Samsung Galaxy Watch Ultra 2 review: vooral voor stoere mensen

Hoeveel smartwatch heb je nodig? Als het antwoord héél véél is, verkoopt Samsung je voor 749 euro graag zijn allerbeste horloge. In deze review van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lees je of dat een goede besteding van je spaargeld is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 review

In 2024 bracht Samsung zijn eerste Galaxy Watch Ultra uit. Het was duidelijk een antwoord op de Apple Watch Ultra: een horloge met een betere bouwkwaliteit zodat je er ook in extremere omstandigheden mee kunt sporten. Die gedachte is logisch, want vooral als je bijvoorbeeld bergen beklimt, is het fijn als een horloge je vitale functies goed in de gaten houdt. Maar dan moet ie wel tegen een stootje kunnen én het liefst lang meegaan op een volle accu.

Helaas waren we er in onze review niet erg enthousiast over. Het klokje bood simpelweg te weinig meerwaarde boven goedkopere smartwatches. Sommige van de pijnpunten pakte het bedrijf voor deze volgende generatie aan. Tegelijk ging de adviesprijs met nóg eens 50 euro omhoog naar maar liefst 749 euro. We vertellen je in deze review van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 alles over dit digitale uurwerk.

Het reviewexemplaar van de Galaxy Watch Ultra 2 is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

De doelgroep voor de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lijkt ons klein. Het horloge is duur, nog altijd erg fors en biedt veel functies die de meeste mensen waarschijnlijk nooit zullen gebruiken. Ben jij wél een avonturier die zijn smartwatch bijvoorbeeld ook tijdens het duiken om de pols wil houden? Dan doet het klokje veel goed. Sterker nog: dan is het eigenlijk de enige logische keuze voor een WearOS-horloge.

Pluspunten Uitstekende bouwkwaliteit, functioneel tot 40 meter onder water

Uitstekende bouwkwaliteit, functioneel tot 40 meter onder water Mooi, fel oled-scherm

Mooi, fel oled-scherm Betere batterijduur dan voorheen

Betere batterijduur dan voorheen Veel gezondheidsfuncties Minpunten Erg duur

Erg duur Laadt traag op

Laadt traag op Alleen interessant voor echte avonturiers

Bekend, maar slanker ontwerp nu geschikt voor duiken

De eerste Watch Ultra was een echte joekel, met een kast van maar liefst 12,1 millimeter dik. Ook de Watch Ultra 2 laat zijn aanwezigheid om je pols zeker gelden, want met 61,5 gram is hij zelfs nog een gram zwaarder. Wel is de kast met 10,8 millimeter ruim 10 procent dunner. Dat maakt hem net iets fijner om te dragen, al is de kans nog steeds vrij groot dat je af en toe ergens achter blijft haken.

Samsung schroefde de waterbestendigheid op van IP68 naar IP68/IP69K. Je kunt er niet alleen meer mee zwemmen in ondiep water, maar zelfs mee duiken tot een diepte van 40 meter. En helemaal mooi: het horloge blijft dan gewoon functioneren. Dat maakt hem eindelijk een concurrent voor smartwatches als de Garmin Fenix 8. Samsung brengt een speciale app uit waarmee je je diepte en duiktijd kunt zien. Ook klinkt er een alarm als je te snel weer naar boven gaat. Wie geavanceerdere opties wil, zal helaas wel een abonnement moeten afsluiten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De kast is met 47 millimeter net zo groot als voorheen, maar door iets dunnere randen wist Samsung er een 1,52 inch-schermpje in te persen. Dat verschil, de eerste Ultra had een display van 1,5 inch, zul je niet merken. Wel direct duidelijk is dat de maximale helderheid omhoog is gegaan van 3000 naar 5000 nits. De Watch Ultra 2 is echt ontzettend fel. Je kunt het scherm in geval van nood prima gebruiken als bescheiden zaklampje. Het spreekt voor zich dat aflezen in de zon geen enkel probleem is.

Je kiest trouwens uit de kleuren zwart of zilver. Samsung levert een bijpassend rubberen bandje mee. Uiteraard kun je er ook los andere (en luxere) exemplaren bij kopen.

