Samsung Galaxy S26 (Plus) review: middenklassers met premium prijzen

Daar is hij dan: onze review van de Samsung Galaxy S26 (Plus). Wat hebben deze smartphones te bieden en is dat voldoende om ze aan te raden? Of zijn er betere alternatieven? Lees snel verder!

Samsung Galaxy S26 (Plus) review

Samsung is de laatste jaren niet scheutig met innovaties. Ook de verbeteringen van de Samsung Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus lijken weer op één hand te tellen. Ze hebben een snellere chip en in het geval van de kleine S26 een iets groter scherm en dito accu. Dat is het wel zo’n beetje.

Daar staat bovendien een prijsverhoging van 100 euro tegenover. Deze smartphones kosten respectievelijk 999 euro en 1249 euro. Is dat te verantwoorden of prijst Samsung zich uit de markt? We vertellen het je in onze review van de Samsung Galaxy S26 (Plus)!

De reviewexemplaren van de Galaxy S26 (Plus) zijn beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

Alleen de chipset van de Samsung Galaxy S26 (Plus) kunnen we écht high-end noemen. En vooruit, ook het updatebeleid is erg goed. Verder zijn dit eigenlijk verkapte midrangers. De antieke camera’s, kleine accu’s en lage oplaadsnelheden zijn niet meer te verantwoorden op smartphones die 1000 euro of meer kosten. De S26 en S26 Plus worden daarom pas interessant als hun prijs stevig daalt.

Pluspunten Snelle chip

Snelle chip Uitstekend updatebeleid

Uitstekend updatebeleid Mooie oled-schermen Minpunten Camera’s zijn middelmatig

Camera’s zijn middelmatig Slechte prijs-kwaliteitverhouding

Camera’s zijn typisch Samsung

Een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Dat zijn al sinds de Galaxy S22 (!) de camera’s die Samsung gebruikt voor zijn twee goedkopere Galaxy S-telefoons. Er is in vijf generaties letterlijk niets veranderd. Geen grotere sensoren, geen lenzen die meer licht binnenlaten. En dat terwijl veel andere fabrikanten wél elk jaar verbeteringen doorvoeren.

Willen we daarmee zeggen dat de Galaxy S26 (Plus) slechte foto’s schiet? Niet direct. Zeker op de smartphones zelf zien ze er vaak best oké uit. Ze hebben wel die typische Samsung-look: stevig verzadigde kleuren die van je scherm af spatten. Daar moet je van houden. Het is duidelijk dat de fabrikant geen realisme nastreeft.

Portret

De hoofdcamera presteert zoals verwacht het best. De foto’s zijn redelijk scherp, al valt het detailniveau een beetje tegen als je ze op een grotere monitor bekijkt. Ze hebben verder een duidelijke hdr-uitstraling: Samsung wil dat ieder element in je kiekje goed zichtbaar is en aantrekkelijk oogt.

’s Avonds loopt de kwaliteit vrij snel terug. Zeker in écht donkere omstandigheden zijn er weinig details meer zichtbaar.

Groothoeklens

Het beste wat we over de groothoeklens kunnen zeggen is dat de kleuren consistent zijn met die van de hoofdcamera. De centrumscherpte van de foto’s is in orde, maar loopt richting de hoeken flink terug.

Door de kleinere sensor heeft de groothoeklens nog meer moeite met absolute duisternis dan de hoofdcamera. Zolang er een beetje licht voorhanden is, zien de foto’s er niet slecht uit. Lantaarnpalen worden wel consequent overbelicht.

Telelens

De telelens is duidelijk de zwakste schakel. Onderstaande kiekjes lijken misschien best oké, maar bij nadere inspectie zien sommige eruit als waterverfschilderijen. Borden met tekst zijn vaak amper te onderscheiden. ’s Avonds blijft er helemaal weinig detail over. Bovendien is er veel ruis zichtbaar.

10x zoom 30x zoom

Veel smartphones beloven tegenwoordig ‘optische kwaliteit’ als je in plaats van 3x bijvoorbeeld 6x inzoomt. Dat doet Samsung gelukkig niet. Zodra je verder gaat dan 3x vervormen de foto’s tot abstracte kunst.

Vertrouwd ontwerp, prima oled-schermen

Het ontwerp van de Galaxy S26 (Plus) is al bijna net zo vertrouwd als de camera’s. Die zitten dit jaar trouwens wel in een smal camera-eiland en steken dus niet meer los uit de behuizing. Dat is direct het enige visuele verschil met hun voorgangers. De Plus is met 190 gram precies even zwaar als vorig jaar en ook de afmetingen zijn identiek. Daarmee is het toestel overigens nog altijd vrij licht voor een smartphone met een 6,7 inch-oled-scherm.

De Galaxy S26 heeft dit keer een 6,3 inch-oled-display en is dus 0,1 inch groter dan de Galaxy S25. De telefoon als geheel is als gevolg daarvan ook 2,5 millimeter langer en vijf gram zwaarder. Dat zie en voel je alleen als je de telefoons naast elkaar houdt. Dit is anno 2026 nog steeds een behoorlijk compacte smartphone.

De bouwkwaliteit van beide telefoons is, zoals je mag verwachten, uitstekend. Ze hebben een IP68-certificering en zijn dus stof- en waterbestendig. Je kunt ze een halfuur onderdompelen op een diepte van 1,5 meter. Veel telefoons hebben tegenwoordig een IP69-certificaat. Dat wil zeggen dat ze óók bestand zijn tegen water dat onder hoge druk tegen de behuizing wordt gespoten. Leuk en aardig, maar wanneer heb je daar iets aan? Het ontbreken ervan vinden we niet per se een gemis.

De schermen zelf zijn exact gelijk aan die vorig jaar. De normale S26 biedt een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, de Plus heeft 3120 bij 1440 beeldpunten. Theoretisch is het beeld daardoor scherper, maar op een normale kijkafstand zie je geen verschil. De ververssnelheid ligt op 120Hz en de piekhelderheid bedraagt 2600 nits.

Het zijn nog altijd prima schermen, maar de concurrentie heeft niet stil gezeten. Ooit was Samsung het neusje van de zalm op dit gebied, tegenwoordig heeft vrijwel elke smartphone in deze prijscategorie een vergelijkbaar of zelfs nog beter display.

We zouden het fijn vinden als de Zuid-Koreaanse fabrikant stappen vooruit zet door ook kleinere Galaxy S-modellen bijvoorbeeld te voorzien van een ontspiegeld paneel. Daarmee heb je minder last van reflecties. Een privacyscherm zoals dat van de S26 Ultra zou helemaal mooi zijn.

Snelle chip, meer opslagruimte

Het is altijd weer een verrassing welke chip Samsung gebruikt voor zijn high-end toestellen. Vorig jaar plaatste de fabrikant in alle drie de S25-telefoons een Snapdragon 8 Elite-chip. Dit jaar krijgt alleen de S26 Ultra diens opvolger: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. De normale Galaxy S26 en S26 Plus moeten het doen met een processor uit Samsungs eigen werkplaats: de Exynos 2600.

Exynos-chips hebben historisch gezien geen al te beste naam. Ze zijn vaak trager en vooral minder energiezuinig dan de nieuwste Snapdragons. Dat lijkt dit jaar behoorlijk mee te vallen. Zoals we nog zullen zien is de accuduur zeker niet slecht en in de meeste tests kan de 2600 een behoorlijk eind mee met de 8 Elite Gen 5. Het verschil bedraagt soms maar een paar procent.

Dat zul je in het dagelijks leven natuurlijk niet merken. De Galaxy S26 (Plus) is een procent of 15 tot 20 sneller dan de S25 (Plus). Dat is een gezonde vooruitgang, waar je vooral over enkele jaren iets van zal kunnen merken. De telefoons kunnen bij hevige belasting overigens wel behoorlijk warm worden, wat tot prestatiebeperkingen leidt.

Fijn is verder dat ook de goedkoopste versie van de kleine S26 nu over minimaal 256GB in plaats van 128GB opslag beschikt. Bij de Plus was dat al enkele generaties zo. Je kunt tegen een meerprijs ook voor 512GB kiezen. De hoeveelheid werkgeheugen bedraagt altijd 12GB.

De randzaken heeft Samsung goed voor elkaar. De speakers klinken zelfs op de kleine Galaxy S26 behoorlijk goed, al voegt de S26 Plus wel meer welkome bas toe. De ultrasonische vingerafdrukscanner werkt snel en foutloos.

Samsung is medekoploper als we kijken naar het softwarebeleid. De S26 (Plus) draait momenteel op Android 16 en mag zeven jaar volledige ondersteuning tegemoet zien. De telefoons worden dus bijgewerkt tot en met Android 23. Beveiligingspatches rollen uit tot de lente van 2033. Dat is uitstekend.

