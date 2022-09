Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review: het beste van Wear OS met een naar bijsmaakje

In de review van Samsungs nieuwste smartwatches kijken we naar twee versies. Naast de normale Watch 5 is er ook nog de Watch 5 Pro. Hoe beide smartwatches bevallen en wat er opvalt, lees je hier.

Onze Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review

Op een groots evenement in augustus presenteerde Samsung nieuwe smartphones en wearables. De review van de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 staan al even online en nu hebben we onze ervaringen met de twee nieuwe smartwatches verzameld.

We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. De adviesprijs van de Watch 5 begint bij 299 euro voor het kleinste model, maar loopt op tot 379 euro voor de grotere variant met LTE-ondersteuning. De 5 Pro heeft een instapprijs van maar liefst 469 euro.

Wat we vinden van de smartphone en of de Pro met zijn grotere accu en de stevigere behuizing de meerprijs waard is? Dat en meer lees je in deze uitgebreide Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review.

Het reviewmodel van de Galaxy Watch 5 44mm is ter beschikking gesteld door Mobiel.nl, de Watch 5 Pro is geleverd door Samsung.

Design: vernieuwing en verschillen

Laten we beginnen bij de normale Galaxy Watch 5, die verkrijgbaar is in twee maten: 40 en 44 millimeter. Verder zijn ze identiek qua mogelijkheden en gebruikte materialen. De horlogekast is rond en gemaakt van aluminium. Aan de rechterzijde zijn twee knoppen geplaatst, waarvan één met een rood kleuraccent.

De bandjes zijn verwisselbaar, zodat je ze kunt aanpassen aan je outfit. De sluiting van de Watch 5 is makkelijk en simpel in gebruik. Ken je de Watch 4-serie, dan zie je nagenoeg geen verschil, afgezien van wat andere kleuren – waaronder de blauwe 44 mm-variant.

Op designgebied is de Watch 5 Pro van een heel andere klasse. De horlogekast is gemaakt van titanium (een nog sterker materiaal) en we zien een opstaand randje. Dat is fijn voor de bescherming van het scherm en een leuk designstatement, maar laat het horloge wel dikker lijken dan dat het is. De fysieke draairing van de Samsung Galaxy Watch 4 Classic is niet meer aanwezig.

Bedienen doe je via het aanraakgevoelige scherm, stemcommando’s en de fysieke knoppen. Het bandje van de Watch 5 Pro is bijzonder, want het is bij de eerste keer uitvechten hoe die precies werkt. Je moet ‘m echt afstellen op jouw pols en dankzij de magnetische sluiting kun je ‘m vervolgens open- en dichtdoen.



De Watch 5 (40 millimeter) weegt 28,7 gram en het 44 millimeter-model 33,5 gram. De Watch 5 Pro is de grootste van het trio met zijn 45 mm-horlogekast en gewicht van 46,5 gram. Daarbij is die het dikste met een behuizing van 10,5 millimeter. Optisch gezien lijkt ‘ie een heel stuk dikker dan de Watch 5, maar in de praktijk valt dat wel mee. De horlogekast van de 44 millimeter-versie heeft namelijk een dikte van 9,8 millimeter.

Display: kleurrijk en responsief

Wij hebben de 44 mm-versie van de Watch 5 getest en die heeft hetzelfde 1,4 inch-scherm als de Watch 5 Pro. De resolutie is met 450 bij 450 pixels behoorlijk hoog en dat is te zien. Wijzerplaten hebben veel detail, binnenkomende notificaties tonen veel info en ook afbeeldingen en animaties worden haarscherp weergegeven.

Het gaat om een rond amoled-scherm, waardoor kleuren er goed uitzien en het contrast erg hoog is. De displays reageren goed op aanrakingen en bedienen gaat makkelijk. Zelfs inzoomen op een afbeelding gaat ondanks de geringe grootte van de schermen prima.

De randen van beide horloges zijn aanraakgevoelig, waardoor je ze gebruikt voor verschillende taken. Denk daarbij aan het scrollen door de lijst van geïnstalleerde apps, aanpassen van het volume of het verhogen of verlagen van de helderheid. Dat werkt intuïtief en snel.

Zowel de Watch 5 als 5 Pro beschikken tot slot over een laagje saffierglas over het scherm heen. Dat zorgt ervoor dat ze een stuk minder snel krassen en dat is altijd fijn.

Hardware: krachtig genoeg, maar niet bijzonder

De horloges zijn uitgerust met een processor van Samsung zelf, 1,5GB aan werkgeheugen en 16GB interne opslagruimte. Dat laatste is handig, want naast het installeren van extra applicaties, kun je ook denken aan het opslaan van muziek, voor tijdens work-outs.

Bijzonder is de hardware zeker niet, maar het volstaat voor een vloeiende ervaring. Zo wissel je met beide horloges prima tussen openstaande applicaties en functies. Ze zijn stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering en zitten bomvol sensoren.

Het ligt er natuurlijk aan per persoon of en waarvoor je die gebruikt, maar je kunt alles over je gezondheid bijhouden. Naast het meten van je hartslag kun je denken aan het bijhouden van gezette stappen, informatie over work-outs en trainingen of het meten van het zuurstofniveau van het bloed. Slaapgedrag meet je zonder er iets speciaals voor hoeven te doen, afgelegde routes houd je bij dankzij de gps-module en betalen met het horloge doe je met de ingebouwde nfc-chip.

Het horloge verbindt via bluetooth of wifi met je smartphone en thuisnetwerk. Is dat niet genoeg, dan zijn er LTE-varianten te koop. Via esim ben je zo altijd bereikbaar en laat je je telefoon gewoon thuis. Zo kun je appen waar en wanneer je maar wil en ook bellen is dan geen probleem. Daarvoor kun je momenteel alleen bij T-Mobile terecht en zo’n extra simkaartje kost je 5 euro per maand, bovenop je lopende abonnement.

Heb je niet zo’n versie, dan kun je er nog steeds mee bellen – wat dan werkt via bluetooth en je verbonden telefoon. Gesprekken zijn helder en het volume van de speaker is voldoende. Als ik vertelde aan mensen dat ik belde via m’n horloge, vroegen ze zich af of ik ze niet in de maling nam.

Software: Wear OS 3 en zware schil

De Watch 5-familie bestaat horloges die draaien op Wear OS 3.0 van Google, net zoals we zagen bij de Watch 4 en Watch 4 Classic. Samsung zou Samsung niet zijn door een eigen sausje toe te voegen. Ken je de One UI-schil van hun smartphones, dan is het thuiskomen met de Watch 5 (Pro). In bijna niks lijkt het meer op de kale versie van Wear OS en dat kent voor- en nadelen, waarbij wij neigen naar het laatste.

De interface ademt Samsung qua uiterlijk en mogelijkheden, wat teveel wat ons betreft. Instellen van het horloge doe je bijvoorbeeld niet via de Wear OS-app, maar via een eigen applicatie van Samsung. Dat werkt allemaal vloeiend, maar soms zijn functies niet meer aanwezig zoals je ze kent van een pure versie van Wear OS. Notificaties hebben bijvoorbeeld een ander uiterlijk en veegbewegingen openen andere menu’s.

Daar komt bij dat er echt heel veel eigen Samsung-apps voorgeïnstalleerd zijn, apps die wij niet (willen) gebruiken. Ondertussen kun je apps als Samsung Health, Bixby, Buds Controller, Samsung Health Monitor of Outlook ook niet verwijderen, zonde want ze nemen wel wat ruimte in.



Instellingen kun je raadplegen en aanpassen op het horloge, maar ook via de Galaxy Wearable-app en dat is stiekem best wel fijn. Zo kies je op je telefoon welke snelle instellingen je wil zien, hoe hard het horloge moet trillen bij een binnenkomende notificatie en waarvoor je de fysieke knoppen wil gebruiken.

Al met al werkt alles goed en fijn, maar is het zonde om zo’n aangepaste versie van Wear OS te moeten gebruiken. Horloges met een pure versie zijn op een hand te tellen of niet verkrijgbaar en dat is een groot minpunt van Google, de ontwikkelaar en distributeur ervan. Waarom er gekozen is om Samsung ooit als eerste aan de slag te laten gaan met dit systeem is de vraag, maar het logische antwoord lijkt dat er een grote zak geld mee gemoeid is.

Accuduur: we hadden op meer gehoopt

De Galaxy Watch 5 Pro heeft de grootste accu (590 mAh) en dat merk je in de praktijk zeker. Samsung zegt dat je 80 uur op een enkele acculading kunt doen, maar dat hebben wij niet gered. Natuurlijk is het gebruik van een smartwatch heel persoonlijk, waardoor een eenduidig beeld schetsen lastig is.

Met ons gebruik was het na 2,5 dag – zo’n 55 tot 60 uur – weer tijd om de oplader op te zoeken. Daarbij werd het horloge voornamelijk gebruikt voor binnenkomende meldingen, (sport)activiteiten en af en toe een belletje. In de nacht stond het horloge netjes op de nachtmodus en navigeren met de gps-module aan deden we af en toe.

Opladen gaat gelukkig relatief snel, want in 90 minuten is het horloge weer volledig opgeladen. Een kwartier aan de lader resulteert in 26 procent accu, terwijl een half uur aan de lader zorgt voor een halfvolle batterij. Wat wel irritant is, maar een kwestie van wennen: de meegeleverde oplaadkabel heeft een usb-c-aansluiting. Heb je daarvoor geen oplader liggen, dan moet je dus op zoek naar een geschikte laptop of een powerbank om het horloge op te laden.

De accuduur van de Watch 5 kan zich niet meten met die van de Watch 5. De 44 millimeter-versie komt met een accu van 410 mAh en het kleinste model heeft zelfs een 284 mAh-batterij. Een simpel ezelsbruggetje voor ons gebruik is dat elke 10 mAh zorgt voor een uurtje accuduur. Met de grootste Watch 5 komen we dan ook op ruim anderhalve dag, voordat we de lader er weer bij moeten pakken.

Conclusie Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review

Ben je op zoek naar de beste Wear OS-smartwatch van dit moment, dan kun je niet om de Galaxy Watch 5-serie heen. Je krijgt de nieuwste versie van het besturingssysteem, de hardware is krachtig genoeg voor elke taak en de schermen zien er goed uit. Wel is de Samsung-schil te aanwezig. Andere goede, betaalbare en verkrijgbare horloges met Wear OS 3.0 van andere merken zijn er echter niet. Daarnaast zitten de horloges bomvol sensoren, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn op het gebied van sporten en het bijhouden van je gezondheid. De batterijduur blijft een heikel punt van Wear OS, maar op dit gebied presteert de Watch 5 Pro dan wel weer relatief goed. Dat is dan ook dé reden om specifiek te kiezen voor dat model of je moet de looks ervan geweldig vinden. De normale Watch 5 zouden we vooralsnog links laten liggen. De Samsung Galaxy Watch 4 pik je namelijk op voor bijna de helft van de prijs en biedt veel van hetzelfde.

De beste prijzen op een rij

Interesse om een Galaxy Watch 5 aan te schaffen? Let dan even goed op welk model je wil hebben. Van de normale variant zijn namelijk twee maten verkrijgbaar: 40 en 44 millimeter, elk weer in drie kleuren. De Watch 5 Pro komt altijd met een kast van 45 millimeter en is maar in twee kleuren te koop.

De kleinste versie van de Watch 5 heeft een adviesprijs van 299 euro terwijl de grotere versie 329 euro moet opbrengen. De Watch 5 Pro heeft een verkoopadviesprijs van 469 euro. Varianten met LTE-ondersteuning kosten nog eens 50 euro extra.

