Samsung Galaxy S24 preview: slimme AI en strakke hardware

AI is alles bij de net aangekondigde S24-serie. Wij hebben de toestellen al even mogen testen en vertellen je graag onze eerste indrukken. Lees hier alles over de nieuwe hard- en software van de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees onze Samsung Galaxy S24 preview

Samsung heeft de S24-serie eindelijk uit de doeken gedaan en we zijn al even langs geweest voor een snelle hands-on. De smartphones lijken op het eerste gezicht misschien op de voorgangers, maar er zijn wel degelijk belangrijke aanpassingen gedaan.

Op software-gebied pakt Samsung flink uit. De fabrikant noemt de komst van AI ‘een nieuw tijdperk’ en kondigt vol enthousiasme Galaxy AI aan. Dit is een overkoepelende naam voor een handvol slimme software-functies op basis van kunstmatige intelligentie. Ook qua hardware is er genoeg om over te praten, dus laten we beginnen. Dit is de Samsung Galaxy S24 preview op Android Planet!

Behuizing is sterker, vlakker en matter

Op het eerste gezicht lijken de Samsung Galaxy S24-toestellen veel op de voorgangers, maar een paar aspecten zijn duidelijk veranderd. Zo is alle bolling uit de toestellen gehaald, want de S24 en S24 Plus hebben vlakke zijkanten en ook het scherm van de Galaxy S24 Ultra is nu helemaal plat. Volgens Samsung kun je op de Ultra zo makkelijker overal met de S-Pen bij. Die is natuurlijk nog steeds bij het topmodel ingebouwd.

De achterkanten van de smartphones zijn van glas en de zijkanten van metaal. Beide met een matte afwerking. Bij de S24 Ultra is de behuizing voor het eerst van titanium, wat hem volgens de fabrikant vier keer sterker maakt dan de voorganger. Alle drie de toestellen liggen nog steeds lekker in de hand en voelen erg premium aan.

De amoled-schermen zijn wederom van hoge kwaliteit. De Galaxy S24 heeft een grootte van 6,2 inch, de Plus van 6,7 inch en de Ultra van 6,8 inch. De randen om de schermen zijn voor het eerst symmetrisch en nu nóg dunner. Alle drie de smartphones hebben een maximale helderheid van 2600 nits, wat erg fel is.

Software met focus op AI

AI is waar Samsung grootschalig op inzet. Een hoop nieuwe functies van de S24-serie werken daarom ook door kunstmatige intelligentie, de één nuttiger dan de ander. Zo zijn er nieuwe communicatie-functies, waaronder het live vertalen van belletjes of berichten van de ene taal naar de ander. Nederlands wordt hierbij helaas nog niet ondersteund, maar wel bij het aanpassen van je schrijfstijl zoals je ziet op de afbeelding hier linksonder.

Kom je tijdens het streamen of scrollen een voorwerp tegen dat je interessant vindt, bijvoorbeeld een product in een film of serie? Dan kun je met de nieuwe Circle to Search with Google gemakkelijk een zoekopdracht doen naar dat wat je ziet. Je houdt hiervoor de thuisknop ingedrukt en tekent een cirkel met je vinger of de S-Pen. Vervolgens verschijnt er een zoekresultaat zoals in de Google Lens-app.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De AI-functies van Galaxy AI zitten verwerkt in One UI 6.1. Deze software draait op Android 14. Het lijkt erop dat sommige AI-functies ook met een update naar oude Samsung-smartphones komen, maar welke is nog onbekend.

Op updategebied voert Samsung een erg fijne verbetering door. De Galaxy S24-telefoons krijgen zeven jaar lang Android-updates. Ter vergelijking: bij de S23-toestellen liep de ondersteuning na vijf jaar af. Hiermee volgt Samsung Google, dat zijn nieuwste Pixel-smartphones ook zeven jaar van updates voorziet.

Ook de camera’s zijn slimmer

Qua hardware zijn de camera’s op de S24-serie weinig veranderd. De S24 en S24 Plus hebben nog steeds een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens van 12 megapixel en telelens van 10 megapixel. De S24 Ultra heeft hetzelfde, maar dan een hoofdcamera met 200 megapixel. De periscopische lens die 10 keer optisch inzoomt is verdwenen. Deze zoomt nu 5x keer optisch in en heeft 50 megapixel.

Doormiddel van AI en door slim gebruik te maken van meerdere lenzen kun je alsnog ver inzoomen met foto’s. De resolutie wordt dan omhoog geschaald. Ook ruis wordt door AI beter verwijderd en HDR wordt tijdens het fotograferen al toegepast. Ook het bewerken van foto’s is makkelijker. Zo trek je foto’s recht, genereer je missende delen en kun je zelfs onderwerpen op foto’s verplaatsen.

Opvallende chipkeuze en batterijen

Bij de Galaxy S23-serie voorzag Samsung alle drie de modellen van een Snapdragon 8 Gen 2. Deze SoC viel bij veel gebruikers in de smaak vanwege de verbeterde batterijduur en goede prestaties. De S24 Ultra is nu uitgerust met de opvolger: de Snapdragon 8 Gen 3, waarvan we weten dat ‘ie razendsnel is.

De normale Galaxy S24 en S24 Plus zijn echter voorzien van een Exynos 2400. Samsungs eigen Exynos-chips waren in het verleden niet altijd favoriet, maar de fabrikant belooft verbetering. Natuurlijk hebben we de chip nog niet uitgebreid kunnen testen, dus de snelheid en energiezuinigheid kunnen nog mee- of tegenvallen. Voor de meeste niet-powerusers zal de chip waarschijnlijk wel snel genoeg zijn.

De batterijen van de toestellen laden met dezelfde snelheden op: dat betekent 25 watt op de reguliere S24 en 45W op de Plus en de Ultra. Dat kan een dealbreaker voor je zijn. De grootte van de batterijen is met 100 mAh gestegen op de S24 (nu 4000 mAh) en met 200 mAh gestegen op de S24 Plus (Nu 4900 mAh). De Ultra heeft wederom 5000 mAh, waarmee je gemakkelijk het eind van je dag haalt.

Een beetje goedkoper (of niet)

Samsung heeft geen enorme prijsstijging doorgevoerd dit jaar. De S24 en S24 Plus zijn zelfs vijf tientjes goedkoper dan de voorgangers. Zo haal je de Galaxy S24 in huis vanaf 899 euro met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Voor 256GB betaal je 959 euro. De S24 Plus begint bij 1149 euro voor het 12/256GB-model en kost 1269 euro met 512GB aan opslag.

Het basismodel van de S24 Ultra is juist vijf tientjes duurder dan de S23 Ultra, namelijk 1449 euro voor 12GB RAM en 256GB aan opslag. Voor 1569 euro heb je 512GB aan opslagruimte en voor 1809 euro heb je 1TB.

Conclusie Samsung Galaxy S24 preview

Met de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra weet Samsung haar S-serie nog beter te verfijnen. Hardware-verbeteringen maken de toestellen meer premium en nieuwe AI-functies bieden meerwaarde aan Samsungs software ten opzichte van andere Android-smartphones. Toch zijn een aantal veranderingen opmerkelijk, waaronder de Exynos-chips, minder ingezoomde periscooplens en dezelfde laadsnelheden. We gaan de smartphones uitgebreid testen om te zien of dit deal breakers zijn en we gaan natuurlijk zien hoe de kunstmatige intelligentie aan de prestaties van de S24-serie bijdraagt.

Pluspunten Fijn ontwerp

Fijn ontwerp Geinige AI-functies

Geinige AI-functies Titanium op de S24 Ultra

Titanium op de S24 Ultra Dunne en symmetrische schermranden Minpunten Oplaadsnelheid valt tegen

Oplaadsnelheid valt tegen 10x periscooplens is verdwenen

10x periscooplens is verdwenen Alleen de Ultra heeft Snapdragon-chip

Samsung Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra kopen