Zoals we gewend zijn, legt Samsung zijn One UI-schil over Android heen. We zijn inmiddels aanbeland bij versie 8.5. Het is een fijne, kleurrijke en overzichtelijke softwareskin. De nieuwste versie biedt enkele nieuwe opties, zoals de mogelijkheid om het menu met snelle instellingen aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld knoppen groter en kleiner maken en ze in een andere volgorde plaatsen.

Uiteraard zet Samsung ook weer vol in op AI. Naast Gemini kun je direct aan de slag met Perplexity en Microsoft Copilot. Ook Bixby, de eigen assistent van het bedrijf, is nog altijd aanwezig.

Toch valt het aantal echt nieuwe AI-functies een beetje tegen. Now Nudge is de interessantste. Die leest mee met wat je doet en doet contextgebonden suggesties. Als je met iemand over je weekendtrip naar Brussel aan het chatten bent, krijg je direct het aanbod om de juiste foto’s door te sturen. Die hoef je dus niet handmatig op te zoeken. Helaas zit er een addertje onder het gras: Now Nudge werkt vooralsnog niet in het Nederlands.

Fotobewerking met prompts

De S26 en S26 Plus bieden natuurlijk wel alle AI-mogelijkheden van hun voorgangers. Je kunt foto’s ingrijpend veranderen door elementen weg te gummen of juist toe te voegen. Middels een prompt geef je eenvoudig aan wat er moet gebeuren. Je hoeft dus niet meer per se objecten te omcirkelen die je wil verwijderen.

Die prompts werken behoorlijk goed. Hierboven vroegen we om het hotel op de achtergrond te verwijderen (inclusief reflectie) en ganzen toe te voegen. Daar had de Galaxy S26 geen enkel probleem mee.

Op de foto hieronder zie je Hugo van den Loonsche Duynen. Hij heeft zijn ogen dicht, maar dankzij AI konden we ze gemakkelijk weer openen. In een melige bui maakten we er vervolgens een hippie van.

Het valt je wellicht wel op dat de door AI bewerkte foto’s aanmerkelijk minder scherp blijken dan de oorspronkelijke kiekjes. Dat vinden we jammer en zou eigenlijk niet meer nodig moeten zijn.

Accuduur van de kleine S26 is verbeterd

Naast de nieuwe processor heeft de normale Galaxy S26 nog een verbetering: een grotere accu. De capaciteit bedraagt 4300 mAh, 7,5 procent meer dan de 4000 mAh van de Galaxy S25. Ook de processor lijkt iets zuiniger, want het toestel gaat merkbaar langer mee. Een dagje Efteling hield hij bijvoorbeeld net vol. Om 08.00 uur was de batterij volledig gevuld, bij thuiskomst om 20.00 uur bleek er nog 16 procent accusap in de tank te zitten.

Een heel comfortabele marge is dat niet, maar we hebben het toestel die dag wel veelvuldig gebruikt voor foto’s van Holle Bolle Gijs en voor navigatie binnen de Efteling-app. Met de Galaxy S25 op zak hadden we zeker een powerbank nodig gehad.

Onbegrijpelijk is wel dat de Galaxy S26 nog steeds oplaadt met slechts 25 watt (of 15 watt draadloos). Veel goedkopere Samsung-smartphones als de Galaxy A57 en A37 halen inmiddels 45 watt. Een concurrent als de Oppo Reno 15 Pro haalt zelfs 80 watt en heeft bovendien een accu van 6200 mAh. Daar kun je bijna twéé dagen mee door de Efteling lopen.

De Galaxy S26 Plus heeft een accu van 4900 mAh. Dat is net zoveel als de S25 Plus. Het verschil met de normale Galaxy S26 is dus geslonken en dat merk je ook. Hij gaat ietsje langer mee, maar je hoeft niet te reken op wonderen. Een drukke dag komt hij door, maar je zult hem gewoon elke avond moeten opladen. Dat gaat met 45 watt (of 20 watt draadloos) wel iets sneller dan met de gewone Galaxy S25.

Beide toestellen moeten het overigens weer stellen zonder ingebouwde magneetjes. Als je magnetisch draadloos wil opladen, zul je dus een daarvoor geschikt hoesje moeten gebruiken.

Conclusie Samsung Galaxy S26 (Plus) review

De Samsung Galaxy S26 en S26 Plus zijn heus geen slechte smartphones. Ze hebben een prima scherm en snelle hardware. Daarnaast mag je op zeven jaar ondersteuning rekenen en zijn er voor de liefhebber weer enkele nieuwe AI-functies. Het probleem is alleen dat deze telefoons zich amper onderscheiden in het high-end segment. Er zijn voor 999 euro veel interessantere smartphones te koop. Dat geldt voor de 1249 euro die Samsung voor de S26 Plus vraagt al helemáál. De kleinere S26 heeft bovendien nog als voordeel dat er weinig premium telefoons zijn met een 6,3 inch-scherm. Wie een smartphone met een groter display zoekt, heeft talloze opties. We noemen er onder het kopje ‘Alternatieven’ een aantal. De voornaamste reden dat we de toestellen toch een 7 geven, is omdat de prijzen gegarandeerd hard gaan dalen. Over een maand of drie zal de normale S26 waarschijnlijk rond de 600 à 650 euro kosten. De Plus misschien rond de 800 euro. Dat komt meer in de buurt bij wat deze smartphones echt waard zijn.

Samsung S26 of S26 Plus kopen

Wil je de Samsung Galaxy S26 na het lezen van deze review kopen? Zoals gezegd heeft het toestel een adviesprijs van 999 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Inmiddels is het toestel bij sommige webwinkels al goedkoper te krijgen: voor € 859,-. Je kunt sowieso besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Hieronder vind je de beste deals.

De Galaxy S26 Plus is met 1249 euro een stukje duurder. Ook bij dit toestel krijg je standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. En ook deze smartphone is inmiddels al in prijs gedaald: voor € 1.070,95 wordt hij naar je opgestuurd.

Alternatieven

Er zijn best veel goede alternatieven voor de Samsung Galaxy S26 en S26 Plus. Smartphones die goedkoper zijn of gewoon meer te bieden hebben. We beginnen met twee opties voor de kleine S26, gevolgd door twee uitwijkmogelijkheden voor de S26 Plus.

Samsung Galaxy S25

Het voornaamste voordeel van de Galaxy S26 boven de S25 is de betere accuduur. Vind je dat niet zo interessant? Dan kun je net zo goed voor het oudere en goedkopere toestel gaan. Die heeft dezelfde camera’s, bijna hetzelfde scherm en een chip die in de praktijk net zo snel aanvoelt. Bovendien krijg je nog vele jaren updates. Je koopt de S25 momenteel voor € 599,-.

Oppo Reno 15 Pro

De Oppo Reno 15 Pro (€ 699,-) heeft ook een 6,3 inch-scherm, maar is wel iets zwaarder en dikker. Dat heeft alles te maken met de accu van 6200 mAh, waarmee het toestel duidelijk langer meegaat dan de Galaxy S26. Ook de camera’s vinden we beter en bovendien krijg je standaard 512GB opslag.

Het voornaamste nadeel is dat de Reno een tragere processor huisvest, al merk je dat pas wanneer je de smartphone flink belast. Tijdens normaal gebruik voelt hij bijzonder soepel aan. Je krijgt vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Minder dan bij Samsung, maar voor de meeste mensen waarschijnlijk ruim voldoende.

OnePlus 15

Een goed alternatief voor de Galaxy S26 Plus is de OnePlus 15. Voor € 799,- krijg je een nog feller 6,78 inch-oled-scherm én de felbegeerde Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Die maakt hem nipt sneller dan de Samsung. Het grootste voordeel is de enorme accu van 7300 mAh, waardoor het toestel beduidend langer meegaat. Hij laadt met maximaal 120 watt ook veel sneller op.

OnePlus houdt vast aan een ietwat ondergemiddeld updatebeleid: vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. De camera’s zijn grofweg vergelijkbaar met die van de S26 Plus.

Oppo Find X9 Pro

Wil je juist betere camera’s? Dan kun je naar de Oppo Find X9 Pro kijken. Vooral de hoofdcamera en 200 megapixel-telelens schieten veel mooiere plaatjes dan de S26 Plus. De MediaTek Dimensity 9500-chip maakt hem verder net zo snel en het 6,78 inch-oled-scherm heeft een hogere piekhelderheid van 3600 nits. Je krijgt vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches.

De Find X9 Pro maakt gehakt van de accu van de S26 Plus. Met een capaciteit van 7500 mAh is hij ruim anderhalf keer groter. Dat resulteert in een batterijduur van makkelijk twee dagen. Opladen kan zowel bedraad (80 watt) als draadloos (50 watt) lekker snel. Deze Oppo kost momenteel € 1.129,-.

Lees meer reviews: