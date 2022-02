Samsung Galaxy Tab S8 preview: groot, groter, grootst

Samsung komt met drie grote, krachtige Android-tablets: de Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra. Onze ervaringen met de tablets nemen we in deze preview met je door.

Samsung Galaxy Tab S8 preview: drie keer high-end

Het Galaxy Unpacked-event van 9 februari 2022 gaat de geschiedenisboeken in als een van de grootste Samsung-presentaties tot nu toe. Naast de nieuwe Samsung Galaxy S22, S22 Plus en Galaxy S22 Ultra liet het bedrijf ook weten hun updatebeleid te verbeteren. Zo krijgen recente smartphones en tablets vier Android-updates en maar liefst vijf jaar beveiligingspatches.

Op datzelfde event was het ook tijd voor de aankondiging van drie nieuwe tablets. We hebben het over de Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en Galaxy Tab S8 Ultra. Met prijzen tussen de 749 en 1449 euro weet je al dat je te maken hebt met krachtige high-end tablets. In deze korte Samsung Galaxy Tab S8 preview nemen we je dan ook mee langs onze eerste ervaringen met dit high-end trio.

Samsung Galaxy Tab S8: high-end instapper

Tablets zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, aldus Samsung. Er worden er niet alleen meer verkocht, maar ook de grootte van de schermen neemt een flinke sprong. Samsung is daarbij een van de grootsten op het gebied van tablets, naast natuurlijk de iPads van Apple. Dat uit zich in de grootte van de normale Galaxy Tab S8.

Die heeft namelijk al een scherm van 11 inch met een hoge resolutie. De tablet is flinterdun en heeft ook dunne schermrandjes. Ook het gewicht is noemenswaardig laag en dat alles is verpakt in een stevige metalen verpakking. Ondanks de geringe dikte is de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor aan boord en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Daarbij heb je keuze uit een drietal kleuren, die netjes ogen. De tablet heeft een matte afwerking, zodat vingerafdrukken niet te zien zijn.

Bedienen doe je uiteraard met je vingers, maar kan ook met de S Pen. Die biedt extra functies die werken via bluetooth, zoals door presentaties klikken met het knopje. Opladen van de stylus doe je makkelijk via magneten op de achterzijde, verwerkt bij de camera-module. Het scherm ververst maximaal 120 keer per seconde; iets waar we stiekem mee verwend zijn en ook verwachten in deze prijsklasse.

Galaxy Tab S8 Plus: groter en mooier scherm

Het scherm van de Tab S8 heeft een lcd-paneel en ziet er prima uit. Als je de Tab S8 Plus ernaast legt valt er wel direct wat op: dat display is nog mooier. Logisch, want daarbij is gekozen voor een amoled-scherm met een nog hogere resolutie. Kleuren zien er daardoor fraaier uit, zwart is echt zwart en in alles zie je dat dat scherm de betere is.

Het is trouwens een fractie groter met een diagonaal van 12,4 inch. Samsung heeft de software geoptimaliseerd voor de S Pen of bijvoorbeeld je nieuwe Samsung Galaxy S22-smartphone. Zo kun je die laatste gebruiken om bijvoorbeeld kleuren of een bepaalde brush te kiezen, terwijl je de Tab S8-tablet gebruikt als tekentablet.

Net als bij de S22’s is er gekozen voor een nieuwe type metaal, waardoor ook deze tablet dun, maar wel stevig is. In de praktijk kun je de Tab S8 Plus ook gebruiken als tweede scherm of er een extern toetsenbord en muis op aansluiten. Wij konden alleen even aan de slag met de speciale keyboardcovers, waardoor je bijna kunt spreken van een volwaardige laptop. Voor mij voelt dat niet af, want Android is voor mij geen alternatief voor Windows op een computer.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: in alles de beste

Samsung toonde natuurlijk ook van alles over de Tab S8 Ultra. Deze tablet heeft het grootste amoled-scherm van 14,6 inch. Het gaat ook om een amoled-scherm dat 120 keer per seconde ververst en overweg kan met de bijgeleverde S-Pen.

De resolutie is weer een tikkeltje hoger, maar in de praktijk is dat niet te zien naast de andere modellen. Het instapmodel beschikt over evenveel werk- en opslaggeheugen dan de Tab S8 en S8 Plus. Je kunt echter ook kiezen voor een variant met 16GB RAM en 1TB opslag. Deze tablet komt in slechts een kleurstelling op de markt: grafiet.

Inmiddels gebruik ik zelf al jaren geen tablet meer, aangezien mijn smartphone ook een relatief groot scherm heeft. Aan de slag met tablets met genoemde schermformaten resulteerde dan ook in: wat groot en de vraag hoe ik dat precies moet gebruiken?

Het is natuurlijk fijn voor de designers en fanatieke multitaskers onder ons, maar of ik mezelf daar onder schaar? Een filmpje kijken op YouTube, terwijl ik aan het chatten ben en mijn emails check. In theorie klinkt dat best leuk, maar in de praktijk zie ik mezelf dat toch echt niet doen op de manier die Samsung schetst.

Conclusie preview Samsung Galaxy Tab S8

Een tablet en het gebruik daarvan is voor veel mensen anders dan voor mij. De Tab S8-reeks bestaat uit high-end tablets voor het hogere prijssegment. Volgens Samsung is daar een markt voor, maar zelf ben ik dan meer van de echte laptops met een volwaardig besturingssysteem als Windows. Op zoek naar een high-end tablet met Android, dan kun je bijna niet om deze nieuwe tablets heen. Dat is natuurlijk tof voor Samsung, maar wel wat jammer voor de markt en de beperkte keuze die je als consument hebt. Dat neemt niet weg dat dit trio bestaat uit prachtige apparaten met specificaties om je vingers bij af te likken. Dat rechtvaardigt de prijs enigszins, maar Samsung is ook een van de weinige spelers op deze markt en kan dus eigenlijk vragen wat ze willen.

Prijzen en release Samsung Galaxy Tab S8-serie

De tablets zijn per direct beschikbaar voor respectievelijk 749, 949 en 1149 euro. Pre-order je één van deze tablets, dan ontvang je ook een gratis cover. Bij de Tab S8 is dit de Book Cover Keyboard Slim, ter waarde van 139 euro. Diezelfde cover voor de Tab S8 Plus heeft een waarde van 159 euro. Kies je voor de Tab S8 Ultra, dan krijg je de Book Cover Keyboard (met een adviesprijs van 349 euro) cadeau.

