Samsung Galaxy Tab A9 Plus review: goedkoop, maar toch premium

De Galaxy Tab A9 Plus is Samsungs nieuwste budgettablet met een adviesprijs van 249 euro. Wij hebben ‘m voor je getest en bespreken de features. Lees je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy Tab A9 Plus review

Wie een betaalbare Android-tablet zoekt, komt al gauw bij de Galaxy Tab A-apparaten van Samsung uit. De tablets bieden veel voor weinig en zien er ook nog eens strak uit. In 2021 introduceerde het bedrijf de Tab A8: een populaire 10,5 inch-tablet die inmiddels aan een opvolger toe is.

Samsung brengt twee Tab A9’s uit: de reguliere Tab A9 en de Tab A9 Plus. Laatstgenoemde is door het grotere display de directe opvolger van de Tab A8. Maar, Samsung heeft de tablet ook van een aantal verbeteringen voorzien. Wat krijg je voor de 249 euro die je voor de Galaxy Tab A9 Plus betaalt, en zijn er ook minpunten? Je leest het in deze review.

Fraai ontwerp en scherm

De Samsung Galaxy Tab A9 Plus mag dan ‘slechts’ 249 euro kosten, hij voelt een stuk duurder aan. De tablet heeft een metalen behuizing en is daardoor luxe en stevig. De behuizing is bovendien opvallend dun (6,9 millimeter) en het gewicht van 480 gram valt ook mee.

Samsung verkoopt de Tab A9 Plus in drie kleuren: grijs, donkerblauw en zilver. Wij hebben de donkerblauwe variant getest en die ziet er strak uit. De achterkant is wel behoorlijk gevoelig voor vingervegen, zoals je misschien ziet op de foto’s in deze review. Als je de tablet mooi wil houden, is het slim om een hoes aan te schaffen.

Het scherm van de Tab A9 Plus is 11 inch groot en heeft een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Dat is op dit formaat voldoende om prima beelden te tonen. De beeldkwaliteit is niet fantastisch, maar een YouTube-filmpje of serie op Netflix ziet er redelijk scherp uit. Het scherm is helder genoeg voor gebruik binnenhuis, maar buiten is het al snel lastig af te lezen.

Hardware

De hardware laat ook een prima indruk achter. De Snapdragon 695-chip is weliswaar iets ouder en niet een snelheidsmonster, maar hij levert acceptabele prestaties af. Apps openen redelijk snel, multitasken gaat prima en het is mogelijk om games te spelen – mits ze niet te grafisch intensief zijn.

De prestaties zijn ook beduidend beter dan die van de Galaxy Tab A8, want deze tablet hapert om de haverklap. Toch is de Tab A9 Plus qua hardware niet te vergelijken met zijn duurdere Tab S-broers. Google Chrome stottert bijvoorbeeld soms behoorlijk en het laden van webpagina’s kan eventjes duren.

De Galaxy Tab A9 Plus heeft standaard 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte, maar Samsung verkoopt ook een versie met de dubbele hoeveelheid opslag- en werkgeheugen. Deze variant is door de extra RAM toekomstbestendiger, al voldoet de 4GB voor de meeste taken. Het is ook mogelijk om de opslag zelf uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Dat raden we wel aan; 64GB is anno 2023 wel érg karig.

Verder beschikt de Tab A9 Plus over ‘quad speakers’ en die leveren prima geluid af als je een filmpje kijkt. Verwacht echter geen wonderen, want als je muziek op een flink volume afspeelt, wordt het al gauw een beetje schel. Daarom is het handig dat de tablet een koptelefoonaansluiting heeft voor je oordopjes of headset.

Camera’s en ontgrendeling

De Galaxy Tab A9 Plus heeft twee camera’s, al moet je hier niet veel van verwachten. Achterop zit een 8 megapixel-camera om foto’s en video’s te maken, maar de beeldkwaliteit is erg matig. Plaatjes zijn flets, onscherp en hebben weinig detail. De 5 megapixel-frontcamera voldoet voor videogesprekken, en daar hebben we ook alles mee gezegd.

