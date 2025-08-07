Samsung Galaxy Z Flip 7 review: de beste Flip tot nu toe

De Galaxy Z Flip 7 is een uitstekende foldable en misschien wel de beste Flip van Samsung tot nu toe. Perfect is ‘ie (nog) niet. Waarom niet? Dat lees je in deze review!

Dit is de Samsung Galaxy Z Flip 7 review

Het is weer tijd voor nieuwe vouwtelefoons van Samsung! Het lijkt alsof de fabrikant dit jaar extra zijn best heeft gedaan om de foldables te verbeteren. Zoals je in onze Galaxy Z Fold 7 review kunt lezen, noemen we de smartphone ‘een enorme sprong vooruit’. De Fold 7 is ambitieus en voorzien van forse verbeteringen.

Bij de Galaxy Z Flip 7 zijn de veranderingen kleiner, maar alsnog ingrijpend. Denk aan grotere schermen, een batterij die het langer vol moet houden en een aangepast design. En het mooie van alles: hij kost met 1199 euro evenveel als zijn voorganger. Dat blijft natuurlijk een flinke smak geld en daarom kijken we in deze review of je overstag moet gaan.

In het kort

De Galaxy Z Flip 7 is de beste klaptelefoon die Samsung tot nu toe heeft uitgebracht. Het grotere cover screen is handig en dat geldt ook voor het verbeterde, opengeklapte display. Helaas valt de accuduur tegen en zijn de camera’s prima, maar niet geweldig.

Pluspunten Schermen zijn verbeterd

Schermen zijn verbeterd Slank ontwerp

Slank ontwerp One UI 8 en uitstekend updatebeleid Minpunten Accu gaat snel leeg

Accu gaat snel leeg Geen cameraverbeteringen

Geen cameraverbeteringen Duur

Camera’s

Waar de Galaxy Z Fold 7 een gloednieuwe 200 megapixel-hoofdcamera heeft, moet de Flip 7 het doen met dezelfde camera’s als de Flip 6 van vorig jaar. Eerlijk is eerlijk: de Flip 6 introduceerde een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, maar we vinden het toch jammer dat Samsung dit jaar minder moeite doet.

Naast de 50 megapixel-hoofdcamera heeft de Flip 7 ook een 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-selfiecamera. De hoofdcamera gebruik je het vaakst en is ook het beste van het drietal. Foto’s die je overdag maakt zien er scherp en kleurrijk uit en ogen realistisch.

In het donker zijn de kiekjes minder goed, maar de camera is nog zeker bruikbaar. De Flip 7 heeft bij mindere lichtomstandigheden wel soms de neiging om kleuren aan te zetten en dat oogt niet altijd mooi.

De 12 megapixel-groothoeklens is beperkter. Schijnt buiten de zon of heb je binnen genoeg licht, dan levert de camera nog wel prima foto’s af. Wel zie je dat de randen een beetje wazig zijn en er sowieso minder detail aanwezig is. Dit is simpelweg geen hele bijzondere groothoeklens.

De selfiecamera voldoet prima, maar het loont om de Flip 7 dicht te klappen en de hoofdcamera te gebruiken voor zelfportretten. Die camera maakt zichtbaar mooiere foto’s, waarbij er voornamelijk meer details te zien zijn. Dit blijft een fijne feature van klaptelefoons.

Slanker ontwerp

Op het eerste gezicht ziet de Galaxy Z Flip 7 er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Toch heeft Samsung dit jaar wel degelijk veel werk gestoken in het ontwerp. De vouwtelefoon heeft een beter en steviger scharnier, waardoor je de vouw minder snel moet zien en voelen – waarover later meer.

Het nieuwe toestel is dunner dan zijn voorganger en ongeveer even zwaar. Opengeklapt meet de Flip 7 slechts 6,5 millimeter en dichtgevouwen is dit 13,7 millimeter. De telefoon blijft heerlijk compact en past met gemak in iedere broekzak. Als je een grote smartphone maar niks vindt, is de Flip 7 echt een verademing.

Voor het openklappen van de smartphone is overigens wel wat kracht nodig. Het lukte ons niet om de Flip 7 met één hand open te vouwen, ook omdat de telefoon vrij glad is. Je hebt dus in de praktijk altijd twee handen nodig om te vouwen en het grotere scherm te bedienen.

De Galaxy Z Flip 7 heeft een glazen achterkant en aluminium frame, waardoor hij erg stevig aanvoelt. Het toestel heeft een IP48-certificatie en kan daardoor tegen water, maar minder goed tegen stof. De Flip is in drie kleuren verkrijgbaar: blauw, zwart en rood/roze. Zoals je op de foto’s ziet, hebben wij de blauwe versie getest. Die ziet er strak uit.

Grotere schermen

Samsung heeft dit jaar veel werk gestoken in de schermen van de Galaxy Z Flip 7. Dat zie je meteen aan het buitenste display, dat nu helemaal doorloopt tot de randen. Bij de Flip 6 liep het beeld nog om de twee camera’s heen, waardoor er een soort notch aanwezig was.

Bij de Flip 7 bestaat nu de hele voorkant uit het scherm. Het coverscreen meet 4,1 inch in plaats van 3,4 inch en dat is een fijne verbetering. Je hebt meer ruimte om mee te werken en apps komen beter tot hun recht. Ook prettig: het schermpje heeft nu een hogere ververssnelheid van 120Hz, waardoor beelden veel vloeiender zijn.

Het is daarom apart dat Samsung je uit de doos niet veel apps op het schermpje laat gebruiken. Bij de Motorola Razr 60 Ultra, een belangrijke concurrent van de Flip 7, kan dit wél. Via een omweg is het echter alsnog mogelijk om alle apps te gebruiken op het kleine schermpje.

Hier heb je de Good Lock-app en MultiStar-plugin voor nodig. Heb je deze geïnstalleerd, dan kun je via een Launcher-widget app-icoontjes op het schermpje plaatsen. Zo kun je alsnog apps als Netflix, NS en Chrome openen. Dit werkt prima en daarom is het opmerkelijk dat Samsung deze optie ‘verstopt’ in de instellingen.

Toegegeven: niet alle apps werken even lekker op het kleine display. Zo is het best een gepriegel om een appje te tikken en vallen knopjes, waarmee je tussen tabbladen in apps schakelt, soms weg achter de camera’s.

Helderder en 6,9 inch

Het ‘normale’ scherm, dat je gebruikt als je de Z Flip 7 openvouwt, is ook groter geworden. Het display is van 6,7 naar 6,9 inch gegroeid en daarnaast breder dan bij de Flip 6 van vorig jaar. Ook dat is een prettige verbetering. De ververssnelheid ligt weer op 120Hz en de piekhelderheid bedraagt 2600 nits. Hierdoor kun je de smartphone altijd prima aflezen, ook in de zon.

Samsung heeft het scharnier verbeterd, waardoor je de vouw in het scherm minder goed moet zien. Als je het toestel recht voor je houdt, valt ‘ie inderdaad bijna niet op. Toch zie je, afhankelijk van de lichtinval, vaak een streep in beeld. Heel storend is het gelukkig niet. Overigens voel je de vouw wel duidelijk tijdens het scrollen.

Het oled-scherm ziet er verder fraai en kleurrijk uit. De resolutie ligt met 2520 bij 1080 pixels iets lager dan bij de Flip 6, maar alles oogt alsnog lekker scherp. De randen rondom het display zijn aan de dikke kant, maar wel symmetrisch.

Hardware: geen Snapdragon

De Galaxy Z Fold 7, waar we ook een uitgebreide review over hebben geschreven, draait op de Snapdragon 8 Elite-processor. Dit is de snelste chip voor Android-telefoons van dit moment. De Galaxy Z Flip 7 heeft echter een Exynos 2500-chip en die is op papier minder krachtig dan de Snapdragon.

De Snapdragon 8 Elite is een vrij dure chip en dat is waarschijnlijk de reden waarom Samsung bij de Flip voor zijn eigen Exynos gaat. Dat is ergens wel jammer, maar over de prestaties van de Flip hebben we weinig te klagen. De smartphone is lekker snel en hapert nooit.

Onder de motorkap zit verder 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Daarmee heeft het instapmodel van de Flip 7 net zoveel opslag als zijn directe voorganger. Samsung verkoopt ook een versie met 512GB en die heeft een adviesprijs van 1319 euro.

De vingerafdrukscanner van de Flip 7 zit niet onder het scherm, maar is in de aan/uit-knop aan de zijkant verwerkt. Dat is misschien een beetje ouderwets, maar de scanner doet zijn werk uitstekend. De Flip 7 ontgrendelt razendsnel en weigert bijna nooit dienst.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 draait uit de doos op Android 16 en is daarmee één van de eerste smartphones die over de nieuwste Android-versie beschikt. Samsung legt hier de fijne One UI 8-schil overheen.

One UI is overzichtelijk, werkt vloeiend en bevat veel extra features. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor Galaxy AI, een set functies die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Een voorbeeld hiervan is Now Brief, dat je drie keer per dag een overzicht geeft met belangrijke informatie. De feature is niet heel uitgebreid en lang niet altijd nuttig, maar wel geinig.

Het updatebeleid is – zoals we inmiddels gewend zijn van Samsung – uitstekend. De Galaxy Z Flip 7 krijgt zeven jaar lang de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches en wordt dus tot de zomer van 2032 ondersteund. Daarmee is de klaptelefoon toekomstbestendig, al mag dat natuurlijk ook wel voor de 1199 euro die Samsung vraagt.

Matige accuduur

Samsung heeft een grotere accu in de Galaxy Z Flip 7 gestopt. De batterij heeft een capaciteit van 4300 mAh, wat een mooie stap vooruit is ten opzichte van de 4000 mAh-accu in de Galaxy Z Flip 6. Vergelijk je de accu met die van niet-vouwbare-telefoons, dan blijft ‘ie relatief klein.

Dat merk je in de praktijk helaas ook. De accuduur van de Galaxy Z Flip 7 is niet al te best en minder goed dan we verwacht hadden. Bij normaal gebruik haal je weliswaar het einde van de dag, maar dan zul je ‘m toch echt aan de oplader moeten leggen. Ben je een intensieve gebruiker, dan is overdag bijladen vaak nodig.

De accu van de Galaxy Z Flip 7 loopt bijvoorbeeld veel sneller leeg als je ‘m als mobiele hotspot gebruikt en bij het spelen van games. Opladen gaat helaas niet al te snel: de Flip 7 kan ‘snelladen’ met maximaal 25 watt, maar anno 2025 is dat verre van snel. Een oplaadbeurt neemt zo’n anderhalf uur in beslag.

De Galaxy Z Flip 7 wordt overigens behoorlijk warm tijdens het opladen, vooral als je het toestel hebt dichtgeklapt. We vinden het niet per se storend, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip 7 review

Samsung zet met de Galaxy Z Flip 7 zijn beste vouwbare klaptelefoon tot nu toe neer. Dat komt vooral door de verbeterde schermen. Het grotere cover screen is fijner in gebruik en het grotere display aan de binnenkant is ook een verbetering.

Tel daar de snelle hardware, fijne software en het uitstekende updatebeleid bij op en je hebt een erg goede vouwtelefoon. Toch kleven er nog wel wat nadelen aan de Flip 7. Zo is de accuduur middelmatig, duurt het opladen lang en zijn de camera’s niet van topkwaliteit.

Door de hoge prijs is de Z Flip 7 niet voor iedereen weggelegd, maar de smartphone is aantrekkelijker dan ooit. Zeker als je nog even wacht tot de prijs is gedaald.

Samsung Galaxy Z Flip 7 kopen?

Ben je na het lezen van deze Samsung Galaxy Z Flip 7 review enthousiast geworden en wil je het toestel aanschaffen? Het instapmodel, met 12GB RAM en 256GB opslagruimte, heeft een adviesprijs van 1199 euro. Ga je voor de versie met 512GB opslag, dan ben je 1319 euro kwijt. De Flip 7 is al in prijs gedaald, dus check de vergelijker hieronder voor de beste deal.

1. Motorola Razr 60 Ultra

De belangrijkste concurrent voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 is de Motorola Razr 60 Ultra. Het toestel heeft – net als de Flip – een cover-scherm dat tot de randen doorloopt en een uitstekend, groot scherm. De telefoon heeft verder een snellere Snapdragon 8 Elite-processor, een betere groothoeklens en grotere accu.

Hij laadt bovendien sneller op, maar het updatebeleid van Motorola is wel een stuk minder goed. Je koopt de Razr 60 Ultra op dit moment voor € 969,-.

2. Samsung Galaxy Z Flip 6

Heb je geen zin om de hoofdprijs te betalen? Dan kun je ook voor de Flip van vorig jaar gaan, de Galaxy Z Flip 6. Het toestel is een stuk goedkoper, maar heeft lekker snelle hardware, dezelfde camera’s als de Flip 7 en prima schermen. Ook krijgt ‘ie nog lekker lang updates. De Flip 6 haal je nu voor € 759,- in huis.

De Motorola Razr 60 Ultra

3. Nubia Flip 2

Als je écht voor weinig een vouwtelefoon wil, dan moet je bij de Nubia Flip 2 zijn. Het opvallende toestel kost slechts 519 euro, maar heeft wel hetzelfde futuristische design. Het verschil zit ‘m vooral in de binnenkant, want de Nubia is meer een midrange toestel en is daardoor niet zo krachtig. Ook de camera’s vallen tegen als je dit vergelijkt met Samsung en Motorola.

