Samsung Galaxy S26 FE review: hetzelfde kunstje voor meer geld

De Samsung Galaxy S26 FE is sneller dan zijn voorganger, maar verder is er weinig nieuws onder de zon. Zijn er genoeg redenen om de nieuwe smartphone in huis te halen? We zoeken het uit in deze review.

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Aan de slag met de Samsung Galaxy S26 FE

Smartphones zijn het afgelopen jaar duurder geworden, mede door de hoge prijzen voor (werk)geheugen. Veel toestellen verschijnen dit jaar met een hogere adviesprijs en dat geldt ook voor de Samsung Galaxy S26 FE. De telefoon ligt in de winkels met een prijskaartje van 799 euro; 50 euro meer dan de S25 FE van vorig jaar.

Opvallend is dat de Galaxy S26 FE nauwelijks is veranderd en eigenlijk alleen een snellere processor heeft. Vooruit, het ontwerp is ietsjes anders, maar dan houdt het wel op. Misschien vraag je je daarom af of je niet beter voor de Galaxy S25 FE kan gaan, die inmiddels flink in prijs is gezakt. Tijd om de nieuwe Fan Edition onder de loep te nemen!

Het reviewmodel van de Galaxy S26 FE is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

De verschillen tussen de Galaxy S26 FE en zijn voorganger zijn zó klein, dat je je gaat afvragen waarom Samsung eigenlijk een nieuwe FE uitbrengt. Toch is het zeker geen verkeerd toestel, mede door de snellere hardware, maar het prijskaartje van 799 euro vinden we aan de stevige kant. Het is daarom slim om te wachten op een prijsdaling.

Opnieuw dezelfde camera’s

De Samsung Galaxy S26 FE heeft dezelfde camera’s als de Galaxy S25 FE, en die had al (vrijwel) dezelfde camera’s als de S24 FE. Dat betekent dat de telefoon weer foto’s maakt met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Selfies worden in 12 megapixel vastgelegd.

Hoewel je van de camera’s geen topprestaties moet verwachten, is de 50 megapixel-hoofdcamera zeker niet slecht. Overdag is dit gewoon een goede camera die mooie, kleurrijke foto’s vastlegt met veel detail. De kiekjes ogen realistisch omdat kleuren niet door de beeldverwerking van Samsung overdreven worden ‘opgeblazen’.

Ook met de groothoeklens kun je prima foto’s maken, maar het verschil in kwaliteit met de hoofdcamera is vrij groot. De kleuren komen nog wel overeen, maar beelden hebben veel minder details en ogen een beetje soft. Vooral aan de randen is maar weinig scherpte aanwezig.

Hoofdcamera Groothoeklens Telelens (3x zoom)

Op dat gebied doet de 8 megapixel-telelens het, ondanks de lage resolutie, een stuk beter. Ingezoomde foto’s hebben aardig wat scherpte, waardoor je kleinere details (zoals letters op een gebouw) beter ziet dan wanneer je hetzelfde shot met de hoofdcamera maakt.

Je hebt dan wel voldoende licht nodig, want in het donker is de telelens ronduit matig. Foto’s zien er dan – net als bij de groothoeklens in mindere lichtomstandigheden – niet mooi en uitgewassen uit. Hopelijk kiest Samsung er bij de volgende Fan Edition voor om de camera-opstelling een upgrade te geven. Dat wordt inmiddels wel eens tijd.

Ontwerp is ietsjes aangepast

De FE-toestellen zien er al een hele poos ongeveer hetzelfde uit, al voert Samsung ieder jaar kleine veranderingen door. Zo had de Galaxy S25 FE dunnere schermranden dan zijn voorganger, en is bij de S26 FE is de achterkant aangepast. Die schermranden zijn bij de S26 FE overigens niet dik, maar ook niet erg dun. Vooral de kin aan de onderkant valt op.

De camera’s zitten nu in een subtiel eiland, terwijl de lenzen bij de S25 FE nog los uit de behuizing staken. Wij vinden het er wel fraai uitzien, zeker op de ‘Pistachio’-uitvoering van de S25 FE die wij hebben getest. De telefoon heeft een lichtblauwe/groene behuizing en dat ziet er tof uit.

Vind je deze kleur van de S26 FE niet mooi, dan kun je ook kiezen voor Blueberry (paars/blauw) of Graphite (grijs/zwart). Het toestel is verder een fractie zwaarder (193 tegenover 190 gram) dan de S25 FE en vrijwel even groot. De achterkant is glanzend, maar je ziet vingerafdrukken en vlekken niet zo snel. Wel is het toestel nogal glad.

De achterkant is van glas en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus Plus, het frame is van aluminium gemaakt. Het toestel voelt stevig aan en ligt lekker in de hand. Door de IP68-certificering hoef je bovendien niet bang te zijn voor stof en water.

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Een snellere chip

Het grote verschil tussen de Samsung Galaxy S26 FE en zijn voorganger is de chip. De nieuwe telefoon heeft een Exynos 2500-processor, terwijl de S25 FE wordt aangedreven door een Exynos 2400. De chip wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De Exynos 2500 is sneller, maar we vragen ons af of je in de praktijk veel van het verschil merkt. De S25 FE is immers nog steeds een erg vlotte smartphone. Maar goed, de prestaties van de S26 FE zijn dik in orde: het toestel draait als een zonnetje en hapert nooit.

Houd er wel rekening mee dat er met 8GB niet héél veel werkgeheugen aanwezig is. Samsung verkoopt ook geen variant met bijvoorbeeld 12GB RAM. Wel is er een model met meer opslag (256GB), al betaal je daar 100 euro extra voor. Dat verschil was bij de S25 FE overigens ook kleiner.

