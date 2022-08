Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) preview: oud en vertrouwd, maar beter

Tijdens het Samsung-event heeft de fabrikant twee nieuwe smartwatches onthuld: de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Android Planet mocht ze al een weekje eerder bekijken en hier lees je wat ons opviel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste indruk: dit is de Samsung Galaxy Watch 5 preview

De nieuwe smartwatches van Samsung zijn onthuld en wij hebben ze al om de pols gehad. Het is de vijfde generatie smartwatches van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Samsung is een grote speler in smartwatchland en concurreert bijvoorbeeld met Apple, maar richt zich natuurlijk vooral op Android-gebruikers. In deze preview werpen we een eerste blik op de Watch 5 en Watch 5 Pro, om te zien wat ze allemaal te bieden hebben.

(Nieuwe) behuizing

Laten we beginnen met de Samsung Galaxy Watch 5. De 40 millimeter-versie is beschikbaar in het zwart, paars en oranje-beige. De 44 mm-variant ook, maar deze komt ook in het blauw. Ze hebben een siliconen bandje met een vrij standaard horlogesluiting. De kast van de Watch 5 is niet veel veranderd ten opzichte van de Galaxy Watch 4. Dat betekent gelukkig nog steeds een premium-aanvoelend horloge met een strak design. De Watch 5 heeft een adviesprijs vanaf 299 euro.



Ga je voor het Pro-model, dan krijg je een 45 millimeter-kast in het grijs of zwart – met een magnetische sluiting die op ieder gewenste punt te verstellen is. Ook leuk is dat je verschillende behuizingen kunt kiezen, zoals een metalen band of eentje die extra schokbestendig is. Wij hadden onder andere de luxe Watch 5 Pro ter beschikking. Die zag er een stuk eleganter uit dan het standaard siliconen bandje. De Watch 5 Pro heeft een adviesprijs vanaf 469 euro.

Beide horloges komen met een rond amoled-scherm dat beschermd is door saffierglas. Dat is een premium materiaal dat nauwelijks krast, waardoor het horloge langer mee moet gaan. Saffierglas zie je lang niet bij alle smartwatches, laat staan bij instapmodellen.

Bij het Pro-model krijg je zelfs een titanium behuizing die wederom sterker is dan vorige modellen. Ook dat kan helpen bij een langere levensduur van je smartwatch.



Vaarwel fysieke draairing

Helaas moeten we definitief afscheid nemen van de fysieke draairing. Deze vond je eerder op Samsung-smartwatches om door het menu te scrollen. Bij de reguliere Watch 4 ontbrak de fysieke ring ook al, maar op de Watch 4 Classic zat hij nog wel. Bij de Watch 5 en 5 Pro ontbreekt ‘ie helemaal. Dat staat goed bij de strakke designs, maar is met name op de Watch 5 Pro een gemiste kans.

De Watch 5 Pro komt namelijk met een omgekeerde rand om het scherm. Deze steekt naar buiten en neemt ongeveer dezelfde ruimte in als dat de draairing deed. Maar goed, hij is weg en daardoor is er meer ruimte voor andere interne componenten. Wel kun je nog steeds gebruikmaken van de virtuele draairing, die gelukkig prima werkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software

De Watch 5 en Watch 5 Pro draaien op Googles Wear OS 3 met daaroverheen de eigen One UI-schil. Tijdens de hands-on waren de horloges helaas niet gekoppeld aan een smartphone, dus alle functionaliteiten testen ging niet. In vergelijking met vorig jaar lijkt er echter weinig te zijn veranderd. Zo zijn de watchfaces hetzelfde als op de vorige modellen en lijken er bijna geen aanpassingen te zijn aan de software.

Je krijgt via Wear OS 3 nog steeds meldingen van je smartphone, vraagt gemakkelijk hulp aan de Google Assistent en kan apps uit de Play Store downloaden. Samsung blijft ook erg trots op de verzameling van sensoren die de watches aan boord hebben. De belangrijkste is de BIA-sensor. BIA staat voor Bioelectrical Impedance Analysis. Daarmee meet je als het ware de staat van je lichaam en je gezondheid.



Daarnaast legt Samsung de nadruk op de slaapmetingen die je smartwatch voor je kan maken. Aan de hand van die informatie helpt Samsung je met het verbeteren van je nachtrust. Hartstikke tof al die sensoren en metingen, maar we kennen ze eigenlijk (bijna) allemaal van de Watch 4-horloges van vorig jaar.

Daarom hopen we dat Samsung met een manier komt om hier duidelijk onderscheid in te maken. In ieder geval op het ‘reguliere’ Watch 5-model, want anders zijn de verschillen met zijn voorganger wel erg klein.

Watch 5 Pro-exclusieve features

Het belangrijkste minpunt van de Watch 4-serie van vorig jaar was de accuduur. De horloges gingen in de praktijk maar een dag mee. Dit kwam voornamelijk door Wear OS 3 dat weliswaar een betere ervaring geeft, maar een hele hoop energie vreet. Dat is nadelig, want er passen geen gigantische batterijen in horloges.



Hier maakt Samsung gelukkig een grote sprong, want de Watch 5 Pro heeft een accu van 590 mAh. Dat is zo’n 60 procent meer dan het grootste model uit de Watch 4-serie. Of die toename in batterijgrootte daadwerkelijk zorgt voor een veel betere accuduur, hebben we niet kunnen testen. Dit bespreken we over een tijdje in de uitgebreide review.

Door de grotere batterij in de Galaxy Watch 5 Pro heeft Samsung de mogelijkheid om het maximale uit de smartwatch te halen. Daarom heeft de 5 Pro een exclusieve feature ten opzichte van de reguliere Watch 5.

Een batterijvreter op smartwatches is gps. Dat houdt constant je locatie in de gaten voor bijvoorbeeld navigatie. Met de grote batterij van de 5 Pro kun je veel langer gps gebruiken dan op de gemiddelde smartwatch. Handig als je op een lange fiets- of wandeltocht gaat. Doormiddel van trillingen krijg je dan navigatie-aanwijzingen. Zo weet je zonder naar je pols te kijken welke kant je op moet.

Conclusie Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) preview

De Watch 5 is een duidelijke opvolger van de Watch 4, maar lijkt op veel aspecten bijna een kopie. Naar onze mening verschilt de Watch 5 te weinig van zijn voorganger om een overstap waard te zijn. Saffierglas is zeker geen slechte upgrade, maar dat heeft dan ook flinke invloed op de prijs van het horloge. Voor een échte nieuwe smartwatch moet je bij de Watch 5 Pro zijn. Deze komt met een nieuw-ontworpen behuizing, een flinke accu en GPX-navigatie. Door de sterkere bouwmaterialen kost de smartwatch een stuk meer dan zijn broertje, maar gaat hij waarschijnlijk ook lang mee. Gebruik jij je smartwatch in een ruige omgeving tijdens intensieve sporten of heb je wat extra te besteden aan een luxe smartwatch, dan is de Watch 5 Pro echt iets voor jou. Ben je een casual gebruiker en wil je het nieuwste van het nieuwste, dan is de Watch 5 voor jou, maar kijk zeker nog een keertje naar de Watch 4. Die is onderhand een stuk goedkoper en nog zeker de moeite waard.

Prijzen en release

In onderstaande overzicht vind je alle prijzen van de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro, evenals de kleuren. Op 26 augustus start de officiële verkoop.