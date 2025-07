Preview: zo bevalt de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic)

Al voordat de Watch 8 en Watch 8 Classic officieel uit de doeken gedaan werden, konden we met de horloges aan de slag. Hier lees je wat we ervan vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste indruk Samsung Galaxy Watch 8

Samsung gooit het dit jaar over een ander boeg als het gaat om het ontwerp van zijn smartwatches. En hoewel de schermen op de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic wel gewoon rond zijn, neigt de kast meer richting een vierkant met afgeronde hoeken. Het geeft de Watch 8 in ieder geval een fris en minimalistisch ontwerp.

Dat is ook waar Samsung met de reguliere Watch 8 op mikt. Hij heeft weinig toeters en bellen die de Classic wel heeft en is in twee kleinere uitvoeringen verkrijgbaar: 40 en 44 millimeter, dus fijn voor de dunnere pols. Ook het horloge zelf is een stuk dunner en lichter, wat fijn is al je hem ook ’s nachts zou dragen.

En dat wil je, want met de verschillende sensoren in de Watch 8 houd jij je slaap nauwkeurig in de gaten. Hij meet hoe diep je slaapt, hoe gestresst je lichaam is, of je last hebt van slaapapneu en brengt dit samen tot een slaapscore. Overdag meet je je work-outs natuurlijk ook gewoon, waaronder hardlopen. Daarvoor is er een nieuwe digitale assistent die je helpt met het trainen voor bijvoorbeeld een marathon.

De software op de Watch 8 is vernieuwd naar One UI 8. Hierdoor wordt informatie in meerdere kleine tegels gedeeld, zodat je meer ziet in één beeld. En de Now Bar, die we al kennen van de Samsung-telefoons, toont nu snelkoppelingen op het horloge. Ook werkt de AI-assistent Gemini straks vanaf je pols.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het scherm van de Watch 8 is overigens 50 procent feller dan zijn voorganger, al was die ook al helder genoeg om in fel zonlicht af te lezen. Qua hardware heeft ‘ie een krachtigere chip, 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslag. Hoe dat bevalt, lees je natuurlijk in de uitgebreide review die later op Android Planet verschijnt.

De adviesprijs van de Watch 8 begint bij 379 euro voor het 40 millimeter-model. Wil je ook internet (LTE) op je smartwatch? Dan betaal je 429 euro. Voor het 44 millimeter-model betaal je 409 euro voor de versie zonder en 459 euro voor de variant met LTE.

Lijkt die Samsung Galaxy Watch 8 je wel wat? Check hem dan bij de volgende winkels:

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Samsung

• Pre-order bij Belsimpel

Eerste indruk Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Na het een jaar over te slaan, is er weer een Classic-model van de Samsung-smartwatches. Tof, want dat betekent dat ‘ie weer een luxe ontwerp heeft, met een fysieke draairing. Die gebruik je om sneller door de software te navigeren en de smartwatch lijkt daardoor meer op een regulier horloge.

De Classic is wel beduidend zwaarder en dikker dan de normale Watch 8, maar daardoor heeft ‘ie ook een groter scherm en grotere batterij. Volgens Samsung moet de nieuwe chip ook energiezuiniger zijn, wat een betere batterijduur oplevert. Dat testen we natuurlijk in de uitgebreide review.

Ook de Galaxy Watch 8 Classic draait op Wear OS 6, met de nieuwe functies en sportmodi. Die laatste activeer je sneller met de nieuwe activiteitenknop aan de zijkant van de kast. Het hele horloge voelt wat ons betreft degelijk aan en hij ziet er erg premium uit. Net als de Watch normale Watch 8 is de Classic stof- en waterdicht.

De Galaxy Watch 8 Classic is er alleen als 46 millimeter-model en heeft een adviesprijs van 529 euro. Voor het LTE-model betaal je 579 euro.

Spreekt het klassieke ontwerp je wel aan? Bekijk de Classic dan bij de volgende winkels:

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Samsung

• Pre-order bij Belsimpel

En o-ja: de Samsung Galaxy Watch Ultra was er ook

Hoewel we stiekem al hoopten op een Galaxy Watch Ultra 2, kondigde Samsung die niet aan. Wel krijgt de Watch Ultra van vorig jaar een kleiner refresh. Hij verschijnt in een nieuwe blauwe kleurstelling en krijgt meer opslagruimte, namelijk 64GB. Of je dat ooit vol krijgt zal ons benieuwen. Toch is meer keuze voor de Ultra-gebruikers natuurlijk fijn. Het horloge blijft 699 euro kosten.