De vingerafdrukscanner zit behoorlijk laag in het scherm. Deze plek vinden we persoonlijk wel fijn, maar we kunnen ons voorstellen dat je daar even aan moet wennen. De scanner doet het prima, maar is niet de snelste. Waar de onlangs verschenen Poco F9 Ultra vliegensvlug je vingerafdruk herkent, heeft de S26 FE meer tijd nodig.

Samsung heeft de software van zijn smartphones altijd goed op orde. Dat geldt ook voor de Galaxy S26 FE. De nieuwe telefoon draait uit de doos op Android 17 met de One UI 9-software van Samsung. Daarmee is de telefoon helemaal up-to-date en beschik je dus meteen over de nieuwste features. Ideaal!

One UI 9 verschilt niet enorm van versie 8, maar dat is niet per se erg. Het belangrijkste is dat de Samsung-software lekker vlot werkt, overzichtelijk is en niet al te veel poespas bevat. De S26 FE is prettig in gebruik en voelt soepel aan.

Uiteraard zijn er weer veel Galaxy AI-functies aanwezig. De opties vind je in de instellingen en zijn soms handig, maar voegen ook lang niet altijd iets toe. Zo blijft ‘Now Brief’, dat ieder dagdeel een overzicht toont met belangrijke informatie en je agenda, nogal beperkt.

Wat niet beperkt is, is het updatebeleid van Samsung. De Galaxy S26 FE krijgt de komende zeven jaar updates. Tot en met Android-versie 24 zit je dus goed en beveiligingspatches rollen tot eind september 2033 uit.

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Prima accuduur, maar het kan beter

De Samsung Galaxy S26 FE heeft net als zijn voorganger een 4900 mAh-accu. Samsung blijft voorzichtig met het implementeren van silicium-koolstof-accu’s, al hebben de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra wel zo’n batterij. De nieuwe S26 FE moet het echter doen met een ‘ouderwetse smartphone-accu’.

Die levert gelukkig wel acceptabele prestaties af. De accuduur is vergelijkbaar met die van de S25 FE, wat betekent dat je het einde van de dag bijna altijd wel haalt. De S26 FE is echter geen telefoon die je twee dagen zonder laden kunt gebruiken. Daarvoor is de accu simpelweg niet groot genoeg.

Opladen gaat opnieuw met maximaal 45 watt. Niet heel indrukwekkend, maar ook niet slecht. Na een half uur is het toestel voor ongeveer 65 procent opgeladen, en het duurt ietsjes meer dan een uur totdat het accupercentage op 100 staat. Sommige concurrenten doen dit (veel) beter, maar Samsung staat nou eenmaal niet bekend om de indrukwekkende laadsnelheden.

Draadloos laden is mogelijk met maximaal 15 watt. Dat gaat dus niet zo rap, al is dat geen ramp als je de S26 FE ’s nachts op een lader legt. Draadloos opladen met magneten (Qi2) kan ook, maar je hebt dan wel een specifiek hoesje nodig.

Conclusie Samsung Galaxy S26 FE review

De Samsung Galaxy S26 FE is door de minimale verbeteringen een vreemd toestel. Eerlijk is eerlijk: de smartphone is lekker snel, ziet er strak uit, beschikt over een goed scherm, draait op fijne software en heeft een uitstekend updatebeleid.

Eigenlijk is er dus weinig mis met de S26 FE. Het probleem is dat de S25 FE over precies dezelfde eigenschappen beschikt en tegelijk een stuk goedkoper is. Daarom is er nu eigenlijk geen reden om voor de S26 FE te kiezen. Daar komt verandering in als de prijs is gezakt en dat duurt bij Samsung nooit zo lang.

Samsung Galaxy S26 FE kopen

Zoek je een Samsung-smartphone en wil je de Galaxy S26 FE aanschaffen? In de prijsvergelijker hieronder verzamelen we de beste deals. Het toestel heeft een adviesprijs van 799 euro, maar is al in prijs gedaald.

Zo is de S26 FE momenteel voor € 589,- te vinden. Je kiest uit deze kleuren: lichtgroen, paars/blauw en zwart. De S26 FE is uiteraard ook in combinatie met een abonnement in huis te halen.

Alternatieven

Samsung Galaxy S25 FE

Een voor de hand liggende alternatief is natuurlijk de Galaxy S25 FE van vorig jaar. Ja, de smartphone heeft een minder snelle chip, maar verder doet ‘ie niets onder voor de nieuwere S26 FE. Je krijgt dezelfde camera’s, accu en het scherm is net zo goed. De S25 FE tik je nu voor € 499,- op de kop.

Poco F9 Ultra

Een interessant alternatief is de onlangs uitgebrachte Poco F9 Ultra. Het toestel is niet goedkoop, maar hij blaast de Samsung Galaxy S26 FE op sommige onderdelen echt omver. Zo heeft de Poco een gigantische 8050 mAh-batterij die met 100 watt oplaadt. Daarnaast krijg je goede camera’s – met bijvoorbeeld een 200 megapixel-hoofdcamera – en de razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5. Je scoort de Poco F9 Ultra momenteel voor € 779,90.

Samsung Galaxy A57

Als je écht flink wil besparen, kun je naar de Samsung Galaxy A57 kijken. Het is niet helemaal eerlijk om de telefoon te vergelijken met de S26 FE, maar hij is niet per se veel slechter. Zo heeft de Galaxy A57 ook een helder 6,7 inch-scherm, een iets grotere 5000 mAh-accu die het lang volhoudt (en met 45 watt oplaadt) en een lekker slank design.

Houd er wel rekening mee dat de A57 een stuk trager is en minder goede camera’s heeft. De 50 megapixel-hoofdcamera schiet nog wel mooie foto’s, maar de andere lenzen zijn beperkt. Je koopt de Galaxy A57 voor € 339,-.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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