Samsung Galaxy Z Flip 4 review: toptoestel, maar (nog) geen aanrader

Android Planet heeft de afgelopen tijd de Samsung Galaxy Z Flip 4 uitgebreid getest. Bijvoorbeeld op de duurzaamheid, bouwkwaliteit en natuurlijk de specificaties. In deze review lees je wat we vinden van de premium vouwtelefoon.

Dit is onze Samsung Galaxy Z Flip 4 review

De Galaxy-vouwtoestellen zijn de duurste en meest opvallende smartphones in Samsung’s collectie. De afgelopen tijd hebben we de Z Flip 4 getest: een ‘normale’ smartphone die je door de helft vouwt. We bekijken of deze kleinere behuizing echt praktisch is en behandelen alle software-aanpassingen. Tijd voor de Samsung Galaxy Z Flip 4 review!

Hetzelfde vertrouwde design

Als je één blik werpt op de Samsung Galaxy Z Flip 4, dan zie je dat er niet veel is gesleuteld aan het design. De behuizing is nagenoeg hetzelfde en het scharnier is iets verkleind. Toch vouwt het toestel nog steeds niet helemaal dicht. Er blijft namelijk een kleine opening aan de zijkanten waar bijvoorbeeld stof of zand in kan komen. De telefoon heeft dan ook een IPX6-beoordeling. Dat wil zeggen dat hij -in tegenstelling tot stof – wel tegen water kan.

Verder voelt de behuizing erg premium aan. Zowel dichtgevouwen als open weet je dat je met een degelijke smartphone te maken hebt. De zijkanten zijn van metaal en de achterkant is van mat glas. Op de rechterkant van de Flip 4 vind je de volumeregelaar en de aan- en uitknop met daarin een snelle vingerafdrukscanner. Deze zijn wel aan de hoge kant geplaatst. Dat is lastig als je het apparaat net hebt opengevouwen.

Nu we het over openvouwen hebben: dat doet deze Galaxy Z Flip 4 wel goed. Volgens Samsung tot maar liefst 200.000 keer. Het scharnier is niet te soepel en daardoor voelt hij erg stevig aan, maar kun je de smartphone niet met één hand openvouwen.

Dat is wel even wennen. Wanneer het toestel dichtgevouwen is, is het ‘pakketje’ erg compact. Fijn voor in een tasje of kleinere broekzakken. Heb je diepere broekzakken, dan is de smartphone er juist wat moeilijker uit te halen.

Geen zorgen over het buigbare scherm

Op de Samsung Galaxy Z Flip 4 vind je twee schermen, namelijk het 6,7 inch-amoled-hoofdscherm en een 2,1 inch amoled-‘coverscreen’. Laten we even beginnen met het coverscreen. Dit kleine schermpje is onmisbaar bij de behuizing van de Flip 4. Het zorgt er namelijk voor dat je niet bij elke melding je telefoon open hoeft te vouwen. Je ziet namelijk je notificaties in het kleine scherm staan. We vertellen je zo meer over de functionaliteiten van het coverscreen onder in het ‘Software’-gedeelte van deze review.

Als je Galaxy Z Flip 4 voor de eerste keer openvouwt, maak je kennis met het hoofdscherm. Dit buigbare display is een knap staaltje techniek dat het hele Flip-concept mogelijk maakt. Omdat het scherm moet kunnen vouwen, is dit display een stuk zachter dan bij de gemiddelde smartphone. Daar maakten we ons in eerste instantie druk om, maar tijdens het testen zijn onze zorgen veranderd in vertrouwen.

Na een korte tijd ben je volledig aan het scherm gewend. De vouw in het midden verdwijnt als het ware voor je ogen. De vouwlijn is tijdens het scrollen niet te missen en zeker voelbaar, maar een stuk minder vervelend dan gedacht. Je kunt helaas wel makkelijk een deukje in het scherm maken met je nagel. Die zijn dan wel piepklein, maar het zal ons benieuwen hoe het scherm er na een jaar uitziet.

Verder blijft het een indrukwekkend scherm en dat bedenk je je elke keer als je het toestel opent. Het display heeft namelijk gewoon de kwaliteit die we van Samsung gewend zijn: heldere kleuren, een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. En dat alles in zo’n behuizing. Het was al knap bij de Z Flip 3 en dat is het nu nog steeds.

De snelste hardware in een ‘halve’ behuizing

De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Dat is de nieuwste en snelste chip van dit moment, waardoor de telefoon zeker met andere Android-vlaggenschepen concurreert. De vlotte processor en het 120Hz-scherm zorgen ervoor dat het geheel snel aanvoelt. Haperingen komen nauwelijks voor en multitasken is een eitje, wat natuurlijk erg fijn is.

Door de krachtige Snapdragon-chip zijn zware 3D-games geen partij voor de Flip 4. Doordat het scherm een langere verhouding heeft dan gemiddeld, ligt de telefoon erg comfortabel in de hand.

Een nadeel is wel dat de nieuwe Flip na een tijdje vrij heet. De bovenste module, waar de processor in is verwerkt, is dan niet meer aangenaam om vast te houden. Dat is iets om rekening mee te houden wanneer je graag mobiele games speelt.

De Flip 4 komt met 8GB aan werkgeheugen. Daardoor kunnen er gemakkelijk meerdere apps tegelijk op het toestel draaien, waardoor ook navigeren door menu’s snel aanvoelt. Ook heb je 128GB aan opslagruimte en hoewel dat voor de 1099 euro die de smartphone kost wat karig is, is het voor de meeste gebruikers wel voldoende.

Prima camera’s met toffe functies

Zo hier en daar een foto maken doet vrijwel iedereen. Zeker nu de camera’s op Android-smartphones steeds beter en beter worden. We zien camera’s met 50, 64 of zelfs 108 megapixel. Helaas valt de Flip 4 hier wel enigszins tegen. Hij heeft namelijk twee camera’s achterop met beide 12 megapixel: een hoofdcamera en groothoeklens. Prima voor een kiekje, maar de camera’s zijn niet heel bijzonder.

Hoofdcamera Hoofdcamera Ultra groothoeklens



Hoe foto’s worden verwerkt is een verhaal apart, maar het is duidelijk dat de Z Flip 4 niet de scherpste foto’s maakt. Zoom je iets in, dan zijn pixels al snel duidelijk zichtbaar. ‘S Avonds blinkt het toestel wél uit. Door slim gebruik te maken van software komen beelden met weinig licht er goed uit te zien.

Dit geldt ook voor de selfiecamera. Deze is met 10 megapixel niet speciaal, maar door de automatische nabewerking en een betere sensor kun je zelfs met weinig licht een duidelijke selfie maken. De tofste camerafuncties komen aan bod wanneer je de aparte behuizing van de Flip 4 combineert met aangepaste software – waarover zometeen meer.

Hoofdcamera Nachtmodus: uit Nachtmodus: aan

Speciale software voor de Flip 4

De Galaxy Z Flip 4 komt uit de doos met Android 12. Daaroverheen legt Samsung zijn One UI-schil. Daarmee is het menu aangepast voor deze specifieke telefoon. En dat komt met een aantal functies die op andere smartphones simpelweg niet mogelijk zijn.

Zo geeft de vouwbare behuizing je de mogelijkheid om je smartphone overal neer te zetten en dus makkelijk handsfree foto’s te maken. Dit werkt in de camera-app, maar ook bijvoorbeeld op Instagram. Het coverscreen achterop is daarnaast als view finder te gebruiken. Klik op een knop en zie jezelf achterop de smartphone terwijl je de hoofdcamera gebruikt. Een handige feature en leuke party trick.

De rest van het besturingssysteem is ook aangepast voor de Flip 4. Zo detecteert de telefoon wanneer hij half gevouwen is. Als je het instelt verschijnt er een trackpad en kun je de app met een muis bedienen. Dit klinkt tof, maar we hebben er nog geen praktische toepassing voor gevonden.

Ook het multitasken werkt goed. Je kunt dan meerdere apps naast elkaar gebruiken. Helaas is er geen meerwaarde aan multitasken op de Flip 4 ten opzichte van een ‘normale’ smartphone, omdat er geen extra groter scherm aanwezig is zoals op de Galaxy Z Fold 4.

De opties op het coverscreen zijn vrij simpel, maar werkt goed. Je vindt er een klok om snel de tijd te zien, maar ook je notificaties, snelle instellingen en widgets. Zo bekijk je snel even je laatste bericht, het weer of zet je je geluid uit. Gebruik je Samsung Pay, dan kun je hier ook gemakkelijk betalen. Dit kan overigens allemaal zonder je telefoon open te vouwen.

Samsung staat bekend om zijn uitstekende updatebeleid. Met vier jaar aan Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches heeft de fabrikant zijn zaken erg goed op orde. Koop je nu een Flip 4 met Android 12, dan kun je uitgaan van een update naar Android 13, 14, 15 en 16. De eerste grote software-update kun je snel verwachten, want Android 13 is al uit.

Accuduur en opladen

Ten opzichte van de Galaxy Z Flip 3 is de accu er het meest op vooruit gegaan. Waar het vorige model een batterij van 3300 mAh had, beschikt de nieuwe telefoon over een 3700 mAh-accu. Dat is dus een flinke upgrade, maar het is nog steeds geen gigantische batterij.

In de praktijk betekent het dat je bij licht gebruik het einde van je dag wel haalt. Denk aan af en toe social media checken, een fotootje maken en Netflix kijken. We hebben de Samsung-telefoon echter iets intensiever gebruikt en kwamen onze dag net niet door. Zit jij zelf hele dagen achter je scherm geplakt, dan is de Flip 4 waarschijnlijk niet de beste optie.

Het opladen van de Flip 4 kan met maximaal maximaal 25 Watt. Daardoor krijg je gemakkelijk en snel een paar procent erbij, maar het gaat bij lange na niet zo vlot als andere fabrikanten zoals OnePlus en Xiaomi. Zij bieden al telefoons aan die tot 150 Watt kunnen laden. Daarin loopt Samsung dus nog akelig achter.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip 4 review

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is een degelijke en snelle telefoon. Het is en blijft een fantastisch staaltje techniek dat menig voorbijganger zal opvallen. We hebben vertrouwen in de duurzaamheid van het scherm en de handige implementatie van deze compacte behuizing in bepaalde apps. Toch blijft vouwen een dure extra en is er te weinig echte innovatie ten opzichte van de voorganger. De Flip 4 is de verfijnde versie van de Flip 3 met een snellere chip, grotere accu en langere Android-ondersteuning. Toch is het naar ons idee niet de upgrade waard. Wil je heel graag een vouwtelefoon, neem dan voor nu de Flip 3. Deze is het afgelopen jaar al honderden euro’s goedkoper geworden. Houd dan wel een snellader bij de hand, want laden moet je vaker, maar het bespaart je een hoop geld. Vind je die kleine accu van de Flip 3 een dealbreaker en wil jij de snelste smartphone van het moment. Wacht dan nog heel even: het is erg aannemelijk dat de Flip 4 de komende maanden nog wel in prijs zal dalen.

Samsung Galaxy Z Flip 4 kopen?

De Galaxy Z Flip 4 heeft een flink prijskaartje. Voor 8GB aan werkgeheugen en de minimale 128GB opslagruimte betaal je namelijk 1099 euro. Neem je 256GB, dan kost het je 1159 euro en voor het topmodel met 512GB betaal je 1279 euro.

Geïnteresseerd in een Samsung Galaxy Z Flip 4? Bekijk dan onze prijsvergelijker hieronder. Daar verzamelen we de beste deals voor een losse Galaxy Z Flip 4 en een Samsung Z Flip 4 met een abonnement.

