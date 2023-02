Preview: deze foto’s maakten we met de Samsung Galaxy S23 Ultra

De nieuwste Samsung-vlaggenschepen zijn gepresenteerd en het draait veelal om de S23 Ultra én de cameramogelijkheden. Wij hebben ‘m al even op zak en in deze preview zie je de eerste foto’s die we met de Samsung Galaxy S23 Ultra hebben gemaakt!

Samsung Galaxy S23 Ultra camera: welkom in 2023

Wat zijn de focuspunten van een smartphone, de unieke features en wat gaan we pushen qua marketing? Dat zijn vragen die Samsung zich de afgelopen maanden (of zelfs jaren) vast en zeker heeft gesteld bij de ontwikkeling van de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra.

In deze preview nemen we je mee langs onze eerste kiekjes gemaakt met de S23 Ultra. We kijken onder andere naar de nieuwe 200 megapixel-camera, de eerste in een Samsung ooit. Hoe presteert de camera in het algemeen, hoe is het niveau van details en hoe goed zijn ingezoomde foto’s? Bij de Galaxy S22-serie werd ‘Nightography’ een bekende term voor het bedrijf. Men focuste zich op de kwaliteit van video’s en foto’s in slechte lichtomstandigheden. Bij de S23-lijn is dat ook erg belangrijk, dus dat hebben we ook al eventjes getest.

We hebben nog niet gespeeld met alle camera-instellingen; dat is iets voor onze uitgebreide review. De vraag die we in deze preview beantwoorden is dus hoe de foto’s eruit zien gemaakt met de S23 Ultra met de automatische instellingen.

Opvallend en irritant is dat tijdens het maken van een foto de viewfinder een ander en fletser beeld toont dan de uiteindelijke foto. Klik je een foto af en druk je gelijk op de preview, dan is het toestel soms nog even bezig met de verwerking van alle data, waarna pas de volledige foto verschijnt. Uiteraard kijken we daar verder naar in onze review, die binnenkort verschijnt op Android Planet.

200 megapixel: feit of fabel?

De S23 Ultra is de eerste Samsung-smartphone met een 200 megapixel-camera, een feature die we kennen van bijvoorbeeld Motorola of Xiaomi. Deze sensor is inhouse ontwikkeld en dus van eigen makelij.

In een vraaggesprek met Joshua Cho (EVP, Head of Visual SW R&D) vroegen we waarom Samsung daarvoor heeft gekozen. Is dat een kwestie van interne kennis, het besparen op productiekosten of iets anders? Cho liet weten dat het altijd draait om de ideale combinatie van verschillende factoren, bij zowel de hard- als software. Deze keuze was voor nu het beste, maar kan in de toekomst best weer heel anders zijn.

Met de nieuwe camera schiet je dus zeer gedetailleerde plaatjes van gemiddeld 30MB per stuk. Je kunt daarmee abriposters printen met een prima kwaliteit, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen even nuttig. Wel is het tof dat als je een foto hebt gemaakt, je er een specifiek gedeelte uit kunt knippen – wat nog steeds prima is om naar te kijken. Zo zie je in onderstaande voorbeelden enkele 200 megapixel-foto’s, met daaronder een één-op-één uitsnede. Uiteraard zijn deze foto’s gecomprimeerd om hier te plaatsen, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Pixel binning: plaatjes van 50 megapixel of minder

Vind je 200 megapixel-plaatjes teveel van het goede, dan kun je ervoor kiezen om foto’s te maken in een resolutie van 50 megapixel. Daarvoor worden meerdere pixels samengesmolten, wat het contrast en kleurechtheid ten goede moet komen. Tevens bespaart het je flink wat ruimte, want bestanden zijn aanzienlijk kleiner.

Het is, na het comprimeren, nagenoeg niet te zien, dus we hebben besloten om er geen voorbeelden van te tonen. Bekijk je de foto’s op hogere resolutie, dan is er hier en daar verschil te zien. De verschillen vinden we niet per se noemenswaardig.

Groothoeklens: wijdere hoek en dus meer op de foto

Naast de primaire camera is ook een groothoeklens aanwezig met een veel lagere resolutie van 12 megapixel. Dat maakt ‘m nog steeds erg fijn en bruikbaar, want je legt er simpelweg meer mee vast op de gevoelige plaat.

Foto’s die we met de groothoeklens hebben gemaakt, bevatten nog steeds genoeg details en laten ook geen kleurverschil zien ten opzichte van de primaire camera.

Zoomen: tot 10x optische zoom

De S22 Ultra maakte al gebruik van een periscopische camera waarbij je tot 10 keer optisch inzoomt, en bij de S23 Ultra is dat niet anders. Er zijn twee speciale camera’s aan boord om objecten dichterbij te halen en dat is een grote plus.

Dankzij de optische zoom is er immers geen sprake van kwaliteitsverlies en leg je alles haarscherp vast. Samsung behoort hiermee tot de top en dat is ook te zien in onderstaande plaatjes.

Nachtmodus: spelen met de instellingen

Er zijn veel cameramodi aanwezig om mee te experimenteren; iets voor onze uitgebreide review. Wel hebben we kort gekeken naar de nachtmodus en verschillende foto’s gemaakt waarbij die stand wel en niet is geactiveerd. Zoals bij elk toestel met zo’n functie wordt er meer licht opgevangen, waardoor een kiekje er beter uit moet zien.

Dat is en blijft natuurlijk persoonlijk, maar soms zorgt dat ervoor dat een foto er juist iets te artificieel uitziet. Natuurlijk kun je spelen met de lichtintensiteit om ervoor te zorgen dat dit verandert. Wij hebben echter niks aangepast qua instellingen en dat levert onderstaande resultaten op. Aan de linkerkant zie je een foto gemaakt zonder de nachtmodus.

We zien een donkerblauwe lucht, een donkere gloed bij het water en het onderscheid tussen de gebouwen en de lucht is soms zelfs wat lastig te zien. Bij de foto aan de rechterzijde lijkt het een stuk minder donker, het water heeft een oranjeachtige gloed en de lucht toont vreemde verkleuringen.

Wat moeten we nog meer testen in onze review?

De aankomende tijd gaan we flink aan de slag met de S23 Ultra, maar natuurlijk ook de normale Galaxy S23 en S23 Plus. Zoals gezegd focust Samsung zich veel op de cameramogelijkheden en we begrijpen dat wel. Smartphones worden steeds meer een eenheidsworst. Ze hebben allemaal een mooi scherm, snelle hardware en sterk updatebeleid. Op het gebied van camera’s zien we vaak meer verschillen en elke fabrikant vecht voor een plekje bij de hogere regionen.

Samsung hoort daar zeker bij, zoals je ook kunt zien aan de foto’s in dit artikel. In onze review duiken we daar nog dieper op in. Heb je vragen, wil je dat we specifieke functies van de camera testen of ‘m vergelijken met een ander high-end toestel? Laat het weten in de reacties onder dit artikel! Een berichtje sturen op Twitter, Instagram of Facebook kan kan natuurlijk ook en we zijn bereikbaar via redactie@androidplanet.nl!

