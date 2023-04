Samsung Galaxy Watch 5 Pro een half jaar later: nog steeds om de pols

De Galaxy Watch 5 Pro is dé Samsung-smartwatch van dit moment. Inmiddels hebben we het horloge ongeveer een half jaar om de pols. Tijd dus voor de review-update!

De Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn de nieuwste slimme horloges van Samsung, maar inmiddels ook al weer even op de markt. Een fijne bijkomstigheid is dat de prijzen daardoor flink gedaald zijn. Onze review van de twee smartwatches publiceerden we in september 2022, dus zijn we inmiddels ruim een half jaar verder.

Sindsdien heb ik de Galaxy Watch 5 Pro als daily driver om m’n pols gehad. Welke zaken zijn er sindsdien in positieve of juist negatieve zin opgevallen? In deze review-update nemen we alles met je door.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Design: robuust en tijdloos

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is een groot horloge, dat zeker niet om iedere pols past. Wij hebben het zwarte model in bezit. Dat is gemaakt van titanium en bevat een laagje saffierglas op het scherm. Het display is omringd door een opstaand randje. Dit is fijn, want hierdoor ontstaan beschadigingen minder snel. Door het randje ziet de smartwatch er wel iets dikker uit dan dat ‘ie daadwerkelijk is.

Als we met een loep kijken, zien we een kleine beschadiging op de rand van de horlogekast. Gezien we het horloge nagenoeg altijd dragen, is dat begrijpelijk. De rechterkant is uitgerust met twee fysieke knoppen, waaronder eentje met een rood accent.

De Watch 5 Pro is niet de meest spannende smartwatch om naar te kijken, maar het design is wel tijdloos. Zoek je een luxer ogend horloge, kijk dan naar bijvoorbeeld de Fossil Gen 6 of Google Pixel Watch.

Display: meer dan prima

Het ronde amoled-schermpje heeft ons niet in de steek gelaten. Het display heeft een grootte van 1,4 inch en resolutie van 450 bij 450 pixels. Ook de helderheid is prima en in de maximale stand goed af te lezen bij veel zonlicht.

Dankzij de hoge resolutie wordt alles scherp weergegeven. Van een ouderwetse wijzerplaat tot binnenkomende notificaties en van afbeeldingen tot de knopjes om muziek te bedienen. Het bedienen zelf gaat makkelijk en snel via veegbewegingen. Zo navigeer je door de menu’s, selecteer je een bepaalde optie of scrol je door de lijst met geïnstalleerde applicaties.

De opstaande rand is ook aanraakgevoelig en dat is erg handig. Je gebruikt ‘m om het volume snel aan te passen of de helderheid van het display te wijzigen. Ook kun je scrollen door de applijst of instellingen.

Hardware: goed genoeg

In onze review schreven we dat de hardware krachtig genoeg is, maar geen wonderen verricht. Daarover is ons oordeel de afgelopen tijd niet veranderd. In de praktijk kun je alles met het horloge doen wat je maar wil, zonder lang te hoeven wachten.

Apps starten rap op, wisselen tussen Google Maps en Spotify gaat vlot en ook notificaties komen vlot binnen. Er is 1,5GB RAM aan boord en 16GB interne opslag. Dat laatste is fijn, want zo kun je onder andere muziek opslaan om offline te luisteren.

De Galaxy Watch 5 Pro heeft een IP68-certificering, waardoor je ‘m prima kan afspoelen of gebruiken tijdens het sporten. Zelfs zwemmen is mogelijk, al is het niet slim om dit in zout (zee)water te doen. Natuurlijk is de Watch 5 Pro ook voorzien van allerlei slimme sensoren, die we regelmatig hebben gebruikt.

Zo zet ik dagelijks meer dan 10.000 stappen en probeer ik in combinatie met Google Fit alles bij te houden. Naast het aantal gezette stappen zijn ook de ‘activiteitsminuten’ bij te houden. Andere zaken die ik regelmatig check zijn mijn slaapgedrag en hartslag. Ook kun je het zuurstofniveau van het bloed meten. Routes bijhouden doe je makkelijk en snel dankzij de gps-ondersteuning en om draadloos te betalen gebruik je de ingebouwde nfc-chip.

Tot slot heb ik de Watch 5 Pro gebruikt om mee te bellen. Dit werkt prima, snel en helder en is in sommige situaties best handig. Wil je ook kunnen bellen of WhatsAppen zonder telefoon op zak, dan ben je beter af met de LTE-versie van het horloge. Daaraan kun je een esim toevoegen en zo gebruikmaken van mobiel internet.

Software: Wear OS 3 en uitgebreide schil

De Galaxy Watch 5 Pro draait op Wear OS 3 met de One UI-software van Samsung. In de review van een half jaar geleden noemden we die nog zwaar en nadelig. Onze mening daarover is inmiddels geheel omgedraaid. Het Samsung-sausje past het uiterlijk flink aan, maar hier wen je uiteindelijk wel aan – ook al ziet de software er niet zo mooi uit.

Stiekem zijn er veel kleine handigheidjes toegevoegd die niet te vinden zijn in de kale versie van Wear OS. Het zijn er te veel om op te noemen, maar zo is er een aparte ‘slaapstand’. Handig, omdat zo alle notificaties worden geblokkeerd. Andere horloges hebben bijvoorbeeld alleen een ‘theatermodus’ die enkele uren werkt.

Inmiddels zijn we ook gewend aan de net iets andere veegbewegingen op het Samsung-horloge. Wel blijft het jammer dat er veel (nutteloze) Samsung-apps zijn voorgeïnstalleerd. In het overzichtsmenu hebben we deze apps dan ook naar beneden gesleept, zodat ze niet storen.

Accuduur van drie dagen

De Galaxy Watch 5 Pro heeft de grootste accu in een Samsung-horloge tot nu toe en de batterijduur is de afgelopen maanden zelfs iets beter geworden. Inmiddels laden we het horloge om de drie dagen op – wat netjes is. Uiteraard zien we liever een week of zelfs een maand, maar in combinatie met Wear OS is dat (nog) niet mogelijk.

Daar komt bij dat het zo’n veelzijdig apparaat is, dat iedere gebruiker weer andere eisen heeft. Gebruik je de gps-module intensief, dan moet het horloge vaker aan de lader. Gebruik je ‘m alleen om de tijd te bekijken, dan loopt de accuduur logischerwijs weer op.

De oplaadsnelheid is prima: het horloge zit binnen anderhalf uur weer vol. Wel hebben we de bijgeleverde kabel even aan de kant gelegd. Die heeft namelijk een usb-c-aansluiting, terwijl we liever usb-a gebruiken. Dat is natuurlijk wel erg persoonlijk.

Waar we de Samsung Galaxy Watch 5 Pro in onze eerste review een 7,5 gaven, kiezen we nu voor een hoger cijfer. Dat heeft twee redenen. We zijn inmiddels helemaal gewend aan de Samsung-software, die stiekem veel fijne opties biedt. Misschien nog wel belangrijker is dat de smartwatch inmiddels veel goedkoper is. De Watch 5 Pro werd uitgebracht met een prijs van 469 euro, maar je pikt ‘m inmiddels op voor zo’n 130 euro minder. Al met al blijft de Watch 5 Pro één van de beste Wear OS-smartwatches van dit moment. Dat (en de flink verlaagde prijs) maken het een no-brainer als je op zoek bent naar een uitgebreide smartwatch voor bij je Android-telefoon.

