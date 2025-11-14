Samsung Galaxy Tab A11 review: kleine tablet in een goedkoop jasje

Een compacte tablet die je makkelijk meeneemt met een fijn prijskaartje. Dat is de Samsung Galaxy Tab A11 in een notendop. Maar is het apparaat ook echt de moeite waard?

Aan de slag met de Samsung Galaxy Tab A11 review

Samsung kondigt vaak met veel bombarie zijn nieuwste smartphones en tablets aan, maar bij de Galaxy Tab A11 ging het even anders. De betaalbare tablet dook ineens op bij webwinkels en is stilletjes in de verkoop gegaan. Samsung vond het blijkbaar niet nodig om veel aandacht aan de Tab A11 te besteden.

De Samsung Galaxy Tab A11 heeft een adviesprijs van 179 euro en is inmiddels voor minder op de kop te tikken. Het apparaat lijkt verdacht veel op de Tab A9 van twee jaar geleden (er is nooit een Tab A10 verschenen) en op papier zijn er bijna geen verbeteringen doorgevoerd. Toch is de Tab A11 wel een fijnere tablet dan zijn voorganger, zoals je in deze review leest.

Het reviewmodel van de Galaxy Tab A11 is ter beschikking gesteld door Samsung.

In het kort

De Samsung Galaxy Tab A11 is maar een kleine verbetering ten opzichte van zijn voorganger, maar daar kunnen we eigenlijk wel mee leven. De tablet is lekker compact, heeft nu een vloeiender scherm en wordt lang ondersteund. En daar hoef je niet eens veel voor te betalen.

Compact ontwerp en scherm

De belangrijkste feature van de Samsung Galaxy Tab A11 is de compacte behuizing. De tablet heeft een 8,7 inch-scherm en is veel handzamer dan bijvoorbeeld de Galaxy Tab A9 Plus, met zijn 11 inch-display. De nieuwe Galaxy Tab A11 meet 211 bij 124,7 bij 8 millimeter en weegt 335 gram.

Het is makkelijk om de tablet in één hand vast te houden en je neemt ‘m sneller mee in je tas. Ideaal voor onderweg of op reis dus. Kijk je graag films, series en YouTube-video’s, dan is het scherm misschien net iets te klein ten opzichte van een smartphone. Wij kunnen het formaat wel waarderen en door de lichtere behuizing houdt ‘ie ook lekkerder vast.

Daarnaast voelt de Tab A11 stevig aan, is ‘ie in twee kleuren verkrijgbaar en handig: hij heeft nog een ouderwetse koptelefoonaansluiting voor headsets met een kabeltje.

Het scherm heeft een upgrade gekregen, want de ververssnelheid is omhoog gegaan naar 90Hz. Dat klinkt een beetje als mosterd na de maaltijd – bijna alle Android-toestellen hebben tegenwoordig een display met hoge ververssnelheid – maar het is een fijne verbetering.

De Galaxy Tab A11 voelt simpelweg een stuk sneller in gebruik aan, omdat het beeld vloeiender is. De beeldkwaliteit zelf valt dan weer tegen en dat komt vooral door de lage resolutie van 1340 bij 800 pixels. Tekst oogt niet zo scherp en kleuren zijn een beetje flets. Bij het kijken van series had ik daar overigens minder last van.

Hardware is snel genoeg

Niet onbelangrijk is natuurlijk de hardware. De Samsung Galaxy Tab A11 beschikt over een MediaTek Helio G99-processor. Dat is een bescheiden en al wat oude chip, die vooral in budgetsmartphones te vinden is. Het is bovendien dezelfde processor als die in de Tab A9 zit.

We hadden vooraf nogal onze twijfels over de snelheid van de hardware, maar gelukkig valt het mee. De Tab A11 voelt vlot aan, mits je natuurlijk niet intensief gaat multitasken of gamen. Apps starten redelijk snel op, haperen nauwelijks en het spelen van een simpele game zit er ook wel in.

Het is natuurlijk vooral het 90Hz-scherm dat ervoor zorgt dat de Tab A11 vloeiender aanvoelt. Verder is het goed om te weten dat Samsung twee versies van de tablet verkoopt: een instapmodel met 4/64GB geheugen en een versie met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag.

Het is de moeite waard om de 8/128GB-variant te overwegen, zeker omdat het prijsverschil met de instapversie maar een paar tientjes is. Je krijgt bovendien dubbel zoveel opslag en door het extra werkgeheugen is de Tab A11 krachtiger en toekomstbestendiger. Als je alleen meer opslag wil, kun je ook een micro-sd-kaartje in het apparaat stoppen.

De Samsung Galaxy Tab A11 draait opvallend genoeg nog op Android 15 in plaats van het nieuwere Android 16. Ook aanwezig is One UI 7, dat overzichtelijk werkt en de nodige extra functies toevoegt. De software wijkt qua uiterlijk wel behoorlijk af van de standaardversie van Android.

Een beetje jammer is dat Samsung ook bloatware en veel eigen apps op de Galaxy Tab A11 installeert. Naast allerlei Samsung-applicaties staan er ook enkele Microsoft-apps en op de tablet. Dat zien we echter vaker bij toestellen van de fabrikant.

Net als de smartphones van Samsung wordt de Galaxy Tab A11 lekker lang ondersteund. De tablet krijgt de komende zeven jaar updates en beveiligingspatches. Volgens de website van Samsung krijgt de Tab A11 zeven grote Android-versie-upgrades en tot september 2032 beveiligingspatches. Die kleinere updates worden ieder kwartaal uitgerold.

Betere selfiecamera

Het voelt bijna overbodig om het over de camera’s van de Samsung Galaxy Tab A11 te hebben, maar we doen het natuurlijk toch even. Op de achterkant van de tablet is een simpele 8 megapixel-camera te vinden. Daar kun je foto’s mee maken, al zouden we dat zelf niet zo doen.

De camera is simpelweg erg matig, schiet fletse en donkere kiekjes en weet nauwelijks detail vast te leggen. Dit is een camera die prima werkt voor het scannen van bijvoorbeeld qr-code’s, maar meer moet je er eigenlijk niet mee doen.

Dat geldt ook voor de selfiecamera, al heeft die wel een upgrade gekregen van 2 naar 5 megapixel. Dat is niet zo bijzonder, maar het zorgt er wel voor dat de gezichtsherkenning waarschijnlijk iets beter werkt, en je scherper te zien bent tijdens videogesprekken.

Accuduur en opladen

De Samsung Galaxy Tab A11 beschikt over een 5100 mAh-accu. Dat is voor een tablet niet zo bijzonder, maar de Tab A11 is zoals gezegd een compact apparaat. De accuduur is niet geweldig, maar bij normaal gebruik loopt de batterij ook niet te snel leeg.

Ben je een lichte gebruiker en pak je de Tab A11 er af en toe bij om iets op te zoeken, even te YouTuben of een aflevering van een serie te kijken, dan gaat de tablet makkelijk een paar dagen mee. Intensieve gebruikers moeten logischerwijs sneller naar een stopcontact zoeken.

Opladen gaat met maximaal 15 watt en dat is nogal langzaam. In de verpakking zit overigens alleen een usb-c-kabeltje, dus een stekker zul je zelf moeten regelen. Omdat het laden niet zo vlot gaat, heeft de Tab A11 zo’n twee uur nodig voor een hele oplaadbeurt.

Conclusie Samsung Galaxy Tab A11 review

De Samsung Galaxy Tab A11 is een prima tablet voor weinig geld. Het apparaat is lekker compact en handzaam, krijgt lang updates en is door het formaat bijvoorbeeld ook een prima optie voor kinderen.

Het vloeiende 90Hz-scherm is een vooruitgang, al houdt het dan wel op qua échte verbeteringen. De hardware is snel genoeg, maar we vragen ons wel af hoe dit na een aantal jaren gebruik is. Dat probleem hebben we echter met meer goedkope Android-tablets.

Samsung Galaxy Tab A11 kopen

Ben je van plan om de Samsung Galaxy Tab A11 in huis te halen? Samsung verkoopt zowel een wifi- als 4G-versie van de tablet. Beide versies zijn met 64GB en 128GB aan opslagruimte verkrijgbaar. Dit zijn de adviesprijzen op een rijtje:

Samsung Galaxy Tab A11 (wifi, 64GB): 179 euro

Samsung Galaxy Tab A11 (wifi, 128GB): 229 euro

Samsung Galaxy Tab A11 (4G, 64GB): 219 euro

Samsung Galaxy Tab A11 (4G, 128GB): 269 euro

