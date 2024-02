Samsung Galaxy S24 Plus review: meer dan alleen een grotere S24

De Samsung Galaxy S24 Plus heeft een beter scherm, erg goede accuduur en veel AI-functies. Tijd voor de uitgebreide review, waarin we je alles over de telefoon vertellen.

Dit is de Samsung Galaxy S24 Plus review

Samsung splitst de Galaxy S-serie al jaren in tweeën en dat geldt ook voor 2024. Aan de ene kant hebben we de reguliere Galaxy S24, die het kleinst en goedkoopst is. Aan de andere kant zien we de Galaxy S24 Ultra, het ultieme Samsung-vlaggenschip voor de komende twaalf maanden. De Ultra is bovendien met afstand het duurst.

Samsung verkoopt ook de Galaxy S24 Plus, die qua grootte én prijs tussen de S24 en S24 Ultra in zit. Een tussenmaatje dus. De smartphone is op het eerste gezicht ‘slechts’ een grotere Galaxy S24, maar interessanter dan je waarschijnlijk denkt. Daarom is het tijd voor de uitgebreide review, waarin we de ins en outs van de Galaxy S24 Plus met je bespreken. Lees gauw verder, of ga naar een specifiek onderdeel van de review via de inhoudsopgave hieronder!

Het testmodel van deze Galaxy S24 Plus review is ter beschikking gesteld door Samsung.

Simplistisch design

Samsung heeft het design van de Galaxy S24 Plus simpel gehouden. Het toestel heeft een aluminium frame met een glazen voor- en achterkant, die beschermd worden door een laagje Gorilla Glass Victus 2. De achterkant heeft een matte afwerking en weinig tierelantijntjes. We zien een Samsung-logo, drie camera’s en een flitser voor in het donker.

De S24 Plus is even zwaar (196 gram) als de S23 Plus en vrijwel even groot. Wel nieuw is dat de zijkanten nu bijna helemaal plat zijn. Dat oogt fraai en zorgt er ook voor dat de smartphone lekker in de hand ligt. De telefoon is wel behoorlijk glad – mede door de matte afwerking – en dat is iets om rekening mee te houden. De smartphone lieten we een paar keer bijna uit onze handen glippen, dus we raden aan om een hoesje te gebruiken voor extra grip.

Ook aan de voorkant ziet de Galaxy S24 er strak uit. Het scherm heeft erg dunne, symmetrische randen en dat kunnen we wel waarderen. Daarnaast wordt het display alleen onderbroken door een klein cameragat. Verder is het goed om te weten dat de Samsung-telefoon een IP68-certificering heeft, waardoor hij bestand is tegen stof en (tot op zekere hoogte) water.

Scherm: feller, feller, felst

Het scherm van de Samsung Galaxy S24 Plus is licht gegroeid en meet nu 6,7 inch in plaats van 6,6 inch. Dat is niet een verschil waar je veel van zult merken, maar van twee andere verbeteringen wél. Het display heeft een hogere resolutie van 3120 bij 1440 pixels, wat voor nog scherpere beelden zorgt.

Standaard staat het scherm echter ingesteld op de full-hd-resolutie (2340 bij 1080 pixels) om de accu te besparen. En eerlijk is eerlijk: het verschil in scherpte is heel moeilijk te zien, tenzij je met je neus op het scherm zit. Het is desondanks een fijne toevoeging dat je het display nu op een QHD-resolutie kan instellen. Het is immers een optie die je mag verwachten van een high-end Samsung-telefoon.

Belangrijker (en interessanter) is dat Samsung de maximale helderheid flink heeft verhoogd. Het scherm van de Galaxy S24 Plus haalt nu een piekhelderheid van 2600 nits. Klinkt technisch, maar het is een flinke verbetering ten opzichte van de 1750 nits die de S23 Plus haalde. Met het verhogen van de helderheid volgt Samsung andere fabrikanten als OnePlus en Google.

Het scherm van de Galaxy S24 Plus kijkt lekker weg en is ook bij veel zonlicht prima af te lezen. Door de grootte kun je er prima urenlang YouTube-video’s, TikTok, films en series op kijken. Bij de Plus ontbreekt trouwens het laagje Gorilla Glass Armor dat wel op het Galaxy S24 Ultra-scherm zit. Op zich jammer, want het beschermt beter tegen krassen en vermindert reflecties, maar het is naar onze mening geen dealbreaker.

Hardware: Exynos presteert prima

Na jarenlang Exynos-chips in zijn toptoestellen te stoppen, koos Samsung vorig jaar eindelijk voor de Snapdragon 8 Gen 2. Dat was de snelste mobiele chip van dat moment. Bij de Galaxy S24 Plus grijpt de fabrikant echter weer terug op een zelfgemaakte processor: de Exynos 2400.

De Exynos-chips zijn doorgaans minder snel en efficiënt, maar gelukkig zit dit bij de nieuwste processor wel goed. De Galaxy S24 Plus voelt razendsnel aan, opent apps en games direct en levert al met al puike prestaties af. De chip slurpt bovendien maar weinig stroom, waarover je in het hoofdstuk ‘Accuduur’ meer kan lezen.

Daarnaast beschikt de S24 Plus over 12GB aan werkgeheugen, wat een fijne upgrade ten opzichte van de S23 Plus. Deze telefoon moest het doen met 8GB en dat was stiekem best een beetje karig van Samsung. Verder is er een royale 256GB aan opslagruimte aanwezig, wat voor veel gebruikers meer dan genoeg is. Wil je meer ruimte, dan kun je kiezen voor de 512GB-variant. Daar rekent Samsung wel 120 euro extra voor.

Zoals je van een nieuw Samsung-vlaggenschip mag verwachten, draait de Galaxy S24 Plus op de nieuwste Android- en One UI-versie. Het gaat om Android 14 met One UI 6.1, waarin de nieuwste features en opties van Samsung zitten verwerkt. Denk aan Galaxy AI, waarover later meer.

One UI is een fijne softwareschil, die Android weliswaar behoorlijk aanpast, maar wel vlot en overzichtelijk in gebruik is. Klein minpunt is dat Samsung veel eigen apps blijft meeleveren. Soms zijn die nuttig, zoals Smart Switch om gegevens van je oude smartphone over te zetten naar een nieuwe, maar er zijn er ook genoeg bij die je waarschijnlijk nooit zal opstarten.

Daar kunnen we mee leven, want Samsung zet een grote stap als het om updates gaat. De fabrikant belooft de Galaxy S24-serie, waaronder dus de S24 Plus, zeven jaar lang te ondersteunen met Android-upgrades en beveiligingspatches. Daarmee volgt de fabrikant Google, dat eind vorig jaar een updateperiode van zeven jaar voor de Pixel 8 (Pro) introduceerde.

Dit betekent dat de Samsung S24 Plus tot en met Android 21, dat eind 2030 verschijnt, wordt bijgewerkt. Beveiligingspatches verschijnen nog ietsjes langer en waarschijnlijk maandelijks. Hierdoor kun je de smartphone erg lang blijven gebruiken, zonder dat je de nieuwste features en beveiliging misloopt.

Galaxy AI

Zoals gezegd richt Samsung zich met de Galaxy S24-smartphone flink op AI. Het bedrijf introduceert meerdere functies die je aan de hand van kunstmatige intelligentie moeten helpen met allerlei taken. Eén daarvan is de optie om (nieuws)berichten te vertalen. Dit werkt in de Samsung Internet-app (de eigen browser van het bedrijf) via een nieuw ster-knopjes.

De feature werkt heel aardig. Bij een nieuwsartikel over voetbal wordt de tekst netjes samengevat, waardoor je maar enkele zinnen hoeft te lezen in plaats van meerdere alinea’s. Maar, het komt ook vaak genoeg voor dat de functie niet werkt en dat is jammer.

Hetzelfde geldt een beetje voor ‘Circle to search’, een optie waarmee je naar zaken kan zoeken door een cirkel te tekenen over een foto of video. Dit is slim bedacht en het werkt intuïtief, maar het komt nog te vaak voor dat je onjuiste, onduidelijke of helemaal geen zoekresultaten krijgt. Er is dus nog werk aan de winkel voor Samsung.

Camera’s: weinig verbeteringen

De Samsung Galaxy S24 Plus heeft precies dezelfde camera’s als zijn voorganger. Achterop zitten er drie: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens die 3x optische zoom mogelijk maakt. Samsung heeft de smartphone dus geen nieuwe camera’s gegeven, maar voert vooral softwarematige verbeteringen door.

Maar laten we eerst beginnen bij de algemene cameraprestaties. De foto’s die de Galaxy S24 Plus aflevert zijn vergelijkbaar met die van de Galaxy S23. Kiekjes zijn erg scherp en ogen realistisch. Samsung had vroeger de neiging om kleuren nogal aan te zetten, maar doet dit tegenwoordig subtieler.

De groothoeklens maakt, ondanks dat hij al een paar jaar niet is vernieuwd, prima kiekjes. Het zijn niet de allerbeste groothoekfoto’s die je bij high-end Android-telefoons van 1000+ euro ziet, maar absoluut acceptabel. Datzelfde geldt voor de telelens, die ook al een tijdje mee gaat.

Hoofdcamera Groothoeklens Groothoeklens

Hoofdcamera Zonder AI Met AI

Hoewel je geen wonderen moet verwachten van de zoomcamera, voldoet ‘ie nog prima. Ingezoomde foto’s ogen scherp en kun je zonder problemen delen op sociale media. In het donker heeft de camera – net als de groothoeklens – het wel moeilijker. Daarnaast is het wellicht goed om te weten dat de Google Pixel 8 Pro, een belangrijke concurrent van de S24 Plus, 5x optische zoom biedt en dus iets veelzijdiger is.

Zonder AI Met AI

Ook bij de camera’s maakt Samsung gebruik van AI. Zo is er een optie om objecten in foto’s te verplaatsen of weg te gummen. Dat komt je wellicht bekend voor, want deze features zitten ook in de Google Pixel-telefoons. Het probleem is dat Google dit (op dit moment) beter doet dan Samsung. Het wegnemen van objecten werkt soms aardig, maar het komt ook voor dat de AI helemaal mis zit, of gedeeltes van objecten niet lekker wegwerkt.

Wel geinig is dat je ‘normale’ video’s kan omtoveren tot een slowmotion-filmpjes. De resultaten zijn niet altijd fantastisch, maar over het algemeen werkt het goed, simpel en snel. Van de optie om reflecties weg te halen zijn we minder onder de indruk: reflecties verdwijnen vaak gedeeltelijk, maar niet helemaal.

Accu en oplaadsnelheid

De Samsung Galaxy S24 Plus heeft een 4900 mAh-accu en dat is 200 mAh meer dan zijn voorganger. De batterijcapaciteit is anno 2024 gemiddeld, maar de accuduur is dat zeker niet. Sterker nog: we zijn positief verrast over de batterij van de Galaxy S24 Plus. Het is één van de sterke punten van de smartphone.

Gebruik je de S24 Plus de hele dag door en kijk je veel video’s, of speel je regelmatig een game? Dan zul je niet voor het einde van de dag naar de oplader hoeven te grijpen. Bij normaal gebruik kun je makkelijk de twee dagen aantikken. Ideaal voor als je een rustig weekend hebt of een tijdje de deur uit bent.

In Samsung-reviews schrijven we al geruime tijd dat het bedrijf achterloopt met de oplaadsnelheid van zijn smartphones. Helaas is er ook dit jaar weinig verbeterd. De S24 Plus laadt met maximaal 45 Watt op en dat houdt niet echt over. Heb je een geschikte lader, dan kun je de batterij in een half uur voor 65 procent vullen.

Een volledige oplaadbeurt neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en hoewel dit niet extreem langzaam is, doen veel fabrikanten het beter. Genoeg high-end Android-smartphones laden stukken sneller op dan de Galaxy S24 Plus en dat is een duidelijk minpunt. De lange accuduur verzacht dit alles overigens wel een beetje.

Samsung levert alleen een usb-c-kabeltje mee met de S24 Plus en dat betekent dat je zelf voor een oplader moet zorgen. Dat is niet zo’n probleem, maar het is wel belangrijk om te weten dat je de juiste 45 Watt-lader moet hebben om van de maximale oplaadsnelheid te profiteren.

Conclusie Samsung Galaxy S24 Plus review

De Galaxy S24 Plus is op het eerste gezicht slechts een grotere versie van de reguliere S24, maar wel degelijk een toestel met een eigen smoel. Zo heeft de Plus een groter en beter scherm, dat ideaal is als je veel content consumeert op je smartphone. Ook het design vinden we netjes.

We zijn met name onder de indruk van de batterij. Die is simpelweg uitstekend en houdt het regelmatig twee dagen op een lading vol. Dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend van Samsung-toptoestellen, dus dat is een positieve verrassing. De oplaadsnelheid is daarentegen hooguit prima.

Desondanks raden we de S24 Plus aan als je de S24 Ultra te duur vindt, maar wel nét iets meer wil dan de normale S24. De adviesprijs van 1149 euro blijft stevig, al krijg je er een telefoon voor terug die je jarenlang met plezier kan blijven gebruiken.

Samsung Galaxy S24 Plus kopen

Ben je na het lezen van deze Samsung Galaxy S24 Plus review enthousiast geworden en lijkt het toestel je wel wat? Via de prijsvergelijker hieronder check je de beste prijzen.

Een losse Galaxy S24 Plus (256GB) heeft een adviesprijs van 1149 euro, voor de 512GB-variant betaal je 1269 euro. De telefoon is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Het is uiteraard ook mogelijk om de Galaxy S24 Plus met een abonnement te combineren.

