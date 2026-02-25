Samsung Galaxy S26 (Ultra) preview: meer AI en een privacyscherm

De Samsung Galaxy S26-serie is aangekondigd en wij hebben de smartphones al even in handen gehad. We bespreken onze eerste indrukken én de belangrijkste vernieuwingen met je in deze preview.

Dit is de Samsung Galaxy S26 preview

Tijdens Galaxy Unpacked 2026 zijn gloednieuwe Galaxy S-smartphones aangekondigd. Het zal je niet verbazen dat dit de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn. De toestellen zijn per direct in Nederland te bestellen en liggen op 11 maart in de winkels. Wij konden voor de officiële aankondiging met de S26-telefoons aan de slag om de nieuwe features te proberen.

In deze preview nemen we onze eerste bevindingen met je door en vertellen we wat de Galaxy S26-lijn zoal te bieden heeft. Binnenkort komen we met uitgebreide reviews van de Samsung-telefoons, dus houd daarvoor Android Planet in de gaten.

Samsung zet opnieuw in op AI

Met de Galaxy S24 in 2024 introduceerde Samsung zijn eigen set aan AI-functies: Galaxy AI. Sindsdien is het bedrijf druk bezig om Galaxy AI steeds beter, slimmer en handiger te maken. Ook bij de Galaxy S26 ligt de nadruk sterk op kunstmatige intelligentie.

Galaxy AI heeft een aantal nieuwe features gekregen. Eentje daarvan is Now Nudge, dat suggesties geeft als je bijvoorbeeld met iemand aan het appen bent. Krijg je via WhatsApp bijvoorbeeld de vraag of je beschikbaar bent voor een etentje, dan kan Now Nudge de afspraak meteen in je agenda-app zetten. Dat werkt ook voor vergaderingen, waarbij Now Nudge meteen checkt of je niet al andere afspraken hebt staan.

De functie werkt daarnaast als je gesprekspartner bijvoorbeeld naar foto’s van een reis vraagt, door kiekjes uit de Galerij-app voor te stellen. Now Nudge werkt in verschillende berichten-apps, zoals WhatsApp en via Instagram-dm.

Verder is Bixby verbeterd en beschikken de S26-telefoons over nieuwe features voor Circle to Search. Deze zoekfunctie, waarmee je naar dingen zoekt door ze op je smartphonescherm te omcirkelen, kan nu meerdere objecten tegelijk herkennen en opzoeken. We hebben de functies kort in actie gezien, maar gaan ze natuurlijk uitgebreid testen voor de volledige reviews.

Galaxy S26 Ultra met privacyscherm

Tijdens de presentatie van de Galaxy S26-serie werd duidelijk dat de meeste vernieuwingen bij de Galaxy S26 Ultra te vinden zijn. Het absolute toptoestel van Samsung kost ook dit jaar 1449 euro en is daarmee behoorlijk prijzig, maar in tegenstelling tot zijn kleinere broertjes niet duurder dan zijn directe voorganger. Dat is wel opvallend.

Laten we met de specificaties beginnen. De Galaxy S26 Ultra heeft – net als de S25 Ultra van vorig jaar – een groot 6,9 inch-scherm met een hoge resolutie (3120 bij 1440 pixels) en ververssnelheid van 120Hz. De randen rondom het display zijn lekker dun en het beeld zag er op het eerste oog erg netjes uit.

Een grote vernieuwing van de S26 Ultra heeft ook meteen met het scherm te maken. De smartphone heeft namelijk de zogeheten Privacy Display-functie. Als je deze functie inschakelt, wordt het voor anderen moeilijker om te zien wat jij op de Ultra aan het doen bent. Dat is handig als je in het openbaar vervoer zit en niet wil dat de mensen naast je kunnen meelezen met bijvoorbeeld een WhatsApp-gesprek.

Het is een beetje lastig om te laten zien op foto’s, maar hierboven zie je hoe het scherm van de S26 Ultra oogt als de Privacy Display-functie is ingeschakeld. Het is dan inderdaad erg lastig om nog te zien wat er op het scherm gebeurt. Je zet de feature aan via de snelle instellingen en bepaalt zelf bij welke apps je ‘m gebruikt. We vinden het een handige functie.

Eindelijk sneller opladen

Nog een fijne verbetering: de S26 Ultra laadt sneller op dan de S25 Ultra. Dat mag ook wel, want Samsung staat al jaren stil als het om de oplaadsnelheid gaat. De nieuwe Ultra gaat van 45 naar 60 watt, waardoor je de accu in een half uur voor 75 procent kan vullen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.

De S26 Plus laadt overigens nog steeds met 45 watt op, de S26 moet het met een schamele 25 watt doen. Dat houdt anno 2026 niet over: veel smartphones kunnen hun accu inmiddels met een flink vermogen volpompen. Tot slot heeft Samsung de draadloze oplaadsnelheid van de S26 Ultra verbeterd, van 15 naar 25 watt. De Plus gaat naar 20 watt.

Lichtsterkere camera’s in een eiland

Het design van de Galaxy S26 Ultra is ook aangepast. De smartphone heeft rondere hoeken, waardoor ‘ie fijner in de hand moet liggen. Achterop is ook iets veranderd. De camera’s steken niet meer los uit de behuizing, maar zitten in een camera-eiland. Het eiland is iets lichter en doorzichtiger, wat we er wel fraai uit vinden zien.

In het nieuwe camera-eiland zitten drie lenzen, met daar rechts naast nog eentje. Samsung heeft twee camera’s van een (op papier) forse upgrade voorzien. De 200 megapixel-hoofdcamera en periscopische zoomcamera (van 50 megapixel, 5x optische zoom) hebben een nieuwe lens die meer licht opvangt. Samsung zegt zelf dat de camera’s respectievelijk 47 en 37 procent meer licht binnenlaten.

Hierdoor krijg je niet alleen scherpere nachtfoto’s, maar hebben plaatjes ook minder ruis. Hoe goed de camera’s van de S26 Ultra echt zijn, hebben we tijdens de hands-on niet goed genoeg kunnen testen. Daar komen we in onze review uitgebreid op terug. De S26 Ultra heeft trouwens nog drie camera’s, maar die kennen we van de S25 Ultra.

Het gaat om een 50 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens met 3x zoom en 12 megapixel-selfiecamera. De verbeteringen zitten dit jaar dus niet in de megapixels, maar de lichtsterke lenzen van de hoofd- en periscoopcamera moeten het verschil gaan maken.

S26 en S26 Plus: bescheiden upgrades

Natuurlijk komt Samsung ook met de reguliere Galaxy S26 en S26 Plus. Deze smartphones zijn bescheiden upgrades ten opzichte van de S25 en S25 Plus en beschikken niet over de verbeteringen van de Ultra. Zo hebben de telefoons geen privacyscherm, geen verbeterde camera’s, laden ze niet sneller op en is er een andere chip aanwezig.

Onder de motorkap zit daarnaast niet de Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-chip, maar ‘gewoon’ een Exynos 2600 van Samsung zelf. Die is iets minder krachtig dan de Snapdragon in de Ultra, maar alsnog meer dan snel genoeg voor de meeste gebruikers. Nieuw is dat de Galaxy S26 nu standaard 256GB heeft, in plaats van 128GB. Dat werd hoog tijd, want anno 2026 is 256GB in het high-end-segment inmiddels de standaard.

De Galaxy S26 heeft een 6,3 inch-scherm en is daarmee ietsjes (0,1 inch) groter dan bij de S25. Of je dat verschil gaat merken, vragen we ons af. De Galaxy S26 is opnieuw een relatief compact toestel dat je prima met één hand kan vasthouden en bedienen. Dat is bij de S26 Plus een stuk lastiger, door het grotere 6,7 inch-display.

De Plus verschilt verder nauwelijks van de normale S26. Beide telefoons krijgen – net als de Ultra – zeven jaar updates en hebben drie camera’s achterop. Dat zijn weer een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens die 3x inzoomt. De accu van de S26 Plus is met 4900 mAh ook hetzelfde gebleven.

Conclusie Samsung Galaxy S26 preview

Net als vorig jaar lijkt de Galaxy S26-serie nogal veel op de directe voorgangers. De instap-Galaxy S26 en grotere S26 Plus zijn op een paar punten verbeterd, maar ook duurder geworden. Wel is het fijn dat de S26 eindelijk 256GB aan opslagruimte heeft. Ook zijn we benieuwd naar de prestaties van de nieuwe Exynos 2600-chip.

Zoek je naar vernieuwing, dan kom je al snel bij de Galaxy S26 Ultra uit. Het Privacy Display is een toffe functie, het toestel laadt (eindelijk) sneller op, heeft de snelste hardware van dit moment én verbeterde camera’s.

Combineer dat met de nieuwe AI-functies en je hebt een toestel waar we best enthousiast van worden. Houd Android Planet de komende tijd in de gaten voor de reviews, waarin we de hardware, camera’s en accuduur (en nog veel meer) uitgebreid gaan testen.

Prijzen en release

De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn vanaf nu te bestellen in Nederland. De voorverkoop loopt tot en met 10 maart, waarna de nieuwe Samsung-telefoons op 11 maart in de winkels liggen. De smartphones zijn in vier kleuren verkrijgbaar. Bij de drie toestellen zijn dit: zwart, wit, lichtblauw en paars.

Bij veel aanbieders kun je tijdelijk profiteren van inruilvoordeel. Daarnaast krijg je bij de drie toestellen gratis geheugenupgrades. Zo betaal je de prijs van de 256GB-versie, maar ontvang je het 512GB-model in huis.