. En dan zijn er ook nog de Google-alternatieven en apps als YouTube (Music), Gmail, Google Maps en Google Drive. Gelukkig kun je makkelijk en snel heel veel apps verwijderen, maar Samsung mag in het vervolg zeker wel wat apps weglaten.

Dit alles resulteert erin dat er standaard al best wat geheugen wordt opgeslokt door het ‘systeem’. Wel werkt alles soepel, zien animaties er mooi uit en kun je veel van het uiterlijk aanpassen dankzij Material You.

Samsung behoort tot de beste jongetjes van de klas als het gaat om het updatebeleid, en dat is fijn. Zo is Android 13 standaard geïnstalleerd, maar ben je tot en met Android 17 verzekerd van nieuwe Android-versies. Daarbij krijg je ook nog eens vijf jaar beveiligingspatches, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over kwaadwillenden.

Camera’s: viermaal is scheepsrecht

De Samsung Galaxy S23 Ultra wordt bestempeld als ultieme camerasmartphone. Check daarom de uitgebreide Samsung Galaxy S23 Ultra review voor tientallen cameravoorbeelden. De camera’s van de S23 en S23 Plus zijn op papier misschien minder indrukwekkend, maar leveren nog steeds zeer goed werk af.

Samsung kiest voor een hoofdcamera van 50 megapixel, die fijne plaatjes aflevert in alle omstandigheden. Je kunt gebruikmaken van pixel binning om meerdere pixels samen te smelten, voor nog betere resultaten. Hieronder zie je enkele voorbeelden van deze camera, waarop we niks aan te merken hebben. Details worden haarscherp vastgelegd, kleuren natuurgetrouw weergegeven en ook met direct zonlicht heeft de S23 geen problemen.

Dan is er ook nog de groothoeklens, die een resolutie van 12 megapixel heeft. Daarmee leg je meer vast van de omgeving en ook dat is een fijne camera om mee te werken. De resolutie is inderdaad lager, maar alsnog wordt alles prima vastgelegd.

Hieronder zie je enkele voorbeelden, zodat je weet wat je van de camera kan verwachten. Aan de linkerzijde zie je een foto gemaakt met de groothoeklens, vervolgens met de normale camera en aan de rechterzijde met drie maal optische zoom.

Ook is er een telelens aan boord, waarmee je dus tot drie keer optisch inzoomt. Het is fijn dat Samsung ervoor kiest om deze camera ook in het ‘instapmodel’ te plaatsen; dat was vroeger weleens anders. Met de lens haal je objecten dichterbij en dat is handig. Je kunt verder zoomen, maar dan gebruik je een combinatie van digitale en optische zoom, waardoor het beeld snel minder wordt. Tot tien keer zoomen werkt nog redelijk, maar daarna wordt de kwaliteit al snel slecht.

In onderstaande galerij zien we een foto gemaakt met de normale camera, plaatje met 3x optische zoom, foto gemaakt met 10x digitale zoom en kiekje gemaakt met 30x digitale zoom. Daarbij is duidelijk te zien dat de laatste twee foto’s steeds minder details tonen en redelijk wat ruis bevatten.

Het maken van portretfoto’s is ook mogelijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme software van Samsung. Zoals te zien is wordt er goed onderscheid gemaakt tussen het object en de achtergrond. Na het maken van de foto kun je aan de slag met verschillende effecten. Zo kun je bijvoorbeeld het object volledig in kleur laten zien en de achtergrond in grijstinten, spelen met ‘studiobelichting’ of het niveau van de vervaging aanpassen.

We sluiten af met ‘Nightography’, oftewel fotograferen (en video’s maken) in het donker. De lenzen zijn wat lichtsterker geworden en samen met de slimme software schiet de Samsung S23 betere kiekjes in slechte lichtomstandigheden. Zo worden details zichtbaarder en ziet alles er net iets duidelijker uit. Maak je een kiekje in het pikkedonker, dan zie je met een gemaakte foto met de nachtmodus opeens ook veel meer contouren verschijnen.

Je kunt deze modus handmatig activeren, waarbij de sluitertijd wordt verlengd (bijvoorbeeld naar 2, 3 of 6 seconden), wat weer afhangt aan de hoeveelheid licht die aanwezig is. De Galaxy S23 kan ook zelf deze modus activeren als je alles op automatische stand gebruikt. Hieronder zie je eerst vier foto’s gemaakt met de normale stand, in de rij daaronder de foto’s waarbij de nachtmodus geactiveerd was.

Wil je als fotograaf echt de controle hebben over elke instelling, dan moet je bij de Pro-modus zijn. Zo schiet je bijvoorbeeld foto’s in het RAW-formaat, zodat je ze beter kan bewerken met verschillende mobiele apps of software op de computer.

Accuduur: grotere batterij en energiezuinige processor

Samsung heeft een grotere batterij in nagenoeg dezelfde behuizing als de S22 weten te stoppen. De accu heeft nu een capaciteit van 3900 mAh. Een grotere rol is echter weggelegd voor de Snapdragon 8 Gen 2-processor, want die is uitermate zuinig. Dat viel ons ook al op bij de S23 Ultra met dezelfde chip (maar grotere batterij).

Zodoende hoef je geen zorgen te maken dat je dag niet doorkomt. Gebruik je het toestel minder intensief, dan tik je ook vrij makkelijk de anderhalve dag aan. Opladen mag wel echt een stuk rapper, want dat gaat met maximaal 25 Watt. Dit is een lachertje ten opzichte van veel andere concurrenten.

Een half uur aan de lader zorgt ervoor dat de S23 iets meer dan de helft is opgeladen. Wil je de hele accu vullen, dan ben je zo’n vijf kwartier bezig. Het toestel draadloos voorzien van stroom is ook mogelijk, maar gaat wel een stuk langzamer.

Tot slot is ook ‘omgekeerd laden’ aanwezig. Daarbij kun je een andere telefoon, smartwatch of draadloze oordopjes opladen door die op de achterkant van de S23 te leggen. Een oplaadblokje moet je trouwens zelf regelen, want die wordt niet standaard meegeleverd.

Conclusie Samsung Galaxy S23 review

De Samsung Galaxy S23 is een wolf in schaapskleren. De smartphone heeft de nieuwste hardware, bevat een heerlijk stel camera’s en een accuduur waar menig concurrent van mag dromen. Dat alles is verpakt in een stijlvolle, maar typische Samsung-verpakking. Het updatebeleid is uitstekend, maar de One UI-schil blijft aan de drukke kant en ook is er standaard teveel bloatware aanwezig. Ook de oplaadsnelheid is niet geweldig, maar dat is dan ook het enige fysieke minpuntje. Natuurlijk is er nog wel de prijs: de Galaxy S23 kost 949 euro en dat is erg pittig. Toch verdient de telefoon een hogere score dan de S22, simpelweg omdat ‘ie een stuk sneller is, langer met de accu doet en nog jaren mee gaat. Dat alles zorgt ervoor dat het de hoge investering zeker waard is.

Samsung Galaxy S23 kopen

De Galaxy S23 met 8GB RAM en 128GB opslag heeft een adviesprijs van 949 euro. Het model met evenveel werkgeheugen en dubbele opslag kost je 1009 euro. De prijzen zijn inmiddels al redelijk wat gedaald, waardoor je al snel flink kunt besparen.

Koop je een los toestel, check dan ook onze sim only-vergelijker. Natuurlijk kun je de Galaxy S23 ook direct combineren met abonnement om zo de kosten wat te spreiden.

