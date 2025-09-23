Samsung Galaxy S25 FE review: allemansvriend is ietsjes beter

De Samsung Galaxy S25 FE is het goedkopere broertje van de Galaxy S25, zonder dat ‘ie écht goedkoper is. Hoe zit dat precies? Je leest het in deze review.

Dit is de Samsung Galaxy S25 FE review

Samsung brengt ieder jaar een FE-smartphone uit, als betaalbaar alternatief voor de dure vlaggenschepen in de Galaxy S-lijn. Dit jaar is dat de Galaxy S25 FE, die sinds kort te koop is voor een adviesprijs van 749 euro. Daarmee is ‘ie bij de release even duur als zijn voorganger, de Galaxy S24 FE.

De Galaxy S25 FE is vooral te vergelijken met de Galaxy S25 Plus, het ‘tussenmodel’ in de S25-serie. De smartphones zijn even groot, zien er ongeveer hetzelfde uit en delen veel features. Omdat de S25 Plus inmiddels een tijdje verkrijgbaar is, is de prijs ook flink gezakt. Hierdoor is ‘ie nog maar iets duurder dan de FE. Voor wie is het nieuwste toestel dan bedoeld?

Het reviewmodel van de Galaxy S25 FE is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

De Samsung Galaxy S25 FE is een goede smartphone, maar hij is op het moment van publiceren simpelweg te duur. De verbeteringen, met onder andere dunnere schermranden, een iets snellere chip en een grotere accu, zijn helaas bescheiden. Daarom raden we aan om de S25 FE pas over een paar maanden te kopen, als de telefoon in prijs is gedaald.

Camera’s doen wat je verwacht

Op de achterkant van de Samsung Galaxy S25 FE zitten drie camera’s, waarbij het om precies dezelfde lenzen als bij de S24 FE lijkt te gaan. Dat betekent dat de telefoon foto’s maakt met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens.

De beste camera is de hoofdcamera. De lens maakt fraaie en scherpe foto’s, waarbij soms de kleuren worden aangezet, maar het valt mee. De automatische nabewerking is in de meeste gevallen prima en werkt vlot. De hoofdcamera is overigens ook de enige die in het donker zijn mannetje staat; de andere lenzen komen dan minder goed voor de dag.

De 12 megapixel-groothoeklens van Samsung gaat al een tijdje mee en dat merk je ook wel. De lens heeft weliswaar een behoorlijk brede beeldhoek, maar de scherpte valt een beetje tegen. Vooral aan de zijkanten zijn plaatjes soft en in het donker heeft de lens moeite om goede foto’s te maken. Dat heeft met de kleinere sensor te maken, die minder licht opvangt.

Hoofdcamera Groothoeklens Telelens (3x zoom)

Dan de telelens, waarmee je 3x optisch kan inzoomen. Dat is een handige feature, al zijn er telefoons die (veel) verder kunnen zoomen. De camera doet zijn werk, maar is door de lage resolutie van 8 megapixel ook beperkt. Dat merk je als je verder digitaal gaat inzoomen; dan holt de kwaliteit achteruit. In het donker heeft de telelens het moeilijk, tenzij je zelf zorgt voor extra licht.

Ontwerp is iets luxer

Laten we er niet omheen draaien: de Galaxy S25 FE ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Toch oogt ‘ie wel iets luxer en dat komt vooral door de dunnere schermranden. Ze zijn niet zo smal als bij de Galaxy S25 Plus, maar het verschil met de FE is zichtbaar.

De S25 FE ziet er verder duidelijk uit als een Samsung-smartphone. Op de achterkant zijn de drie camera’s los in de behuizing geplaatst en de fabrikant kiest voor een aluminium frame, dat stevig aanvoelt. De randen zijn een beetje scherp en dat biedt grip.

De achterkant heeft een matte afwerking en dat is fijn, want hierdoor zie je geen vingerafdrukken of vlekken. Samsung verkoopt de S25 FE in vier kleurtjes: zwart, donkerblauw, lichtblauw en de witte versie die je op de foto’s in deze review ziet.

Verder is de Galaxy S25 FE ietsjes compacter dan zijn voorganger. De telefoon is minder groot, dunner (7,4 millimeter tegenover 8 millimeter van de S24 FE) en met 190 gram ook lichter. De S24 FE van vorig jaar heeft een gewicht van 213 gram.

Scherm met dunnere randen

Net als zijn voorganger heeft de Samsung Galaxy S25 FE een 6,7 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid en resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Ook de maximale helderheid is met 1900 nits niet veranderd, al is dit alsnog fel genoeg om ook bij veel zonlicht het scherm af te kunnen lezen.

De randen rondom het scherm zijn zoals gezegd iets dunner dan bij de S25 FE. Symmetrisch zijn de bezels echter niet; de kin aan de onderkant is nog steeds duidelijk dikker dan de randen aan de linker-, rechter- en bovenkant. Storend vinden we dat niet; na een paar uur gebruik heb je het niet meer door.

Het scherm van de S25 FE is fijn als je veel video’s, films of series kijkt of graag een game speelt. Door het formaat zit bedienen met één hand er niet echt in, al kun je wel redelijk makkelijk met je duim de zijkanten bereiken. De smartphone is ook redelijk glad, waardoor we aanraden om een hoesje aan te schaffen.

Een fractie sneller, maar of je het merkt..

De Samsung Galaxy S24 FE van vorig jaar draaide op een Exynos 2400e-chip, de nieuwe S25 FE heeft nu een Exynos 2400-processor. Dat is zowel op papier als in de praktijk een piepklein verschil. De Galaxy S25 FE is in benchmarks een ietsiepietsie sneller, maar daar ga je tijdens dagelijks gebruik weinig tot niets van merken.

Is dat erg? Niet per se, want de S25 FE is gewoon een lekker vlotte smartphone. Het is bovendien dezelfde processor als die in de Galaxy S24-serie zit en deze smartphones zijn nog steeds erg snel. Apps en games draaien probleemloos en je ziet geen haperingen.

De Galaxy S25 FE heeft standaard 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat is anno 2025 een beetje karig, zeker voor een toestel van 749 euro. Samsung verkoopt ook een model met 12/256GB voor een paar tientjes meer, wat de moeite waard kan zijn.

Verder willen we de vingerafdrukscanner nog benoemen. De scanner doet zijn werk op zich goed, maar het valt wel op dat ‘ie een stuk minder snel is dan bij de meeste smartphones in deze prijsklasse. Ook zit de vingerafdrukscanner nogal laag in de behuizing, al waren we daar snel aan gewend.

De Galaxy S25 FE draait als één van de eerste Samsung-smartphones op Android 16. Hier legt het bedrijf zijn One UI 8-schil over. De software borduurt voort op One UI 7, dat vorig jaar een nieuw design introduceerde. Echt grote vernieuwingen zijn er daarom niet.

Dat vinden we overigens niet erg, want One UI blijft fijn in gebruik. De software is overzichtelijk, werkt vloeiend en bevat veel extra functies zonder dat die je worden opgedrongen. De Galaxy AI-functies zijn handig, al gebruiken we de AI-functies van Google (zoals Gemini en Circle to Search) in de praktijk vaker.

Het updatebeleid van Samsung blijft uitstekend. Het bedrijf belooft de Galaxy S25 FE de komende zeven jaar van Android-upgrades en beveiligingspatches te voorzien. Dat betekent dat je tot minimaal september 2032 de FE veilig kan blijven gebruiken. Erg netjes!

Sneller opladen, oké accuduur

De Samsung Galaxy S25 FE heeft een grotere 4900 mAh-accu gekregen. Het verschil met de S24 FE van vorig jaar is echter klein, want die moet het doen met een 4700 mAh-batterij. Nu is de accu even groot als de S25 Plus, het toestel dat toch het dichtst bij de nieuwe FE in de buurt komt.

Het is fijn dat Samsung een grotere accu in de S25 FE heeft weten te stoppen, maar 4900 mAh is anno 2025 niet per se heel indrukwekkend. Datzelfde kunnen we helaas zeggen over de accuduur: prima, maar niet geweldig. Een volle dag gebruik haal je er overigens wel uit, maar twee dagen zonder bijladen is ons niet gelukt.

De Galaxy S25 FE ondersteunt nu snelladen met 45 watt in plaats van 25 watt. Hierdoor kun je de telefoon in een half uur voor zo’n 65 procent opladen. Bij de S24 FE staat het accupercentage in dezelfde tijd op zo’n 50 procent. Enorm is de vooruitgang niet, maar het is alsnog mooi meegenomen. Een volledige oplaadbeurt neemt ongeveer een uur en een kwartier in beslag.

De S25 FE kan ook draadloos opladen, maar dit gaat met maximaal 15 watt en dus behoorlijk langzaam. Laden met Qi2 wordt volgens Samsung ondersteund, al heb je dan wel een geschikt hoesje nodig dat dit toevoegt.

Conclusie Samsung Galaxy S25 FE review

De Samsung Galaxy S25 FE is een fijne smartphone, maar voelt een beetje als een herhaling van zetten. Net als zijn voorganger is de telefoon op sommige punten licht verbeterd, waarbij hij ook iets meer als een vlaggenschip oogt.

Van de snellere processor ga je weinig merken en ook de accuduur is er – ondanks dat de batterij groter is – nauwelijks vooruit gegaan. De accu laadt sneller op, maar – en daar zijn we weer – slechts een beetje. Ook bij de camera’s zijn de verbeteringen maar klein.

Dat wil niet zeggen dat de Galaxy S25 FE een slechte smartphone is. Sterker nog: dit is een prima toestel dat vlot aanvoelt en erg lang updates krijgt. Wel raden we aan om te wachten met kopen, want de FE-toestellen dalen doorgaans erg rap in prijs. Het loont dus om een paar maanden te wachten, want dan ben je waarschijnlijk honderden euro’s minder kwijt. Dan heb je wél een goede deal te pakken.

Samsung Galaxy S25 FE kopen

Ben je na het lezen van deze review van plan om de Samsung Galaxy S25 FE te kopen? De smartphone heeft een adviesprijs van 749 euro. Zoals je in de prijsvergelijker hieronder ziet, betaal je inmiddels een stuk minder: € 595,-. Check snel de beste deals van dit moment!

Alternatieven

Uiteraard zijn er genoeg alternatieven voor de Samsung Galaxy S25 FE verkrijgbaar. We zetten er een aantal op een rijtje.

Samsung Galaxy S25 Plus

Het alternatief dat het meest op de Galaxy S25 FE lijkt, is Samsungs eigen Galaxy S25 Plus. De smartphone heeft ook een fraai 6,7 inch-amoled-scherm, maar is toch een fractie dunner dan de FE. Verder beschikt hij over een razendsnelle Snapdragon 8 Elite-chip, die stukken krachtiger is dan de processor in de FE. Je koopt de S25 Plus voor € 769,-.

Samsung Galaxy S24 FE

Natuurlijk kun je ook nog prima voor de FE-smartphone van vorig jaar gaan. De smartphone is niet alleen véél goedkoper, maar verschilt maar nauwelijks van het nieuwe model. De S24 FE krijgt bovendien nog jarenlang updates, waarmee dit een slimme keuze is. De Galaxy S24 FE haal je voor € 399,- in huis.

De Galaxy S24 FE

Nothing Phone (3)

De Nothing Phone (3) is een opvallende verschijning en een prima optie in dit prijssegment. Het toestel heeft een rappe Snapdragon 8s Gen 4-chip, maar liefst vier 50 megapixel-camera’s en een grotere batterij die bovendien sneller kan opladen. De huidige prijs van de Phone (3) ligt rond de adviesprijs van de S25 FE: € 718,-.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