Snellere hardware, meer opslag

Voorheen gebruikte Samsung altijd eigen Exynos-chips in zijn smartwatches. Bij de Ultra 2 (én de normale Watch 9) schakelt de fabrikant over naar de Snapdragon Wear Elite van Qualcomm. Er zit nog steeds 2GB werkgeheugen in, maar standaard krijg je nu wel 64GB opslag in plaats van 32GB. Dat is handig als je veel apps of muziek downloadt.

In het dagelijks gebruik zul je de extra snelheid ten opzichte van de eerste Ultra misschien niet direct opmerken, maar het horloge werkt absoluut heel soepel. De tegels vliegen over het scherm en apps starten vrijwel onmiddellijk op. We hebben eigenlijk überhaupt geen vertragingen gemerkt tijdens onze testperiode. Je mag van een smartwatch die zoveel geld kost natuurlijk ook wel verwachten dat hij lekker snel is.

Prettig is dat de Ultra standaard over een eigen internetverbinding beschikt. Je kunt dus een esim-abonnement afsluiten als je je smartphone soms thuis wil laten. Bij de normale Watch 9 moet je daarvoor de (duurdere) lte-variant aanschaffen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbeterde accuduur (maar pas op voor WhatsApp)

Eén van de grootste upgrades van de Ultra 2, naast zijn verbeterde waterbestendigheid, is de accu. Die groeide van 590 mAh naar 800 mAh. Dat is zo’n 35 procent meer. Toch adverteert Samsung met dezelfde specificaties: 60 uur accuduur als je het always on-display gebruikt, 80 uur als je dat uitschakelt.

Dat lijkt aan de conservatieve kant. Bij ons ging er, met alle normale metingen (zoals hartslag en slaap) ingeschakeld zo’n 20 procent batterij per dag van de accu af. Daarbij bewogen we ongeveer twee uur per dag matig intensief. Dan kom je dus uit op een accuduur van zo’n vijf dagen oftewel 120 uur. Dat lijkt ons netjes. Uiteraard geldt wel dat het horloge dan sneller leegloopt als je veel navigeert of intensief andere apps gebruikt.

Ook stond het always on-display bij ons altijd uit. Dat heeft stiekem niet zoveel meerwaarde omdat het horloge sowieso standaard aanspringt als je pols optilt om de tijd te bekijken.

Let wel op dat WhatsApp een echte energieslurper kan zijn. Bij ons zorgde die app ervoor dat de enorme batterij in amper 18 uur (!) volledig leeg liep. Nu kost het synchroniseren van de berichten sowieso wel wat stroom, maar we vermoeden dat er een flinke bug in de app zit. Hopelijk wordt die snel opgelost. Wij hebben WhatsApp voorlopig in ieder geval maar van het horloge afgehaald. De berichtendienst werkt bovendien veel fijner op het grotere scherm van je telefoon.

Erg jammer is dat opladen echt heel lang duurt. De maximale snelheid ligt op 10 watt. Als je een leeg horloge op wil laden, ben je zomaar twee uur bezig. Dat moet rapper kunnen.

One UI 9 Watch, nieuwe Wearable-app

De Watch Ultra 2 draait op One UI 9 Watch, dat gebaseerd is op Wear OS 7. De visuele veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn beperkt. Je kiest uiteraard uit vele wijzerplaten en online kun je er nog veel meer vinden. Het grote voordeel van Wear OS blijft verder dat je toegang hebt tot de Play Store, waardoor je naar hartenlust apps op je smartwatch kunt installeren.

Samsung heeft de Wearable-app wel opnieuw ontworpen. Daar zijn we erg over te spreken, want alles ziet er strak en overzichtelijk uit. Bovendien is je smartphone zo gemakkelijker te bedienen dat op het kleine schermpje van het horloge zelf.

De tweede app die je op je smartphone wil installeren is Samsung Health. Hier lees je alle resultaten van de metingen die de Galaxy Watch Ultra uitvoert. Denk natuurlijk aan je hartslag, maar je krijgt ook een dagelijkse energie- en slaapscore te zien. Die vielen bij ons bijzonder gunstig uit. Toch stellen we wel vragen bij de nauwkeurigheid van sommige metingen. Het horloge registreerde soms bijvoorbeeld aanzienlijk meer stappen dan de smartphone in onze zak,

Voor ‘Samsung Health Monitor’ heb je helaas een smartphone van Samsung zelf nodig. Dat vinden we erg jammer en lijkt toch vooral een kunstmatige beperking. Als je bijvoorbeeld hartfilmpjes wil maken of je bloeddruk wil meten, moet je dus een Galaxy-toestel aanschaffen.

