Samsung Galaxy S24 review: topper in alles, behalve de batterij

De Samsung Galaxy S24 zat de afgelopen weken in onze broekzak en we hebben het vlaggenschip uitgebreid getest. Lees hier hoe de smartphone presteert en kom erachter of hij iets voor jou is.

Dit is de Samsung Galaxy S24 review

Vlak, vlot en volgepropt met kunstmatige intelligentie: dat is wat Samsung belooft met de Galaxy S24. Zowel qua hardware als software heeft de fabrikant de smartphone bijgewerkt, met onder meer een grotere batterij, nieuwe chip en helderder scherm. Dit alles voor een adviesprijs van 899 euro, vijf tientjes goedkoper van zijn voorganger.

We hebben de nieuwe instapper van Samsungs toptoestellen uitgebreid getest en je leest onze ervaringen in deze review. Zo weet je of de Galaxy S24 iets voor jou is.

Het reviewmodel van de Galaxy S24 is ter beschikking gesteld door Samsung.

Subtiel aangepast ontwerp

Het is op het eerste gezicht duidelijk dat de Galaxy S24 dezelfde ontwerptaal spreekt als andere Samsung-toestellen. Dat komt door de vlakke glazen achterkant, metalen zijkanten en de drie losliggende camera’s achterop. Samsung heeft hierbij kleine aanpassingen gedaan, want de zijkanten zijn nu zo goed als helemaal plat, op een subtiele afronding naar de achterkant na.

Combineer dit met het handzame formaat van de reguliere S24 en het toestel ligt heerlijk in de hand. De smartphone biedt door de matte achterkant helaas weinig grip, waardoor je ‘m makkelijker uit je handen laat glippen.

Verder is het toestel weer voorzien van heldere stereospeakers met Dolby Atmos, knoppen aan de rechterkant en een simkaartslot. Dit is al met al een behuizing die je mag verwachten van een high-end smartphone.

Hardware presteert verrassend goed

Dat de Exynos-naam een gevoelige snaar raakt bij Samsung-fans is misschien wat overdreven. Maar, processors uit Samsungs eigen keuken waren in het verleden niet bepaald geliefd. Met de Exynos 2400 heb je gelukkig weinig te klagne, want de chip is erg vlot.

Games spelen, schakelen tussen apps en openen van grote 3D-bestanden gaan op de S24 zonder haperingen, wat zeker met het 120Hz-scherm soepel aanvoelt. De Exynos 2400 lijkt wel een stuk minder energiezuinig dan de Snapdragon-chips. Daarover lees je later in deze review meer.

Verder is de Galaxy S24 in twee varianten beschikbaar, met allebei 8GB aan werkgeheugen. Het goedkoopste model heeft 128GB aan opslag, wat in combinatie met een cloud-abonnement ruim voldoende zal zijn. Wil je meer foto’s, apps of bestanden lokaal opslaan? Dan is er ook een 256GB-versie.

Scherm waar je uren naar wil kijken

Een Dynamic LTPO AMOLED 2X-scherm met 120Hz-ververssnelheid, hdr10+ kleuren, een maximale helderheid van 2600 nits en bescherming door een laagje Gorilla Glass Victus 2. Dat is niet alleen een mond vol, maar het zijn ook de ingrediënten voor een scherm van erg hoge kwaliteit. Samsung heeft zichzelf wederom overtroffen.

Hoewel de Galaxy S24 ‘maar’ een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels heeft, is dat met het compacte formaat van 6,2 inch scherp genoeg. Daarnaast zijn de schermranden ontzettend dun en symmetrisch. De helderheid past zich automatisch aan om hdr-beelden helder te tonen, maar houdt tegelijkertijd de menu’s gedimd.

Software vol met Galaxy AI

Tijdens de lancering van de S24 besteedde Samsung de meeste aandacht aan Galaxy AI. Deze naam overkoepelt meerdere handige kunstmatige intelligentie-functies die de fabrikant in de One UI 6.1-schil van Android 14 heeft verwerkt. Het zijn naar onze ervaring vooral veel kleine functies die je af en toe gebruikt, maar zeker niet allemaal gimmicks.

Zo zijn er verschillende taalfuncties met AI, waaronder Live Translate dat belletjes en berichten tussen verschillende talen kan vertalen. Dit werkt prima en ook op WhatsApp, maar Nederlands wordt nog niet ondersteund. Ook Chat Assist kan je helpen berichten op een andere toon te schrijven, maar vaak lijken deze ook door AI te zijn geschreven.

In samenwerking met Google beschikt de Galaxy S24 ook over Circle to Search. Hiermee kun je op ieder moment een cirkel tekenen om een voorwerp dat je op je smartphone tegenkomt, waarna er vervolgens informatie verschijnt. In de praktijk zul je de functie niet al te vaak gebruiken, maar het is zeker handig om te hebben. Gebruik je echter veeggebaren in plaats van een navigatiebalk? Dan is het activeren van de Circle to Search-modus best onhandig.

One UI 6.1 Circle to Search Resultaten

We vertellen je zo over de andere Galaxy AI-functies bij het maken en bewerken van foto’s.

Verder is de One UI-schil precies wat je van Samsung bent gewend. Zo zien menu’s er een stuk anders uit dan bij stock-Android en heb je exclusieve toegang tot de Galaxy Store. Daarnaast voorziet Samsung de Galaxy S24 van zeven jaar aan software- en beveiligingsupdates, dus je kunt er nog tot 2031 mee vooruit.

Camera’s maken realistischere plaatjes

De set camera’s op de Samsung Galaxy S24 is identiek aan die op de voorganger. Het nieuwe vlaggenschip is opnieuw uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en de optische telelens heeft een resolutie van 10 megapixel.

Plaatjes op de S24 vallen vooral op door de natuurlijke kleuren. De smartphone maakt foto’s niet te kleurrijk en het contrast ligt lager dan bij zijn voorganger. Ook lijken foto’s op de S24 minder te worden verscherpt. Dat geldt voor de hoofd- en groothoeklens. De zoomcamera verscherpt wel slim objecten, zeker als je verder inzoomt dan de optische ‘3x-zoom’.

Groothoeklens Hoofdcamera 3x optische zoom 10x digitale zoom

In het donker presteren de camera’s niet bijzonder goed, tenzij je de telefoon lang genoeg stilhoudt. Beweging betekent helaas vaak een onscherpe foto en opnieuw is de flitser nog steeds niet te gebruiken met de groothoeklens.

Portretmodus Groothoeklens 3x optische zoom Hoofdcamera

Natuurlijk brengt Samsung ook AI naar de camera’s. Zo combineert de kunstmatige intelligentie de verschillende camera’s voor het scherpste plaatje en de beste kwaliteit. Ook kun je foto’s met de AI beter bewerken.

Via de Galerij-app van Samsung trek je foto’s recht, genereer je de missende delen en verwijder je reflecties uit ramen. Al met al werken de functies vaak aardig bij simpele foto’s en goede lichtomstandigheden. We denken echter niet dat je ze vaak zal gebruiken.

Batterij voor een (drukke) dag en laden

Laten we bij de batterij even beginnen met de feiten: de accu is gegroeid van 3900 mAh naar 4000 mAh, hij laadt nog steeds met 25 Watt op en kan (draadloos) andere apparaten opladen. De gegroeide capaciteit is natuurlijk minimaal, wat betekent dat je in de praktijk geen grote verbetering ziet ten opzichte van zijn voorganger.

De accuduur van de Galaxy S24 valt eerlijk gezegd best tegen. Gemiddeld halen we een magere vijf uur actieve schermtijd uit de telefoon. Dat is prima als je de smartphone niet veel gebruikt, bijvoorbeeld op een drukke werkdag. Wil je een middagje gamen of gebruik je het toestel veel overdag? Dan moet je ‘s avonds waarschijnlijk even bijladen.

De oplaadsnelheid van de S24 is wederom maximaal 25 Watt. Dit doet Samsung om de batterij zo lang mogelijk in goede conditie te houden, maar dat betekent wel dat het zo’n anderhalf uur duurt voordat de smartphone van 0 naar 100 procent is opgeladen. Hier moet je iets meer rekening mee houden voordat je de deur uitgaat.

Draadloos opladen gaat wederom met 15 Watt en duurt bijna twee uur. Andere apparaten omgekeerd draadloos opladen gaat nog langzamer, maar is vooral handig in noodgevallen.

Conclusie Samsung Galaxy S24 review

De Samsung Galaxy S24 zit met de adviesprijs van 899 euro in een andere prijsklasse dan de S24 Plus en S24 Ultra, maar is wel voorzien van een erg helder scherm met hoge ververssnelheid, een uitgebreide set camera’s, vlotte chip en dezelfde slimme softwarefuncties. Het enige waar je in onze ogen écht op bezuinigt is de batterij, want die houdt bij intensief gebruik simpelweg geen stand. Gebruik je je smartphone niet de hele dag door, maar wil je een high-end toestel op de momenten dat je hem wel gebruikt? Dan is de Galaxy S24 zeker een aanrader. Staat het ontwerp van de S24 je wel aan, maar wil je zeker zijn van een hele dag accu? Bekijk dan de Galaxy S24 Plus. Heb je liever het beste van het beste en wil je daarvoor bijbetalen? Dan ben je bij de S24 Ultra aan het juiste adres.

Pluspunten Super helder amoled-scherm

Super helder amoled-scherm Exynos 2400 heeft snelle prestaties

Exynos 2400 heeft snelle prestaties Behuizing is modern en premium

Behuizing is modern en premium Uitgebreide set camera’s Minpunten Batterij gaat niet al te lang mee

Batterij gaat niet al te lang mee Laden gaat relatief langzaam

Laden gaat relatief langzaam Niet alle Galaxy AI-features zijn even nuttig

