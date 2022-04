Samsung Galaxy Tab S8 Plus review: een iPad Pro voor Android-fans

Samsung biedt in de Tab S8-serie drie verschillende tablets aan met high-end hardware. In deze review kijken we naar het middelste model: de Samsung Galaxy Tab S8 Plus met een 12,4 inch-scherm. Kan hij de iPad Pro overtreffen?

Samsung Galaxy Tab S8 Plus review

Begin februari onthulde Samsung de Galaxy Tab S8-serie, die bestaat uit drie zeer krachtige tablets. Het gaat om een 11 inch-Tab S8, de gigantische 14,6 inch-Tab S8 Ultra en het tussenmaatje dat we in deze review bekijken: de Galaxy Tab S8 Plus, die je voor 949 euro in huis haalt. Dat is de opvolger van de Tab S7 Plus.

Samsung is eigenlijk de enige Android-fabrikant die nog rechtstreeks durft te concurreren met Apples iPad Pro. Dat maakt de Tab S8 Plus op voorhand al een interessante tablet. Laten we eens kijken hoe hij het ervan afbrengt.

Een uitgerekte iPad

Er wordt weleens gezegd dat alle smartphones op elkaar lijken, maar dat geldt nog sterker voor tablets. De stevig gebouwde Samsung Galaxy Tab S8 deelt veel ontwerpelementen met de duurste iPads. De schermranden zijn ongeveer even dik en zelfs de kleur van het aluminium is vrijwel identiek.

Toch zie je direct dat je hier met een Samsung te maken hebt. Het 12,4 inch-display is namelijk een stuk langer. De Tab S8 Plus lijkt daardoor eerder op een uitgerekte 11 inch-iPad dan op de 12,9 inch-variant. Dat lange display heeft voor- en nadelen.

Als je het apparaat vooral gebruikt om Netflix te kijken, zijn de zwarte randen onder en boven je favoriete serie een stuk kleiner. Je houdt simpelweg meer beeld over en dat is fijn. Wanneer je op de bank zit te browsen, vinden we het wat minder handig. De tablet voelt dan toch te groot aan.

Scherm

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus heeft een fraai oled-scherm met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels. Al ligt de helderheid met maximaal 500 nits wat lager, het is een duidelijk mooier display dan dat van de kleine iPad Pro. Door de perfecte zwartwaardes, en de al genoemde beeldverhouding, is deze tablet bij uitstek geschikt als (prijzige) entertainmentmachine. Ook al omdat de stereospeakers erg goed klinken.

Voor hdr-content blijft de 12,9 inch-iPad wel een betere optie. Door het mini-led-display is de helderheid een stuk hoger. Bij een heftige explosie kan de iPad kortstondig maar liefst 1600 nits van het scherm laten knallen.

Zoals je mag verwachten heeft de Tab S8 Plus wel een 120Hz-display. Dat ververst de pixels 120 keer per seconde, wat er erg soepel uitziet. Je kunt ook kiezen voor 60Hz als je de batterij wil sparen.

Helaas betreft het geen adaptief scherm dat automatisch de juiste verversingssnelheid kiest. Zo’n display treffen we wel aan op Samsungs beste smartphones, zoals de Galaxy S22 Ultra.

Krachtige specificaties, vloeiende ervaring

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus draait op een Snapdragon 8 Gen 1-chip. Dat is een erg rappe processor en de tablet is dan ook een plezier om te gebruiken. Heel af en toe zagen we een kleine stottering in de software, maar meestal werkt het apparaat botersoepel.

Dat wil overigens niet zeggen dat hij net zo snel is als de iPads met M1-chip. We hebben tijdens het testen wat foto’s bewerkt in Adobe Lightroom en dat gaat de tablets van Apple toch iets gemakkelijker af.

S Pen en toetsenbord

Samsung levert geen lader bij de Tab S8 Plus, maar wél een gratis S Pen. Het gaat om een grotere versie van de stylus die bij de S22 Ultra zit. Dankzij de zeer snelle reactietijd kun je er uitstekend mee tekenen. Daarnaast heeft het pennetje verschillende andere functies.

Zo kun je er foto’s mee maken en het volume aanpassen zonder de tablet aan te raken. Het enige nadeel is dat de S Pen achterop de tablet moet opladen. Dat is een onhandige plek en bovendien blijft hij ondanks de magneet niet zo stevig zitten.

Als je deze tablet als laptopvervanger wil gebruiken, kun je er een toetsenbord met trackpad bij kopen. Dan profiteer je ook van Samsung Dex, een aangepaste versie van het besturingsysteem die veel weg heeft van Windows. Je kunt DeX overigens ook activeren door de Tab S8 met een usb-c-kabel aan een monitor te hangen. Je hebt dan dus eigenlijk een (eenvoudige) desktop. Daarmee is dit apparaat een stuk veelzijdiger dan de iPad.

Camera’s

Foto’s maken met je tablet is onhandig en bepaald niet modieus, maar het kán wel. Op de achterkant van de Tab S8 Plus vind je een 13 megapixel-hoofdcamera en 6 megapixel-groothoeklens. Die eerste levert best aardige kiekjes op, de tweede is van bedenkelijke kwaliteit. Aan de voorkant tref je ook nog een 12 megapixel-camera aan voor selfies en videogesprekken.

Hoofdcamera Ultragroothoeklens

Accu

De accu heeft een capaciteit van 10.090 mAh. Dat is aardig wat, maar een batterijmonster is dit niet. Zeker als je zware games speelt of continu foto’s bewerkt, loopt de accu vrij snel leeg. Bij lichtere taken kun je er wel een dag mee vooruit. Samsung levert zoals gezegd geen lader mee, dus die moet je zelf aanschaffen. De maximale oplaadsnelheid is 45 Watt. Daarmee kun je de tablet in ongeveer 80 minuten volledig voltanken.

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus draait op Android 12 met daaroverheen de One UI 4.1-schil. Samsung belooft hetzelfde updatebeleid als voor de Galaxy S22-serie: je krijgt vier nieuwe Android-versies en vijf jaar beveiligingspatches. Dat is uitstekend. Samsung zegt de Tab S8-modellen bovendien te updaten naar Android 12L. Dat is een aangepaste softwareversie die speciaal is gemaakt voor het grotere scherm van tablets en vouwtelefoons.

Ook nu al kun je diverse apps naast elkaar draaien op de Tab S8 Plus. Dankzij het brede scherm houd je toch voldoende ruimte over om ze te bedienen. Het blijft wel jammer dat veel apps niet of slecht geoptimaliseerd zijn voor Android-tablets. Daardoor zie je soms dat het beeld wat uitgerekt lijkt of andere gekke foutjes.

Conclusie Samsung Galaxy Tab S8 Plus review

Als je liever een Android-tablet dan een iPad wil, is de Samsung Galaxy Tab S8 Plus een uitstekende keuze. Het apparaat heeft een uitstekend scherm dat zich goed leent voor entertainment en productiviteit, al is de tablet door het formaat minder geschikt om op de bank mee te browsen.

Ook met de snelheid zit het wel goed, maar de tablets van Apple zijn nog iets rapper. Daar staat tegenover dat Samsung gratis een prima stylus meelevert. Ook is de Tab S8 Plus vooral door de toevoeging van DeX een betere laptopvervanger. We hopen wel dat Android-ontwikkelaars hun apps eens gaan optimaliseren voor tablets, maar daar kan Samsung niets aan doen.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus kopen

Wil je de Samsung Galaxy Tab S8 Plus na het lezen van deze review kopen? Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 949 euro. Voor 50 euro meer verdubbel je de opslag naar 256GB. Je kiest uit de kleuren grijs, roségoud en zilver. In de koopadviseur hieronder vind je de beste aanbiedingen.