Over de frontcamera gesproken: die kun je ook gebruiken om de Tab A9 Plus te ontgrendelen. Dat werkt goed en vrij vlot, mits je genoeg licht hebt en de tablet goed voor je gezicht houdt. Valt de avond, dan heeft de feature het moeilijk en kun je beter een pincode of patroon invoeren.

De Samsung-tablet draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen de One UI 5.1-schil. Deze software kennen we van Samsung-smartphones, is overzichtelijk en werkt goed. Samsung past de standaardversie van Android behoorlijk aan, maar dat vinden we niet per se een probleem.

Wel blijft het jammer dat het bedrijf veel apps op de Tab A9 Plus zet. Zo zijn er meer dan tien apps van Samsung zelf en een aantal Microsoft-applicaties. Het is geen ramp, maar we prefereren een schonere versie van Android. Vooral omdat er nu best veel dubbele apps op de Galaxy Tab A9 Plus staan.

Samsung meldt op zijn website dat de Galaxy Tab A9 Plus tenminste tot januari 2029 updates krijgt. Dit zijn beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden en allerlei problemen oplossen. De updates worden eens per drie maanden uitgebracht, maar we weten niet hoeveel nieuwe Android-versies de tablet krijgt. We denken dat dit er twee of drie zijn.

Accuduur en langzaam opladen

In de Samsung Galaxy Tab A9 Plus zit een batterij van 7040 mAh, wat in deze prijsklasse gangbaar is. De accuduur hangt natuurlijk af van je gebruik en is over het algemeen gelukkig prima. Als je wat browst, YouTube-filmpjes kijkt en af en toe een film of serie streamt, dan gaat de tablet zonder problemen een aantal dagen mee.

Gebruik je de Tab A9 Plus de hele dag door voor je werk of studie, of ben je een intensieve gamer? Dan moet je sneller naar een stopcontact zoeken. Het einde van de dag haal je overigens wel altijd zonder problemen.

Net als bij de meeste Samsung-telefoons krijg je geen oplader bij de Galaxy A9 Plus. In het doosje zit alleen een usb-c-kabeltje, dus een stekker moet je zelf regelen. Gelukkig kun je gewoon de oplader van je telefoon (of een ander apparaat) gebruiken.

De Tab A9 Plus kan ‘snelladen’ met 15 Watt, maar door de 7040 mAh-accu duurt een volledige oplaadbeurt behoorlijk lang. Ook als je de snelste adapter gebruikt, ben je zeker drie tot vier uur bezig om het batterijpercentage naar 100 procent te krijgen. Leg de tablet daarom vooral ‘s nachts aan het stroom.

Conclusie Samsung Galaxy Tab A9 Plus review

Samsung levert met de Galaxy Tab A9 Plus een prima budgettablet af. Hij is natuurlijk niet te vergelijken met de duurdere Tab S9-tablets, maar je betaalt ook slechts 249 euro. Daarvoor krijg je een prima scherm, aardige accuduur, lang updates en luxe ontwerp.

Vooral fijn is het 90Hz-scherm, dat ervoor zorgt dat de Tab A9 Plus beduidend sneller aanvoelt dan zijn voorganger. Dat komt natuurlijk ook door de krachtigere processor. Je ziet alsnog soms haperingen, maar daar kunnen we gezien de prijs wel mee leven.

Zoek je een Android-tablet en wil je niet te diep in de buidel tasten, dan is de Samsung Galaxy Tab A9 Plus een prima koop. Wil je nog iets meer besparen, dan kun je voor de reguliere Tab A9 gaan. Deze tablet is kleiner (8 inch) en kost op dit moment € 174,- euro.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Samsung Galaxy Tab A9 Plus kopen? De tablet heeft een adviesprijs van 249 euro. Je koopt dan het wifi-model, maar er is ook een versie met 5G-ondersteuning verkrijgbaar van 299 euro. Je kiest zoals gezegd uit drie kleuren: grijs, blauw en zilver.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.