Samsung Galaxy S24 Ultra review: groot, duur en ontzettend goed

Zoals we gewend zijn, is de Ultra weer het duurste lid van de Samsung Galaxy S24-familie. De grootste vernieuwing zit in AI, maar ook het scherm is flink aangepakt. Hoe dat bevalt, lees je in onze review van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra review

Er zijn high-end smartphones, zoals de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus, en dan zijn er nog ultra-premium toestellen. Telefoons in de categorie: als je de prijs wil weten, is hij waarschijnlijk niet voor jou bedoeld. De Samsung Galaxy S24 Ultra is er zo eentje. Een smartphone waar vrijwel alles wat je hartje zou kúnnen begeren ook daadwerkelijk in zit.

Om toch maar met die prijs te beginnen: de S24 Ultra kost minimaal 1449 euro. Dat is 50 euro meer dan de S23 Ultra vorig jaar, maar je krijgt nu wel standaard 12GB RAM in plaats van 8. Dat mag je bij een toestel uit deze categorie stiekem ook wel verwachten. In het basismodel zit verder 256GB opslagruimte. Er zijn ook varianten met 512GB (1569 euro) of 1TB (1809 euro) opslag.

Wat je allemaal krijgt voor de prijs van een tweedehands auto? We vertellen het je in deze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ondanks titanium nauwelijks lichter

De Ultra-telefoons van Samsung kun je gemakkelijk herkennen. In tegenstelling tot bijna alle andere smartphones zijn het rechthoeken zonder rondingen. En door die vijf lenzen op de achterkant weet je ook direct welk vlees je in de kuip hebt.

Laten we wel eerlijk zijn: als Apple een scheet laat, steekt Samsung zijn neus in de lucht. Dus dat de S24 Ultra in navolging van de iPhone 15 Pro een titanium behuizing heeft, verbaast ons niets. Het is een luxe en erg sterk materiaal, passend bij een premium smartphone. Maar waar de iPhones door dat titanium een kleine 10 procent lichter werden, weegt de S24 Ultra met 232 gram slechts twee gram minder dan zijn voorganger.

Dit is dus nog steeds een zwaar en bovendien erg groot toestel. We kunnen door die scherpe hoeken ook niet zeggen dat hij erg lekker in één hand ligt. Je kunt hem het beste met twee handen bedienen. Dan heb je wel het gevoel een kwaliteitsproduct vast te hebben, want de bouwkwaliteit is uitstekend.

Van de achterzijde bezien lijkt de S24 Ultra als twee druppels water op zijn voorganger. Dat is anders wanneer je hem omdraait. Samsung heeft namelijk afscheid genomen van de gebogen schermranden. Het 6,8 inch-display is dit jaar volledig vlak en dat zie je direct. Het toestel is bijna een millimeter breder en heeft een symmetrische bezel rond het scherm.

Wij vinden het nieuwe design erg geslaagd. Deze Ultra straalt meer nog dan voorheen ingetogen luxe uit. Zonder poespas, maar natuurlijk mét een IP68-certificering. Dat betekent dat de smartphone stof- en waterbestendig is. Je kunt hem een halfuur onderdompelen op een diepte van 1,5 meter.

Het beste smartphonescherm ooit

Samsung staat al jaren bekend om zijn uitstekende oled-schermen. Veel andere fabrikanten kopen ze zelfs in bij de Zuid-Koreaanse fabrikant. Toch werd Samsung het afgelopen jaar qua maximale helderheid voorbijgestreefd. De Google Pixel 8 Pro haalt bijvoorbeeld 2400 nits, terwijl de Galaxy S23 Ultra bleef steken op 1750 nits.

Met de S24 Ultra stelt Samsung orde op zaken. De piekhelderheid bedraagt ditmaal 2600 nits. Dat is nog steeds minder dan de OnePlus 12, die 4500 nits haalt. Deze waardes houden de toestellen echter maar een paar seconden vol en dan nog slechts op een beperkt deel van het scherm. Interessanter is de helderheid die ze langere tijd kunnen laten zien. Die ligt bij al deze toestellen rond 1600 nits, wat ruim voldoende is om in de felle zon mee te werken.

Fijn is dat de minimale helderheid juist zeer laag is, zodat je in bed geen oogklachten krijgt. Ook is het eenvoudig om bijvoorbeeld in de bioscoop je appjes te checken zonder andere bezoekers te storen.

Hoe goed een display is, heeft natuurlijk niet alleen met het aantal nits te maken. En we durven het best te zeggen: de S24 Ultra heeft het beste smartphonescherm ooit. De kleuren ogen vol maar niet te verzadigd en de kijkhoeken zijn uitstekend. Het is zoals gezegd een volledig plat paneel, waardoor je niet meer te maken hebt met onbedoelde aanrakingen. Bovendien ziet het er gewoon een stuk strakker uit.

Een al even fijne toevoeging is het laagje Gorilla Glass Armor. Dat beschermt je tegen krassen en vermindert reflecties met 75 procent. Het werkt erg goed, de spiegelingen worden tot een minimum beperkt. We kunnen er lang en kort over praten, dit is een ronduit fantastisch scherm.

De hardware die je verwacht

Vorig jaar stopte Samsung een Snapdragon-chip in alle S23-toestellen, maar dat privilege is dit jaar voorbehouden aan de Ultra. Het gaat uiteraard om de nieuwste versie, een Snapdragon 8 Gen 3. Daar zit 12GB werkgeheugen bij en minimaal 256GB opslag.

Er zijn tegenwoordig smartphones met 16 of zelfs 24GB RAM, dus Samsung is op dat gebied vrij conservatief. Toch hebben we geen klachten over de prestaties van de Galaxy S24 Ultra. Tijdens het testen zagen we tijdens normaal gebruik geen enkele hapering. Alleen als je AI-taken uitvoert, heeft hij een paar seconden bedenktijd nodig. Dat komt omdat er daarvoor vaak gecommuniceerd moet worden met de servers van Samsung.

De luidsprekers van het toestel zijn weer erg goed, met veel bass en heldere hoge tonen. Ze kunnen bovendien opvallend hard. Zelfs buiten in de wind is je muziek of podcast nog prima te verstaan. Ook over de ultrasonische vingerafdrukscanner hebben we geen klachten. Die werkt feilloos en lijkt je smartphone soms al te ontgrendelen voor je het scherm aanraakt.

De Ultra is de enige smartphone uit de S24-reeks met een ingebouwde S Pen. Dat is een leuk extraatje, waarmee je (aan)tekeningen maakt of bijvoorbeeld foto’s bewerkt. De pen werkt prima, maar we vermoeden dat hij bij de meeste mensen zijn huisje zelden zal verlaten.

Minder groot, maar beter zoombereik

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft weer vier lenzen op de achterzijde. Drie daarvan kennen we nog van vorig jaar. Dat zijn de 200 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en de 10 megapixel-telelens waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt.

De vierde, een 10 megapixel-lens die 10x inzoomt, is gesneuveld. Hij is vervangen door een exemplaar dat ‘slechts’ 5x kan zoomen. Dankzij de hogere resolutie van 50 megapixel zou hij desondanks ook goede foto’s moeten schieten wanneer je 10x inzoomt.

Hoofdcamera

Aan de hoofdcamera heeft Samsung dus weinig veranderd en hij levert dan ook voorspelbare resultaten af. Dat is geen kritiek, want onderstaande foto’s zien er uitstekend uit. Wel doet de software soms iets te veel zijn best om op bewolkte dagen een aantrekkelijke gloed toe te voegen. Dat zorgt voor een ietwat kunstmatig ogende hdr-uitstraling met opgepompte kleuren. Dat kennen we trouwens al jaren van Samsung en veel mensen vinden het mooi.

Standaard spuwt de S24 Ultra plaatjes van 12 megapixel uit, maar je kunt ook voor 50 of zelfs de volle 200 megapixel kiezen. Dat zouden we alleen aanraden als je van plan bent om de foto’s uit te printen, want op een smartphonescherm is het verschil niet of nauwelijks zichtbaar. Bovendien zijn de bestanden erg groot.

Samsung heeft verder een prima portretmodus die voor- en achtergrond effectief van elkaar scheidt. Je moet wel behoorlijk dicht bij je onderwerp komen voor hij geactiveerd kan worden.

Portret Portret

Ook als de avond valt, levert de hoofdcamera kraakheldere resultaten af. Ze zijn soms nog steeds iets te licht (zeker als je ze op de S24 Ultra zelf bekijkt), maar ogen verdomd scherp. Je hoeft amper te wachten als je een foto maakt in het donker: binnen een seconde of twee is de klus geklaard.

Groothoeklens

We roepen al jaren dat Samsung in zijn volgende vlaggenschip toch wel eens zal kiezen voor een nieuwe groothoeklens. Helaas, ook in de S24 Ultra zit weer de vertrouwde, stokoude 12 megapixel-sensor. Die is niet per se slecht, maar het verschil met de hoofdcamera is behoorlijk groot. De foto’s ogen een stuk softer, zeker als je ze op volledig formaat bekijkt.

Toch is het knap wat Samsung nog uit deze sensor weet te persen. Zelfs in het donker ogen de platen beter dan bij veel concurrenten. Alleen in de uiterste hoeken zie je de kwaliteit teruglopen. Die zijn een beetje wazig.

3x-telelens

Ook de eerste telelens is inmiddels een oud beestje. Niettemin presteert hij heel behoorlijk bij daglicht. Deze camera is vergelijkbaar met de groothoeklens: niet zo goed als de hoofdcamera, maar prima voor kiekjes op Instagram.

Waneer je ‘s avonds fotografeert met deze lens zijn de resultaten minder indrukwekkend. De foto’s hieronder ogen vlak en levenloos. In de schaduwen is ook nauwelijks detail zichtbaar.

5x/10x-telelens

Spiksplinternieuw is dus de tweede telelens. Door het kleinere zoombereik ten opzichte van zijn voorganger (5x vs 10x) lijkt het misschien een achteruitgang. Toch is het eigenlijk best een logische stap. Op de S23 Ultra zat er een groot gat tussen de 3x-zoomlens en de 10x-zoomlens. Als je bijvoorbeeld 7x (digitaal) inzoomde waren de foto’s niet al te best.

Dat probleem is op de S24 Ultra verholpen. De nieuwe telelens heeft een hoge resolutie van 50 megapixel, waardoor ook foto’s die je neemt met 7, 8 of 10x zoom er heel redelijk uitzien. Je maakt dan gebruik van het middelste deel van de sensor en houdt nog aardig wat pixels over.

5x 5x 8x 10x

In de directe vergelijkingen hieronder is het verschil tussen 5x en 10x zoom vrij klein. Er is misschien iets minder detail zichtbaar in die tweede foto’s, maar de platen zijn zeer bruikbaar. Ze kunnen zich meten met de resultaten van de oude 10x-zoomlens op de S23 Ultra.

5x 10x 5x 10x

De Google Pixel 8 Pro en iPhone 15 Pro Max, belangrijke concurrenten van deze Samsung, hebben eveneens een telelens waarmee je 5x inzoomt. Die laten door hun hogere diafragma wel meer licht binnen dan het exemplaar dat Samsung gebruikt. Zien we dat terug in de nachtfoto’s?

Een beetje. Bij het eerste voorbeeld hieronder bevat zelfs de 10x ingezoomde foto nog vrij veel detail. Het tweede setje kiekjes, gemaakt bij nóg minder licht, is een stuk waziger.

5x 10x 5x 10x

AI kan niet op tegen Google

De Galaxy S24-smartphones zijn de eerste die Samsung “AI-toestellen” durft te noemen. Net als de Google Pixels hebben ze een aantal functies die je helpen om foto’s op een ingrijpende manier te bewerken. Zo kun je objecten verplaatsen of verwijderen, onbekende stukken laten invullen en kiekjes “remasteren”. Als je video schiet kun je normale filmpjes omzetten in slowmotion.

Je krijgt toegang door op bewerken te klikken en te kiezen voor de drie sterretjes linksonder. Laten we eens kijken of het een beetje werkt.

Het weghalen van dit bordje is een relatief simpele klus, omdat het gras een drukke achtergrond vormt. Het gat zou gemakkelijk in te vullen moeten zijn. Toch zie je vrij duidelijk waar het ding stond, want het beeld is daar erg wazig. Een enigszins teleurstellend begin.

Tijdens het testen kwam het regelmatig voor dat de AI er helemaal niet uitkwam. Toen we het tafeltje linkjes wilden verwijderen, haalde de software het maar half weg. Dat ziet er gek uit. Het verwijderen van het bord uit de hand van het standbeeld lijkt op het eerste gezicht een stuk beter gelukt. Wel is de hand daarbij vervormd, zodat ook de vingers onzichtbaar zijn.

Schiet jij weleens foto’s met een scheve horizon? Die kun je op de S24 Ultra niet alleen rechttrekken, het is ook mogelijk om de ontbrekende delen van de foto vervolgens in te laten vullen. Dat is in bovenstaand voorbeeld vrij goed gelukt. Kijk maar naar de doorgetrokken strepen in de lucht of het “verzonnen” gras rechtsonder. Deze delen zijn iets minder scherp, maar op sociale media kom je er zeker mee weg.

Tot slot kun je foto’s laten “remasteren”. Je geeft de software als het ware een tweede kans om de juiste look te bepalen. Soms doet dat heel weinig, soms maakt het een flink verschil, zoals in het voorbeeld hierboven. Er lijkt vooral nog meer contrast toegevoegd. We vinden het echter niet per se mooier.

Al met al doet Samsung het voorlopig minder goed dan Google. De AI van de Pixels is ook zeker niet perfect, maar zorgt wel voor overtuigendere resultaten.

Dat Samsung serieus bezig is met AI merk je niet alleen tijdens het fotograferen. Er zitten nog veel meer functies op de S24 Ultra die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Zo kun je lange (nieuws)berichten bijvoorbeeld laten samenvatten. Dat doe je wederom door op de drie sterretjes te klikken, die zich in dit geval onderaan de pagina bevinden.

Dat werkt erg goed. Áls het werkt tenminste, want we kregen ook regelmatig de melding dat een bepaalde pagina ongeschikt was om samen te vatten. Het was ons niet altijd duidelijk waarom.

Samsung blaast verder hoog van de toren over een nieuwe zoekmogelijkheid. Als je meer wil weten over iets wat je online tegenkomt, druk je op de thuisknop en omcirkel je een foto. De zoekopdracht start vervolgens automatisch. Handig als je niet precies weet hoe iets heet, maar ook ‘Circle to search’ werkt soms wel en soms niet. Bij minder duidelijke foto’s kregen we af en toe een totaal verkeerd resultaat.

Bovendien komt deze functie op 31 januari ook naar de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Hij is dus niet exclusief voorbehouden aan Samsung.

Later dit jaar moet het mogelijk worden om berichten en telefoontjes met iemand uit het buitenland live in het Nederlands te vertalen. Dat werkt nu nog niet in onze taal, net als de slimmere transcribeerfunctie die opgenomen gesprekken voor je omzet in geschreven tekst.

Je kunt al wel hulp krijgen bij het zelf schrijven van berichten. Als je moeite hebt met spelling of gewoon te lui bent om veel te typen, kan AI op basis van summiere informatie een netter bericht opstellen. Je kiest uit verschillende stijlen, afhankelijk van de ontvanger of het doel. Dat werkt heel aardig.

Zeven nieuwe versies van Android

Nu Google zijn Pixels zeven jaar ondersteunt, kon Samsung natuurlijk niet achterblijven. Ook de S24 Ultra krijgt zeven jaar software-updates. We vragen ons af of je zolang met je smartphone wil doen, maar tof is het natuurlijk wel. Het gaat zowel om beveiligingspatches als om nieuwe versies van het besturingssysteem. Aangezien het toestel uit de doos draait op Android 14 zit je dus tot en met Android 21 gebakken.

Samsung legt zijn eigen One UI-skin over Android heen. Hoewel die softwareschil fijner werkt dan pak hem beet vijf jaar geleden, zitten veel functies nog steeds verstopt in ellenlange menu’s. We zouden de voorkeur geven aan het kale Android van Google.

Erg goede accuduur, redelijk snel opladen

Zoals we van de Ultra’s gewend zijn, heeft de accu weer een capaciteit van 5000 mAh. Dat is minder dan de 5400 mAh van de OnePlus 12, maar ruimschoots voldoende om het toestel zorgeloos te gebruiken. We kwamen tijdens het testen tot een schermtijd van 7,5 à 8 uur. Als dát niet genoeg is om de dag door te komen, wordt het misschien tijd om eens kritisch te kijken naar je smartphoneverslaving.

Samsung stopt al een paar jaar geen lader meer in de doos, dus die moet je zelf regelen. Als je een geschikt exemplaar hebt, bedraagt de maximale snelheid 45 Watt. Daarmee is een leeg toestel na een halfuur voor 65 procent gevuld. Dat is niet slecht, al zit de genoemde OnePlus 12 dan al helemaal vol.

Draadloos laden kan ook, maar met slechts 15 Watt. Je hebt dan een paar uur nodig om de Ultra volledig te vullen. Tot slot is het mogelijk om bijvoorbeeld je draadloze oordopjes op te laden door ze op de achterkant van dit toestel te leggen. Dat gaat met 4,5 Watt.

Conclusie Samsung Galaxy S24 Ultra review

Zijn er redenen om de Samsung Galaxy S24 Ultra niet te kopen? Jawel. De prijs is erg hoog, de AI-functies voelen nog ongepolijst en er zijn genoeg concurrenten die sneller opladen.

Wie er het geld voor over heeft, koopt met de nieuwe Ultra echter een dijk van een toestel. Er zijn nauwelijks completere smartphones op de markt. Het scherm is eindelijk plat en ongeëvenaard goed, mede dankzij de antireflectieve laag. De prestaties zijn verder uitstekend, net als de bouwkwaliteit en accuduur.

Al moet je van Samsungs nabewerking houden, ook de camera’s zijn high-end. De nieuwe telelens lijkt op papier misschien een stap terug, maar maakt het systeem juist nog veelzijdiger.

Tel daar zeven jaar software-ondersteuning bij op en je krijgt een smartphone die we zonder reserve van harte aanbevelen.

