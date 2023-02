Samsung Galaxy S23 Ultra review: hoge prijs, flinke verbeteringen

In deze review kijken we naar hét vlaggenschip van Samsung voor 2023: de Galaxy S23 Ultra. Het toestel is verbeterd, maar ook een stuk duurder dan zijn voorganger. Valt dat te rechtvaardigen?

Dit is onze Samsung Galaxy S23 Ultra review

Met de Galaxy S22 Ultra sloeg Samsung vorig jaar een vernieuwde weg in. Door een S Pen in de smartphone te stoppen, werd het de spirituele opvolger van de afgeschafte Note-toestellen. Ook de Galaxy S23 Ultra heeft deze stylus weer aan boord. Dat is één van de vlakken waarop het vlaggenschip zich onderscheidt van de goedkopere Galaxy S23 en S23 Plus.

Er zijn er natuurlijk meer. Zo heeft de Ultra het beste scherm, de meeste camera’s en de grootste accu. Zoals alle smartphones in de Galaxy S23-serie is de Ultra helaas wel een stuk duurder dan vorig jaar. Voor het basismodel met 8GB RAM en 256GB opslagruimte betaal je 1399 euro. De S22 Ultra begon bij 1249 euro, al kreeg je toen slechts 128GB opslag.

Is het toestel die hogere prijs waard? Je leest het in deze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S23 Ultra!

Zakelijk design verder verfijnd

Als je de S23 Ultra naast de S22 Ultra legt, zie je niet direct grote verschillen. Het ontwerp is nog steeds erg zakelijk en dat geldt ook voor de kleuren waaruit je dit jaar kiest: naast donkergroen zijn dat donkergrijs, vanille en lila. Het gaat in alle gevallen om ingetogen tinten. Samsung kiest duidelijk voor sjiek. Wie wil opvallen, zal een hoesje moeten gebruiken.

Dat is met zo’n grote telefoon sowieso aan te raden, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch ligt de S23 Ultra prima in de hand. De zijkanten zijn namelijk wat vlakker dan bij zijn voorganger, waardoor je meer grip hebt. Die zijkanten glimmen, net als de boven- en onderkant, wel meer dan we zouden willen. Je ziet er gemakkelijk vingerafdrukken op. Dat geldt in mindere mate voor de achterzijde, die een matte afwerking heeft.

De cameralenzen zijn iets groter dan vorig jaar en steken weer los uit de smartphone. Dat lijkt de nieuwe huisstijl van Samsung, want vrijwel alle nieuwe telefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant zien er zo uit. We hebben daar gemengde gevoelens over. Er verzamelt zich namelijk gemakkelijk stof tussen de lenzen. Aan de andere kant is het wel een herkenbaar en stoer ontwerp.

Gebouwd als een tank

Op de bouwkwaliteit is, zoals we van Samsung gewend zijn, helemaal niets aan te merken. Dit is een tank van een telefoon, die nergens kraakt en de indruk geeft dat hij een flinke val gemakkelijk doorstaat.

Zelfs de kleine S Pen voelt hoogwaardig aan en klikt rotsvast in het toestel. Of je deze stylus veel gaat gebruiken, zal van persoon tot persoon verschillen. Je kunt er (aan)tekeningen mee maken op het scherm, maar hij heeft nog meer functies. Met het knopje op de pen kun je bijvoorbeeld foto’s maken. Het is zelfs mogelijk om met de S Pen door een website of je sociale media te scrollen zonder het scherm aan te raken. Overigens hadden wij dat na twee keer proberen wel gezien.

Scherm is niet verbeterd, maar nog altijd top

Samsung loopt al jaren voorop met zijn schermen. Het exemplaar van de S23 Ultra is weer een pareltje om te zien, maar lijkt niet verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de maximale helderheid nog altijd 1750 nits. De iPhone 14 Pro haalt inmiddels 2000 nits.

Dat vinden we enigszins vreemd, aangezien Samsung al jaren hofleverancier is van Apples schermen. Blijkbaar vonden de Koreanen het display van de S22 Ultra goed genoeg. Daar valt wel iets voor te zeggen, want zelfs in direct zonlicht is het prima afleesbaar. Die extra 250 nits zijn misschien leuk voor de hdr-weergave van films en series, maar veel verschil zullen ze niet meer maken.

Het scherm van de S23 Ultra heeft weer een resolutie van 3080 bij 1440 pixels, maar staat standaard ingesteld op 2340 bij 1080 beeldpunten. Tenzij je heel jonge of uitzonderlijk goede ogen hebt, is dat verschil op een normale kijkafstand niet zichtbaar. Bovendien bespaar je met die lagere resolutie accusap.

Dat geldt ook voor de adaptieve verversingssnelheid van 120Hz. De pixels verversen maximaal 120 keer per seconde als je bijvoorbeeld door Instagram scrollt. Dat zorgt voor een erg soepel beeld. Wanneer je statische content bekijkt, zoals een foto, schakelt het toestel terug tot een minimum van 1Hz. Dat gaat volledig automatisch en werkt foutloos. We hebben tijdens het testen geen enkele hapering waargenomen.

Eindelijk Snapdragon!

Over de snelheid van de Galaxy S22 Ultra hadden we vorig jaar al weinig klachten. Toch stak het wel een beetje dat de Europese versie op een Exynos 2200-processor van Samsung zelf draaide. Die was trager dan de Snapdragon 8 Gen 1-chip die in Amerikaanse toestellen zat.

Gelukkig heeft Samsung het licht gezien. De S23 Ultra draait wereldwijd op een Snapdragon-chip. Om precies te zijn de Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Dat is een nog iets snellere versie van de normale Snapdragon 8 Gen 2.

Op papier is het verschil met vorig jaar ronduit spectaculair. In de meeste benchmarks, die de prestaties van smartphonechips test, scoort de nieuwe processor 30 tot 50 procent hoger dan de Exynos 2200. Dat soort verbeteringen zien we tegenwoordig bijna nooit meer.

Vooral gamers profiteren van snelle chip

Overigens merk je daar in het dagelijks gebruik weinig van. Apps openden altijd al snel op high-end telefoons van Samsung en ook multitasking werkt al jaren vloeiend. Het zijn vooral gamers die profijt hebben van die extra rekenkracht. De Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy is echter ook een stuk zuiniger. Zoals we straks zullen zien, heeft dat zeer positieve gevolgen voor de batterijduur.

Het instapmodel van de S23 Ultra beschikt over 256GB opslagruimte. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar, maar daar betaal je dus ook meer voor. We vinden het jammer dat Samsung deze duurdere instapper nog steeds slechts 8GB RAM geeft. Een toptoestel als dit zou, net als ons reviewmodel, standaard 12GB werkgeheugen aan boord moeten hebben.

De S23 Ultra heeft (zoals verwacht) geen koptelefoonaansluiting, maar wel betere speakers. Vooral de bassen klinken een stuk voller, al kan hij nog niet helemaal tippen aan de duurste iPhones. De ultrasonische vingerafdrukscanner onder het scherm is erg betrouwbaar en ontgrendelt het toestel vrijwel onmiddellijk.

Camera’s zijn erg goed, maar de beste…?

De Galaxy S23 Ultra biedt de beste camera’s die Samsung in huis heeft. Het toestel beschikt over een gloednieuwe 200 megapixel-hoofdcamera die nog meer details moet vastleggen. Ook de selfiecamera is verbeterd. Die biedt juist een lagere resolutie (12 in plaats 40 megapixel), maar heeft een groter dynamisch bereik.

Aan de overige drie camera’s is niet gesleuteld. Je krijgt weer een 12 megapixel-groothoeklens en twee telelenzen. Daarmee zoom je respectievelijk 3x en 10x in en beiden hebben een resolutie van 10 megapixel.

Door de snellere processor en verfijnde beeldverwerking moeten alle camera’s volgens Samsung beter presteren. Voor we naar de voorbeelden kijken, moeten we iets kwijt over het fotograferen zelf: sporadisch leek het of de autofocus even een middagdutje deed. Het beeld op het scherm bleef dan wazig tot we zelf een scherpstelpunt kozen door op het display te tikken. Dat is geen enorm probleem, maar wel een schoonheidsfoutje.

Hoofdcamera

De 200 megapixel-hoofdcamera heeft drie ‘standen’. Normaal gesproken gebruikt hij pixel binning om kleinere plaatjes van 12 megapixel uit te spuwen. Er wordt dus informatie uit een groot aantal pixels samengeperst tot één nieuwe pixel, die daardoor beter van kwaliteit moet zijn.



Je hebt over de kwaliteit inderdaad niets te klagen. De S23 Ultra is een echte allemansvriend. Hij tovert in elke omstandigheid een plaatje tevoorschijn dat je direct kunt delen op de socials. De kleuren zijn, zoals we van Samsung kennen, wel behoorlijk aan de verzadigde kant. Toch hebben ze gelukkig niet meer die kunstmatige gloed van een paar jaar geleden.

Wat opvalt is hoe waanzinnig goed het toestel met de zon omgaat. De laatste twee foto’s uit de galerij hierboven hebben een mooie, dromerige sfeer omdat het zonlicht fraai werd uitgesmeerd. De hdr-funcie werkt vaak uitstekend, wat je ook ziet aan de foto die vanuit een tunnel werd gemaakt. Ondanks het krachtige licht in de buitenlucht zijn alle details prima zichtbaar.



Die neiging om elk detail zichtbaar te maken is in de avond soms een nadeeltje. Hoewel ook bovenstaande foto’s er aantrekkelijk uitzien, zijn ze wel een stuk feller dan deze situaties in de realiteit waren. De nachtmodus pompt zowel de kleuren als de belichting flink op. Dat kun je natuurlijk prima heel mooi vinden, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

12MP vs 50MP vs 200MP

Standaard spuwt de 200 megapixel-hoofdcamera foto’s van 12 megapixel uit, maar zoals gezegd heeft hij nog twee andere standen. Bij voldoende licht kun je kiezen voor een foto van 50 megapixel (waarbij de camera dus vier pixels samenperst) of zelfs de volledige 200 megapixel benutten.

Het klinkt natuurlijk indrukwekkend, 200 megapixel, maar de sensor blijft relatief klein. Bovendien zit er een minuscule lens voor. We waren daarom erg benieuwd hoe groot het verschil met 12 en 50 megapixel is. Hieronder zie je een foto waar we flink op hebben ingezoomd om het detailniveau te beoordelen.

Originele foto 12MP 50MP 200MP

Het verschil tussen 12 en 50 megapixel is behoorlijk groot. De stenen bevatten een stuk meer detail. Dat is zeker zichtbaar als je de foto zou uitprinten. De sprong van 50 naar 200 megapixel is wat ons betreft echter verwaarloosbaar. Datzelfde zagen we eerder in onze review van de Xiaomi 12T Pro. De sensor is simpelweg te klein om de 200 megapixel ten volle te benutten. Het levert bovendien enorme bestanden op die veel ruimte innemen.

Ook handig om te weten als je foto’s van 50 of 200 megapixel maakt: de digitale hulpmiddelen, zoals hdr, werken in dat geval minder goed. De belichting oogt dus vlakker. De nachtmodus is helemaal niet beschikbaar als je voor deze grotere formaten kiest.

Groothoeklens

In onze review van de Galaxy S22 Ultra voorspelden we dat Samsung een betere groothoeklens in de S23 Ultra zou plaatsen. Helaas bleek onze glazen bol stuk. Het gaat om dezelfde 12 megapixel-camera als vorig jaar. Die is niet slecht, maar anno 2023 ook niet opvallend goed. Vooral in de hoeken merk je dat de scherpte afneemt. De kleuren zijn gelukkig wel hetzelfde als die van de hoofdcamera.



Die mindere scherpte in de hoeken wordt nog beter zichtbaar als je in het donker de nachtmodus gebruikt. Dat is jammer, want de scherpte in het centrum is juist prima. We herhalen daarom onze voorspelling uit de S22 Ultra-review: volgend jaar zal Samsung écht een betere groothoeklens gebruiken voor de S24 Ultra. Dat moet ook eigenlijk wel, want merken als Oppo en Vivo streven Samsung op dit gebied inmiddels voorbij.



Telelenzen

Ook aan de telelenzen heeft Samsung niet gesleuteld. Dat is wat beter voorstelbaar, want er zijn amper smartphones die de S23 Ultra qua zoommogelijkheden bij kunnen houden. De camera waarmee je 3x inzoomt is nog altijd uitstekend en geschikt voor veel soorten fotografie. Zelfs in het donker presteert deze lens heel behoorlijk, al haalt hij het natuurlijk niet bij de hoofdcamera, die een veel grotere sensor heeft.

3X 3X 3X 3X



Na zonsondergang hoef je van de 10x zoomlens weinig te verwachten. Hij laat simpelweg te weinig licht binnen om bruikbare plaatjes te kunnen schieten. Overdag is het een toffe camera, al valt wel op dat de foto’s die je ermee maakt iets vlakker ogen van die dan de andere camera’s.

10X 10X 10X 10x



Samsung houdt van grote getallen. Daarom, en waarschijnlijk alléén daarom, kun je het beeld met ‘Space Zoom’ tot 100x dichterbij halen. Dat is een combinatie van optische en digitale zoom. Als je 100x inzoomt blijft er echter niets van je foto over. Tot 30x schiet de S23 Ultra wel prima plaatjes en dat blijft een knappe prestatie. De S22 Ultra deed het overigens al net zo goed.

30X 100X



Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro

De S23 Ultra is bedoeld voor enthousiaste fotografen, maar ook de Google Pixel 7 Pro wordt geprezen om zijn goede camera’s. Bovendien is dat toestel een stuk goedkoper dan de S23 Ultra. We hebben beide smartphones daarom met elkaar vergeleken.

Galaxy S23 Ultra Pixel 7 Pro Galaxy S23 Ultra Pixel 7 Pro

Galaxy S23 Ultra Pixel 7 Pro Galaxy 23 Ultra Pixel 7 Pro



Uit onze tests komt een duidelijk beeld naar voren. De S23 Ultra levert lichtere foto’s op waarin elk deel goed zichtbaar is. De Pixel 7 Pro gaat voor een hoger contrast en laat donkere delen ook donkerder zijn. Bovendien werkt de hdr-functie nog iets beter. Dat zie je vooral in de eerste foto. Samsung heeft de bovenkant van het oude stadhuis in Utrecht overbelicht, de Pixel niet.

Galaxy S23 Ultra Pixel 7 Pro



Hetzelfde beeld, maar dan extremer, zie je in deze avondfoto. Het kiekje van de S23 Ultra is veel helderder en daardoor voor sommige mensen mogelijk aantrekkelijker. Google gaat voor een hoger contrast en een meer realistische belichting. Wat je voorkeur heeft, is uiteraard erg persoonlijk.

We hebben ook de zoommogelijkheden naast elkaar gelegd. De Pixel 7 Pro heeft één telelens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. Met Super Res Zoom (net als Space Zoom een combinatie van optische en digitale zoom) kun je in totaal echter tot 30x inzoomen.

Galaxy 10X Pixel 10X Galaxy 30X Pixel 30X



Toch legt Google het dik af tegen Samsung. Voor de foto’s links gebruikt de S23 Ultra gewoon zijn tweede telelens, terwijl de Pixel 7 Pro al digitale zoom moet gebruiken. Dat zie je aan het lagere detailniveau. Als we 30x inzoomen is het verschil nog een stuk groter.

Portretten en extra functies

De camera-app van Samsung zit tjokvol functies, waarvan je de meeste waarschijnlijk nooit zult gebruiken. Wel geinig is de voedselstand, waarmee je zelfs een diepvriespizza mooi uit laat komen. Ook de portretfunctie is natuurlijk weer van de partij, voor foto’s met een mooie, onscherpe achtergrond. Op de S22 Ultra verbeterde Samsung deze functie aanzienlijk. Dat is dit jaar niet gebeurd, maar dat is niet erg, want hij presteert nog steeds prima.



Erg handig is dat ‘Expert Raw’ nu gemakkelijker toegankelijk is vanuit de app. Daarmee schiet je in het ongecomprimeerde RAW-formaat en stel je zaken als ISO, sluitertijd en witbalans helemaal zelf in. Je kunt je foto’s vervolgens met één druk op de knop toevoegen aan Lightroom Mobile om ze te bewerken. Dat zal de professionele smartphonefotograaf zeker op prijs stellen.

Al met al heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra uitstekende camera’s. Toch zijn de verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger voor de gemiddelde gebruiker vrij beperkt. Wie het liefst realistisch ogende foto’s schiet, is bovendien beter af met de Google Pixel 7 Pro.

De Galaxy S23 Ultra draait uit de doos op Android 13, met daaroverheen Samsungs eigen One UI 5.1-schil. Dat is de nieuwste versie, die het onder meer makkelijker maakt om foto’s te delen in een familiealbum. Samsung levert ook eigen apps mee, die deels overlappen met die van Google zelf. Toch is dit één van de fijnste softwareskins, die bovendien razendsnel in het gebruik is.



Verder profiteer je van Samsungs uitstekende updatebeleid. De S23 Ultra krijgt vier grote Android-upgrades. Je zit dus tot en met Android 17 goed. Daarnaast ontvang je vijf jaar lang, tot begin 2028, regelmatig beveiligingspatches. Die moeten hackers buiten de deur houden. Alleen OnePlus biedt momenteel hetzelfde royale softwarebeleid voor de OnePlus 11.

Accuduur is flink verbeterd

De S23 en S23 Plus krijgen er wat accucapaciteit bij, maar de S23 Ultra blijft op het niveau van vorig jaar steken. De batterij meet nog altijd 5000 mAh. Toch gaat de smartphone een stuk langer mee, waardoor hij nu ook op dit vlak tot de top van de markt behoort.

Dat kunnen we waarschijnlijk grotendeels toeschrijven aan de Snapdragon 8 Gen 2, die veel zuiniger is dan de Exynos 2200. We kwamen bijna twee volledige dagen door met gemiddeld gebruik. In totaal stond het scherm dan zo’n zeven tot acht uur aan. Je moet heel goed je best doen om dit toestel binnen een dag leeg te trekken. Waarschijnlijk lukt dat alleen als je veel gamet.

Ook aan de oplaadsnelheid heeft Samsung niet gesleuteld. Die bedraagt nog steeds 45 Watt. Na een minuut of 20 zit de batterij voor 50 procent vol. Helemaal opladen duurt ongeveer een uur. De oplader moet je overigens wel zelf regelen. Overigens kun je ook prima de 25 Watt-snellader aanschaffen, want die pompt de telefoon ook in rap tempo vol.

Dat is rapper dan de Pixel-telefoons van Google, maar een stuk trager dan de OnePlus 11. Er zijn inmiddels zelfs smartphones die je binnen tien minuten helemaal oplaadt. Het wordt tijd dat ook Samsung op dit gebied een stap vooruit zet.

Conclusie Samsung Galaxy S23 Ultra review

Vorig jaar gaven we de Samsung Galaxy S22 Ultra een 8,5. Ondanks de hogere prijs komt zijn opvolger op hetzelfde cijfer uit. Het toestel scoort op twee belangrijke vlakken namelijk een stuk beter. De chip is veel sneller, waardoor hij zelfs hardcore gamers jarenlang tevreden zal stellen. Deze processor is ook nog eens zuiniger, waardoor de accu uren langer meegaat.

Over het nut van de nieuwe 200 megapixel-camera hebben we meer twijfels. Toch schiet de S23 Ultra weer erg fijne kiekjes en zit hij bomvol mogelijkheden voor de enthousiaste fotograaf. Tel daar het prachtige scherm en het uitstekende softwarebeleid bij op en de conclusie is duidelijk: dit toestel heeft eigenlijk geen minpunten.

Daar betaal je dus flink voor en er zijn zeker smartphones met een betere prijs-kwaliteitverhouding. De Samsung Galaxy S23 Ultra is echter bedoeld voor mensen die het beste van het beste willen. Dat krijg je met dit toestel ook.

Samsung Galaxy S23 Ultra kopen

Wil je de Samsung Galaxy S23 Ultra na het lezen van deze review in huis halen? Voor een los toestel met 8GB RAM en 256GB opslag betaal je 1399 euro. Als je 12GB werkgeheugen en 512GB opslag wil, ben je 1579 euro kwijt.

Heb je nog meer ruimte nodig? De S23 Ultra met 12GB RAM en 1TB opslag kost 1819 euro. Natuurlijk kun je de smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.