Samsung Galaxy S26 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra: wie heeft de beste camera’s?

Wil je goede foto’s maken met je volgende smartphone? Dan twijfel je misschien tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de Oppo Find X9 Ultra. In dit artikel laten we met voorbeeldfoto’s zien wat de beste keuze is.

Wie mooie foto’s wil maken met zijn smartphone heeft een aantal opties. De Samsung Galaxy S26 Ultra is een populair toestel, maar Oppo zet daar een geduchte concurrent tegenover: de Find X9 Ultra. Op papier heeft die laatste zelfs betere hardware.

Vertaalt zich dat ook in mooiere foto’s? Of speelt software net zo goed een rol? We hebben een boel kiekjes geschoten met beide telefoons, zodat we je kunnen laten zien wat de verschillen zijn. Dit is onze Samsung Galaxy S26 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra cameratest! We beginnen met de specificaties.

Samsung Galaxy S26 Ultra Oppo Find X9 Ultra Hoofdcamera: 200 megapixel (f/1.4) Hoofdcamera: 200 megapixel (f/1.5) Telelens (3x zoom): 10 megapixel (f/2.4) Telelens (3x zoom): 200 megapixel (f/2.2) Telelens (5x zoom): 50 megapixel (f/2.9) Telelens (10x zoom): 50 megapixel (f/3.5) Groothoeklens: 50 megapixel (f/1.9) Groothoeklens: 50 megapixel (f/2.0)

Beide smartphones hebben dus een hoofdcamera van 200 megapixel. Oppo gebruikt een iets grotere sensor, maar daar merk je overdag niet zo heel veel van. De foto’s zien er goed uit, waarbij wel opvalt dat Samsung contrast en kleuren iets steviger aanzet.

’s Avonds kiest de Oppo soms juist voor warmere kleuren, al is dat redelijk makkelijk aan te passen. Op het eerste gezicht lijken de foto’s misschien ongeveer even veel details te bevatten, maar schijn bedriegt.

Wanneer we inzoomen op de eerste foto hierboven blijkt het kiekje van de Oppo namelijk een stuk scherper. Dat zie je zowel in de bomen als in de tekst op het bord. Daarnaast oogt de foto een stuk natuurlijker.

Telelens 1 (3x zoom)

Zowel de S26 Ultra als Find X9 Ultra heeft twee telelenzen. Met de eerste zoom je in beide gevallen 3x in. Hier is het kwaliteitsverschil op papier het grootst. De Samsung heeft een kleine sensor met slechts 10 megapixel. Die van Oppo is vele malen groter en biedt 200 megapixel.

Zelfs wanneer je de foto’s op het scherm van je smartphone bekijkt, is dat duidelijk zichtbaar. Samsung past veel verscherping toe om er nog iets van te maken.

Als we weer even inzoomen, is het verschil helemaal helder. De Oppo laat hier weinig heel van de Samsung.

In de avond, als de smartphones meer moeite moeten doen om licht te verzamelen, betaalt die grotere sensor van de Oppo zich natuurlijk ook uit. We hebben weer een crop toegevoegd om het verschil duidelijker te maken. Hoewel ook de Oppo wel iets van ruis laat zien in de donkere delen, is het bij Samsung veel erger. Bovendien toont de Oppo veel meer detail.

Telelens 2 (5x vs 10x zoom)

Met de tweede telelens van de Galaxy S26 Ultra zoom je 5x in. Dat resulteert in een gelijkspel met de Find X9 Ultra, die in dit geval digitaal inzoomt vanaf de telelens met 3x zoom. Wij zien in ieder geval niet zo veel verschil tussen het eerste duo foto’s hieronder.

De tweede telelens van de Oppo biedt 10x optische zoom. Om een soortgelijke foto te maken met de Samsung moet je digitaal inzoomen vanaf de telelens met 5x zoom. Weinig verrassend schiet de Oppo dan veel scherpere foto’s.

In het donker is het verschil nog een stuk duidelijker. De Oppo levert een foto af, de Samsung een waterverfschilderij. Iets soortgelijks zien we als we overdag 30x (digitaal) inzoomen met deze smartphones. Ook bij de Oppo loopt de kwaliteit dan terug, maar het resultaat is vele malen fraaier dan bij zijn conculega.

Groothoeklens

Als we naar de groothoeklenzen kijken, is het verschil vrij klein. We geven nog steeds de voorkeur aan de Oppo, die net iets gedetailleerde foto’s maakt, maar Samsung blijft niet ver achter.

Conclusie

Wanneer je de camera’s van de Samsung Galaxy S26 Ultra vergelijkt met die van de Oppo Find X9 Ultra is het duidelijk dat Samsung werkt aan de winkel heeft. In bijna alle gevallen schiet Oppo betere kiekjes. Wie serieus aan de slag wil met mobiele fotografie is met de X9 Ultra beter af.

Dat mag trouwens ook wel, want met € 1.549,- is het toestel niet bepaald goedkoop. Voor de S26 Ultra betaal je momenteel ‘slechts’ € 985,-.