Je krijgt trouwens vijf jaar lang updates, een jaar langer dan voorgaande Galaxy Watches. Daarmee zit je goed tot de zomer van 2031.

Conclusie Samsung Galaxy Watch Ultra 2 review

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 is een uitstekende smartwatch. Hij heeft een erg robuuste behuizing, een snelle chip en een zeer helder scherm. Ook de batterijduur is prima, helemaal voor een horloge dat op het veeleisende Wear OS draait. Dat je hem als duikcomputer kunt gebruiken, is voor sommige mensen mooi meegenomen.

Het is wel de vraag hoeveel van die ‘sommige mensen’ er zijn. Ben je geen bergbeklimmer of diepzeeduiker? Dan is de Watch Ultra 2 waarschijnlijk overkill. Het enige echte voordeel ten opzichte van de Watch 9 is dan de langere accuduur. Maar die Watch 9 is wel honderden euro’s goedkoper (€ 344,-), lichter en dunner. Daarmee is hij vriendelijker voor je portemonnee én je pols.

Dat maakt het lastig om tot een eindcijfer te komen voor de Ultra 2. We kozen met het oog op de prijs-kwaliteitverhouding voor een 7,5. Ben jij een echte avonturier? Dan mag je er een vol punt bij optellen. Zoek je gewoon een vlotte smartwatch voor tijdens het wandelen of in de sportschool? Dan zouden we er een half punt afhalen.

Kopen

Wil je de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 na het lezen van deze review kopen? Er is maar één versie met een kast van 47 millimeter en een eigen internetverbinding. De adviesprijs bedraagt 749 euro, maar inmiddels bieden sommige winkels hem al aan voor € 649,-. Je kiest uit de kleuren zilver en zwart.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 deals Samsung Galaxy Watch Ultra 2 47 mm Titanium Met mobiel internet € 649,00 1 dag Bekijk bij Phonemarket.nl Samsung Galaxy Watch Ultra 2 47 mm Titanium Met mobiel internet € 659,00 1 dag Bekijk bij bol.com plaza Samsung Galaxy Watch Ultra 2 47 mm Titanium Met mobiel internet € 669,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Samsung Galaxy Watch Ultra 2 prijzen

Alternatieven

Er zijn zat alternatieven voor de Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Dit zijn wat ons betreft de beste.

Samsung Galaxy Watch 9

We noemden hem al even. De Samsung Galaxy Watch 9 is voor de meeste mensen simpelweg een betere keuze. Ja, de batterij gaat veel minder lang mee, maar als je het geen probleem vindt om na anderhalve dag te moeten opladen is dit een heel fijn klokje. Hij is licht, relatief dun en heeft grotendeels dezelfde mogelijkheden als de Ultra 2. Hij is alleen minder geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden. Je koopt hem voor € 344,-.

Samsung Galaxy Watch 8

Wil je echt op de kleintjes letten? Voor € 203,99 word je de eigenaar van een Galaxy Watch 8. Dat is het instaphorloge van 2025. Hij draait op een oudere chip, maar kan nog heel goed meekomen als je gewoon een beetje je gezondheid wil monitoren en Spotify wil bedienen vanaf je pols. In onze uitgebreide review lees je meer.

Garmin Fenix 8

Ook de Garmin Fenix 8 noemden we al even. Het is net als de Galaxy Watch Ultra 2 een echt sporthorloge. Hij heeft een robuuste behuizing waarmee je lekker kunt duiken als je dat wil. Het grootste verschil is dat hij niet op Wear OS draait, waardoor je minder mogelijkheden hebt om apps toe te voegen. Daar staat tegenover dat de batterijduur langer is: tot wel 10 dagen. Je koopt hem voor € 678,95.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door smartwatches, van budgettoestellen tot modellen die wel 500 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de techwereld actief is en al heel wat slimme klokjes voorbij heeft zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste producten kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartwatches die we testen, gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe deze in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: