Samsung Galaxy Tab S9 Plus review: veel tablet voor veel geld

Er zijn maar weinig Android-tablets die zich kunnen meten met een iPad Pro. Gelukkig blijft Samsung het op zijn minst proberen. In deze review van de Samsung Galaxy Tab S9 Plus bekijken we wat de nieuwste poging te bieden heeft.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus review

Er was een periode dat de woorden ‘iPad’ en ‘tablet’ elkaars synoniemen waren. De laatste tijd verschijnen er gelukkig ook weer meer van dit soort apparaten in het Android-kamp. Denk maar aan de Google Pixel Tablet en OnePlus Pad. Voor echte high-end opties, die de strijd met de iPad Pro aandurven, moet je echter nog steeds bij Samsung zijn.

De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceerde onlangs de nieuwe Tab S9-serie. Die bestaat uit de gewone 11 inch-Tab S9, de gigantische Tab S9 Ultra met zijn 14,6 inch-display en de tussenmaat die we in deze review bespreken: de Samsung Galaxy Tab S9 Plus.

Deze tablet heeft een 12,4 inch-scherm en kost minimaal 1119 euro. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Wie 512GB opslag wil, is 1239 euro kwijt. De Tab S8 Plus had vorig jaar een veel lagere adviesprijs van 949 euro, al kreeg je daarvoor slechts 8GB RAM en 128GB opslag.

Is dit de ideale tablet, die je zowel voor entertainment als productiviteit kunt gebruiken? Laten we de Tab S9 Plus eens onder de loep nemen.

Voor het eerst waterdicht

De Tab S9 Plus lijkt sterk op de Tab S8 Plus. Met 5,7 millimeter is de tablet nog altijd bizar dun. Toch voelt hij dankzij de aluminium behuizing erg stevig aan. Bovendien is het Samsung voor het eerst gelukt om het apparaat waterdicht te maken. Hij heeft een IP68-certificering, waardoor de Tab S9 Plus in theorie 30 minuten moet overleven op een diepte van 1,5 meter. Van een omgestoten glas water hoef je dus sowieso niet meer in paniek te raken.

Het enige uiterlijke verschil met zijn voorganger zien we op de achterkant. De lenzen steken nu los uit de behuizing en zitten niet meer in een eiland. Daarmee sluit de tablet aan bij de nieuwe huisstijl van Samsung. Vrijwel alle smartphones die het bedrijf recent lanceerde hebben dit ontwerp.

We hadden het niet erg gevonden als de Tab S9 Plus over iets rondere vormen beschikte. De scherpe randen houden niet per se erg lekker vast. Over het formaat zijn we wél te spreken. Het 12,4 inch-scherm is groot genoeg voor foto-of videobewerking. Als je er een toetsenbord bij koopt, kun je de tablet zelfs prima als mini-laptopje gebruiken voor onderweg. En op de bank voelt hij wel fors aan, maar is hij toch gemakkelijker te hanteren dan de 12,9 inch-iPad Pro.

Fraai oled-scherm zou nog iets feller mogen

Alle varianten van de Tab S9 beschikken over een oled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Dat van de Tab S9 Plus heeft een resolutie van 2800 bij 1752 pixels. Het ziet er zeker binnenshuis prachtig uit met stevige kleuren en een enorm hoog contrast. Omdat de beeldverhouding 16 staat tot 10 is, leent het display zich uitstekend voor het bekijken van films en series. De zwarte balken boven en onder de video zijn dan een stuk kleiner dan bij de iPad met zijn beeldverhouding van 16 staat tot 12.

De Tab S9-modellen hebben een maximale helderheid van 420 nits. De Tab S9 Plus kan daarnaast kortstondig 650 nits aantikken als je in de zon zit of hdr-beelden bekijkt. Daarmee blijft deze tablet achter bij de gewone Tab S9 (750 nits) en duurdere Tab S9 Ultra (930 nits). Om over de 12,9 inch-iPad Pro maar te zwijgen: die haalt een piekhelderheid van 1600 nits.

In de woonkamer heb je daar geen last van, want dan is het scherm meer dan helder genoeg. Buiten vonden we het beeld soms toch wat te donker. Samsung zegt dat ‘Vision Booster’-technologie het scherm ten allen tijde levendig moet houden, maar dat is vooral marketingpraat. De beperkingen van oled-displays laten zich niet zomaar omzeilen. Een mini-led-scherm, zoals dat van de grote iPad Pro, kan gewoon een stuk feller.

Geen klus is te veel voor deze tablet

Dat het Samsung menens is met zijn high-end tablets blijkt wel uit de gebruikte processor. Alle Tab S9-varianten draaien, net als bijvoorbeeld de Galaxy S23, op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip. Dat is een zeer rappe processor, die voor uitstekende prestaties zorgt. Gamen, beeldbewerking en andere zware klussen gaan hem prima af.

De M2-processor in de iPad Pro’s is nog wel flink sneller, maar daar merk je in de praktijk niet zoveel van. Zelfs Lightroom, een relatief zwaar fotobewerkingsprogramma, loopt soepel op de Tab S9 Plus. Bovendien wordt hij vrijwel nooit warm. Het is wel de vraag hoe de ervaring over een jaar of drie, vier is. Mogelijk lopen duurdere iPads dan uit op deze Samsung.

We zagen overigens wel wat haperingen in sommige animaties, bijvoorbeeld als je vanuit een app terugkeert naar het thuisscherm. Dat viel ons vorig jaar in de review van de Samsung Galaxy Tab S8 Plus ook al op. Het gaat vermoedelijk niet om daadwerkelijke vertragingen, maar om slecht geoptimaliseerde software. Hopelijk kan Samsung die met een update verbeteren, want op zijn duurste smartphones zien we dit soort zaken vrijwel nooit.

Camera’s

Er zitten drie lenzen op deze tablet. Selfies schiet je in een resolutie van 12 megapixel. Achterop vinden we een 13 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens voor wijdere kiekjes. Die heeft een resolutie van 8 megapixel. Beide zijn geen hoogvliegers.

Hoofdcamera Groothoeklens

Ze hebben zeer kleine sensoren en leggen weinig details vast. Wij zouden ze vooral gebruiken om bijvoorbeeld documenten in te scannen. Ook omdat je natuurlijk behoorlijk voor gek loopt als je buiten foto’s maakt met een tablet.

Luidsprekers

De luidsprekers daarentegen klinken bijzonder goed. Volgens Samsung zijn ze 20 procent groter dan vorig jaar en dat willen we best geloven. Er komt flink wat bass uit de dunne behuizing en we zouden prima een film kunnen kijken met deze speakers.

Alleen op de állerhoogste volumes worden ze wat schel. Van de Dolby Atmos-belofte moet je je niet te veel voorstellen. Het is niet zo dat de effecten van alle kanten komt. Wel zet de Tab S9 Plus een behoorlijk breed geluidsbeeld neer.

Ook S Pen is waterdicht

Samsung levert nog altijd een S Pen bij zijn duurdere tablets en dat is natuurlijk een fijn gebaar. Het gaat bovendien om een prima stylus, die net als de Tab S9 Plus zelf een IP68-certificaat heeft. Ook heeft Samsung de latency, de vertraging tussen het moment dat je de pen gebruikt en het moment dat je resultaat ziet op het scherm, nog kleiner gemaakt. We geloven het graag, maar het vorige model presteerde op dit vlak ook al erg goed.

Je laadt de S Pen op door ‘m op de magnetische strip aan de achterzijde te klikken. Apples oplossing, een soortgelijke strip aan de zijkant van de behuizing, blijft wat ons betreft iets praktischer. Je houdt de tablet dan makkelijker vast terwijl het pennetje oplaadt.

De stylus gebruik je waarschijnlijk vooral om (aan)tekeningen te maken op het scherm, waarbij je krabbels indien gewenst direct in getypte tekst worden omgezet. Maar je kunt er ook uitstekend foto’s mee bewerken. Het is mogelijk om met het pennetje heel precies het deel van een foto te selecteren dat je bijvoorbeeld lichter wil maken.

Accuduur hangt sterk af van gebruik

De accu in de Tab S9 Plus heeft een capaciteit van 10.090 mAh. Dat is net zoveel als die van de Tab S8 Plus. Hoewel de Snapdragon 8 Gen 2 een zuinigere chip is dan zijn voorganger, blijkt de batterijduur vergelijkbaar. Als je vooral wat browst of teksten typt gaat hij gemakkelijk een dag mee. Wanneer je reels kijkt op Instagram of een game speelt, loopt de batterij toch sneller leeg dan we zouden hopen.

Samsung had deze tablet dan ook best iets dikker en zwaarder mogen maken als er daardoor een grotere accu in had gepast. Opladen gaat met maximaal 45 Watt en neemt zo’n 80 minuten in beslag. De benodigde lader moet je zelf aanschaffen, want die zit niet in de doos. Andere laders werken natuurlijk ook, maar dan duurt het laden (veel) langer.

Handige foefjes, lange ondersteuning

De Tab S9 Plus draait op Android 13 met daaroverheen de One UI 5.1.1-skin van Samsung zelf. Je profiteert van een uitstekend updatebeleid: er komen vier nieuwe versies van Android naar de tablet en daarnaast ontvang je vijf jaar lang regelmatig beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden. Je kunt de tablet dus een flinke poos zonder zorgen gebruiken, wat gezien de vraagprijs maar goed is ook.

Het grote scherm leent zich bij uitstek voor multitasken en dat is dankzij ‘Multi Window’ ook goed mogelijk. Je gebruikt maximaal drie apps naast elkaar, al vinden wij het dan wel een beetje proppen geblazen. Twee apps is echter prima te doen. Veel van die apps blijven op Android-tablets helaas minder gepolijst dan in het Apple-kamp.

Alle Tab S9-varianten hebben verder een DeX-modus. Als je één van de officiële toetsenborden aansluit, schakelt de tablet automatisch over op deze desktopomgeving. Je gebruikt hem dan dus daadwerkelijk als laptop, al is DeX wel beperkter dan Windows of macOS.

Conclusie Samsung Galaxy Tab S9 Plus review

Hoewel hij zich niet op ieder vlak kan meten met een iPad Pro is de Samsung Galaxy Tab S9 Plus de beste Android-tablet van dit moment. Het scherm is fraai, de hardware snel en deze tussenmaat een mooi compromis. Je kunt hem vrij comfortabel op de bank gebruiken, maar hij is ook groot genoeg voor productiviteit.

De Tab S9 Plus is met 1119 euro bijna 18 procent duurder dan zijn voorganger. Hoewel je voor die prijs meer RAM en opslaggeheugen krijgt, is dat een forse verhoging. Zeker omdat je de Tab S8 Plus inmiddels al voor zo’n € 856,- in huis haalt.

Voor die 260 euro extra krijg je echter ook een snellere processor, een waterdichte behuizing, grotere speakers en een verbeterde S Pen. Het zijn allemaal geen revolutionaire zaken, maar bij elkaar opgeteld zijn ze het prijsverschil net waard. Ook omdat de Tab S9 Plus een jaar jonger is en dus ook een jaar langer ondersteund wordt.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus kopen

Wil je de Samsung Galaxy Tab S9 Plus na het lezen van deze review in huis halen? De instapversie met 12GB RAM en 256GB opslag heeft een adviesprijs van 1119 euro. Voor 1239 euro ben je de eigenaar van de 512GB-versie. Je kiest uit de kleuren grafiet en beige.

Tot en met 3 september krijg je op de website van Samsung gratis een upgrade naar het 5G-model, zodat je dus een simkaart kunt gebruiken om mobiel te internetten. Ook ontvang je tot en met 3 september een toetsenbord (helaas wel zonder trackpad) cadeau. Het totale voordeel is ruim 300 euro. Als je geïnteresseerd bent in de Tab S9 Plus zouden we daarom snel toeslaan.

