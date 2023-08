Samsung Galaxy Watch 6 review: tikkeltje beter, maar (nog) te duur

Wij hebben weken met de nieuwste smartwatch van Samsung om onze pols rondgelopen, gesport en gewerkt. Benieuwd naar ons oordeel? Duik dan in de Samsung Galaxy Watch 6 review!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy Watch 6 review

Eind juli presenteerde Samsung veel nieuwe apparaten. Zo verschenen de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5, nieuwe tablets in de Tab S9-serie én nieuwe smartwatches. Van de Samsung Galaxy Watch 6 zijn twee formaten uitgebracht en dan is er ook nog de Watch 6 Classic.

Wij hebben de kleinste variant van de Watch 6 uitgebreid getest. Deze versie heeft een horlogekast van 40 millimeter en batterij van 300 mAh. Hij draait op Wear OS 4 en is voorzien van een nieuwe processor en groter scherm.

In deze review kijken we naar het aangepaste design, de accuduur, prestaties, software en meer. Via onderstaande inhoudsopgave spring je snel naar een specifiek onderdeel van de review.

Het reviewmodel van de Galaxy Watch 6 is ter beschikking gesteld door Samsung.

Samsung Galaxy Watch 6 inhoudsopgave Design Display Hardware Software Accuduur Conclusie Kopen

Design heeft zelfde buitenkant…

Wat hebben de nieuwe Galaxy Watch 6, Watch 5 én Watch 4 met elkaar gemeen, behalve dat ze van Samsung zijn? Ze lijken als twee druppels water op elkaar en verschillen aan de buitenkant zie je dan ook niet. De smartwatches hebben een metalen kast van aluminium in verschillende kleuren, twee fysieke knoppen aan de rechterzijde en een siliconen bandje.

Mocht je gehoopt hebben op een nieuw design, dan kom je dus bedrogen uit. Wat ons betreft is het een tijdloos ontwerp en kan dat anno 2023 nog steeds goed mee. Maar, een beetje vernieuwing mag inmiddels wel.

maar als je het scherm aanzet…

Zet je het scherm aan, dan zie je wel iets fijns. De rand om het display is namelijk een stukje dunner geworden. Dat valt pas echt op als je er een ouder model naast legt, want anders zou je nog steeds zeggen dat ‘ie vrij dik is. Samsung heeft daardoor in hetzelfde formaat behuizing een groter scherm kunnen stoppen, wat ook nog een hogere resolutie heeft, waarover zometeen meer.

Display is groter en veel feller

Het scherm van de Watch 6 (Classic) is bij alle modellen iets gegroeid, terwijl de kast hetzelfde formaat heeft. Dat is uiteraard fijn en ziet er weer iets strakker uit.

Samsung kiest opnieuw voor een aanraakgevoelig amoled-scherm en de resolutie is iets verhoogd. Daardoor ziet alles er scherp uit, is tekst goed te lezen en kun je er zelfs afbeeldingen goed op zien. Het display is ook handig voor ingewikkelde digitale wijzerplaten.

Een pluspunt ten opzichte van de vorige generaties is dat de piekhelderheid flink omhoog is gegaan. In een fel zomerzonnetje is het scherm daardoor nog prima af te lezen.

Vernieuwde hardware, dezelfde sensoren

Aan de binnenkant is van alles verbeterd. Zo is de processor nieuwer en daarom krachtiger. Dat klinkt natuurlijk goed en dat is het ook, maar in de praktijk merk je er nauwelijks iets van. Ook is er 2GB werkgeheugen aan boord in plaats van 1,5GB, maar daarvoor geldt hetzelfde: je merkt er weinig van.

Tijdens het dagelijks gebruik is het horloge gewoon vlot in gebruik. Apps starten snel op en wisselen tussen tegels of wijzerplaten werkt goed. Qua sensoren is er echter niks fysieks aangepakt en hetzelfde pakket dat we kennen van de Galaxy Watch 5 vind je in dit horloge.

Je kunt stappen bijhouden, maar ook allerlei informatie over work-outs vergaren, je hartslag meten of het zuurstofniveau van je bloed checken. Ook je slaapgedrag bijhouden is mogelijk en dat kent net wat meer mogelijkheden dan bij de Watch 5-smartwatches. Dat heeft te maken met de nieuwe software, die op een later moment voor oudere Galaxy Watch-horloges wordt uitgebracht.

Dankzij de ingebouwde nfc-chip kun je draadloze betalingen doen en ook een gps-module is aanwezig, zodat je precies ziet waar je hebt gewandeld en gesport. Wij hebben het wifi-model getest, maar voor een meerprijs van 50 euro is er ook een lte-versie te koop. Daarmee ben je dankzij een esim altijd verbonden met een mobiel (data)netwerk, zodat je ermee kunt bellen, internetten en WhatsAppen.

Tot slot heeft Samsung het systeem van het verwisselen van de horlogebandjes aangepakt. In plaats van een schuifje kun je deze nu losmaken met een handig drukknopje. Bandjes verwisselen gaat daardoor veel makkelijker en sneller. Oudere bandjes van de Watch 4 of Watch 5 zijn ook gewoon te gebruiken met de Watch 6.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draait op het nieuwe Wear OS 4

De Galaxy Watch 6-horloges draaien op het gloednieuwe Wear OS 4 van Google. De vernieuwingen zijn echter klein en we zien vooral aanpassingen aan de interface. Zo zijn animaties anders dan bij eerdere versies van het besturingssysteem en ziet het er hier en daar net wat strakker uit.

Het uiterlijk van de software is sowieso al anders, want de eigen One UI-software ligt over Wear OS heen. Deze schil kennen we van de smartphones en tablets van Samsung. Animaties zijn aangepakt, er zijn al allerlei Samsung-apps voorgeïnstalleerd en de veegbewegingen zijn aangepast.

In het dagelijks leven gebruiken we een Samsung Galaxy Watch 5 Pro met Wear OS-versie 3.5, maar wel met de One UI-software, dus we zijn er inmiddels aan gewend. Wel blijft het zo dat deze schil erg druk is en veel onnodige zaken toevoegt.

De software kent echter enkele Samsung-handigheidjes die je niet vindt in de kale versie van Wear OS. Zo kun je in het snelle instellingen-menu meer toggles kiezen dan bij de Pixel Watch.

Klein detail: het is (nog?) niet mogelijk was om de handige Google Fit-tegels in te stellen op de Watch 6, maar waar dat precies aan ligt is ons onbekend. De app installeren kan wél en op onze Galaxy Watch 5 met Wear OS 3.5 werken de tegels gewoon. Of dat ligt aan de nieuwe software is de vraag. Als dat klopt, zou het gek zijn dat iets van Google zelf nog niet volledig werkt.

Wear OS blijft een stroomvreter

De batterijduur van de Galaxy Watch 6 hangt af van je gebruik. Hier gebruiken we een smartwatch voor meldingen van apps als Gmail, Android Planet of Instagram. Chat-apps als Slack of WhatsApp zijn geblokkeerd op het horloge, omdat ‘ie anders dagelijks tientallen keren trilt.

Ook gebruikten we ‘m om onze stappen bij te houden en ons slaapgedrag, maar onze hartslag werd niet constant gemeten. De helderheid van het scherm stond vast op 60 procent, we gebruikten het horloge als wekker en de stopwatch en timer hebben we ook regelmatig opgestart. Daarbij werd er geen gebruikgemaakt van het always on-display, dus het scherm ging alleen aan bij voldoende beweging van de pols.

De batterij in de Watch 6 is met 300 mAh een fractie gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, maar het scherm en de pixels daarvan zijn dat ook. Dat betekent in de praktijk dat de accuduur nagenoeg hetzelfde is. Met ons gebruik haalden we ruim een dag zonder het horloge op te hoeven laden. We hebben enkele keren de 30 uur aangetikt, maar dat was ook het uiterste wat we eruit wisten te persen.

Net als in de Watch 5 (Pro) review van vorig jaar kunnen we weer stellen dat elke 10 mAh accucapaciteit zorgt voor een uurtje batterijduur. In de doos vind je alleen een magnetische kabel met usb-c-uiteinde; een stekker moet je dus zelf regelen. Een half uurtje aan de lader zorgt ervoor dat het horloge voor 40 procent is opgeladen, volledig opladen duurt zo’n 80 minuten.

Conclusie Samsung Galaxy Watch 6 review

De Samsung Galaxy Watch 6 is een erg fraaie smartwatch, maar dat mag ook wel met een instapprijs van 319 euro. Het iets grotere scherm is fijn en de snellere hardware ook. Over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken, mits je elke dag opladen geen probleem vindt. De software biedt veel mogelijkheden, ook al oogt het nogal druk. De vernieuwingen zijn echter te klein om de prijs op dit moment te rechtvaardigen. Een Watch 4 haal je voor de helft in huis en de Watch 5 voor ruim 100 euro minder. Daarbij schaf je een horloge aan met nagenoeg hetzelfde design en functionaliteit, maar dus wel voor heel wat minder geld.

De beste Galaxy Watch 6-prijzen op een rij

Hieronder vind je de beste prijzen voor de Galaxy Watch 6. Zoals gezegd is het op het moment van publicatie een slim idee om te kiezen voor een Watch van de vorige generatie. Zo pik je de Galaxy Watch 4 al op vanaf € 144,95 en kost de Galaxy Watch 5 je op dit moment: € 199,95. Wil je toch per se een Watch 6, dan is ons advies om nog een paar maanden te wachten, want prijzen van Samsung-devices dalen relatief snel.

Samsung Galaxy Watch 6 deals Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Siliconen band Aluminium € 270,00 1 dag Bekijk bij Art & Craft Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Siliconen band Aluminium € 270,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Siliconen band Aluminium € 299,00 1 dag Bekijk bij Phonemarket.nl Bekijk alle deals

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals smartwatches, draadloze oordopjes en smartphones. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

Meer reviews op Android Planet: