Samsung Galaxy Tab S12 Ultra review: mammoet onder de tablets

Vind je een grote tablet niet groot genoeg? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S12 Ultra zijn. Die bespreken we in deze review. Wat heeft hij naast zijn scherm van 14,6 inch (!) nog meer te bieden?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra review

Tablets heb je in allerlei soorten en maten, maar er is maar één overtreffende trap. Dankzij zijn gigantische oled-scherm van 14,6 inch steekt de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dat mag ook wel, want voor de adviesprijs van 1539 euro koop je ook een prima laptop.

Gelukkig dalen de prijzen bij onze Zuid-Koreaanse vrienden altijd snel. Nu al koop je deze mammoet van een tablet voor 1.249,- euro. Dat is nog steeds een smak geld, maar voelt wel net iets realistischer. In onze review van de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra lees je wat het apparaat in huis heeft.

Het reviewexemplaar van de Galaxy Tab S12 Ultra is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

Groot, snel, dun en een prachtig oled-scherm: de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra is een aanrader als je gewoon het beste van het beste wil en bereid bent om daarvoor een hoge prijs te betalen. We vinden het wel jammer dat de coating die reflecties tegengaat, is gesneuveld.

Pluspunten Schitterend en heel erg groot oled-scherm

Schitterend en heel erg groot oled-scherm Uitstekende prestaties

Uitstekende prestaties Zeer veelzijdig apparaat

Zeer veelzijdig apparaat Goede accuduur Minpunten Geen coating tegen reflecties meer

Geen coating tegen reflecties meer Hoge prijs

Groot, maar nog net hanteerbaar

Een tablet met een scherm van 14,6 inch is natuurlijk per definitie erg groot. Als je van plan bent om je tablet vooral op de bank te gebruiken, is de Tab S12 Ultra dan ook niet per se de slimste keuze. Toch kán het, zeker als je flinke handen hebt, wel degelijk. Door de dunne schermranden en het relatief lage gewicht (692 gram) is hij verrassend hanteerbaar.

Toch komt deze Ultra het best tot zijn recht als je ook een bijpassend toetsenbord koopt. Die zijn er in verschillende varianten, met of zonder trackpad. De prijzen variëren tussen de 150 en 300 euro. Tel daar de prijs van de tablet zelf bij op en je benadert een bedrag waarvoor je ook een bescheiden tweedehands auto kunt kopen. Gelukkig levert Samsung de S Pen wél zonder extra kosten mee.

Aan het ontwerp is niets veranderd ten opzichte van de Galaxy Tab S11 Ultra. De tablet is 5,1 millimeter dun en heeft nog altijd een kleine inkeping in het scherm voor de selfiecamera. Die vinden we niet per se storend, al zou het natuurlijk mooier zijn als hij bij een volgende generatie onder het scherm verdwijnt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen coating tegen reflecties meer

Met zo’n enorm oled-scherm is het prettig films of series kijken, zeker door de brede beeldverhouding van 16 staat tot 10. Ook kun je er gemakkelijk meerdere apps naast elkaar op draaien. Daarnaast is dit een geweldige machine om foto’s op te bewerken.

De Tab S12 Ultra heeft een resolutie van 2960 bij 1848 pixels, biedt een ververssnelheid van 120Hz en haalt een piekhelderheid van 1600 nits. Dat zijn allemaal uitstekende waardes en het scherm ziet er dan ook schitterend uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Helaas heeft Samsung de coating die reflecties tegengaat wel wegbezuinigd. Dat is jammer, want met een sterke lichtbron in de buurt (zoals een lamp of gewoon een raam waar zonlicht doorheen komt) zie je heel duidelijk spiegelingen in het beeld. Die wist de S11 Ultra juist prima tegen te gaan.

Uitstekende prestaties, met een kanttekening

Kloppend hart van de Tab S12 Ultra is een MediaTek Dimensity 9500-chip. Daarmee is de tablet zo’n 20 procent sneller dan zijn voorganger. Vooral op grafisch gebied is hij krachtiger. Ook de AI-prestaties zijn een stukje beter.

Zoals we al schreven in onze review van de kleinere Tab S12 Plus: het is wel jammer dat Samsung niet even heeft gewacht op de nieuwe Dimensity 9600 Pro. Die is wéér een stukje sneller. Het steekt een beetje dat een tablet van ruim 1500 euro snel na de release al niet meer de allerbeste hardware aan boord heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uiteraard voelt de Tab S12 Ultra wel gewoon bijzonder soepel aan. We hebben geen enkele hapering ervaren tijdens het testen. Er zit minimaal 12GB werkgeheugen in de tablet en 256GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor 12/512GB of zelfs 16GB/1TB. Daar zal je spaarvarken echter niet blij mee zijn.

De optische vingerafdrukscanner onder het scherm werkt accuraat, maar niet erg snel. Die zou bij de volgende generatie best plaats mogen maken voor een (rappere) ultrasonische variant. Ook van de twee camera’s achterop hoef je weinig te verwachten. Gelukkig klinken de speakers, ondanks de dunne behuizing, wél meer dan prima. Het is geen straf om een hele film te kijken op deze Samsung.

Uit de doos draait deze Tab S12 Ultra op Android 17, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Daar blijft het niet bij, want je krijgt zeven grote upgrades en eindigt dus op Android 24. Daarnaast mag je tot de zomer van 2033 beveiligingspatches verwachten. Dat is een prima updatebeleid, passend bij een tablet met deze prijs.

