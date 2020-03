Reviewscore 8

De Galaxy Z Flip van is de tweede Samsung-smartphone met een opvouwbaar scherm. Hoe dat werkt in de praktijk, wat je eraan hebt en hoe het toestel bevalt? Dat check je in deze Samsung Galaxy Z Flip review!

Samsung Galaxy Z Flip review: alle plus- en minpunten op een rij

We hebben de Samsung Galaxy Z Flip flink onder handen genomen, nadat we eerder al wat eerste indrukken hadden opgedaan. Het toestel is verticaal te vouwen en dat is heel anders dan de Galaxy Fold, waarbij het scherm uitklapt tot tabletformaat.

Hoe bevalt zo’n opvouwbaar toestel in de praktijk, past die nog in de broekzak en moet je bepaalde concessies doen ten opzichte van een ‘normale’ smartphone? In deze Samsung Galaxy Z Flip review zet Android Planet alle plus- en minpunten voor je op een rijtje.

Pluspunt 1: Innovatieve vormfactor

De vorm van de Z Flip is innovatief te noemen en weer eens wat anders dan veel huidige smartphones. Doordat het toestel op te vouwen is, is het toestel compact en veel makkelijker in een broekzak te steken. Opengevouwen is het toestel zo’n 7 millimeter dik, dichtgeklapt wordt dat 17 millimeter en dat is aan de dikke kant.

Wat opvalt is dat de twee delen niet precies op elkaar aansluiten; je hebt nog enkele millimeters speling. Daardoor is het dus opletten geblazen met vuil, stof en zand in bijvoorbeeld de broekzak. Deze extra ruimte is nodig, omdat het scherm niet geheel gevouwen kan worden, omdat het anders breekt.

Het gebruikte scharnier is stroef afgesteld, maar dat komt de robuustheid van het toestel wel ten goede. De Z Flip makkelijk openen met één hand is er daardoor niet altijd bij. Met wat gestuntel is het mogelijk en ook is het een kwestie van wennen, waardoor het na verloop van tijd wel wat makkelijker gaat.

Pluspunt 2: Fysieke vingerafdrukscanner

Samsung kiest voor een fysieke vingerafdrukscanner, die je vindt aan de rechterkant van het toestel. Zo’n scanner werkt vele malen sneller dan een optische of ultrasonische variant in het scherm. Dat is met deze klapfactor natuurlijk ook geen fijne optie.

De scanner is verwerkt in het bovenste klapbare gedeelte van het toestel, en dat is wel eventjes wennen. In de praktijk klapte ik het toestel veelal open en vervolgens scande ik mijn duim om het toestel te ontgrendelen. Al met al een veilige en snelle vorm van beveiliging en zeker een pluspunt.

Pluspunt 3: Prachtig scherm

De Samsung Galaxy Z Flip bevat eenmaal opengeklapt een scherm van 6,7 inch. Het gaat om een amoled-scherm met een resolutie van 2636 bij 1080 pixels. Door die combinatie van eigenschappen ziet het scherm er prachtig uit, zoals je gewend bent van Samsung.

Alles ziet er scherp uit, kleuren spatten van het scherm af en het contrast is goed. De helderheid is prima en het display was dan ook in elke omstandigheid goed af te lezen. Ook de minimale helderheid is gelukkig niet te hoog. Handig voor in de avonduren of in bed, om zo je ogen alvast wat rust te geven voor het slapengaan.

De vouw is inderdaad zichtbaar door het licht wat soms wat anders breekt, maar irritant is dit niet. Ook voel je de vouw zeker als je er overheen veegt, maar in de praktijk doe je dat niet bij elke veegbeweging, en last ervan heb ik zeker niet gehad.

Pluspunt 4: Combinatie van hardware

Door de krachtige hardware gooit de Galaxy Z Flip hogere ogen dan bijvoorbeeld de Motorola Razr. Onder de motorkap is de Snapdragon 855 Plus-processor te vinden, samen met 8GB RAM en 256GB aan niet-uitbreidbare opslag. Dat zorgt ervoor dat het toestel snel aanvoelt, taken moeiteloos aankan en ook multitasken geen enkel probleem is.

Daarbij nog wel de opmerking dat het toestel dus voorzien is van high-end hardware van de vorige generatie. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de lange ontwikkeltijd van het toestel, waardoor we bijvoorbeeld niet de nieuwere Snapdragon 865-chip zien.

Een potje Call of Duty: Mobile speelde meer dan prima op de Z Flip en ook daar was niks op aan te merken. Wel viel het op dat het toestel na zo’n sessie soms wat warm aanvoelde net onder de camera’s, de plek van de processor.

Minpunt 1: Materiaalgebruik en krasgevoeligheid

De buitenste laag van het scherm bevat een laagje plastic en dat is erg gevoelig voor krassen en beschadigingen. Dat betekent dus extra opletten geblazen met bijvoorbeeld zand en stof, maar ook met je vingernagels. Zelfs die zijn hard genoeg om kleine krassen in het scherm te veroorzaken.

Je moet niet denken dat het display er binnen mum van tijd niet meer uitziet, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Bij normaal gebruik zal dat veel minder snel gebeuren, maar bij het openen met een hand, kraste mijn nagels weleens in het scherm.

Daarbij is het materiaalgebruik van de buitenkant van het toestel ook niet om over naar huis te schrijven. De glimmende afwerking vind ik niet echt passen bij zo’n apparaat, maar dat is natuurlijk geheel persoonlijk. Wat ook opviel in de testperiode is dat de buitenkant vele kleine en grotere krasjes heeft opgelopen.

Minpunt 2: Buitenste schermpje is te beperkt

Aan de buitenzijde van het toestel is nog een tweede schermpje aanwezig, met een diagonaal van 1,06 inch en resolutie van 300 bij 116 pixels. Dat is niet meer dan een gimmick, want in de praktijk is de functionaliteit ervan erg beperkt.

Je kunt de tijd ermee bekijken, het accupercentage checken en je krijgt een klein rondje te zien als er een notificatie binnenkomt. Die laatste kun je ook openen op dat schermpje, maar de resolutie is te beperkt om een volledig bericht te kunnen lezen. Ook wordt dit maar enkele seconden getoond en dat is te kort. Je kunt het toestel wel openklappen, waarna de app van de notificatie opent en je zo het hele bericht alsnog kunt lezen.

Tot slot kun je het display ook gebruiken als viewfinder tijdens het maken van een selfie. Ook dat is niet meer dan grappig, want je ziet lang niet alles wat je fotografeert. Al met al had ik liever een wat groter scherm gezien waarmee je meer kan, zoals in de Razr van Motorola.

Minpunt 3: Camera’s voor dit prijspunt

Natuurlijk ligt de focus van dit toestel niet op de camera’s, maar door de adviesprijs van 1500 euro verwachtte ik wel wat meer van de foto’s. De camera in het display schiet plaatjes van maximaal 10 megapixel. Genoeg voor een leuke selfie of een videogesprek, maar meer ook niet.

Aan de buitenzijde zijn een tweetal 12 megapixel-camera’s te vinden. Daarmee schiet je plaatjes in een wijde hoek of een ultrawijde hoek. Daarmee lijkt de camera set-up op die van de Galaxy S10e, een toestel dat je inmiddels oppikt voor zo’n 500 euro.

De meeste foto’s zien er goed uit, maar zaken als optische zoom, een 108 megapixel-sensor of mogelijkheden om macrofoto’s te maken ontbreken. Ook bij het maken van foto’s in mindere lichtomstandigheden weet de Z Flip niet echt te overtuigen.

Minpunt 4: Prijs is voor nu te hoog

Het laatste minpunt van de Samsung Galaxy Z Flip is toch de prijs. Innovatie kost geld en dat is begrijpelijk, maar de prijs van 1500 euro is erg fors. Daarvoor krijg je een toestel met high-end hardware, maar wel van de vorige generatie.

De camera’s zijn prima voor een snel kiekje, maar voor deze prijs had ik er meer van verwacht. Datzelfde geldt voor de accuprestaties. Dezelfde hardware vind je bij Samsung zelf in toestellen die drie keer zo weinig kosten, en voor de klapfactor betaal je voor nu gewoonweg een te hoge prijs.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip review

De Samsung Galaxy Z Flip is een bijzondere smartphone en voor een toestel met deze vormfactor qua uitvoering zeker een succes te noemen. Waar de Fold meer als een prototype aanvoelde, is dat bij dit toestel veel minder het geval. Dat is een fijne verbetering.

Wel is de prijs aan de hoge kant. Als je op zoek bent naar de beste hardware, camera’s en prestaties, dan is dit niet het toestel voor jou. Je betaalt natuurlijk voor het kunnen opvouwen van de smartphone, maar wat ons betreft wel teveel.

Toch laat Samsung met dit toestel zien dat ze de markt van opvouwbare smartphone serieus neemt. We zijn dan ook benieuwd naar de opvolger van dit toestel, want die kan alleen maar beter worden – en hopelijk ook iets betaalbaarder.

Samsung Galaxy Z Flip kopen

De Samsung Galaxy Z Flip is inmiddels als los toestel te bestellen bij meerdere (web)winkels voor een prijs van 1500 euro. Ook kun je dit toestel aanschaffen in combinatie met een abonnement, zie daarvoor onderstaand overzicht.