Samsung legt zoals we gewend zijn de eigen softwareschil One UI over Android heen. Die voegt onder meer een karrenvracht aan (niet allemaal even nuttige) AI-functies toe. Daarnaast is het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te draaien, zodat je maximaal gebruikmaakt van dat grote scherm.

Als je een toetsenbord aansluit, of de tablet aan extern scherm hangt, kun je gebruik maken van DeX. Daarmee krijg je een desktopachtig besturingssysteem voor je neus.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Accu gaat lekker lang mee

Er zit een accu van 11600 mAh in de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra. Die zorgt voor een uitstekende batterijduur: je krijgt deze tablet alleen binnen een dag leeg als je veeleisende games speelt of continu foto’s en video’s bewerkt. Voor de meeste mensen zal ééns in de twee of drie dagen opladen meer dan voldoende zijn.

Dat opladen kan met maximaal 45 watt. Na een halfuur zit een lege tablet, mits je de juiste oplader gebruikt, weer voor zo’n 40 procent vol. Volledig opladen duurt een kleine anderhalf uur. Dat is gezien het formaat van de accu best snel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie Samsung Galaxy Tab S12 Ultra review

Het is niet moeilijk om onder de indruk te zijn van de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra. De tablet is zeer dun, heeft een gigantisch scherm, een snelle processor en een prima accuduur. Daarnaast zorgt Samsung zeven jaar lang voor software-updates.

Toch zijn de verbeteringen ten opzichte van de Tab S11 Ultra wel erg minimaal. Eigenlijk krijg je alleen een snellere chip. Bovendien heeft dat prachtige 14,6 inch-oled-scherm niet langer een coating tegen reflecties, wat we erg jammer vinden. Ook ligt de adviesprijs, vooral door het tekort aan werkgeheugen, 200 euro hoger dan vorig jaar.

We geven de Tab S12 Ultra niettemin een 8, want hij heeft simpelweg geen directe concurrentie. Voor wie een krachtige tablet zoekt met een scherm van bijna 15 inch is dit niet alleen een goede, maar eigenlijk zelfs de énige optie.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra kopen

Wil je de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra na het lezen van deze review kopen? Het instapmodel met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag heeft een adviesprijs van 1539 euro. Wil je 512GB? Dan stijgt de prijs naar 1739 euro. Het topmodel met 16GB werkgeheugen en en 1TB opslag kost 2139 euro. Wil je een tablet met een eigen 5G-verbinding? Dan mag je er nog 150 euro bij optellen.

Gelukkig dalen de prijzen inmiddels al behoorlijk. De goedkoopste variant haal je nu in huis voor € 1.249,-.

Alternatieven

Tablets met een scherm van 14,6 inch zijn dun bezaaid. Sterker: eigenlijk maakt alleen Samsung ze. Op zoek naar alternatieven voor de Galaxy S12 Ultra? Dan kun je kijken naar zijn voorganger, de Galaxy S11 Ultra, maar die is met 1.099,- euro niet zoveel goedkoper.

Als je genoegen neemt met een iets kleiner scherm zouden we zeker de volgende (voordeligere) opties overwegen.

OnePlus Pad 4

OnePlus is officieel niet meer actief in Nederland, maar veel producten van het Chinese merk liggen nog gewoon in de webwinkels. Neem de OnePlus Pad 4, die dankzij zijn Snapdragon 8 Elite Gen 5 nog sneller is dan de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra. Met 593,- euro is hij bovendien ruim de helft goedkoper.

Het 13,2 inch-scherm is iets kleiner dan dat van de Tab S12 Ultra. Bovendien gaat het om een lcd-display met minder mooiere kleuren. De accu van 13380 mAh gaat echter lang mee en je laadt hem met 80 watt ook rap weer op. Het apparaat ontvangt drie nieuwe versies van Android en krijgt beveiligingspatches tot 2032.

Samsung Galaxy Tab S12 Plus

De Samsung Galaxy Tab S12 Ultra heeft een kleiner broertje dat we eerder al hebben gereviewd: de Tab S12 Plus. Die heeft dezelfde processor en grofweg dezelfde accuduur, maar is met een scherm van 12,6 inch een stukje makkelijker vast te houden. Als je hem vooral op de bank gebruikt, kan dat een voordeel zijn.

Met 1.129,- euro is de Plus helaas niet eens zoveel goedkoper dan de Ultra. Ook bij deze tablet geldt: je krijgt een S Pen cadeau, maar zult zelf voor een eventueel toetsenbord moeten zorgen.

Lees onze review van de Samsung Galaxy Tab S12 Plus

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Het softwarebeleid van de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 is niet top. Hij draait op Android 16 en krijgt slechts twee grote updates. Beveiligingspatches rollen uit tot mei 2030. Ook is het grote 13 inch-lcd-scherm minder mooi dan dat van de Tab S12 Ultra. En hoewel de Snapdragon 8s Gen 4-processor zeker vlot is, kan hij niet tippen aan de Mediatek Dimensity 9500.

Vanwege het prijskaartje noemen we hem tóch. De Tab Pro Gen 2 kost namelijk slechts 429,- euro. Wie gewoon een vlotte en grote tablet wil, kan prima met deze Lenovo uit de voeten. Een stylus zit in de doos, tegen een meerprijs is er ook een toetsenbord(hoes) verkrijgbaar.

Lees onze review van de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: